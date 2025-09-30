Rezultatele alegerilor parlamentare, în dezbateri! Doru Petruți și Anatol Țăranu, invitați la Rezoomat!
Realitatea.md, 30 septembrie 2025 11:40
În această seară, de la ora 20:30, vă invităm să urmăriți o nouă ediție a emisiunii „Rezoomat”, moderată de jurnalista Ileana Pîrgaru. Invitații emisiunii sunt directorul Companiei IMAS, Doru Petruți și comentatorul politic, Anatol Țăranu. În timpul emisiunii vor fi analizate cele mai importante subiecte de actualitate printre care: • Rezultatele alegerilor parlamentare • Configurația […] Articolul Rezultatele alegerilor parlamentare, în dezbateri! Doru Petruți și Anatol Țăranu, invitați la Rezoomat! apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Acum 10 minute
11:50
Talibanii au întrerupt complet comunicațiile în Afganistan: țara, fără internet și telefonie mobilă # Realitatea.md
Pentru prima dată de la revenirea la putere în 2021, autoritățile talibane au întrerupt complet comunicațiile în Afganistan. Țara a rămas marți fără internet și telefonie mobilă, după ce conexiunile prin fibră optică au fost oprite luni seara, iar semnalul de telefonie și accesul la internet s-au prăbușit treptat la mai puțin de 1% din […] Articolul Talibanii au întrerupt complet comunicațiile în Afganistan: țara, fără internet și telefonie mobilă apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Experți au documentat tehnici de manipulare pe TikTok legate de Partidul Democrația Acasă și liderul Vasile Costiuc # Realitatea.md
Un grup de experți denumit „Prompt” – format dintr-o coaliție de universități, instituții media și specialiști în tehnologie – a analizat 2 000 de postări publicate pe platforma TikTok în perioada premergătoare alegerilor parlamentare. Investigația a vizat identificarea tentativelor de manipulare a algoritmilor în favoarea Partidului Politic Democrația Acasă și a liderului său, Vasile Costiuc, care […] Articolul Experți au documentat tehnici de manipulare pe TikTok legate de Partidul Democrația Acasă și liderul Vasile Costiuc apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Dorin Chirtoacă: „În campania electorală s-a exagerat cu geopolitica, iar asta a iritat oamenii” # Realitatea.md
După scrutinul parlamentar din 28 septembrie, fostul primar al capitalei, Dorin Chirtoacă, a criticat modul în care s-a desfășurat campania electorală, acuzând autoritățile și partidele aflate la guvernare că au pus accent excesiv pe subiectul geopoliticii. „La noi cu geopolitica s-a bătut prea multă monedă în această campanie electorală, s-a exagerat pe chestiunea cu geopolitica. […] Articolul Dorin Chirtoacă: „În campania electorală s-a exagerat cu geopolitica, iar asta a iritat oamenii” apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 30 minute
11:40
VIDEO Protest sub pereții închisorii: Oamenii lui Șor au scos zeci de manifestanți lângă penitenciarul 13 # Realitatea.md
Oamenii lui Șor au scos zeci de manifestanți lângă penitenciarul 13. O bună parte dintre persoanele care s-au adunat la eveniment sunt vârstnici. În timp ce activiștii din partidele asociate cu Șor țin discursuri anti-guvernare, bătrânii au pancarte cu mesaje despre presupusa falsificare a alegerilor. Aceștia au mai adus și bannere cu fotografiile unor politicieni […] Articolul VIDEO Protest sub pereții închisorii: Oamenii lui Șor au scos zeci de manifestanți lângă penitenciarul 13 apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Numărul elevilor din școlile din Chișinău este în continuă creștere, potrivit datelor prezentate de municipalitate. Dacă în 2017 erau înregistrați 85.458 de elevi, în acest an de studii cifra a ajuns la 108.161, ceea ce reprezintă o creștere de peste 26%, transmite IPN. Viceprimara Angela Cutasevici a precizat că în comparație cu anul trecut s-a […] Articolul Numărul elevilor din Chișinău crește continuu: Peste 108.000 în acest an școlar apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Ion Ceban face schimbări în echipă. Cine va fi în locul Nataliei Ixari și Elenei Panuș # Realitatea.md
Primarul general Ion Ceban a anunțat noi numiri în cadrul Primăriei Chișinău. Începând de astăzi, 30 septembrie, funcția de șef al Cabinetului primarului va fi preluată de Tatiana Oboroc, iar de comunicarea publică se va ocupa Ludmila Corduneanu. Edilul le-a mulțumit fostelor colaboratoare, Elena Panuș și Natalia Ixari, pentru „dedicația și implicarea” de care au […] Articolul Ion Ceban face schimbări în echipă. Cine va fi în locul Nataliei Ixari și Elenei Panuș apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
11:30
Cancelarul Friedrich Merz vrea ca Germania să ia din nou cele mai importante decizii pentru Europa # Realitatea.md
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, își propune să readucă Berlinul în poziția de actor principal al deciziilor europene. Bloomberg scrie că acesta le-a transmis colegilor săi că Germania trebuie din nou să fie statul care influențează cel mai mult cursul Uniunii Europene. Un diplomat citat de agenție a declarat că Merz „ia situația sub control”, fapt […] Articolul Cancelarul Friedrich Merz vrea ca Germania să ia din nou cele mai importante decizii pentru Europa apare prima dată în Realitatea.md.
Acum o oră
11:20
VIDEO Câțiva șoferi s-au ales cu mașinile avariate în urma unui accident grav. Sunt răniți # Realitatea.md
O persoană de 32 de ani a fost dusă la spital după ce mașina în care se afla a fost implicată într-un accident grav. Coliziunea a avut loc marți dimineața, 30 septembrie, pe strada Socoleni din Capitală. Potrivit poliției, impactul a avut loc între două mașini de model Kia. În urma coliziunii, unul dintre automobilele […] Articolul VIDEO Câțiva șoferi s-au ales cu mașinile avariate în urma unui accident grav. Sunt răniți apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Incendiu la un complex zootehnic din stânga Nistrului. O încăpere a ars aproape complet # Realitatea.md
Un incendiu a izbucnit în după-amiaza zilei de 29 septembrie pe teritoriul unui complex zootehnic din localitatea Zăzuleni, Stînga Nistrului. Focul a pornit de la tabloul electric din operatoria secției de preparare a hranei pentru animale. Potrivit presei din stânga Nistrului, la fața locului au intervenit două echipaje de pompieri, unul din Rîbnița și altul […] Articolul Incendiu la un complex zootehnic din stânga Nistrului. O încăpere a ars aproape complet apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
PIB-ul Moldovei a crescut cu 1,1% în trimestrul II, dar economia rămâne modestă în prima jumătate a anului # Realitatea.md
Produsul Intern Brut (PIB) al Republicii Moldova a crescut cu 1,1% în trimestrul II al anului 2025, față de aceeași perioadă din 2024, potrivit datelor Biroului Național de Statistică. Totuși, în primele șase luni ale anului, economia a rămas practic pe loc, la același nivel ca în 2024, transmite bani.md. Creșterea din trimestrul II a […] Articolul PIB-ul Moldovei a crescut cu 1,1% în trimestrul II, dar economia rămâne modestă în prima jumătate a anului apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
10:50
Putin a ordonat cea mai mare recrutare obligatorie din ultimii nouă ani: 135.000 de tineri vor fi înrolați în armata rusă # Realitatea.md
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a semnat decretul privind campania de recrutare de toamnă pentru serviciul militar obligatoriu, relatează Moscow Times. Între 1 octombrie și 31 decembrie 2025 vor fi înrolați 135.000 de tineri cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani, cu 2.000 mai mulți decât în toamna trecută. Potrivit Antena 3 CNN, în […] Articolul Putin a ordonat cea mai mare recrutare obligatorie din ultimii nouă ani: 135.000 de tineri vor fi înrolați în armata rusă apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Fostul jurnalist Gabriel Călin ar fi fost reținut pentru finanțarea ilegală a partidelor politice # Realitatea.md
Fostul jurnalist Gabriel Călin, al cărui partid a fost înregistrat în cursa electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, a fost reținut în dimineața zilei de astăzi, 30 septembrie, transmite Newsmaker.md. Poliția Națională a anunțat că au avut loc percheziții într-o cauză penală privind finanțarea ilegală a partidelor politice și a concurenților electorali, precum și […] Articolul Fostul jurnalist Gabriel Călin ar fi fost reținut pentru finanțarea ilegală a partidelor politice apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
China lansează viza K pentru specialiști IT, ca alternativă la noua taxă a vizei H-1B din SUA # Realitatea.md
China lansează un nou program de viză destinat atragerii de specialiști străini în domeniul tehnologiei, în special absolvenți tineri din științe, tehnologie, inginerie și matematică (STEM). Inițiativa vine în contextul în care Statele Unite au anunțat o taxă anuală de 100.000 de dolari pentru vizele H-1B, utilizate frecvent de companiile americane de tehnologie pentru angajarea […] Articolul China lansează viza K pentru specialiști IT, ca alternativă la noua taxă a vizei H-1B din SUA apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Costurile pentru încălzirea locuințelor cresc și în această iarnă. Dacă în 2024 o tonă de cărbune costa în jur de 4800 de lei, acum, în 2025, prețul a ajuns la 5100 de lei, arată anunțurile de mică publicitate, transmite bani.md. Nici lemnele de foc nu se lasă mai prejos. Un palet de lemn moale (cum […] Articolul Cărbunele și lemnele de foc s-au scumpit în 2025 apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Restricții de circulație în centrul Chișinăului de Ziua Națională a Vinului. Cum va circula transportul public # Realitatea.md
De vineri, 3 octombrie, ora 16:00, și până luni, 6 octombrie, ora 06:00, va fi suspendat traficul rutier pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, tronsonul cuprins între strada Alexandr Pușkin și strada Maria Cebotari, dar și pe strada Mitropolit G. Bănulescu -Bodoni, tronsonul cuprins între strada Columna și strada 31 August 1989. Măsura a […] Articolul Restricții de circulație în centrul Chișinăului de Ziua Națională a Vinului. Cum va circula transportul public apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
„Rocker” de Marian Crișan este filmul din seria „CineMADE în România”, difuzat în exclusivitate de RLIVE TV. Drama poate fi vizionată în această seară, începând cu ora 22:00. Personajul central, Victor, este un rocker de 45 de ani. Fiul lui, Florin, a devenit dependent de droguri, iar dragostea tatălui pentru copil depășește limitele morale acceptate […] Articolul CineMADE in România: Filmul Rocker de Marian Crișan, difuzat la 22:00, la RLIVE TV apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Moldovenii au început să consume mai mulți cartofi, mai multe fructe, precum și mai multă carne și lapte, în timp ce consumul de semințe de floarea-soarelui, în stare proaspătă, este în scădere semnificativă, transmite IPN. Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, anul trecut moldovenii au consumat până la 1,1 kg de semințe, cu 22% mai […] Articolul Statistică: Moldovenii consumă mai puține semințe și mai mulți cartofi apare prima dată în Realitatea.md.
10:10
FOTO Descoperire neașteptată într-un autocar de pe ruta Chișinău – Praga. Ce au găsit vameșii? # Realitatea.md
Mai multe pachete de țigări au fost descoperite într-un autocar de pe ruta regulată Chișinău–Praga, în care se aflau 46 de pasageri. Cazul a fost documentat de funcționarii postului vamal Leușeni, împreună cu colegii din cadrul Autorității Vamale Române, în timpul unui control coordonat la punctul vamal Albița. „Acționând în baza indicatorilor analizei de risc, […] Articolul FOTO Descoperire neașteptată într-un autocar de pe ruta Chișinău – Praga. Ce au găsit vameșii? apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
SUA se pregătesc pentru cea mai mare demisie în masă din istorie. Peste 100.000 de persoane își părăsesc funcțiile # Realitatea.md
Peste 100.000 de angajați federali urmează să își depună marți demisiile în cadrul programului de „demisii amânate” al administrației Trump, relatează The Guardian. În total, până la 275.000 de funcționari ar urma să părăsească serviciul public, prin demisii, pensionări anticipate sau concedieri – cel mai mare exod de după al Doilea Război Mondial. Conform unui […] Articolul SUA se pregătesc pentru cea mai mare demisie în masă din istorie. Peste 100.000 de persoane își părăsesc funcțiile apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Pe întreg teritoriul Republicii Moldova, marți, 30 septembrie, plouă. În acest context, Poliția Națională atenționează șoferii și pietonii să manifeste maximă prudență în trafic. Oamenii legii avertizează că ploile reduc vizibilitatea și cresc riscul de accidente. Șoferii sunt îndemnați să adapteze viteza la condițiile meteo, să păstreze distanța între vehicule, să folosească luminile de întâlnire […] Articolul Ploi în toată Moldova. Poliția îndeamnă șoferii și pietonii să fie atenți apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
09:30
VIDEO A fost încătușat chiar în fața Catedralei! Pentru ce a cerut un bărbat mii de euro # Realitatea.md
Un bărbat a fost reținut în flagrant în timp ce ar fi cerut 4.500 de dolari de la o persoană pentru a obține permisul auto de categoria „B” al soției unui cunoscut. Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității și Cauze Speciale (PCCOCS), acesta a fost prins chiar în momentul în care primea prima tranșă de 3.000 […] Articolul VIDEO A fost încătușat chiar în fața Catedralei! Pentru ce a cerut un bărbat mii de euro apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
Un bărbat de 47 de ani din Chișinău a fost condamnat la 6 ani de închisoare, după ce a înșelat mai multe persoane prin anunțuri publicate pe site-ul 999.md. Acesta promitea vânzarea sau importul de automobile la prețuri atractive. Prejudiciul total adus victimelor depășește 250.000 de lei. Potrivit procurorilor, inculpatul încasa sume considerabile drept avans […] Articolul Escrocherii pe 999.md. Bărbat din Chișinău condamnat la 6 ani de închisoare apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
Răcirea bruscă a vremii scumpește gazul și electricitatea în România. Se va simți și în buzunarul moldovenilor? # Realitatea.md
Răcirea vremii și lipsa soarelui au impulsionat cererea de gaze naturale și electricitate, ceea ce a dus la majorări semnificative ale prețurilor pe piețele spot. Luni, România a înregistrat un preț mediu zilnic al energiei electrice de 142 euro/MWh, al doilea cel mai ridicat din Uniunea Europeană după Ungaria, unde s-a atins pragul de 145 […] Articolul Răcirea bruscă a vremii scumpește gazul și electricitatea în România. Se va simți și în buzunarul moldovenilor? apare prima dată în Realitatea.md.
08:40
VIDEO Trump și-a anunțat planul în 20 de pași pentru pacea în Gaza. Netanyahu: „Ne apropiem de sfârşitul războiului” # Realitatea.md
Președintele american Donald Trump a anunțat luni un plan în 20 de puncte pentru a pune capăt războiului din Fâșia Gaza, care urmează să fie acceptat de ambele părți, inclusiv de Autoritatea Palestiniană. Documentul prevede ca liderul de la Casa Albă să prezideze un comitet care va supraveghea tranziția în teritoriul palestinian, relatează AFP. Planul, […] Articolul VIDEO Trump și-a anunțat planul în 20 de pași pentru pacea în Gaza. Netanyahu: „Ne apropiem de sfârşitul războiului” apare prima dată în Realitatea.md.
08:30
Delegația Parlamentului Republicii Moldova participă, în perioada 29 septembrie – 3 octombrie, la sesiunea de toamnă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE). Reuniunea se desfășoară la Strasbourg, Republica Franceză, și este dedicată dezbaterii unor subiecte de actualitate, printre care protecția jurnaliștilor din Gaza și eliberarea jurnaliștilor ucraineni captivi în Federația Rusă, susținerea statului de […] Articolul O delegație din vechiul Parlament participă la sesiunea de toamnă a APCE apare prima dată în Realitatea.md.
08:20
Consiliul Superior al Magistraturii, în ședință. Ce alte evenimente poți urmări în direct pe RLIVE TV și Rlive.md # Realitatea.md
Evenimentele pe care le poți urmări astăzi, 30 septembrie, în direct pe RLIVE TV și rlive.md: 10:00 Conferință de presă organizată de Biroul Național de Statistică dedicată diseminării datelor privind Produsul Intern Brut (PIB) în trimestrul II 2025 și forța de muncă (ocuparea și șomajul) în trimestrul II 2025 10:00 Interviul cu expertul Igor Boțan, […] Articolul Consiliul Superior al Magistraturii, în ședință. Ce alte evenimente poți urmări în direct pe RLIVE TV și Rlive.md apare prima dată în Realitatea.md.
08:10
Bulgaria sprijină planul Uniunii Europene de a elimina treptat exporturile de gaz rusesc până la sfârșitul anului 2027, a declarat ministrul Energiei, Zhecho Stankov, pentru POLITICO – o decizie care ar tăia efectiv ultimele livrări prin conducte ale Moscovei către Ungaria și Slovacia. „Ca stat membru al UE, Bulgaria își aliniază acțiunile la legislația și […] Articolul Bulgaria va opri tranzitul gazelor rusești către Ungaria și Slovacia în 2027 apare prima dată în Realitatea.md.
08:00
Percheziții matinale într-o cauză penală privind finanțarea ilegală a partidelor politice # Realitatea.md
În această dimineață, 30 septembrie, oamenii legii au descins cu percheziții într-o cauză penală pornită pentru finanțarea ilegală a partidelor politice/concurenților electorali și spălarea banilor. Inspectoratul General al Poliției va reveni cu detalii după finalizarea acțiunilor procesuale. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! Articolul Percheziții matinale într-o cauză penală privind finanțarea ilegală a partidelor politice apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
07:40
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat introducerea unor noi tarife: 10% pentru lemn și cherestea importată, respectiv 25% pentru dulapuri de bucătărie, mobilier de baie și mobilier tapițat. Măsura face parte din continuarea politicii sale de impunere a tarifelor comerciale asupra partenerilor internaționali. Trump a semnat o proclamaţie prezidenţială, expunându-şi argumentul că importurile de […] Articolul Trump taxează importurile: 10% pentru lemn, 25% pentru mobilă apare prima dată în Realitatea.md.
07:40
UE: Alegerile din Republica Moldova confirmă sprijinul ferm al cetățenilor pentru viitorul european al țării # Realitatea.md
Uniunea Europeană salută rezultatele alegerilor parlamentare din Republica Moldova, desfășurate duminică, 28 septembrie, subliniind că acestea reflectă „sprijinul clar și puternic al cetățenilor pentru viitorul european al țării”, potrivit unei declarații oficiale a Înaltului Reprezentant al UE, publicată luni seara. Conform aprecierilor preliminare ale OSCE/ODIHR, scrutinul a fost competitiv, a oferit alternative politice clare și […] Articolul UE: Alegerile din Republica Moldova confirmă sprijinul ferm al cetățenilor pentru viitorul european al țării apare prima dată în Realitatea.md.
07:20
Ultima zi a lunii septembrie vine cu precipitații slabe. Temperaturile maxime vor oscila între +12 și +17 grade Celsius. Conform datelor oferite de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla dinspre nord-est cu o viteză de aproximativ 18 km/h. Umiditatea aerului va fi ridicată, situându-se între 70% și 80%. Nordul țării: temperaturile vor varia între […] Articolul Ploi și temperaturi modeste în ultima zi din septembrie apare prima dată în Realitatea.md.
07:10
Leul moldovenesc continuă să se aprecieze față de principalele valute internaționale # Realitatea.md
Leul moldovenesc se apreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Astfel, cotațiile valutare sunt următoarele: Euro: 19,6093 lei, în scădere cu 0,02 lei; Dolarul american: 16,7322 lei, în scădere cu 0,09 lei; Leul românesc: 3,8626 lei; Hrivna ucraineană: 0,4049 lei; Rubla rusească: 0,2014 leiPentru cele mai importante știri, abonează-te […] Articolul Leul moldovenesc continuă să se aprecieze față de principalele valute internaționale apare prima dată în Realitatea.md.
06:20
OpenAI a anunţat lansarea unor controale parentale pentru ChatGPT, disponibile pe web şi pe mobil, la câteva luni după ce părinţii unui adolescent din California au intentat proces companiei, acuzând chatbotul că l-ar fi îndrumat spre metode de autovătămare înainte de a-şi lua viaţa. Noua funcţie permite legarea conturilor dintre părinţi şi adolescenţi, activarea măsurilor […] Articolul Controale parentale în ChatGPT, introduse după moartea unui tânăr din California apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 12 ore
23:10
Petrecere de burlaci pe un zbor Ryanair, finalizată cu aterizare de urgență și arestări în Franța # Realitatea.md
O petrecere de burlaci s-a finalizat cu o aterizare de urgență a avionului Ryanair și o serie de arestări când aeronava a ajuns la sol, în Franța, scrie libertatea.ro. Incidentul a avut loc pe un zbor Ryanair de la Londra la Alicante, forțând o aterizare de urgență în Franța. Potrivit Daily Mail, un bărbat britanic […] Articolul Petrecere de burlaci pe un zbor Ryanair, finalizată cu aterizare de urgență și arestări în Franța apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
22:40
O mască ritualică zambiană, un pandantiv din orașul antic Palmyra, o pictură a artistului plastic suedez Anders Zorn se numără printre exponatele muzeului virtual al obiectelor jefuite sau furate ce a fost inaugurat luni de UNESCO în scopul de a crește gradul de conștientizare cu privire la traficul de bunuri culturale, transmite agerpres.ro. Această platformă […] Articolul UNESCO lansează un muzeu virtual al obiectelor de artă furate apare prima dată în Realitatea.md.
22:20
Direcția Generală Educație, Tineret și Sport, din cadrul Primăriei Chișinău a lansat Campania municipală – concurs „Zero Risipă în Educație”, organizată cu prilejul Zilei Internaționale de Conștientizare asupra Risipei Alimentare, marcată la 29 septembrie. La concurs s-au înscris deja 75 de școli, grădinițe și centre extrașcolare, care timp de trei săptămâni vor mobiliza elevi, profesori, […] Articolul Chișinău: Concurs municipal pentru prevenirea risipei alimentare în educație apare prima dată în Realitatea.md.
21:40
650.000 de beneficiari ai medicamentelor compensate, înregistrați în primele opt luni ale anului # Realitatea.md
Circa 650 de mii de persoane au beneficiat, în primele opt luni ale anului, de medicamente și dispozitive compensate prin „eRețeta”. În această perioadă, Compania Națională de Asigurări în Medicinăa transferat farmaciilor peste 826 de milioane de lei, cu 82 de milioane mai mult comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. În jur de 775 […] Articolul 650.000 de beneficiari ai medicamentelor compensate, înregistrați în primele opt luni ale anului apare prima dată în Realitatea.md.
21:00
Aplauze în Senatul României: „Dragi cetățeni ai Republicii Moldova, v-ați mobilizat exemplar” # Realitatea.md
Senatorii au aplaudat, luni, 29 septembrie curent, în plen, rezultatul alegerilor parlamentare din Republica Moldova. Președintele forului, Mircea Abrudean, a afirmat că cetățenii moldoveni s-au mobilizat exemplar și au demonstrat cât sunt de determinați în drumul pro-european, transmite agerpres.ro. „Aș dori să folosim începutul acestei ședințe de plen a Senatului pentru a-i felicita pe cetățenii […] Articolul Aplauze în Senatul României: „Dragi cetățeni ai Republicii Moldova, v-ați mobilizat exemplar” apare prima dată în Realitatea.md.
20:40
Banca Națională participă la Forumul Inițiativei de la Viena: Moldova avansează spre standardele bancare europene # Realitatea.md
Delegația Băncii Naționale a Moldovei, condusă de guvernatoarea Anca Dragu, participă în perioada 29–30 septembrie la Forumul Inițiativei de la Viena, desfășurat la Bruxelles sub egida Comisiei Europene. Ediția din acest an se concentrează pe proiectul Uniunea pentru economii și investiții (Savings and Investments Union) pentru economiile din Europa Centrală, de Est și de Sud-Est. […] Articolul Banca Națională participă la Forumul Inițiativei de la Viena: Moldova avansează spre standardele bancare europene apare prima dată în Realitatea.md.
19:50
Putin a semnat: Rusia s-a retras oficial din Convenția Europeană pentru Prevenirea Torturii # Realitatea.md
Rusia a denunțat Convenția Europeană pentru Prevenirea Torturii. Vladimir Putin a semnat decretul, după ce Duma de Stat a aprobat decizia de rigoare. Oficial, denunțarea tratatului reprezintă răspuns la refuzul Consiliului Europei de a include un reprezentant al Moscovei în comitetul care supraveghează convenția împotriva torturii, notează hotnews.ro. În nota de fundamentare a proiectului s-a […] Articolul Putin a semnat: Rusia s-a retras oficial din Convenția Europeană pentru Prevenirea Torturii apare prima dată în Realitatea.md.
19:40
Vizite la muzee, cursuri și interacțiuni cu vorbitori nativi! Elevi și profesori din Găgăuzia au învățat româna la Iași # Realitatea.md
Mai mulți elevi și profesori din Găgăuzia și Taraclia au studiat limba română la o tabără de vară din Iași. Urmare a programului, Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a organizat un eveniment, la care participanții și-au împărtășit impresiile despre experiență. Pe lângă cursurile de gramatică și lectură, precum și sesiunile de lucru în echipă moderate […] Articolul Vizite la muzee, cursuri și interacțiuni cu vorbitori nativi! Elevi și profesori din Găgăuzia au învățat româna la Iași apare prima dată în Realitatea.md.
19:30
Forum de securitate de la Varșovia: Zelenski vrea scut aerian contra amenințărilor rusești # Realitatea.md
Kievul propune aliaților crearea unui scut de apărare aeriană. Măsura ar urma să protejeze de amenințările rusești, conform unei declarații făcute la Forumul de Securitate din Varșovia. Propunerea vine după mai multe încălcări ale spațiului aerian al NATO de către drone în ultima perioadă, informează Agerpres. Subiectul privind situația din Ucraina și colaborarea dintre Alianță […] Articolul Forum de securitate de la Varșovia: Zelenski vrea scut aerian contra amenințărilor rusești apare prima dată în Realitatea.md.
19:00
VIDEO Accident grav la Hîncești, cauzat de o șoferiță care a ieșit pe contrasens. Femeia a fost transportată la spital # Realitatea.md
Două automobile s-au tamponat violent în raionul Hîncești. Potrivit ofițerii de presă a Poliției Naționale, Mariana Bețivu, impactul a avut loc luni, în jurul orei 15:50. Șoferița unui automobil de marca Toyota a manifestat imprudență în trafic și a ignorat regulile circulației rutiere. Drept urmare, femeia a pierdut controlul volanului. Pentru cele mai importante știri, abonează-te […] Articolul VIDEO Accident grav la Hîncești, cauzat de o șoferiță care a ieșit pe contrasens. Femeia a fost transportată la spital apare prima dată în Realitatea.md.
18:30
VOX Unii vor să-l dojenească pe Dodon, iar alții visează la UE. Ce cred cetățenii despre rezultatele alegerilor # Realitatea.md
Cât unii cetățeni sunt mulțumiți de rezultatele alegerilor parlamentare și așteaptă integrarea europeană, alții vor schimbarea guvernării. Echipa Realitatea i-a întrebat cât de mulțumiți sunt de alegerile parlamentare și ce așteptări au de la noul Legislativ. Cei mai optimiști au spus că sunt încrezători că schimbările ce urmează vor fi spre bine. Alții, mai pesimiști, […] Articolul VOX Unii vor să-l dojenească pe Dodon, iar alții visează la UE. Ce cred cetățenii despre rezultatele alegerilor apare prima dată în Realitatea.md.
18:10
După vizita comună în Moldova, Macron, Merz și Tusk recunosc rezultatele alegerilor: Ne angajăm să sprijinim democrația # Realitatea.md
După vizita comună în Moldova, președintele Franței Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și premierul polanez Donald Tusk recunosc rezultatele alegerilor de pe 28 septembrie. Oficialii au emis o declarație comună și au felicitat cetățenii noștri „pentru angajamentul față de democrație la o răscruce de drumuri crucială”. Cei trei lideri consideră rezultatele alegerilor drept o voință […] Articolul După vizita comună în Moldova, Macron, Merz și Tusk recunosc rezultatele alegerilor: Ne angajăm să sprijinim democrația apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
FOTO Un taxi a fost făcut praf la Telecentru. Șoferul la spital, circulația troleibuzelor afectată # Realitatea.md
Un taxi a fost făcut zob după un accident rutier produs luni, 29 septembrie, pe strada Pan Halippa din cartierul Telecentru al Capitalei. La fața locului au intervenit pompierii, polițiștii și medicii de pe ambulanță. „Potrivit informațiilor preliminare, conducătorul unui automobil de marca Toyota, în vârstă de 59 de ani, în timpul deplasării, nu a […] Articolul FOTO Un taxi a fost făcut praf la Telecentru. Șoferul la spital, circulația troleibuzelor afectată apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
Artistul din Republica Moldova, Dan Bălan (46 de ani), a mers la București unde a susținut două concerte spectaculoase la Sala Palatului, pe 27 și 28 septembrie. Show-urile au fost sold out, iar producția s-a ridicat la peste 150.000 de euro, transmite click.ro. Evenimentele, organizate de R&B Agency, au purtat titlul „Soundstalgic” și au adus […] Articolul Sala Palatului, în picioare la Dan Bălan. Două concerte la București – 150.000 € apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
Acoperiș modern nu este doar „învelitoarea” de deasupra casei tale. Este expresia stilului tău, dar și garanția că fiecare ploaie sau vânt puternic nu va fi o problemă. Dacă vrei confort, durabilitate și caracter estetic în același timp, trebuie să te gândești la ce acoperiș îți reflectă personalitatea casei și îți oferă protecția necesară. Acoperișuri […] Articolul Idei de acoperișuri pentru case moderne apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
Orban recunoaște că drone ungare puteau pătrunde în Ucraina: Să zicem că au zburat câţiva metri în ţară, şi ce dacă? # Realitatea.md
Viktor Orban pare să recunoască că drone ungare au violat spațiul aerian ucrainean. Totodată, premierul de la Budapesta a afirmat că Ucraina nu este țară suverană. Oficialul minimalizat acuzațiile privind traversarea hotarului de către drone de recunoaștere, informează hotnews.ro. El a mai menționat că tinde să îl creadă pe ministrul maghiar al apărării, care a […] Articolul Orban recunoaște că drone ungare puteau pătrunde în Ucraina: Să zicem că au zburat câţiva metri în ţară, şi ce dacă? apare prima dată în Realitatea.md.
