Trafic rutier suspendat în centrul Chișinăului în perioada 3-6 octombrie

Oficial.md, 30 septembrie 2025 10:10

Primăria Chișinău informează că, în perioada: 03 octombrie 2025, ora 16:00 – 06 octombrie 2025,..

Acum 15 minute
10:10
Acum 30 minute
10:00
Săptămâna Europeană a Sportului în Republica Moldova Oficial.md
În perioada 30 septembrie – 5 octombrie 2025, în Republica Moldova va fi organizată Săptămâna..
10:00
Kaja Kallas: Viitorul Republicii Moldova și al cetățenilor săi se află în cadrul Uniunii Europene Oficial.md
„Rezultatele alegerilor confirmă sprijinul constant al cetățenilor pentru viitorul european al Republicii Moldova” – a..
Acum o oră
09:50
Un bărbat propunea permis auto pentru 4500 euro Oficial.md
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii SPIA ai MAI, anunță reținerea în flagrant a unui..
09:40
Grassroots Week. „Erasmus Scale Cup” 2025. Prima ediție a turneului pentru copii și-a desemnat semifinalistele Oficial.md
Prima ediție a turneului pentru copii „Erasmus Scale Cup” 2025 a debutat astăzi, 29 septembrie,..
Acum 2 ore
09:20
Percheziții într-o cauză penală privind finanțarea ilegală a partidelor politice Oficial.md
La această oră, ofițerii Direcției Investigații Infracțiuni Economice a INI, cu suportul polițiștilor din BPDS”..
09:20
Prejudiciu de peste 250 mii lei: Bărbat condamnat pentru escrocherii cu anunțuri pe 999.md Oficial.md
În urma acțiunilor procesuale desfășurate de procurori și organul de urmărire penală, un bărbat în..
09:20
Delegația Parlamentului participă la sesiunea de toamnă a APCE Oficial.md
Delegația Parlamentului Republicii Moldova participă, în perioada 29 septembrie – 3 octombrie, la sesiunea de..
Acum 24 ore
15:50
100% procese-verbale procesate Oficial.md
Toate cele 2 274 de procese-verbale au fost procesate. În total au fost exprimate 1..
15:40
Circa 650 de mii de persoane au beneficiat de preparate compensate în primele opt luni ale anului Oficial.md
În jur de 650 de mii de persoane au beneficiat de medicamente și dispozitive medicale..
15:10
Un fost judecător a fost deferit justiției pentru escrocherie și fals în declarații Oficial.md
Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată, pentru examinare..
15:10
Maia Sandu: Mulțumesc fiecărui cetățean care a mers la vot. Este victoria țării Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a mulțumit tuturor cetățenilor care au mers la vot. Ea..
14:50
Liderul Partidului „NOI – Noua Opțiune Istorică”: A fost o competiție politică complicată, dură chiar! Oficial.md
Dmitri Torner, liderul Partidului „NOI – Noua Opțiune Istorică”, a adresat un mesaj de mulțumire..
13:50
Maxim Moroșan: Dragi locuitori ai Bălțiului, mă adresez vouă cu profundă recunoștință pentru sprijinul acordat Blocului Patriotic la parlamentare Oficial.md
Maxim Moroșan, consilier municipal și președinte al Organizației Teritoriale a PSRM din Bălți, a adresat..
13:10
Președintele Ucrainei: Aceste alegeri au arătat că activitatea destabilizatoare a Rusiei pierde, în timp ce Moldova în Europa câștigă Oficial.md
Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenskyy a avut o discuție cu președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, și..
13:00
Dorin Recean: Nu doar PAS a câștigat – a câștigat Moldova Oficial.md
Dorin Recean, prim-ministru, al doilea pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate pentru Parlament, a adresat..
13:00
Blocul Patriotic desfășoară un protest la Parlament Oficial.md
Blocul electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei desfășoară o acțiune de protest..
13:00
Nicușor Dan: Transmit felicitări și autorităților Republicii Moldova și doamnei Președintă Maia Sandu Oficial.md
Președintele României, Nicușor Dan a felicitat cetățenii Republicii Moldova pentru mobilizare şi pentru votul ferm în..
11:40
Ziua Mondială a Inimii Oficial.md
Ziua mondială a inimii este marcată în acest an cu genericul ,,Fiecare bătaie a inimii..
11:30
Rezultatele preliminare prezentate de CEC: Peste 1, 6 mln. de alegători și-au exprimat dreptul la vot Oficial.md
Comisia Electorală Centrală (CEC), a prezentat, în cadrul unui briefing, rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare..
11:30
Liderul PAS: Ne angajăm să guvernăm pentru toți moldovenii, indiferent pentru cine au votat! Oficial.md
„Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) are majoritate parlamentară, proeuropeană, doar pentru că voi ne-ați oferit..
11:30
PSDE: Suntem profund recunoscători tuturor celor care au oferit încrederea lor Partidului Social Democrat European Oficial.md
Partidul Social Democrat European a mulțumit tuturor celor ce au ieșit la vot și celor..
11:20
PAS: Nu doar PAS a câștigat, au câștigat oamenii care au mers la vot știind că se dă bătălia pentru viitor Oficial.md
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), care a câștigat alegerile parlamentare de ieri – preliminar, cu..
11:00
Premierul României: Felicitări cetățenilor Republicii Moldova pentru mobilizarea exemplară la alegerile parlamentare de ieri Oficial.md
Prim-ministrul României, Ilie Bolojan a adresat felicitări din inimă cetățenilor Republicii Moldova pentru mobilizarea exemplară la..
10:50
Ștefan Gligor: 790 mii au votat „ca să nu vină rușii” Oficial.md
Unul din liderii Blocului „Împreună”, Ștefan Gligor, a mulțumit tuturor celor cinci mii douăzeci și..
10:40
Irina Vlah: E timpul să recunoaștem cu toții: Moldova nu mai este stat democratic! Oficial.md
Irina Vlah, președintele Partidului Republican „Inima Moldovei”, spune că „alegerile parlamentare din data de 28..
10:30
Liderii Blocului Patriotic au mulțumit cetățenilor pentru participarea la alegeri Oficial.md
După închiderea secțiilor de votare, liderii Blocului Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei..
Ieri
10:20
Poliția: Pentru participarea la protestul anunțat astăzi în capitală oamenilor li se promit bani Oficial.md
Poliția a comunicat că deține informații că pentru participarea la protestul anunțat astăzi în capitală..
10:20
Sinteza CNA: Circa 9 mln. lei în criptovalută depistate într-o schemă de finanțare ilegală a partidelor politice Oficial.md
Centrul Național Anticorupție (CNA) prezintă bilanțul săptămânal al activităților desfășurate în domeniile de combatere și..
10:20
Igor Munteanu: Partidul CUB rămâne fidel principiilor sale de a fi național, liberal, pro-Occidental și credincios Oficial.md
Liderul CUB, Igor Munteanu, a mulțumit celor care și-au acordat votul pentru formațiune. El spune..
10:20
PLDM: Republica Moldova și-a reconfirmat dorința de integrare europeană Oficial.md
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM), într-o declarație, spune că, după un scrutin caracterizat printr-o..
10:20
Andrei Năstase: Fiecare gest de susținere a însemnat pentru mine mai mult decât un vot Oficial.md
Andrei Năstase, candidat independent, a mulțumit alegătorilor pentru încrederea și sprijinul pe care i l-au..
10:00
Arina Spătaru: Voturile primite astăzi nu sunt doar o cifră – sunt dovada că munca noastră se vede Oficial.md
Liderul ALDE, Arina Spătaru, a mulțumit tuturor colegilor „pentru nopțile nedormite, pentru drumurile prin sate..
09:50
Liderul PNM: Peste cinci mii de oameni ne-au acordat încrederea lor, un rezultat onorabil Oficial.md
Liderul Partidului Național Moldovenesc, Dragoș Galbur, afirmă că în urma alegerilor parlamentare, rezultatul care contează..
09:50
Cum s-au împărțit voturile în Chișinău Oficial.md
Conform datelor preliminare furnizate de Comisia Electorală Centrală, în municipiul Chișinău au fost exprimate, în..
09:50
Olesea Stamate: În contextul în care campania a fost doar despre sperietori să mă votați a fost un gest cu adevărat curajos Oficial.md
Olesea Stamate, care a candidat independent la alegerile parlamentare, a mulțumit fiecărui alegător care a..
09:40
99,87% din procesele verbale procesate Oficial.md
Mai rămân 3 secții de votare unde urmează să fie numărate voturile. După procesarea a..
09:30
Rezultate preliminare în țară: PAS a obținut peste 44% din voturi Oficial.md
După procesarea celor 1 973 de procese-verbale din țară, Partidul Acțiune și Solidaritate a obținut..
28 septembrie 2025
22:10
LIVE// Primele rezultate ale alegerilor parlamentare Oficial.md
Au fost procesate peste 10% din procesele verbale de la secțiile de votare de pe..
22:10
S-au prezentat la urnele de vot peste 1,5 milioane de alegători înscriși în listele electorale Oficial.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că procesul de vot în cadrul alegerilor parlamentare desfășurate astăzi..
21:50
PAS, după încheierea secțiilor de vot, a adresat mulțumiri cetățenilor Oficial.md
Igor Grosu, președintele Partidului Acțiune și Solidaritate, după încheierea secțiilor de vot, a adresat mulțumiri..
21:50
Mulțumiri de la Maia Sandu pentru cei care au votat Oficial.md
Președintele Maia Sandu a adresat un mesaj de mulțumire cetățenilor care au votat astăzi. „Mulțumesc..
21:40
Buletinele de vot cu ștampila „Votat”, aplicată în dreptul Partidului Politic „MOLDOVA MARE”, au fost declarate nevalabile Oficial.md
Curtea Supremă de Justiție a declarat inadmisibil recursul depus de Partidul Politic „MOLDOVA MARE” și,..
15:20
Igor Dodon: Ziua de astăzi este una importantă pentru Republica Moldova și pentru toți cetățenii, indiferent unde se află Oficial.md
Copreședintele Blocului electoral Patriotic și liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon, și-a exercitat..
15:10
Tudor Ulianovschi: Am votat pentru a asigura pacea fără manipulare și fără propagandă Oficial.md
Președintele Partidului Social Democrat European (PSDE),Tudor Ulianovschi, și-a exercitat dreptul la vot în cadrul alegerilor..
14:20
Ion Chicu: Am votat pentru o Republică Moldova pașnică, unde oamenii se respectă reciproc Oficial.md
Ion Chicu, unul dintre liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA, s-a prezentat astăzi la secția de votare..
14:20
STISC a anunțat mai multe tentative de atacuri cibernetice asupra infrastructurii electorale Oficial.md
Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) a anunțat mai multe tentative de atacuri cibernetice..
14:10
VIDEO// Maia Sandu – cu îndemn către diasporă Oficial.md
Președintele Maia Sandu vine cu un îndemn la vot pentru moldovenii din diasporă: „Dragă diasporă, prin..
14:00
Renato Usatîi: Am votat pentru ca fiecare cetățean în Republica Moldova să fie ocrotit, auzit Oficial.md
Renato Usatîi, președintele Partidului Nostru, a votat alături de echipa sa, transmițând un mesaj puternic..
14:00
Irina Vlah a votat împreună cu fiica și echipa Oficial.md
Irina Vlah, președintele Partidului Republican „Inima Moldovei”, a votat astăzi împreună cu fiica sa, Anna,..
