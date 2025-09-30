Kaja Kallas, mesaj în numele liderilor UE: „Bruxelles-ul este pregătit să colaboreze cu noul Parlament și viitorul Guvern pentru a avansa procesul de aderare a Republicii Moldova””
Moldpres, 30 septembrie 2025 10:00
Uniunea Europeană transmite un semnal puternic după alegerile parlamentare din 28 septembrie: viitorul Republicii Moldova este în UE, în pofida presiunilor și atacurilor hibride lansate de Rusia pentru a submina procesul democratic, transmite MOLDPRES.Înt...
• • •
Acum 5 minute
10:20
O familie de patru persoane a fost ucisă într-un atac rus cu drone, în regiunea Sumî, în nordul Ucrainei, a anunțat marţi, serviciul situații de urgență al Ucrainei, citat de MOLDPRES.„În această seară (luni seara - n.r.), in...
Acum 15 minute
10:10
Circa 450 de tineri au fost înmatriculați în anul I la studii de rezidențiat la USMF „Nicolae Testemițanu” # Moldpres
Cei 449 de tineri specialiști care au promovat concursul de admitere la studii postuniversitare de rezidențiat la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie (USMF) „Nicolae Testemițanu” au participat la tradiționala adunare generală, înainte de î...
Acum 30 minute
10:00
Experți din Germania evaluează capacitățile ANSA pentru modernizarea siguranței alimentare # Moldpres
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) găzduiește, în perioada 29 septembrie – 2 octombrie 2025, două misiuni de experți desfășurate în cadrul parteneriatului instituțional și strategic cu Oficiul de Stat pentru Protecția Consumatoril...
10:00
Procurorii PCCOCS, în colaborare cu ofițerii SPIA ai MAI, au reținut în flagrant un bărbat care ar fi cerut 4.500 de euro (peste 85.000 lei) pentru a facilita obținerea permisului de conducere categoria „B” pentru soția unui cunoscut, comunică MOLDPR...
10:00
Acum o oră
09:50
Un bărbat de 47 de ani, originar din municipiul Chișinău, a fost condamnat la șase ani de închisoare într-un penitenciar de tip semiînchis pentru comiterea a cinci episoade de escrocherie, comunică MOLDPRES.Potrivit Procuraturii Generale, inculpatul pub...
09:30
R. Moldova investește peste 253 milioane de lei pentru a crește competitivitatea agricultorilor cu livezi și vii moderne # Moldpres
Republica Moldova accelerează procesul de modernizare a agriculturii, mizând pe tehnologii performante pentru a consolida competitivitatea și reziliența antreprenorilor din sectorul agroalimentar. Statutul de țară candidată la Uniunea Europeană, obținut la 23 iunie ...
Acum 2 ore
09:20
O misiune TAIEX la Chişinău examinează managementul activelor rutiere, siguranța infrastructurii și sistemele inteligente de transport # Moldpres
Administrația Națională a Drumurilor (AND) găzduiește, în perioada 29 septembrie – 3 octombrie 2025, o misiune de asistență tehnică TAIEX (un instrument al Comisiei Europene), axată pe modernizarea și digitalizarea infrastructurii rutiere din Republica Moldo...
09:10
A parliamentary delegation of the Republic of Moldova is participating on 29 September - 3 October in the autumn session of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE), held in Strasbourg, France.The meeting's agenda includes debates on the protection of jo...
09:00
Filarmonica Națională „Serghei Lunchevici” marchează deschiderea noii stagiuni aniversare prin concertul intitulat „Nunta – o poveste spusă prin muzică”, care va avea loc luni, 30 septembrie, la ora 18:30, la Palatul Republicii, transmite MOLDPR...
08:50
Președintele american Donald Trump și-a anunțat luni planul în 20 de puncte pentru a pune capăt războiului Fâșia Gaza, care urmează să fie acceptat de cele două părți, inclusiv de Autoritatea Palestiniană și care prevede în special ca el să prezide...
08:30
Încasările la Bugetul public național administrate de Serviciul Fiscal de Stat (SFS) au constituit aproximativ 3,8 miliarde de lei, în perioada 22–26 septembrie, potrivit datelor operative ale instituției, transmite MOLDPRES.Pentru promovarea conformării...
08:30
O delegație a Parlamentului Republicii Moldova participă, în perioada 29 septembrie – 3 octombrie, la sesiunea de toamnă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), desfășurată la Strasbourg, Franța, comunică MOLDPRES.Reuniunea are pe agendă de...
08:30
Banca Naţională a Moldovei /BNM/ a stabilit pentru astăzi un curs oficial de schimb valutar egal cu 19,60 lei pentru un euro și 16,73 lei pentru un dolar, transmite MOLDPRES.Astfel, euro scade cu 2 bani, iar dolarul cu 9 bani față de ziua de ieri.Pentru leul rom&aci...
08:30
Poliția Națională informează că pe întreg teritoriul Republicii Moldova se circulă, la această oră, în condiții de ploaie, fapt care reduce vizibilitatea și crește riscul producerii accidentelor rutiere, comunică MOLDPRES.Oamenii legii recomandă șofe...
Acum 4 ore
08:20
Oamenii legii efectuează percheziții într-o cauză penală pornită pentru finanțarea ilegală a partidelor politice # Moldpres
Ofițerii Direcției Investigații Infracțiuni Economice a INI, cu suportul polițiștilor din BPDS” Fulger”, au descins în această dimineață cu percheziții într-o cauză penală pornită pentru finanțarea ilegală a partidelor politice/concurențilo...
08:00
07:45 #BeActive FlashMob Gymnastics, toate instituțiile din țară participă simultan la FlashMob Gymnastics.În perioada 30 septembrie – 5 octombrie 2025, în Republica Moldova va fi organizată Săptămâna Europeană a Sportului, o inițiativă anual...
08:00
Săptămâna Europeană a Sportului, o inițiativă anuală a Comisiei Europene ce promovează mișcarea, sportul și un mod de viață activ începe astăzi la Chișinău cu un flash mob de gimnastică la care participă toate instituțiile. Anul acesta, evenimentul ma...
Acum 24 ore
20:30
Banca Naţională participă la Forumul Inițiativei de la Viena 2025: R. Moldova, tot mai aproape de integrarea financiară europeană # Moldpres
Delegația Băncii Naționale a Moldovei (BNM), condusă de guvernatoarea Anca Dragu, participă la Forumul Inițiativei de la Viena 2025, desfășurat pe 29–30 septembrie la Bruxelles, sub egida Comisiei Europene, transmite MOLDPRES.Evenimentul, care reunește guvernat...
19:50
Antreprenori din nordul R. Moldovei au promovat regiunea la expo-târgul internațional „Smaki Regionów” din Polonia # Moldpres
Un grup de antreprenori din Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova a participat, în perioada 25–27 septembrie, la expo-târgul internațional „Smaki Regionów” („Gusturile Regiunilor”) din orașul Poznań, Polonia. Evenimen...
19:40
Descoperă Moldova cu #MOLDPRES: Beșalma - satul găgăuz care păstrează vie tradiția și identitatea culturală # Moldpres
Pășește în lumea găgăuză: Muzeul Național de Istorie și Etnografie din BeșalmaÎn sudul Republicii Moldova, la doar câțiva kilometri de Comrat, se află satul Beșalma, cunoscut pentru un obiectiv turistic deosebit: Muzeul Național Găgăuz de Isto...
19:30
ANTA atenţionează că Letonia introduce modificări legislative privind transportul rutier de persoane prin servicii ocazionale # Moldpres
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) atenționează operatorii de transport rutier de persoane referitor la restricțiile impuse de către autoritățile Republicii Letonia, în contextul modificărilor legislative aprobate recent, transmite MOLDPRES.Astfel, î...
19:20
Ultima zi a lunii septembrie se anunță una răcoroasă și instabilă, cu cer predominant noros și ploi slabe, potrivit datelor oferite de Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS), transmite MOLDPRES.Conform prognozei valabile pentru intervalul 29 septembrie, ora 21:00 &n...
18:30
18:20
R. Moldova marchează 25 de ani de mobilizare globală pentru sănătatea cardiovasculară: „Fiecare bătaie a inimii contează” # Moldpres
Republica Moldova s-a alăturat comunității internaționale în celebrarea Zilei Mondiale a Inimii, marcată pe 29 septembrie, sub sloganul „Fiecare bătaie a inimii contează!”, eveniment care în acest an coincide cu încheierea Săptămânii G...
18:10
18:10
Liderii Germaniei, Franței și Poloniei, ţări care constituie Triunghiul de la Weimar, au transmis astăzi o declarație comună după desfășurarea alegerilor parlamentare din Republica Moldova, subliniind sprijinul ferm pentru parcursul european al țării și apreciind mat...
18:00
GALERIE FOTO // Alegerile parlamentare din 28 septembrie, în atenția presei internaționale # Moldpres
Scrutinul parlamentar desfășurat duminică, 28 septembrie, în Republica Moldova a atras atenția presei internaționale, fiind reflectat pe larg de jurnaliști acreditați atât din țară, cât și de peste hotare.Potrivit Comisiei Electorale Centrale, la a...
18:00
Declarația liderilor Triunghiului de la Weimar: „Uniunea Europeană și Moldova împărtășesc un viitor comun” # Moldpres
Președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și premierul Poloniei, Donald Tusk, au emis luni o declarație comună privind alegerile parlamentare care au avut loc pe 28 septembrie în Republica Moldova, transmite MOLDPRES.„Noi,...
17:50
Ambasada SUA felicită poporul Republicii Moldova pentru participarea la alegerile parlamentare din 28 septembrie # Moldpres
Ambasada Statelor Unite ale Americii la Chișinău a transmis luni un mesaj de felicitare adresat cetățenilor Republicii Moldova pentru participarea lor la alegerile parlamentare desfășurate duminică, 28 septembrie, transmite MOLDPRES.„Felicităm poporul moldoven...
17:10
Mesajul Președintei Maia Sandu la conferința de presă, după încheierea alegerilor parlamentare din 28 septembrie. # Moldpres
Mulțumesc frumos tuturor cetățenilor care au mers la vot, în țară sau peste hotare. În satele mici sau în orașele mari. Fiecare vot a contat. Am demonstrat lumii întregi că suntem o țară de oameni curajoși și demni. Nu ne-am lăsat cumpăra...
17:00
Misiunea de observare ENEMO: „Alegerile parlamentare s-au desfășurat într-un context polarizat, pe fundalul unei dezinformări persistente cu influențe străine și alte amenințări hibride” # Moldpres
Alegerile parlamentare s-au desfășurat într-un context polarizat, pe fundalul unei dezinformări persistente cu influențe străine și alte amenințări hibride, care au avut ca scop să modeleze narațiunile publice. Constatările au fost făcute de Dritan Taull, șeful...
16:30
Președinta Maia Sandu: „Rusia va încerca să ne creeze probleme, dar nu poate să ne oprească pentru că majoritatea cetățenilor și-au exprimat opțiunea pentru aderarea la UE” # Moldpres
Federația Rusă va încerca în continuare să ne creeze probleme pe diferite paliere, dar nu poate să ne oprească pentru că, așa cum am văzut la referendum și la alegerile parlamentare, majoritatea cetățenilor și-au exprimat opțiunea pentru procesul de adera...
16:20
Alegerile din R. Moldova au fost marcate de ingerințe străine, dar bine administrate, afirmă misiunea de observatori internaționali OSCE/ODIHR # Moldpres
Misiunea internațională de observare a alegerilor, formată din reprezentanți ai Oficiului OSCE (Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa) pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (ODIHR), Adunării Parlamentare a OSCE (OSCE PA), Adunării ...
16:00
Șefa statului, Maia Sandu: „Îmi doresc ca Republica Moldova să fie o țară liberă, astfel încât oamenii să poată să protesteze, dar protestele să fie autentice” # Moldpres
Îmi doresc ca Republica Moldova să fie o țară liberă și pentru asta voi lucra în continuare, astfel încât oamenii să poată să protesteze, dar protestele să fie autentice, voturile să fie autentice și democrația noastră să fie autentică. Decl...
15:50
GALERIE FOTO // Prima conferință de presă a președintei Maia Sandu după alegerile parlamentare din 28 septembrie # Moldpres
Președinta Maia Sandu a susținut prima conferință de presă după alegerile parlamentare din 28 septembrie. Șefa statului a adus mulțumiri alegătorilor menționând că a contat fiecare vot. „Votul de ieri este un mandat puternic pentru procesul...
15:40
Circa 650 de mii de persoane au beneficiat de medicamente compensate în primele opt luni ale anului # Moldpres
În perioada ianuarie–august 2025, aproximativ 650 de mii de persoane din Republica Moldova au beneficiat de medicamente și dispozitive medicale compensate prin intermediul Sistemului informațional „eRețeta”. Datele au fost prezentate de Compania Națion...
15:40
Echipele mobile de medici specialiști vor oferi populației din raionul Anenii Noi consultații profilactice gratuite, acoperite din mijloacele financiare ale fondului măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină /CNAM/, comunică MOLDPRES....
15:30
Premierul Donald Tusk avertizează împotriva consecințelor globale în cazul în care Ucraina cade # Moldpres
Premierul polonez Donald Tusk a îndemnat la unitate Occidentul în fața războiului dus de Rusia împotriva Ucrainei, avertizând împotriva consecințelor globale dacă Moscova învinge, relatează DPA, citată de AGERPRES și MOLDPRES.'Ac...
15:30
Procuratura Anticorupție a anunțat luni finalizarea urmăririi penale și transmiterea în instanță a cauzei în care este vizat un fost judecător, vicepreședinte de instanță, acuzat de comiterea infracțiunilor de escrocherie și fals în declarații, tran...
15:20
Comisia Electorală Centrală /CEC/ a finalizat procesul de numărare a voturilor. Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) câștigă alegerile cu 50,20%, informează MOLDPRES.Rezultatele scrutinului parlamentar, după procesarea tuturor proceselor verbale, relevă că ...
14:40
Mesajul liderului PAS pentru Federația Rusă, după parlamentare: „Noi suntem stăpâni la noi acasă și singuri ne decidem soarta” # Moldpres
Liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, formațiune care a obținut majoritatea în următorul Legislativ, a declarat astăzi că mesajul transmis de cetățeni Federație Ruse în cadrul alegerilor parlamentare este că „noi suntem stăp&a...
14:40
Igor Grosu, despre aderarea R. Moldova la UE împreună cu regiunea transnistreană: „Sunt sigur că și cetățenii noștri din stânga Nistrului își doresc pace” # Moldpres
Integrarea europeană va accelera procesul de reintegrare a țării noastre, a afirmat astăzi liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, transmite MOLDPRES.Oficialul și-a exprimat convingerea că cetățenii din stânga Nistrului își doresc ...
14:40
Observatorii Promo-LEX au raportat circa o mie de incidente pe parcursul votării la parlamentare # Moldpres
Misiunea de Observare Promo-LEX a alegerilor parlamentare din 28 septembrie a raportat circa o mie de incidente privind desfășurarea procesului de vot. Datele au fost prezentate astăzi, la o conferință de presă, de șeful Misiunii Promo-LEX, Nicolae Panfil, transmite MOLDPR...
14:20
Conferință de presă susținută de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, după încheierea alegerilor parlamentare din 28 septembrie...
14:00
Blocul Patriotic a protestat la Parlament: „PAS a câștigat cu sprijinul diasporei”. Igor Grosu: „Să depună efort, ca următorul protest să fie fără bani” # Moldpres
Nemulțumiți de rezultatele alegerilor parlamentare, membrii și simpatizanții Blocului Patriotic au ieșit astăzi la protest în fața Parlamentului. Ei consideră că partidul aflat la guvernare a câștigat alegerile cu sprijinul diasporei, având un scor mai...
13:30
Președintele Letoniei și premierul Croației au transmis mesaje de felicitare cetățenilor moldoveni: „Ați făct o alegere clară pentru liberatte și democrație” # Moldpres
Cetățenii moldoveni au făcut o alegere clară pentru libertate și democrație iar viitorul european al țării „strălucește mai puternic ca niciodată”. Rezultatul alegerilor de duminică reprezintă o confirmare a încrederii pe care o au cetățenii &icir...
13:20
Secretarul general al Consiliului Europei, Alain Berset: „Continuarea parcursului european reprezintă o victorie pentru cetățeni și pentru democrație” # Moldpres
Secretarul general al Consiliului Europei, Alain Berset, a transmis astăzi un mesaj de felicitare preşedintei Republicii Moldova, Maia Sandu, în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, transmite MOLDPRES.„Dragă Maia Sandu, vă transmit since...
13:00
Emmanuel Macron, mesaj după alegerile parlamentare: „Franța este alături de Moldova în proiectul său european și în elanul de libertate și suveranitate” # Moldpres
Franța este alături de Moldova în proiectul său european și în elanul de libertate și suveranitate. Mesajul a fost transmis astăzi de președintele Franței, Emmanuel Macron, în urma alegerilor parlamentare din Republica Moldova, informează MOLDPRES.O...
13:00
În zilele de odihnă, polițiștii au documentat peste 4400 de încălcări în traficul rutier. Cele mai multe nereguli – 1975 vizează depășirea limitei de viteză, informează MOLDPRES.Potrivit Inspectoratul General al Poliției, 55 de conducători ...
