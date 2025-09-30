VIDEO // Imagini spectaculoase de pe șoselele acoperite cu zăpadă din România. Una dintre ele a și fost închisă temporar

09:20

Un bărbat de 47 de ani din Chișinău a înșelat mai multe persoane prin publicarea de anunțuri false pe site-ul 999.md, în care promitea vânzarea sau importul unor automobile la prețuri atractive. Acesta încasa sume semnificative sub formă de avansuri, fără a livra însă bunurile promise. Pentru aceste fapte, instanța l-a condamnat recent la 6 […]