Trafic rutier suspendat în centrul Chișinăului în perioada 3–6 octombrie, cu ocazia Zilei Naționale a Vinului
Provincial, 30 septembrie 2025 10:10
Primăria Chișinău informează că, în perioada: 03 octombrie 2025, ora 16:00 – 06 octombrie 2025, ora 06:00, va fi suspendat traficul rutier pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, tronsonul cuprins între str. Alexandr Pușkin și str. Maria Cebotari, dar și pe str. Mitropolit G.Bănulescu –Bodoni, tronsonul cuprins între str. Columna și str. 31 August […] Post-ul Trafic rutier suspendat în centrul Chișinăului în perioada 3–6 octombrie, cu ocazia Zilei Naționale a Vinului apare prima dată în Provincial.
• • •
Alte ştiri de Provincial
Acum 15 minute
10:10
În perioada 30 septembrie – 5 octombrie 2025, în Republica Moldova va fi organizată Săptămâna Europeană a Sportului, o inițiativă a Comisiei Europene care promovează mișcarea, sportul și un stil de viață sănătos. Tema ediției din 2025 este „Sport pentru toți”. Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova susține această inițiativă prin activități care vor […] Post-ul Săptămâna Europeană a Sportului. Vezi agenda apare prima dată în Provincial.
10:10
Trafic rutier suspendat în centrul Chișinăului în perioada 3–6 octombrie, cu ocazia Zilei Naționale a Vinului # Provincial
Primăria Chișinău informează că, în perioada: 03 octombrie 2025, ora 16:00 – 06 octombrie 2025, ora 06:00, va fi suspendat traficul rutier pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, tronsonul cuprins între str. Alexandr Pușkin și str. Maria Cebotari, dar și pe str. Mitropolit G.Bănulescu –Bodoni, tronsonul cuprins între str. Columna și str. 31 August […] Post-ul Trafic rutier suspendat în centrul Chișinăului în perioada 3–6 octombrie, cu ocazia Zilei Naționale a Vinului apare prima dată în Provincial.
Acum 30 minute
10:00
La această oră, ofițerii Direcției Investigații Infracțiuni Economice a INI, cu suportul polițiștilor din BPDS” Fulger”, au descins cu percheziții într-o cauză penală pornită pentru finanțarea ilegală a partidelor politice/concurenților electorali și spălarea banilor. Vom reveni cu detalii după finalizarea acțiunilor procesuale. Post-ul Percheziții într-o cauză penală privind finanțarea ilegală a partidelor politice apare prima dată în Provincial.
Acum o oră
09:50
Prejudiciu de peste 250.000 lei: Bărbat condamnat pentru escrocherii cu anunțuri pe 999.md # Provincial
În urma acțiunilor procesuale desfășurate de procurori și organul de urmărire penală, un bărbat în vârstă de 47 de ani, originar din municipiul Chișinău, a fost condamnat, printr-o sentință recentă, pentru comiterea a 5 episoade de escrocherie. Acestuia i-a fost aplicată o pedeapsă de 6 ani de închisoare, ce va fi executată într-un penitenciar de tip semiînchis, […] Post-ul Prejudiciu de peste 250.000 lei: Bărbat condamnat pentru escrocherii cu anunțuri pe 999.md apare prima dată în Provincial.
Acum 24 ore
17:10
Grassroots Week. „Erasmus Scale Cup” 2025. Prima ediție a turneului pentru copii și-a desemnat semifinalistele # Provincial
Prima ediție a turneului pentru copii „Erasmus Scale Cup” 2025 a debutat astăzi, 29 septembrie, cu 15 meciuri, în urma cărora au fost stabilite semifinalistele competiției. Evenimentul este organizat de Federația Moldovenească de Fotbal, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova și cu sprijinul UEFA. La turneu participă 11 echipe alcătuite din […] Post-ul Grassroots Week. „Erasmus Scale Cup” 2025. Prima ediție a turneului pentru copii și-a desemnat semifinalistele apare prima dată în Provincial.
17:00
200 de elevi și 20 de profesori din UTA Găgăuzia și Taraclia au participat la tabăra de vară de limba română la Iași # Provincial
Cei 200 de elevi și 20 de profesori din UTA Găgăuzia și raionul Taraclia și-au împărtășit experiențele trăite în cadrul taberei de vară de limbă română din România, de unde au revenit recent. Aceștia au participat în perioada 18-29 august la cursuri de limbă română la Iași, organizate de Ministerul Educației și Cercetării, în parteneriat […] Post-ul 200 de elevi și 20 de profesori din UTA Găgăuzia și Taraclia au participat la tabăra de vară de limba română la Iași apare prima dată în Provincial.
16:50
Au început lucrările de reparație pe strada Mihalcea Hîncu. Despre aceasta a anunțat Primăria Municipiului Hîncești, transmite PROVINCIAL. “Prima etapă a lucrărilor de reparație a străzii Mihalcea Hîncu a demarat, marcând un pas important în direcția modernizării infrastructurii rutiere din localitate. Intervențiile vizează o porțiune a străzii și fac parte dintr-un proiect amplu de investiții […] Post-ul (FOTO) Lucrări de reparație pe strada Mihalcea Hîncu din orașul Hâncești apare prima dată în Provincial.
16:40
Comuna Pervomaisc, raionul Căușeni, a finalizat construcția a trei centrale fotovoltaice, care vor asigura alimentarea cu energie verde a fântânilor arteziene și accesul continuu la apă pentru întreaga comunitate. Proiectul „Alimentarea cu energie electrică din surse regenerabile a fântânilor arteziene din satele Constantinovca și Pervomaisc”, a fost implementat în cadrul celei de-a doua ediții a Programului […] Post-ul Comuna Pervomaisc a finalizat construcția a trei centrale fotovoltaice apare prima dată în Provincial.
16:30
Primăria Chișinău informează că, în perioada 28 septembrie – 5 octombrie 2025, capitala Republicii Moldova este gazda Finalei Campionatului European U19 de futsal, un eveniment sportiv de anvergură continentală desfășurat la Chișinău Arena. La turneu participă opt selecționate naționale: ▪️Republica Moldova ▪️Portugalia ▪️Italia ▪️Ucraina ▪️Slovenia ▪️Spania ▪️Turcia ▪️Cehia Partida inaugurală a avut loc pe 28 […] Post-ul Orașul Chișinău găzduiește Finala UEFA Futsal U19 EURO 2025 apare prima dată în Provincial.
16:10
La Ungheni ar putea fi creat un Centru Comunitar cu sală de fitness dedicată vârstnicilor # Provincial
Grupul de Susținere Reciprocă din Ungheni își dorește un Centru Comunitar cu o sală de fitness, unde să vină oricine dorește, dar, în mod special, vârstnicii. Aici ar găsi un spațiu prietenos pentru socializare și recreere. În acest sens, primarul Vitalie Vrabie, secondat de viceprimarul Eduard Balan și reprezentantele Grupului de Susținere Reciprocă din Ungheni, […] Post-ul La Ungheni ar putea fi creat un Centru Comunitar cu sală de fitness dedicată vârstnicilor apare prima dată în Provincial.
16:10
În perioada 23-26 septembrie 2025, Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a găzduit misiunea de follow-up a evaluării „peer review”, desfășurată cu participarea experților internaționali ai SIGMA, o inițiativă comună a Uniunii Europene și OECD. Experții Alastair Swarbrick, Inguna Sudraba și Lelde Dimante au examinat progresele realizate de CCRM în implementarea recomandărilor formulate în […] Post-ul Misiune de follow-up a evaluării „peer review” a Curții de Conturi apare prima dată în Provincial.
16:00
Primăria Chișinău informează că Î.M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi” desfășoară lucrări de plantare a arbuștilor de-a lungul bd. Mircea cel Bătrân. Arbuștii din specia Photinia, cu lăstari roșii și frunze lucioase verzi, sunt sădiți de obicei pentru la formarea unui gardu viu, datorită accentului de culoare pe care o conferă mediului urban pe […] Post-ul Lucrări de plantare a arbuștilor Photinia pe bd. Mircea cel Bătrân din Chișinău apare prima dată în Provincial.
15:50
CNAM: circa 650 de mii de persoane au beneficiat de preparate compensate în primele opt luni ale anului # Provincial
În jur de 650 de mii de persoane au beneficiat de medicamente și dispozitive medicale compensate în primele opt luni ale anului curent prin intermediul Sistemului informațional automatizat „eRețeta”. Compania Națională de Asigurări în Medicină a transferat farmaciilor contractate peste 826 de milioane de lei pentru preparatele compensate eliberate în perioada ianuarie-august, cu cca 82 […] Post-ul CNAM: circa 650 de mii de persoane au beneficiat de preparate compensate în primele opt luni ale anului apare prima dată în Provincial.
15:40
Maia Sandu: În satele mici sau în orașele mari. Fiecare vot a contat. Am demonstrat lumii întregi că suntem o țară de oameni curajoși și demni # Provincial
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, în cadrul unei conferințe de presă, a mulțumit tuturor cetățenilor care au mers la vot, în țară sau peste hotare. „În satele mici sau în orașele mari. Fiecare vot a contat. Am demonstrat lumii întregi că suntem o țară de oameni curajoși și demni. Nu ne-am lăsat cumpărați, intimidați, speriați; […] Post-ul Maia Sandu: În satele mici sau în orașele mari. Fiecare vot a contat. Am demonstrat lumii întregi că suntem o țară de oameni curajoși și demni apare prima dată în Provincial.
15:00
La 1 octombrie 2025, la ora 17:00, în foaierul Palatului Municipal de Cultură din Bălți va avea loc un concert dedicat Zilei Internaționale a Persoanelor în Etate. Colectivele artistice ale Palatului Municipal de Cultură vor prezenta momente muzicale emoționante și vor oferi spectatorilor emoții deosebite. Concertul dedicat Zilei Internaționale a Persoanelor în Etate va fi […] Post-ul Concert dedicat Zilei Internaționale a Persoanelor în Etate la Bălți apare prima dată în Provincial.
14:30
Chișinăul găzduiește aproape 60% dintre refugiații din Ucraina aflați în Republica Moldova # Provincial
Potrivit datelor Inspectoratului General pentru Migrație (1 martie 2023 – 29 septembrie 2025), în municipiul Chișinău sunt înregistrați 48 857 de beneficiari de protecție temporară, cu 269 mai mulți decât săptămâna precedentă (22 septembrie 2025). Chișinăul concentrează aproape 60% din totalul refugiaților din Republica Moldova — 48 857 din totalul de 81 452 persoane. Evoluția […] Post-ul Chișinăul găzduiește aproape 60% dintre refugiații din Ucraina aflați în Republica Moldova apare prima dată în Provincial.
14:20
Astăzi, 29 septembrie, marcăm Ziua mondială a inimii, un prilej pentru a atrage atenția asupra impactului bolilor cardiovasculare și a importanței unui stil de viață sănătos pentru prevenirea acestora. Bolile cardiovasculare reprezintă principala cauză de deces la nivel global, provocând anual peste 20,5 milioane de decese. În regiunea europeană a Organizației Mondiale a Sănătății, acestea […] Post-ul Astăzi marcăm Ziua mondială a inimii apare prima dată în Provincial.
13:40
Proiectul Resurexion: Ungheni analizează riscurile climatice și soluțiile pentru un oraș mai rezilient # Provincial
Pe 25 septembrie curent, la Ungheni, a avut loc ședința părților interesate în cadrul proiectului „Dezvoltarea unei strategii de reziliență pe mai multe niveluri pentru zonele urbane și bazinele hidrografice la condiții meteorologice extreme – Resurexion”, pentru a evalua riscurile de dezastre, cu accent pe fenomenele meteorologice extreme. Participanții au completat un chestionar de evaluare […] Post-ul Proiectul Resurexion: Ungheni analizează riscurile climatice și soluțiile pentru un oraș mai rezilient apare prima dată în Provincial.
13:40
Maxim Moroșan mulțumește bălțenilor: Împreună vom face tot ce ne stă în putință ca vocea fiecăruia dintre noi să fie auzită! # Provincial
Maxim Moroșan, consilier municipal și președinte al Organizației Teritoriale a PSRM din Bălți, a adresat mulțumiri bălțenilor pentru participare activă la vot și pentru că au votat pentru Blocul Electoral Patriotic, care a și obținut acolo cele mai multe voturi. „Dragi locuitori ai Bălțiului! Astăzi mă adresez vouă cu profundă recunoștință pentru sprijinul acordat Blocului […] Post-ul Maxim Moroșan mulțumește bălțenilor: Împreună vom face tot ce ne stă în putință ca vocea fiecăruia dintre noi să fie auzită! apare prima dată în Provincial.
13:20
Primăria Chișinău anunță demararea campaniei „Curățenia generală de toamnă”, desfășurată în perioada 15 septembrie – 30 noiembrie 2025. Această inițiativă urmărește igienizarea și înfrumusețarea spațiilor publice, curților blocurilor locative, parcurilor și zonelor verzi din capitală, în colaborare cu preturile de sector, întreprinderile municipale și cetățenii orașului. Principalele măsuri prevăzute: Evacuarea periodică a frunzelor uscate și […] Post-ul Primăria Chișinău îndeamnă locuitorii să participe la curățenia generală de toamnă apare prima dată în Provincial.
13:20
Sportivii din Bălți, printre cei mai buni la turneul internațional de judo din Lituania # Provincial
Primăria municipiului Bălți felicită discipolii Școlii Sportive Specializate „Boris Petuhov” pentru rezultatele remarcabile obținute la turneul internațional de judo „Žygimantas Rybinas Cup”, desfășurat în perioada 27 – 28 septembrie în Lituania, unde pentru victorie s-au întrecut judocani din 14 țări. În urma competiției, sportivii care reprezintă Școala Sportivă Specializată „Boris Petuhov” au cucerit 4 medalii: […] Post-ul Sportivii din Bălți, printre cei mai buni la turneul internațional de judo din Lituania apare prima dată în Provincial.
13:10
În perioada 23-24 septembrie 2025 a avut loc Conferința UEFA Playmakers, un eveniment care a reunit reprezentanți din 46 de asociații naționale pentru a împărtăși bune practici și a inspira noi modalități de dezvoltare a fotbalului feminin. Deschiderea conferinței a fost marcată de mesajul lui Giorgio Marchetti, Secretarul General UEFA, și Alyssa Lagonia, Coordonatoarea Dezvoltării Fotbalului Feminin […] Post-ul FMF, prezentă la Conferința UEFA Playmakers dedicată dezvoltării fotbalului feminin apare prima dată în Provincial.
13:10
În perioada 22–26 septembrie 2025, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a autorizat spre plată 33,9 milioane de lei din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural. Cea mai mare parte a sumelor, în valoare de 27,49 milioane de lei, a fost direcționată pentru plățile directe per kilogram de produs. Alte […] Post-ul Subvențiile acordate fermierilor însumează 33,9 mil. lei săptămâna trecută apare prima dată în Provincial.
12:40
Igor Grosu: Ne angajăm să guvernăm pentru toți moldovenii, indiferent pentru cine au votat! # Provincial
„Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) are majoritate parlamentară, proeuropeană, doar pentru că voi ne-ați oferit această șansă – o două șansă, pentru că știm că mulți nu ați votat pentru partid, ci pentru viitorul european” – a declarat Igor Grosu, liderul partidului, în cadrul unei conferințe de presă. Președintele PAS a subliniat că aderarea la Uniunea […] Post-ul Igor Grosu: Ne angajăm să guvernăm pentru toți moldovenii, indiferent pentru cine au votat! apare prima dată în Provincial.
12:30
Protest în fața Parlamentului. BEP: Opoziția a luat 49%, iar PAS a luat doar 44%. PAS iar se ține pe diaspora # Provincial
Blocul electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei desfășoară o acțiune de protest în fața Parlamentului. Igor Dodon, fruntaș al formațiunii, a anunțat că Blocul a depus zeci de contestații la Comisia Electorală Centrală cu referire la încălcările depistate în procesul de votare la alegerile parlamentare de ieri. „Aceste alegeri au arătat că […] Post-ul Protest în fața Parlamentului. BEP: Opoziția a luat 49%, iar PAS a luat doar 44%. PAS iar se ține pe diaspora apare prima dată în Provincial.
12:20
Dorin Recean: Aceste alegeri au arătat că atunci când statul și cetățenii își apără împreună țara, câștigă democrația și câștigă oamenii # Provincial
Dorin Recean, prim-ministru, al doilea pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate pentru Parlament, a adresat mulțumiri cetățenilor „pentru lecția incredibilă de demnitate, curaj și dragoste de neam”. „Aceste alegeri au arătat că atunci când statul și cetățenii își apără împreună țara, câștigă democrația și câștigă oamenii. Mulțumesc fiecăruia pentru că v-ați apărat țara prin vot. […] Post-ul Dorin Recean: Aceste alegeri au arătat că atunci când statul și cetățenii își apără împreună țara, câștigă democrația și câștigă oamenii apare prima dată în Provincial.
11:20
Comisia Electorală Centrală (CEC), a prezentat, în cadrul unui briefing, rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare care au avut loc ieri, 28 septembrie 2025. În dimineața acestei zile, la ora 7.00 (ora Moldovei) s-au închis ultimele secții de votare, constituite pe teritoriul SUA: Sacramento, Seattle, Glendale și Las Vegas și în orașul Vancouver din Canada. Comisia […] Post-ul Date preliminare ale rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 apare prima dată în Provincial.
11:10
Ministerul Mediului a organizat consultări publice repetate privind Proiectul Regulamentului de gestionare a produselor textile și a deșeurilor textile, un document esențial pentru implementarea responsabilității extinse a producătorului (REP) în acest sector. Actul prevede: Stabilirea unui mecanism clar pentru colectarea, sortarea, reutilizarea și reciclarea textilelor, în conformitate cu standardele europene; Introducerea unui sistem obligatoriu de […] Post-ul Consultări publice privind gestionarea produselor și deșeurilor textile apare prima dată în Provincial.
11:10
Prima ediție a turneului pentru copii „Erasmus Scale Cup” 2025 debutează astăzi, 29 septembrie, cu 15 meciuri. Competiția, organizată de Federația Moldovenească de Fotbal în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova și cu sprijinul UEFA, reunește 11 echipe formate din elevi (băieți și fete) ai instituțiilor de învățământ care au clase specializate […] Post-ul Grassroots Week. Astăzi debutează turneul pentru copii „Erasmus Scale Cup” 2025 apare prima dată în Provincial.
11:00
După procesarea celor 1 973 de procese-verbale din țară, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut 44,13% sau 574 054 de voturi, informează PROVINCIAL. În total au fost exprimate în țară 1 300 759 de voturi. Pentru Blocul Electoral Patriotic (BEP) au votat 28,25% sau 367 526 de alegători. Blocul Alternativa a obținut 9,22%, ceea […] Post-ul Rezultate preliminare în țară: PAS a obținut peste 44% din voturi, BEP – 28,25% apare prima dată în Provincial.
10:50
În perioada 26–28 septembrie, Chișinăul a găzduit cea de-a 7-a ediție a Forumului Global de Turism Medical, desfășurat în cadrul Moldova Tourism Forum 2025. Republica Moldova, care deține în prezent președinția Consiliului Global de Turism Medical (GHTC), a fost gazda a peste 100 de participanți din 50 de țări – experți în medicină, turism și […] Post-ul Chișinău – capitala turismului medical internațional apare prima dată în Provincial.
Ieri
10:20
În localitatea Grigorăuca, raionul Sîngerei, a avut loc un seminar la care au participat 25 de agricultori interesați să afle mai multe despre sorg, o cultură rezistentă la secetă și o alternativă promițătoare la culturile tradiționale. Evenimentul a cuprins sesiuni teoretice susținute de specialiști în agricultură, care au prezentat tehnologii de cultivare, monitorizare și întreținere […] Post-ul Grigorăuca: 25 de fermieri instruiți în cultivarea sorgului apare prima dată în Provincial.
10:20
Poliția: pentru participarea la protestul anunțat astăzi în capitală oamenilor li se promit bani # Provincial
Poliția a comunicat că deține informații că pentru participarea la protestul anunțat astăzi în capitală oamenilor li se promit bani, în contextul în care persoanele se abțin în a ieși în stradă. Poliția amintește repetat organizatorilor că poartă răspundere absolută pentru aceste acțiuni și că legea pedepsește astfel de ilegalitate. „Poliția respectă dreptul fiecărei persoane […] Post-ul Poliția: pentru participarea la protestul anunțat astăzi în capitală oamenilor li se promit bani apare prima dată în Provincial.
10:10
Consultații medicale gratuite în mai multe localități din Anenii Noi, Cantemir și Ungheni # Provincial
Echipele mobile de medici specialiști continuă să ofere populației consultații profilactice gratuite, acoperite din mijloacele financiare ale fondului măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. Astfel, în intervalul 29 septembrie–3 octombrie, complexul radiodiagnostic mobil pentru examinarea cutiei toracice se va afla în instituțiile medicale din raionul Anenii Noi, și anume: – pe 29 septembrie […] Post-ul Consultații medicale gratuite în mai multe localități din Anenii Noi, Cantemir și Ungheni apare prima dată în Provincial.
10:00
Astăzi, 28 septembrie, la Arena Chișinău, debutează Campionatul European de Futsal U19, ediția 2025. Opt selecționate naționale vor lupta pentru titlul de campioană. Înaintea turneului final UEFA U19 Futsal EURO 2025, un mesaj special a fost transmis de președintele Federației Moldovenești de Fotbal, Leonid Oleinicenco. „Etapa finală a Campionatului European de Futsal U19 UEFA din […] Post-ul Leonid Oleinicenco, înaintea UEFA U19 Futsal EURO 2025 apare prima dată în Provincial.
10:00
PAS câștigă alegerile cu peste 50% din voturi. Cinci formațiuni intră în noul Parlament # Provincial
Mai rămân 3 secții de votare unde urmează să fie numărate voturile. După procesarea a 99,87% din procesele verbale, 5 forțe politice ajung în noul Parlament, urmare a alegerilor de ieri. Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut 50,15% sau 790 827 voturi. Blocul Patriotic a obținut 24.19% sau 381 475 voturi. Blocul ALTERNATIVA a […] Post-ul PAS câștigă alegerile cu peste 50% din voturi. Cinci formațiuni intră în noul Parlament apare prima dată în Provincial.
28 septembrie 2025
22:10
Au fost procesate peste 10% din procesele verbale de la secțiile de votare de pe teritoriul țării. Partidul Acțiune și Solidaritate a obținut 36,53%. Blocul Electoral Patriotic a acumulat 35,95%. Partidul „Democrația Acasă” a obținut 7,54%. Partidul Nostru – 6,55%. Blocul ALTERNATIVA – 6,19%. Rezultatele pot fi urmărite în regim live AICI. Post-ul Primele rezultate ale votării pe teritoriul țării apare prima dată în Provincial.
22:00
Maia Sandu: Mulțumesc moldovenilor de acasă și din diasporă pentru participarea la vot! # Provincial
Președintele Maia Sandu a adresat un mesaj de mulțumire cetățenilor care au votat astăzi. „Mulțumesc moldovenilor de acasă și din diasporă pentru participarea la vot! În Moldova, secțiile s-au închis la 21:00, dar în unele țări secțiile sunt încă deschise. Mergeți la vot”, a declarat oficialul. Post-ul Maia Sandu: Mulțumesc moldovenilor de acasă și din diasporă pentru participarea la vot! apare prima dată în Provincial.
21:50
PAS: Le mulțumim tuturor celor care au ieșit la vot – din toate localitățile Republicii Moldova și din diasporă # Provincial
Igor Grosu, președintele Partidului Acțiune și Solidaritate, după încheierea secțiilor de vot, a adresat mulțumiri cetățenilor. „Le mulțumim tuturor celor care au ieșit la vot – din toate localitățile Republicii Moldova și din diasporă. Mai sunt deschise secții în afara țării – îndemnam pe toți sa iasă la vot. Este esențial sa protejam fiecare vot […] Post-ul PAS: Le mulțumim tuturor celor care au ieșit la vot – din toate localitățile Republicii Moldova și din diasporă apare prima dată în Provincial.
15:20
Igor Dodon: Astăzi cetățenii Republicii Moldova au ocazia să-și recâștige statul și demnitatea # Provincial
Copreședintele Blocului electoral Patriotic și liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon, și-a exercitat dreptul la vot, fiind însoțit de soția sa, Galina. La ieșirea din secția de votare, Igor Dodon a declarat că ziua de astăzi este una importantă pentru Republica Moldova și pentru toți cetățenii, indiferent unde se află: „Am votat pentru […] Post-ul Igor Dodon: Astăzi cetățenii Republicii Moldova au ocazia să-și recâștige statul și demnitatea apare prima dată în Provincial.
14:00
Irina Vlah, președintele Partidului Republican „Inima Moldovei”, a votat astăzi împreună cu fiica sa, Anna, și colegii de partid. „Încălcărilor fără precedent de la aceste alegeri poporul le va opune o mobilizare fără precedent și un vot pentru eliberarea țării de dictatură. Represiunile regimului nu sunt decât panică în fața propriului popor. Gruparea galbenă este […] Post-ul Irina Vlah: Astăzi vocea poporului este mai puternică decât orice manipulare a puterii apare prima dată în Provincial.
13:50
Cu privire la secțiile de votare constituite peste hotare pentru alegerile parlamentare 2025, conform situației de până la 12:00, procesul de votare a demarat la orele locale 07:00 fără probleme raportate. Secțiile de vot din străinătate vor fi deschise până la ora 21:00 (ora locală din fiecare stat). Astfel, procesul de votare este în desfășurare […] Post-ul 59 097 de alegători au participat la alegerile parlamentare peste hotarele țării apare prima dată în Provincial.
13:40
În țară, cea mai activă circumscripție este Rezina, unde au votat peste 22% de alegători # Provincial
Comisia Electorală Centrală (CEC) prezintă date actualizate despre procesul de desfășurare a alegerilor parlamentare de astăzi. Procesul electoral decurge în regim normal, fără incidente majore. Până la această oră și-au exercitat dreptul la vot peste 589 de mii de alegători. În țară, cea mai activă circumscripție este Rezina, unde au votat peste 22% de alegători. De cealaltă parte o […] Post-ul În țară, cea mai activă circumscripție este Rezina, unde au votat peste 22% de alegători apare prima dată în Provincial.
11:10
Igor Grosu, cap de listă a Partidului Acțiune și Solidaritate, a votat la parlamentare, împreună cu soția sa, Inga. „Am un sentiment de bucurie și, în același timp, de mare responsabilitate. Nu sunt alegeri simple, care vor marca viața noastră și viitorul. Am votat pentru pace, stabilitate, dezvoltare și o Moldovă europeană”, a declarat el. […] Post-ul Igor Grosu a invitat pe toată lumea să iasă la vot apare prima dată în Provincial.
11:00
Misiunea de Observare Promo-LEX a alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 constată că până la ora 8.40, echipa centrală a prelucrat cu statut de incident 73 cazuri, dintre care prezentul comunicat include 40 incidente confirmate. Aspecte metodologice ale observării Pentru ziua alegerilor MO Promo-LEX a delegat câte un observator pe termen scurt (OTS) în 409 […] Post-ul Misiunea Promo-LEX: Încălcări ale secretului votului – 8 cazuri apare prima dată în Provincial.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:40
Ion Ceban: Am votat împotriva fricii, dezinformării, dezbinării, împărțirii oamenilor în societate # Provincial
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA, împreună cu soția sa, Tatiana, au votat în cadrul alegerilor parlamentare. „Am votat împotriva fricii, dezinformării, dezbinării, împărțirii oamenilor în societate. Am votat pentru dezvoltarea Moldovei, pentru viitorul copiilor. Am votat pentru pace și siguranța zilei de mâine. Am votat pentru profesionalism”, a declarat politicianul. Post-ul Ion Ceban: Am votat împotriva fricii, dezinformării, dezbinării, împărțirii oamenilor în societate apare prima dată în Provincial.
09:30
Agenția Servicii Publice informează cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot că, astăzi, 28 septembrie 2025, în ziua desfășurării alegerilor parlamentare, toate centrele multifuncționale activează conform unui program special de muncă: între orele 07:00 și 21:00. La solicitarea cetățenilor cu vârsta de peste 18 ani, care nu vor deține actele de identitate necesare pentru exercitarea […] Post-ul Toate centrele multifuncționale activează conform unui program special de muncă apare prima dată în Provincial.
09:20
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a votat în cadrul alegerilor parlamentare. „Dragi cetățeni, vă invit pe toți să mergeți la vot! Moldova, casa noastră scumpă, este în primejdie și astăzi o puteți salva cu votul vostru! Să arătăm lumii că Moldova nu e doar o țară mică, cu inima mare, ci e o țară cu […] Post-ul Maia Sandu: Astăzi democrația este doar în mâinile cetățenilor! apare prima dată în Provincial.
09:10
Primul vot al alegerilor parlamentare a fost exprimat astăzi la Ambasada Republicii Moldova din Tokyo. Ana Teișanu, studentă la Universitatea din Tsukuba, Japonia, a inaugurat procesul electoral din diaspora, subliniind că „viitorul Moldovei se scrie prin fiecare vot onest”. „Le mulțumim tuturor compatrioților care, indiferent unde se află, aleg să-și exercite dreptul de cetățean și […] Post-ul O studentă din Japonia a inaugurat procesul electoral din diaspora apare prima dată în Provincial.
09:10
Biroul politici de reintegrare informează că situația în Zona de Securitate rămâne calmă, stabilă și fără schimbări esențiale. Fluxul de persoane și de mijloace de transport prin posturile vamale interne se desfășoară în mod constant, iar situația de pe teren este monitorizată și gestionată eficient de autoritățile competente. „Reiterăm importanța respectării liniștii publice și îndemnăm […] Post-ul Situația în Zona de Securitate este calmă, stabilă, fără schimbări esențiale apare prima dată în Provincial.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.