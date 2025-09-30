Atenție, șoferi: Pe întreg teritoriul țării se circulă în condiții de ploaie. Recomandările poliției

ProTV.md, 30 septembrie 2025 10:00

Atenție, șoferi: Pe întreg teritoriul țării se circulă în condiții de ploaie. Recomandările poliției

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md

Acum 15 minute
10:10
Propagandistul Gabriel Călin, care a candidat la parlamentare pe listele UCSM, ar fi fost reținut de polițiști ProTV.md
Propagandistul Gabriel Călin, care a candidat la parlamentare pe listele UCSM, ar fi fost reținut de polițiști
Acum 30 minute
10:00
Consiliul UE, după rezultatele alegerilor parlamentare din țara noastră: „Vom continua să sprijinim parcursul european al Republicii Moldova" ProTV.md
Consiliul UE, după rezultatele alegerilor parlamentare din țara noastră: „Vom continua să sprijinim parcursul european al Republicii Moldova"
10:00
Atenție, șoferi: Pe întreg teritoriul țării se circulă în condiții de ploaie. Recomandările poliției ProTV.md
Atenție, șoferi: Pe întreg teritoriul țării se circulă în condiții de ploaie. Recomandările poliției
Acum o oră
09:40
YouTube a acceptat să îi plătească lui Trump 24,5 milioane de dolari pentru a încheia procesul privind suspendarea contului ProTV.md
YouTube a acceptat să îi plătească lui Trump 24,5 milioane de dolari pentru a încheia procesul privind suspendarea contului
09:30
Cele mai bune oferte la acoperișuri în Moldova pentru casa ta ProTV.md
Cele mai bune oferte la acoperișuri în Moldova pentru casa ta
Acum 2 ore
09:20
Penthouse în inima Chișinăului — clasă premium de la dezvoltatorul de încredere Milanin ProTV.md
Penthouse în inima Chișinăului — clasă premium de la dezvoltatorul de încredere Milanin
09:20
Ar fi cerut aproape cinci mii de euro pentru a ajuta soția unui cunoscut să-și obțină permisul de conducere. Un bărbat - reținut în timp ce primea banii lângă Catedrala din Chișinău ProTV.md
Ar fi cerut aproape cinci mii de euro pentru a ajuta soția unui cunoscut să-și obțină permisul de conducere. Un bărbat - reținut în timp ce primea banii lângă Catedrala din Chișinău
09:00
Unul dintre cei mai bogați ruși, ieșire neașteptată privind bugetul de război al Moscovei. „Magie pură” ProTV.md
Unul dintre cei mai bogați ruși, ieșire neașteptată privind bugetul de război al Moscovei. „Magie pură”
08:50
Afganistanul a interzis internetul și telefonia: „Sunt imorale”. Rusia, singura țară care recunoaște guvernul taliban ProTV.md
Afganistanul a interzis internetul și telefonia: „Sunt imorale”. Rusia, singura țară care recunoaște guvernul taliban
08:40
Val de reacții internaționale la planul de pace propus de Donald Trump pentru Gaza. Liderii europeni și arabi salută demersul ProTV.md
Val de reacții internaționale la planul de pace propus de Donald Trump pentru Gaza. Liderii europeni și arabi salută demersul
08:30
Curs valutar BNM pentru 30 septembrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO ProTV.md
Curs valutar BNM pentru 30 septembrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
Acum 4 ore
08:20
Din nou percheziții: Polițiștii au descins în mai multe locații într-o cauză penală pornită pentru finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea banilor ProTV.md
Din nou percheziții: Polițiștii au descins în mai multe locații într-o cauză penală pornită pentru finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea banilor
08:10
Ploi în nordul și centrul țării. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo ProTV.md
Ploi în nordul și centrul țării. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
Acum 12 ore
23:30
PAS, preferat de alegători în cea mai mare parte a țării: Blocul Patriotic își păstrează influența în raioanele pro-ruse - VIDEO ProTV.md
PAS, preferat de alegători în cea mai mare parte a țării: Blocul Patriotic își păstrează influența în raioanele pro-ruse - VIDEO
23:30
Irina Rîngaci a câștigat pentru a doua oară în acest an un turneu din seria mondială la lupte pe plajă - VIDEO ProTV.md
Irina Rîngaci a câștigat pentru a doua oară în acest an un turneu din seria mondială la lupte pe plajă - VIDEO
23:20
Situația în campionatul Moldovei a rămas neschimbată după etapa a 14-a - VIDEO ProTV.md
Situația în campionatul Moldovei a rămas neschimbată după etapa a 14-a - VIDEO
23:20
AC Milan a preluat conducerea în campionatul de fotbal italian, după ce a învins deținătoarea titlului, Napoli - VIDEO ProTV.md
AC Milan a preluat conducerea în campionatul de fotbal italian, după ce a învins deținătoarea titlului, Napoli - VIDEO
22:20
FC Barcelona a urcat pe prima poziție în La Liga - VIDEO ProTV.md
FC Barcelona a urcat pe prima poziție în La Liga - VIDEO
22:20
Veteranul Marc Marquez a reușit una dintre cele mai spectaculoase reveniri din lumea sportului și a devenit campion în MotoGP pentru a șaptea oară în carieră - VIDEO ProTV.md
Veteranul Marc Marquez a reușit una dintre cele mai spectaculoase reveniri din lumea sportului și a devenit campion în MotoGP pentru a șaptea oară în carieră - VIDEO
22:10
Moscova - nemulțumită de rezultatele alegerilor din țara noastră: „Sute de mii de moldoveni au fost lipsiți de dreptul de vot pe teritoriul Rusiei" - VIDEO ProTV.md
Moscova - nemulțumită de rezultatele alegerilor din țara noastră: „Sute de mii de moldoveni au fost lipsiți de dreptul de vot pe teritoriul Rusiei" - VIDEO
22:10
Prima reușită a noului sezon pentru Artur Ioniță. Mijlocașul de 35 de ani a marcat în liga a treia italiană pentru Triestina, unde este căpitan - VIDEO ProTV.md
Prima reușită a noului sezon pentru Artur Ioniță. Mijlocașul de 35 de ani a marcat în liga a treia italiană pentru Triestina, unde este căpitan - VIDEO
22:00
Protest cu huiduieli și contestații: Blocul Patriotic refuză să recunoască înfrângerea, iar Dodon acuză nereguli și promite plângeri la CEC - VIDEO ProTV.md
Protest cu huiduieli și contestații: Blocul Patriotic refuză să recunoască înfrângerea, iar Dodon acuză nereguli și promite plângeri la CEC - VIDEO
21:40
Triunghiul de la Weimar: Moldova a demonstrat maturitate democratică în fața interferențelor rusești. UE și Chișinăul împărtășesc un viitor comun ProTV.md
Triunghiul de la Weimar: Moldova a demonstrat maturitate democratică în fața interferențelor rusești. UE și Chișinăul împărtășesc un viitor comun
Acum 24 ore
21:00
PAS obține mai mult decât prevedeau sondajele: analiștii spun că revenirea lui Plahotniuc, campania eficientă și rezistența la propaganda rusă au jucat un rol-cheie în victorie - VIDEO ProTV.md
PAS obține mai mult decât prevedeau sondajele: analiștii spun că revenirea lui Plahotniuc, campania eficientă și rezistența la propaganda rusă au jucat un rol-cheie în victorie - VIDEO
20:40
Rezultatele alegerilor parlamentare din țara noastră - cap de afiș în presa internațională: „Partidul Maiei Sandu, victorie categorică în alegerile cruciale din Republica Moldova" - VIDEO ProTV.md
Rezultatele alegerilor parlamentare din țara noastră - cap de afiș în presa internațională: „Partidul Maiei Sandu, victorie categorică în alegerile cruciale din Republica Moldova" - VIDEO
20:40
Curg mesajele de felicitare de la liderii europeni după rezultatele alegerilor: „UE este alături de Moldova. La fiecare pas” - VIDEO ProTV.md
Curg mesajele de felicitare de la liderii europeni după rezultatele alegerilor: „UE este alături de Moldova. La fiecare pas” - VIDEO
20:30
Diaspora s-a mobilizat din nou: peste 280.000 de moldoveni au votat peste hotare, depășind alegerile din 2021, dar rămânând sub recordul prezidențialelor - VIDEO ProTV.md
Diaspora s-a mobilizat din nou: peste 280.000 de moldoveni au votat peste hotare, depășind alegerile din 2021, dar rămânând sub recordul prezidențialelor - VIDEO
20:20
„Va fi prima experință în Parlament, dar sunt sigur că va fi doar cu plus.” Usatîi după procesarea proceselor-verbale, care arată că Partidul Nostru accede în Legislativ - VIDEO ProTV.md
„Va fi prima experință în Parlament, dar sunt sigur că va fi doar cu plus.” Usatîi după procesarea proceselor-verbale, care arată că Partidul Nostru accede în Legislativ - VIDEO
20:20
Ion Ceban - mesaj scurt, după rezultatele alegerilor parlamentare prezentate de CEC - VIDEO ProTV.md
Ion Ceban - mesaj scurt, după rezultatele alegerilor parlamentare prezentate de CEC - VIDEO
20:10
Noul Parlament format din trei partide și două blocuri electorale. PAS obține 55 de mandate. Câte fotolii în Legislativ au celelalte formațiuni - VIDEO ProTV.md
Noul Parlament format din trei partide și două blocuri electorale. PAS obține 55 de mandate. Câte fotolii în Legislativ au celelalte formațiuni - VIDEO
20:10
Tensiune electorală în fața CEC: Dodon și Tarlev revendică victoria Blocului Patriotic și acuză PAS de panică, deși voturile nu fuseseră încă numărate - VIDEO ProTV.md
Tensiune electorală în fața CEC: Dodon și Tarlev revendică victoria Blocului Patriotic și acuză PAS de panică, deși voturile nu fuseseră încă numărate - VIDEO
20:00
Fără șanse în sondaje, dar cu 80 de mii de voturi: „Democrația Acasă”, susținut de George Simion, intră pentru prima dată în Parlamentul Republicii Moldova - VIDEO ProTV.md
Fără șanse în sondaje, dar cu 80 de mii de voturi: „Democrația Acasă”, susținut de George Simion, intră pentru prima dată în Parlamentul Republicii Moldova - VIDEO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 29.09.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 29.09.2025
19:30
Vladimir Putin a semnat oficial retragerea Rusiei din convenția europeană împotriva torturii. Argumentele invocate de Moscova ProTV.md
Vladimir Putin a semnat oficial retragerea Rusiei din convenția europeană împotriva torturii. Argumentele invocate de Moscova
18:40
António Costa încearcă să ocolească veto-ul lui Orbán asupra cererii de aderare a Ucrainei la UE. Moldova este asociată cu Kievul în procesul de aderare ProTV.md
António Costa încearcă să ocolească veto-ul lui Orbán asupra cererii de aderare a Ucrainei la UE. Moldova este asociată cu Kievul în procesul de aderare
18:20
Noi tensiuni între Budapesta și Kiev: Ungaria a blocat 12 site-uri ucrainene de știri, ca măsură de ripostă, și denunță „un atac complet nejustificat” ProTV.md
Noi tensiuni între Budapesta și Kiev: Ungaria a blocat 12 site-uri ucrainene de știri, ca măsură de ripostă, și denunță „un atac complet nejustificat”
18:20
Primul mesaj din Statele Unite după victoria PAS în alegerile parlamentare din Republica Moldova: „Felicităm poporul și toate partidele care au intrat în Parlament” ProTV.md
Primul mesaj din Statele Unite după victoria PAS în alegerile parlamentare din Republica Moldova: „Felicităm poporul și toate partidele care au intrat în Parlament”
18:00
Accident violent în capitală: Un șofer a ajuns la spital după ce s-a izbit cu mașina într-un pilon electric - VIDEO ProTV.md
Accident violent în capitală: Un șofer a ajuns la spital după ce s-a izbit cu mașina într-un pilon electric - VIDEO
17:50
Cu doar 3% în sondaje, dar cu milioane de vizualizări pe TikTok: Expert Forum avertizează că „Democrația Acasă” a fost promovată printr-o rețea de conturi suspecte, coordonate digital ProTV.md
Cu doar 3% în sondaje, dar cu milioane de vizualizări pe TikTok: Expert Forum avertizează că „Democrația Acasă” a fost promovată printr-o rețea de conturi suspecte, coordonate digital
17:40
O mașină a fost grav avariată în urma unui accident produs pe o stradă din centrul capitalei. La fața locului au intervenit poliția, ambulanța și pompierii - VIDEO ProTV.md
O mașină a fost grav avariată în urma unui accident produs pe o stradă din centrul capitalei. La fața locului au intervenit poliția, ambulanța și pompierii - VIDEO
17:20
Moldova învinge imixtiunea rusă în alegeri: Kremlinul suferă cea mai gravă înfrângere electorală în afara granițelor sale din ultimii 30 de ani, spun experții – VIDEO ProTV.md
Moldova învinge imixtiunea rusă în alegeri: Kremlinul suferă cea mai gravă înfrângere electorală în afara granițelor sale din ultimii 30 de ani, spun experții – VIDEO
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 29.09.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 29.09.2025
16:20
Sandu atenționează că Rusia nu va renunța la intimidări și presiuni, nici după ce alegerile parlamentare au fost câștigate de o majoritate pro-europeană. Ce mesaj are pentru Putin ProTV.md
Sandu atenționează că Rusia nu va renunța la intimidări și presiuni, nici după ce alegerile parlamentare au fost câștigate de o majoritate pro-europeană. Ce mesaj are pentru Putin
16:20
Vladimir Putin a semnat un decret pentru recrutarea a 135.000 de oameni în armată ProTV.md
Vladimir Putin a semnat un decret pentru recrutarea a 135.000 de oameni în armată
16:10
„Totul indică Rusia”. Acuzațiile premierul suedez după incidentele cu drone recente din Scandinavia ProTV.md
„Totul indică Rusia”. Acuzațiile premierul suedez după incidentele cu drone recente din Scandinavia
16:00
Medvedev îi pune în alertă pe cetățenii ruși privind un război nuclear cu Europa: „Întotdeauna există riscul unui accident fatal” ProTV.md
Medvedev îi pune în alertă pe cetățenii ruși privind un război nuclear cu Europa: „Întotdeauna există riscul unui accident fatal”
15:50
Viktor Orban, despre acuzațiile că drone ungare au încălcat spațiul Ucrainei: „Să zicem că au zburat câţiva metri în ţară, şi ce dacă?” ProTV.md
Viktor Orban, despre acuzațiile că drone ungare au încălcat spațiul Ucrainei: „Să zicem că au zburat câţiva metri în ţară, şi ce dacă?”
15:40
Vladimir Plahotniuc va fi cercetat separat în dosarul furtul miliardului. Decizia - luată de magistrați - VIDEO ProTV.md
Vladimir Plahotniuc va fi cercetat separat în dosarul furtul miliardului. Decizia - luată de magistrați - VIDEO
15:40
Liderul PAS Igor Grosu vine MARȚI la o ediție specială În PROfunzime ProTV.md
Liderul PAS Igor Grosu vine MARȚI la o ediție specială În PROfunzime
15:30
„Niciodată un scrutin nu trebuie să se mai desfășoare sub asemenea amenințări.” Mesajul lui Sandu după încheierea alegerilor parlamentare. Ce solicită de la viitoarea guvernare - VIDEO ProTV.md
„Niciodată un scrutin nu trebuie să se mai desfășoare sub asemenea amenințări.” Mesajul lui Sandu după încheierea alegerilor parlamentare. Ce solicită de la viitoarea guvernare - VIDEO
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.