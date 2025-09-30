(VIDEO) Protest la Parlament: Zeci de persoane din regiunea transnistreană, documentate de polițiști

15:30

Peste 36% dintre cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot s-au prezentat la urne până la această oră. Mai exact, 1 070 000 de alegători au votat la alegerile parlamentare, dintre aceștia peste 150 de mii în diaspora. În total este 3,2 milioane de cetățeni cu drept de vot din Republica Moldova sunt așteptați astăzi, […]