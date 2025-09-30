Guvernare legitimă și opoziție vocală: Partidele trebuie să depășească diviziunile în activitatea legislativă

18:50

Unii au votat pentru democrație și pentru direcția europeană a țării, alții au recunoscut că nu cunosc rezultatele alegerilor, în timp ce o parte s-a arătat nemulțumită de desfășurarea scrutinului, potrivit unui sondaj realizat în stradă de jurnaliștii de la Radio Moldova. Cert este, însă, că toți intervievații noștri își pun speranța într-un viitor mai bun, pe care îl văd acum în mâinile deputaților aleși. Majoritatea interlocutorilor au afirmat că au participat la procesul de vot desfășurat duminică, 28 septembrie.