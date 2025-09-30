Judecătorii vor pronunța astăzi sentința Marinei Tauber în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid „Șor”. Procurorii cer 13 ani de închisoare

09:55

Alegerile parlamentare din 28 septembrie sunt reflectate de presa internațională și locală drept o victorie clară a pro-europenilor și o nouă înfrângere pentru Rusia. Publicațiile remarcă faptul că PAS și-a consolidat nucleul de electorat pro-european, în ciuda dificultăților economice și propagandei rusești, iar victoria obținută obligă guvernarea să livreze reforme și rezultate concrete pentru parcursul european. Totodată, jurnaliștii scriu că propaganda rusească și rețelele lui Ilan Șor au fost neutralizate, iar tentativele de destabilizare și protestele orchestrate de opoziția pro-rusă au eșuat.