Guvernare legitimă și opoziție vocală: Partidele trebuie să depășească diviziunile în activitatea legislativă
Moldova1, 30 septembrie 2025 10:00
Rezultatele preliminate ale alegerilor parlamentare confirmă fermitatea votului cetățenilor Republicii Moldova pentru un viitor proeuropean, într-un context electoral tensionat, marcat de provocări informaționale și acuzații de manipulare. În cadrul emisiunii ÎN CONTEXT de la Moldova 1, politicieni și experți au evidențiat maturizarea civică a societății, exprimând așteptări mari față de noul Legislativ: consolidarea parcursului european, reforme economice și depășirea diviziunilor politice în favoarea interesului public.
• • •
Acum 5 minute
10:20
Guvernatoarea BNM: „În scurt timp, R. Moldova va deveni parte operațională a SEPA – o deschidere reală către UE” # Moldova1
O delegație a Băncii Naționale a Moldovei (BNM) participă, în perioada 29-30 septembrie, la Forumul Inițiativei de la Viena, găzduit la Bruxelles de Comisia Europeană. În scurt timp, R. Moldova va deveni parte operațională a SEPA, lucru care înseamnă o deschidere reală către Uniunea Europeană (UE) și un sprijin semnificativ pentru cetățeni și mediul de afaceri prin transferuri mai rapide, mai sigure și mai ieftine, a evidențiat guvernatoarea BNM, Anca Dragu.
Acum 15 minute
10:10
În Republica Moldova, bolile cardiovasculare, de peste două decenii, sunt principala cauză de deces și reprezentă circa 57% din totalul deceselor provocate de bolile netransmisibile. Sunt datele prezentate de Ministerul Sănătății, în contextul Zilei mondiale a inimii, marcate pe 29 septembrie.
10:10
Bruxelles-ul propune înăsprirea controlului asupra deplasărilor angajaților misiunilor diplomatice ruse pe teritoriul Uniunii Europene, măsuri care ar putea fi incluse în cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Federației Ruse. Despre acest proiect aflat în discuție a relatat luni, 29 septembrie, publicația EUobserver.
Acum 30 minute
10:00
Guvernare legitimă și opoziție vocală: Partidele trebuie să depășească diviziunile în activitatea legislativă # Moldova1
Acum o oră
09:50
Țeapă pe un portal de anunțuri: escrocherii cu mașini „ieftine” și o condamnare la închisoare # Moldova1
Un bărbat de 47 de ani din Chișinău a fost condamnat la șase ani de închisoare pentru cinci episoade de escrocherie. Acesta a fost privat și de dreptul de a ocupa funcții sau de a gestiona bunuri timp de cinci ani.
09:40
Bolile cardiovasculare, care pot fi prevenite, cauza a circa 57% din decesele provocate de maladiile netransmisibile # Moldova1
În Republica Moldova, bolile cardiovasculare sunt, de peste două decenii, principala cauză de deces și reprezentă circa 57% din totalul deceselor provocate de bolile netransmisibile. Sunt datele prezentate de Ministerul Sănătății, în contextul Zilei mondiale a inimii, marcată pe 29 septembrie.
Acum 2 ore
09:00
„eRețeta”: 650 de mii de pacienți au beneficiat de medicamente compensate de la începutul anului # Moldova1
Aproximativ 650 de mii de persoane au beneficiat de medicamente și dispozitive medicale compensate în primele opt luni ale acestui an, prin intermediul Sistemului informațional automatizat „eRețeta”.
08:50
Consiliul Uniunii Europene salută rezultatul alegerilor parlamentare din Republica Moldova și condamnă ingerințele Rusiei # Moldova1
Uniunea Europeană (UE) salută rezultatul alegerilor parlamentare din Republica Moldova din 28 septembrie și reconfirmă sprijinul pentru parcursul european al țării. Într-o declarație oficială a Consiliului UE, se menționează că votul demonstrează „sprijinul clar și puternic” al cetățenilor pentru aderarea la Uniunea Europeană, obiectiv consacrat în Constituție.
08:50
Un cuplu și cei doi copii ai lor, de șase și patru ani, au murit în noaptea de 30 septembrie după ce o dronă rusească a lovit locuința lor din satul Chernechchyna, comunitatea Krasnopillia, regiunea Sumî, transmite The Kyiv Independent.
08:30
Alegerile parlamentare din Republica Moldova și numirea unui nou coraportor, pe agenda sesiunii de toamnă a APCE # Moldova1
Alegerile parlamentare desfășurate în Republica Moldova și numirea celui de-al doilea coraportor pentru țara noastră se numără printre subiectele care vor fi discutate în cadrul sesiunii de toamnă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE). Reuniunea are loc în perioada 29 septembrie – 3 octombrie la Strasbourg, Franța.
08:30
Intervenții în situații de urgență: Când vrem să acordăm primul ajutor medical, e mai bine să apelăm la 112, dacă nu suntem siguri de acțiunile noastre # Moldova1
De mai bine de două decenii, Maria Vidrașco activează la Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, fiind un reper în domeniul medicinei de urgență și al situațiilor de criză. Pe lângă activitatea de salvare a vieților, ea este formator, învățând tinerii specialiști cum să intervină eficient în situații critice. În ceea ce privește pregătirea populației pentru acordarea primului ajutor medical, Maria Vidrașco susține că există încă multe lucruri de făcut pentru a spori nivelul.
Acum 4 ore
08:10
08:00
Atât în România, cât și în Republica Moldova există numeroase sate și comune care poartă aceleași denumiri, semn al unei istorii și al unei culturi împărtășite. Este și cazul satelor Costuleni, prezente deopotrivă pe ambele maluri ale Prutului. Două comunități despărțite de o graniță, dar unite prin nume și aceleași rădăcini.
07:40
Poliția anunță noi descinderi: investigații privind finanțarea ilegală a partidelor politice și concurenților electorali # Moldova1
Noi percheziții au loc în dimineața zilei de 30 septembrie în cadrul unei cauze penale ce vizează finanțarea ilegală a partidelor politice/concurenților electorali și spălarea banilor. Acțiunile sunt desfășurate de ofițerii Direcției Investigații Infracțiuni Economice, cu sprijinul polițiștilor din Brigada de Poliție cu Destinație Specială „Fulger”.
07:30
Șefii de stat și de guvern din Uniunea Europeană se reunesc săptămâna aceasta, miercuri și joi, 1-2 octombrie, la Copenhaga, în Danemarca – țara care deține președinția rotativă a Uniunii – pentru a discuta o strategie de apărare în fața amenințărilor tot mai mari venite din partea Rusiei.
Acum 24 ore
21:20
Guvernatoarea BNM: „În scurt timp, R. Moldova va deveni parte operațională a SEPA, înseamnă o deschidere reală către UE” # Moldova1
21:00
Bolile cardiovasculare, care pot fi prevenite, cauza a circa 57% din decesele cauzate de maladiile netransmisibile # Moldova1
20:30
Premierul polonez Donald Tusk a făcut apel la Occident să dea dovadă de unitate în ceea ce privește războiul Rusia-Ucraina. În cadrul Forumului de Securitate care s-a desfășurat la Varșovia, Tusk a declarat că acest război este și războiul Europei.
20:20
Declarație: Plahotniuc nu va mai putea tergiversa ședințele de judecată, legislația a fost modificată # Moldova1
Tergiversările repetate ale ședințelor de judecată în cazul fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc nu vor mai fi posibile, susține Lilian Carp, președintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică și candidat al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la parlamentarele din 28 septembrie.
20:00
19:10
Lilian Carp, la Radio Moldova: Procesul de integrare europeană nu este un proiect al PAS, ci un obiectiv național # Moldova1
Procesul de integrare europeană nu este doar un proiect al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), ci un obiectiv național care necesită implicarea cât mai multor parteneri, susține candidatul PAS, Lilian Carp. El a declarat la emisiunea „La 360 de grade” de la Radio Moldova că, în următorii patru ani, este nevoie de o mai mare deschidere din partea PAS, pentru a atrage specialiști și colabora cu ei în procesele de reformă și dezvoltare a țării.
18:50
„Plus-minus, conform așteptărilor”: Ce cred cetățenii R. Moldova despre rezultatele alegerilor # Moldova1
Unii au votat pentru democrație și pentru direcția europeană a țării, alții au recunoscut că nu cunosc rezultatele alegerilor, în timp ce o parte s-a arătat nemulțumită de desfășurarea scrutinului, potrivit unui sondaj realizat în stradă de jurnaliștii de la Radio Moldova. Cert este, însă, că toți intervievații noștri își pun speranța într-un viitor mai bun, pe care îl văd acum în mâinile deputaților aleși. Majoritatea interlocutorilor au afirmat că au participat la procesul de vot desfășurat duminică, 28 septembrie.
18:50
Aplauze în Parlamentul României pentru R. Moldova! Senatorii de la București, în picioare: „V-ați mobilizat exemplar” # Moldova1
Senatorii români s-au ridicat și au aplaudat, luni, 29 septembrie, rezultatul alegerilor parlamentare din Republica Moldova, în care Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut peste 50% dintre voturi. Înainte de a începe ședința de la ora 16:00, președintele Senatului, Mircea Abrudean, i-a felicitat pe moldoveni pentru „rezultatul votului din 28 septembrie”.
18:20
Parlamentare: 17 concurenți electorali, votați de mai puțin de 1% din alegători. „Avem pace asigurată”; „Fiecare vot e o sămânță” # Moldova1
„Fiecare vot este o sămânță care prinde rădăcini”, „avem pace asigurată, vom fi în UE în 2028” sau „PAS a câștigat, opoziția a pierdut” - sunt câteva dintre reacțiile concurenților electorali care nu au reușit să acceadă în Parlament după alegerile din 28 septembrie 2025. Deși scorul electoral a 17 concurenți a fost modest, sub 1% din voturi, mesajele transmise la o zi după scrutin arată recunoștință față de alegători, critici față de guvernare sau promisiuni de a continua lupta politică.
18:20
Finalul de septembrie a venit cu vreme rece, dar și cu primele ninsori în România. A nins în câteva localități și zone de munte, iar imaginile au fost publicate pe platformele sociale, informează Digi24.
18:20
Mesajul Ambasadei SUA la Chișinău după alegeri: „Așteptăm cu nerăbdare să colaborăm în chestiuni de interes comun” # Moldova1
Ambasada Statelor Unite (SUA) la Chișinău apreciază participarea cetățenilor moldoveni la scrutinul din 28 septembrie și a transmis că „așteaptă cu nerăbdare să colaboreze în chestiuni de interes comun” cu viitorul Parlament.
18:00
Cursele de ocazie, interzise prin punctele de frontieră ale Letoniei cu Belarus și Federația Rusă # Moldova1
Transportul internațional de persoane prin curse de ocazie nu va mai fi permis, începând cu 15 octombrie, prin punctele de trecere a frontierei Republicii Letonia cu Belarus și Federația Rusă – Pāternieku, Grebņevas și Terehovas.
17:50
Europarlamentar: „Este o victorie nu doar pentru R. Moldova, ci și pentru întreaga regiune europeană" # Moldova1
Rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare din 28 septembrie indică o victorie clară a forțelor proeuropene, într-un climat politic în care cetățenii și-au afirmat tot mai ferm opțiunea europeană. Europarlamentarul Dan Barna califică rezultatul scrutinului drept un „miracol democratic” pentru întreaga regiune europeană, evidențiind maturitatea democratică a societății moldovenești și reziliența sa în fața provocărilor hibride. Și expertul în securitate Ștefan Bejan subliniază că societatea moldovenească a evoluat civic și politic și a oferit un sprijin popular masiv vectorului european.
17:30
Fostă judecătoare, acuzată de escrocherie în valoare de 2.5 milioane lei: dosarul ajunge pe masa magistraților # Moldova1
O fostă judecătoare, care a deținut și funcția de vicepreședinte de instanță, ajunge pe banca acuzaților după ce ar fi însușit prin înșelăciune și abuz de încredere aproximativ 2.5 milioane de lei de la trei persoane, potrivit Procuraturii Anticorupție.
17:10
Observatori internaționali: Alegerile parlamentare din Republica Moldova au fost competitive, dar marcate de ingerințe și dezinformare # Moldova1
Alegerile parlamentare din 28 septembrie din Republica Moldova au fost competitive și bine administrate, oferind alegătorilor o opțiune reală și pluralistă. Totuși, procesul electoral a fost marcat de ingerințe externe, tentative de cumpărare a voturilor și campanii de dezinformare. Concluziile preliminare au fost prezentate luni, 29 septembrie, de Misiunea internațională de observare a alegerilor, formată din reprezentanți ai Oficiului OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (ODIHR), Adunării Parlamentare a OSCE (OSCE PA), Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) și Parlamentului European (PE).
17:10
Votul diasporei: PAS, favorit în Europa și America; Blocul „Patriotic” obține victorii în Est # Moldova1
Diaspora moldovenească s-a mobilizat exemplar și la scrutinul parlamentar din 28 septembrie 2025. Peste 277 de mii de cetățeni ai R Moldova au votat peste hotare, adică 17,5% din totalul celor peste 1.6 milioane de alegători prezenți duminică la urne. Rezultatele confirmă un sprijin majoritar al diasporei pentru orientarea proeuropeană a R. Moldova. Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a fost votat masiv în majoritatea țărilor unde au votat moldoveni stabiliți peste hotare.
17:00
Moldova este UE! „Un viitor în Uniunea Europeană înseamnă mai multe șanse pentru Moldova de a crește și a prospera” # Moldova1
Mariana Rufa, Director Executiv al Asociației Businessului European, și Mila Malairau, Director Executiv al Camerei de Comerț Americane din Moldova, sunt două dintre vocile puternice ale mediului de afaceri care susțin parcursul european al Republicii Moldova. Ele cred că direcția europeană aduce beneficii reale pentru oameni, comunități și companii.
17:00
Experți, la Radio Moldova: Alegerile au demonstrat că orientarea europeană nu este un accident # Moldova1
Alegerile parlamentare din Republica Moldova au demonstrat că orientarea europeană a țării nu este un accident, este o înțelegere matură și conștientă a cetățenilor. Votul masiv proeuropean arată că statul își urmează cu determinare vectorul confirmat la referendumul de anul trecut și nu mai vrea să rămână în sfera de influență a Federației Ruse. Acestea sunt părerile mai multor comentatori și experți politici, invitați la emisiunea „Zi de Zi” de la Radio Moldova.
16:50
Opinie: „R. Moldova a învins Rusia”, deși Moscova a cheltuit circa 300 de milioane de euro pentru a deturna votul democratic # Moldova1
Poporul R. Moldova a învins Rusia, rezistând celei mai ample operațiuni de amestec extern în alegeri. Imixtiune de așa amploare nu a existat în nicio altă țară în toată istoria democrației, afirmă președintele Comunității WatchDog, Valeriu Pașa.
16:20
UE felicită R. Moldova pentru victoria democrației în fața ingerințelor rusești: „Suntem impresionați de reziliența moldovenilor” # Moldova1
Uniunea Europeană (UE) a salutat rezultatul recentelor alegeri din Republica Moldova, calificându-l drept o „victorie clară” a democrației și a voinței populare, în ciuda eforturilor masive ale Rusiei de a influența procesul electoral.
16:00
Alegerile parlamentare din 28 septembrie, în presa internațională: „Cum i-a înfrânt Sandu pe proruși și ce înseamnă asta” # Moldova1
Republica Moldova a atras atenția internațională și în ziua de 28 septembrie, când a organizat alegeri parlamentare, scrutin urmărit îndeaproape de marile redacții ale lumii, precum BBC, Al Jazeera, CNN, Le Monde, Reuters sau RBC Ucraina. În presa internațională, alegerile din R. Moldova au fost catalogate „decisive” pentru parcursul european al țării și pentru separarea de influența Moscovei.
15:50
Băsescu, despre „lecția” pe care „un pâlc de urmași ai lui Ștefan cel Mare” i-a dat-o lui Putin la parlamentarele din R. Moldova: „Ceva mai puternic decât toate armele” # Moldova1
Votul este cea mai puternică armă inventată de omenire, iar de acest lucru s-ar fi convins liderul rus Vladimir Putin, după alegerile parlamentare din 28 septembrie, desfășurate în R. Moldova, sugerează fostul președinte al României, Traian Băsescu.
15:40
15:30
Tenismena britanică cu origini românești Emma Răducanu a eșuat inexplicabil în partida cu americanca Jessica Pegula din turul 3 al turneului de la Beijing. Ea a cedat cu 6-3, 6-7, 0-6 într-o partidă în care a ratat 3 mingi de meci.
15:20
Zelenski cere închiderea Mării Baltice pentru Rusia: Folosește tancurile sale petroliere pentru a lansa drone în spațiul aerian al NATO # Moldova1
Rusia folosește tancurile sale petroliere pentru a lansa drone în spațiul aerian al NATO și ar trebui să îi fie refuzat accesul la Marea Baltică, a declarat președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, la Forumul de Securitate de la Varșovia din 29 septembrie, notează presa ucraineană. Declarația vine pe fondul tensiunilor în creștere dintre Rusia și NATO, inclusiv a interferenței sporite a Federației Ruse în spațiul aerian al statelor membre ale alianței.
15:10
PARLAMENTARE 2025 | REZULTATE PRELIMINARE FINALE: PAS - 50.2%, Blocul „Patriotic” - 24.17%, „Alternativa” - 7.96%, PN - 6.2% și PPDA - 5.62% # Moldova1
Rezultatele preliminare finale ale alegerilor parlamentare din 28 septembrie arată că în noul Legislativ vor accede cinci concurenți electorali. Comisia Electorală Centrală a finalizat numărarea și centralizarea proceselor-verbale, iar datele confirmă că unul dintre competitori a depășit pragul de 50% din voturi și va guverna R. Moldova în viitorii patru ani.
15:00
15:00
Președinta Maia Sandu: „Votul din 28 septembrie este un mandat puternic pentru procesul de aderare a R. Moldova la UE” # Moldova1
Rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie „nu e victoria unui partid sau a unor alegători”, ci „*e victoria țării și trebuie să o folosim pentru binele tuturor cetățenilor”, a transmis președinta Maia Sandu luni, 29 septembrie, după anunțarea rezultatelor preliminare finale de la scrutinul de duminică. Șefa statului a mulțumit cetățenilor pentru participarea masivă la scrutin și a subliniat că votul reprezintă un mandat puternic pentru continuarea parcursului european al Republicii Moldova.
14:50
PAS câștigă alegerile în capitală și în centrul R. Moldova, Blocul Patriotic domină în nord și în Găgăuzia. Harta votului comparativ cu scrutinul din 2021 # Moldova1
Alegerile parlamentare din 28 septembrie confirmă polaritatea opțiunilor geopolitice din Republica Moldova. Dacă vectorul proeuropean este mai pronunțat în municipiul Chișinău și în centrul R. Moldova, la nord și în Găgăuzia votul a susținut partidele proruse.
14:40
Echipa Europei a câștigat pentru a doua oară la rând prestigiosul turneu de golf Ryder Cup. Cu vedete precum nord-irlandezul Rory McIlroy, englezii Justin Rose și Tyrrell Hatton, europenii au învins echipa Statelor Unite ale Americii cu 15-13 în meciul de la Farmingdale, din New York. Hatton a adus punctul decisiv, în partida cu americanul Collin Morikawa.
14:30
Cauza „frauda bancară”: instanța dispune ca Vladimir Plahotniuc să fie judecat într-un dosar separat # Moldova1
Fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc va fi judecat separat în cauza penală privind frauda bancară din 2014, cunoscută drept „furtul miliardului”. Decizia a fost luată luni, 29 septembrie, de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, după ce procurorii au cerut disjungerea cauzei.
14:20
Susținătorii Blocului Electoral „Patriotic”, protest în fața Parlamentului, după parlamentare: „Am depus zeci de contestații la CEC” # Moldova1
Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei, care ar putea deține 26 de mandate de deputat în viitorul Parlament, a depus mai multe contestații la Comisia Electorală Centrală (CEC) referitoare la desfășurarea procesului de vot pe 28 septembrie. Anunțul a fost făcut de unul dintre liderii blocului, Igor Dodon, la protestul organizat luni, 29 septembrie, în fața Parlamentului.
13:50
O nouă ședință în dosarul lui Plahotniuc. Fostul lider democrat nu s-a prezentat în instanță # Moldova1
O nouă ședință de judecată are loc luni, 29 septembrie, în dosarul în care Vladimir Plahotniuc este învinuit de fraudă bancară. Fostul lider democrat nu s-a prezentat nici de această dată în fața magistraților.
13:50
Vladimir Voronin ar putea prezida prima ședință a viitorului Parlament: Lista celor 101 potențiali legislatori # Moldova1
Ședința de constituire a Parlamentului Republicii Moldova de Legislatura a XII-a ar putea fi prezidată de comunistul Vladimir Voronin, fost șef de stat, deputat și ministru, care, potrivit datelor preliminare anunțate de Comisia Electorală Centrală (CEC), ar obține un nou mandat de legislator.
13:40
ALEGERI 2025 | LIVE TEXT: Harta votului la parlamentare: Chișinău și centrul țării – proeuropene, nordul și Găgăuzia – proruse # Moldova1
Cetățenii Republicii Moldova au mers duminică, 28 septembrie, la urne să-și aleagă noul Parlament, legislatura a XII-a. Scrutinul este considerat decisiv pentru direcția țării: continuarea parcursului european sau apropierea de Federația Rusă.
