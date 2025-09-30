Avertizare de călătorie în Grecia: Se planifică o grevă generală pe 1 octombrie

TV8, 30 septembrie 2025 11:40

Avertizare de călătorie în Grecia: Se planifică o grevă generală pe 1 octombrie

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8

Acum 30 minute
11:40
Avertizare de călătorie în Grecia: Se planifică o grevă generală pe 1 octombrie TV8
11:30
/VIDEO/ Coadă la poliție după protestul de la Parlament: Ce au spus unii manifestanți la audieri TV8
Acum o oră
11:00
Trafic suspendat în centrul Capitalei de Ziua Națională a Vinului: Cum va circula transportul public între 3 și 6 octombrie TV8
Acum 2 ore
10:40
Gabriel Călin a fost reținut: Percheziții și la Vitalie Florea, nr. 2 din lista UCSM la parlamentare TV8
10:10
/VIDEO/ Reținere în flagrant lângă Catedrala din Chișinău: Cât ar fi cerut un bărbat pentru un permis auto TV8
Acum 4 ore
09:50
Tragedie în regiunea Sumî: O familie întreagă a fost ucisă după un atac rusesc cu drone TV8
09:30
Reținere în flagrant lângă Catedrala din Chișinău: Cât ar fi cerut un bărbat pentru un permis auto TV8
09:00
/DOC/ Cine este Alic Baraboi, viitor deputat PAS: Și-a redobândit recent cetățenia și are afaceri în Germania TV8
08:20
/VIDEO/ Cum am învins Rusia la alegeri? Analist: A apărut un fel de rezistență națională, care a avut un rol semnificativ TV8
Acum 6 ore
07:50
Horoscop 30 septembrie 2025 de la ChatGPT:Berbecii sunt plini de energie, Taurii sunt stabili financiar, iar Leii sunt carismatici TV8
07:20
/METEO/ Cer noros și ploi: Temperaturile prognozate pentru astăzi, 30 septembrie 2025 TV8
Acum 12 ore
23:00
Marea Britanie înăsprește regulile pentru ședere permanentă: Migranții vor trebui să dovedească engleză avansată TV8
Acum 24 ore
22:30
/VOX POPULI/ Ce cred chișinăuienii despre rezultatele alegerilor parlamentare TV8
22:00
Rusia se retrage din Convenţia europeană împotriva torturii: Vladimir Putin a semnat actul TV8
21:40
/VIDEO/ Zi de sărbătoare la ICAM: 14 premii au fost oferite la tombola aniversară /P/ TV8
21:30
Luptă încinsă la titlu în campionatul intern de fotbal: Favoritele obțin noi victorii în etapa a 14-a TV8
21:10
/VIDEO/ TV8, lider absolut în ziua alegerilor: Cifrele record după maratonul informațional de 18 ore non-stop TV8
20:50
Partidul „Democrația Acasă” promovat de conturi anonime pe TikTok: 16 milioane de vizualizări, generate în doar 2 luni TV8
20:50
/VIDEO/ Maternitatea începe cu „PernaMea” -siguranța nou-născutului în brațe, acasă, la drum /P/ TV8
20:30
/VIDEO/ Alegeri 2025: Promo-LEX semnalează filmări în secții și numeroase încălcări ale secretului votului TV8
20:00
/VIDEO/ Mai puțin de 1%: Mesajele unor candidați care au pierdut alegerile, dar le-au mulțumit celor care i-au votat TV8
19:10
/VIDEO/ Două mașini s-au lovit frontal la Hîncești: O femeie de 50 de ani a ajuns la spital TV8
19:00
Triunghiul de la Weimar, cu laude după alegerile parlamentare: „Uniunea Europeană și Moldova împărtășesc un viitor comun” TV8
18:30
O nouă lovitură pentru Irina Rîngaci: A devenit campioană la lupte pe plajă în Grecia TV8
18:00
Fostă magistrată, trimisă în judecată: Riscă închisoare pentru escrocherie de 2,5 milioane de lei TV8
17:30
„A murit în brațele mele”: Pilotul Lewis Hamilton, în lacrimi, după moartea câinelui său Roscoe TV8
17:30
/INFOGRAFIC/ TV8.md, cel mai citit site de știri din Moldova în ziua alegerilor: Vă mulțumim că ne-ați ales! TV8
17:00
/VIDEO/ „Este timpul să pună osul la treabă”: Ce cred Mihail Isac și Anatol Șalaru despre victoria PAS-ului în alegeri TV8
16:10
Lista preliminară a viitorilor deputați: Prima ședință a noului Parlament ar putea fi condusă de Vladimir Voronin TV8
15:50
/LIVE TEXT/ Război în Orientul Mijlociu, ziua 724: Victime în Gaza, „termen foarte specific” și execuție în Iran. Trump vrea un acord TV8
15:20
/VIDEO/ Vasile Costiuc sărbătorește după ce „Democrația Acasă” a ajuns în Parlament: „Băieți, am reușit” TV8
14:50
Apel la unitate de la președinta Maia Sandu după alegeri: „Nu este victoria unui partid, este victoria țării” TV8
14:50
Rezultate alegeri în Moldova 2025: PAS obține din nou majoritatea. Cum ar arăta noul Parlament TV8
14:30
/VIDEO/ Vladimir Plahotniuc a refuzat din nou să apară în fața judecătorilor: Va fi judecat separat în dosarul „Frauda Bancară” TV8
14:20
/VIDEO/ Vladimir Plahotniuc va fi judecat separat în dosarul „Frauda Bancară”: A refuzat din nou să apară în fața judecătorilor TV8
13:50
Prețuri în creștere la benzină și motorină: Cât vor costa carburanții pe 30 septembrie 2025 TV8
13:00
/VIDEO/ Vladimir Plahotniuc a refuzat din nou să apară în fața judecătorilor: A cerut amânarea ședinței TV8
13:00
/VIDEO/ „Ați scris o pagină de istorie”: Nicușor Dan și Volodimir Zelenski, cu felicitări pentru Moldova după parlamentare TV8
12:50
/VIDEO/ Vladimir Plahotniuc a refuzat din nou să apară în fața judecătorilor: Cere amânarea ședinței TV8
12:30
/VIDEO/ Scandal la protestul Blocului Patriotic: Momentul în care o persoană e urcată în dubiță de carabinieri TV8
12:00
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1314: „Palmă și lecție” lui Putin, decizia lui Trump și farsa cu Ponta. „Londra e deja în război cu Rusia” TV8
Ieri
11:40
/VIDEO/ „Pentru bifă”: Cum e văzut protestul anunțat de Igor Dodon după alegeri, luat la ochi de poliție TV8
11:40
Voie bună în rândurile PAS după victoria în alegeri. Grosu: „Moldova s-a ridicat deasupra sabiei” TV8
10:50
/LIVE TEXT/ Primele reacții externe după rezultatele alegerilor din Moldova: „Votul - mai puternic decât toate armele” TV8
10:30
/FOTO/ Alegerile din Moldova, văzute diferit în presa din Est și Vest: Între „presiuni fără precedent” și „scrutin decisiv” TV8
09:40
/VIDEO/ Surpriză, vot util și semnal de protest. Ce mesaj au transmis alegătorii pe 28 septembrie: „Au fost raționali” TV8
08:10
Alegeri parlamentare 2025: PAS, preferat în Chișinău. Cum a fost votat blocul condus de primarul Ion Ceban TV8
07:40
Alegeri parlamentare 2025: Cum au votat alegătorii din stânga Nistrului TV8
07:40
Horoscop 29 septembrie 2025 de la ChatGPT: Taurii primesc vești bune, Racii se afirmă, iar Peștii trăiesc intens TV8
07:20
/LIVE/ Ediție Specială la TV8: Rezultate alegeri în Moldova 2025. Cum va arăta noul Parlament TV8
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.