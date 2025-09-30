Ploi în toată Moldova. Poliția îndeamnă șoferii și pietonii să fie atenți
Realitatea.md, 30 septembrie 2025 10:00
Pe întreg teritoriul Republicii Moldova, marți, 30 septembrie, plouă. În acest context, Poliția Națională atenționează șoferii și pietonii să manifeste maximă prudență în trafic. Oamenii legii avertizează că ploile reduc vizibilitatea și cresc riscul de accidente. Șoferii sunt îndemnați să adapteze viteza la condițiile meteo, să păstreze distanța între vehicule, să folosească luminile de întâlnire
Acum 15 minute
10:10
FOTO Descoperire neașteptată într-un autocar de pe ruta Chișinău – Praga. Ce au găsit vameșii? # Realitatea.md
Mai multe pachete de țigări au fost descoperite într-un autocar de pe ruta regulată Chișinău–Praga, în care se aflau 46 de pasageri. Cazul a fost documentat de funcționarii postului vamal Leușeni, împreună cu colegii din cadrul Autorității Vamale Române, în timpul unui control coordonat la punctul vamal Albița. „Acționând în baza indicatorilor analizei de risc,
Acum 30 minute
10:00
SUA se pregătesc pentru cea mai mare demisie în masă din istorie. Peste 100.000 de persoane își părăsesc funcțiile # Realitatea.md
Peste 100.000 de angajați federali urmează să își depună marți demisiile în cadrul programului de „demisii amânate" al administrației Trump, relatează The Guardian. În total, până la 275.000 de funcționari ar urma să părăsească serviciul public, prin demisii, pensionări anticipate sau concedieri – cel mai mare exod de după al Doilea Război Mondial. Conform unui
10:00
Acum o oră
09:30
VIDEO A fost încătușat chiar în fața Catedralei! Pentru ce a cerut un bărbat mii de euro # Realitatea.md
Un bărbat a fost reținut în flagrant în timp ce ar fi cerut 4.500 de dolari de la o persoană pentru a obține permisul auto de categoria „B" al soției unui cunoscut. Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității și Cauze Speciale (PCCOCS), acesta a fost prins chiar în momentul în care primea prima tranșă de 3.000
09:30
Un bărbat de 47 de ani din Chișinău a fost condamnat la 6 ani de închisoare, după ce a înșelat mai multe persoane prin anunțuri publicate pe site-ul 999.md. Acesta promitea vânzarea sau importul de automobile la prețuri atractive. Prejudiciul total adus victimelor depășește 250.000 de lei. Potrivit procurorilor, inculpatul încasa sume considerabile drept avans
09:30
Răcirea bruscă a vremii scumpește gazul și electricitatea în România. Se va simți și în buzunarul moldovenilor? # Realitatea.md
Răcirea vremii și lipsa soarelui au impulsionat cererea de gaze naturale și electricitate, ceea ce a dus la majorări semnificative ale prețurilor pe piețele spot. Luni, România a înregistrat un preț mediu zilnic al energiei electrice de 142 euro/MWh, al doilea cel mai ridicat din Uniunea Europeană după Ungaria, unde s-a atins pragul de 145
Acum 2 ore
08:40
VIDEO Trump și-a anunțat planul în 20 de pași pentru pacea în Gaza. Netanyahu: „Ne apropiem de sfârşitul războiului” # Realitatea.md
Președintele american Donald Trump a anunțat luni un plan în 20 de puncte pentru a pune capăt războiului din Fâșia Gaza, care urmează să fie acceptat de ambele părți, inclusiv de Autoritatea Palestiniană. Documentul prevede ca liderul de la Casa Albă să prezideze un comitet care va supraveghea tranziția în teritoriul palestinian, relatează AFP. Planul,
08:30
Delegația Parlamentului Republicii Moldova participă, în perioada 29 septembrie – 3 octombrie, la sesiunea de toamnă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE). Reuniunea se desfășoară la Strasbourg, Republica Franceză, și este dedicată dezbaterii unor subiecte de actualitate, printre care protecția jurnaliștilor din Gaza și eliberarea jurnaliștilor ucraineni captivi în Federația Rusă, susținerea statului de
Acum 4 ore
08:20
Consiliul Superior al Magistraturii, în ședință. Ce alte evenimente poți urmări în direct pe RLIVE TV și Rlive.md # Realitatea.md
Evenimentele pe care le poți urmări astăzi, 30 septembrie, în direct pe RLIVE TV și rlive.md: 10:00 Conferință de presă organizată de Biroul Național de Statistică dedicată diseminării datelor privind Produsul Intern Brut (PIB) în trimestrul II 2025 și forța de muncă (ocuparea și șomajul) în trimestrul II 2025 10:00 Interviul cu expertul Igor Boțan,
08:10
Bulgaria sprijină planul Uniunii Europene de a elimina treptat exporturile de gaz rusesc până la sfârșitul anului 2027, a declarat ministrul Energiei, Zhecho Stankov, pentru POLITICO – o decizie care ar tăia efectiv ultimele livrări prin conducte ale Moscovei către Ungaria și Slovacia. „Ca stat membru al UE, Bulgaria își aliniază acțiunile la legislația și
08:00
Percheziții matinale într-o cauză penală privind finanțarea ilegală a partidelor politice # Realitatea.md
În această dimineață, 30 septembrie, oamenii legii au descins cu percheziții într-o cauză penală pornită pentru finanțarea ilegală a partidelor politice/concurenților electorali și spălarea banilor. Inspectoratul General al Poliției va reveni cu detalii după finalizarea acțiunilor procesuale. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!
07:40
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat introducerea unor noi tarife: 10% pentru lemn și cherestea importată, respectiv 25% pentru dulapuri de bucătărie, mobilier de baie și mobilier tapițat. Măsura face parte din continuarea politicii sale de impunere a tarifelor comerciale asupra partenerilor internaționali. Trump a semnat o proclamaţie prezidenţială, expunându-şi argumentul că importurile de
07:40
UE: Alegerile din Republica Moldova confirmă sprijinul ferm al cetățenilor pentru viitorul european al țării # Realitatea.md
Uniunea Europeană salută rezultatele alegerilor parlamentare din Republica Moldova, desfășurate duminică, 28 septembrie, subliniind că acestea reflectă „sprijinul clar și puternic al cetățenilor pentru viitorul european al țării", potrivit unei declarații oficiale a Înaltului Reprezentant al UE, publicată luni seara. Conform aprecierilor preliminare ale OSCE/ODIHR, scrutinul a fost competitiv, a oferit alternative politice clare și
07:20
Ultima zi a lunii septembrie vine cu precipitații slabe. Temperaturile maxime vor oscila între +12 și +17 grade Celsius. Conform datelor oferite de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla dinspre nord-est cu o viteză de aproximativ 18 km/h. Umiditatea aerului va fi ridicată, situându-se între 70% și 80%. Nordul țării: temperaturile vor varia între
07:10
Leul moldovenesc continuă să se aprecieze față de principalele valute internaționale # Realitatea.md
Leul moldovenesc se apreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Astfel, cotațiile valutare sunt următoarele: Euro: 19,6093 lei, în scădere cu 0,02 lei; Dolarul american: 16,7322 lei, în scădere cu 0,09 lei; Leul românesc: 3,8626 lei; Hrivna ucraineană: 0,4049 lei; Rubla rusească: 0,2014 leiPentru cele mai importante știri, abonează-te
Acum 6 ore
06:20
OpenAI a anunţat lansarea unor controale parentale pentru ChatGPT, disponibile pe web şi pe mobil, la câteva luni după ce părinţii unui adolescent din California au intentat proces companiei, acuzând chatbotul că l-ar fi îndrumat spre metode de autovătămare înainte de a-şi lua viaţa. Noua funcţie permite legarea conturilor dintre părinţi şi adolescenţi, activarea măsurilor
Acum 12 ore
23:10
Petrecere de burlaci pe un zbor Ryanair, finalizată cu aterizare de urgență și arestări în Franța # Realitatea.md
O petrecere de burlaci s-a finalizat cu o aterizare de urgență a avionului Ryanair și o serie de arestări când aeronava a ajuns la sol, în Franța, scrie libertatea.ro. Incidentul a avut loc pe un zbor Ryanair de la Londra la Alicante, forțând o aterizare de urgență în Franța. Potrivit Daily Mail, un bărbat britanic
22:40
O mască ritualică zambiană, un pandantiv din orașul antic Palmyra, o pictură a artistului plastic suedez Anders Zorn se numără printre exponatele muzeului virtual al obiectelor jefuite sau furate ce a fost inaugurat luni de UNESCO în scopul de a crește gradul de conștientizare cu privire la traficul de bunuri culturale, transmite agerpres.ro. Această platformă
22:20
Direcția Generală Educație, Tineret și Sport, din cadrul Primăriei Chișinău a lansat Campania municipală – concurs „Zero Risipă în Educație", organizată cu prilejul Zilei Internaționale de Conștientizare asupra Risipei Alimentare, marcată la 29 septembrie. La concurs s-au înscris deja 75 de școli, grădinițe și centre extrașcolare, care timp de trei săptămâni vor mobiliza elevi, profesori,
21:40
650.000 de beneficiari ai medicamentelor compensate, înregistrați în primele opt luni ale anului # Realitatea.md
Circa 650 de mii de persoane au beneficiat, în primele opt luni ale anului, de medicamente și dispozitive compensate prin „eRețeta". În această perioadă, Compania Națională de Asigurări în Medicinăa transferat farmaciilor peste 826 de milioane de lei, cu 82 de milioane mai mult comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. În jur de 775
Acum 24 ore
21:00
Aplauze în Senatul României: „Dragi cetățeni ai Republicii Moldova, v-ați mobilizat exemplar” # Realitatea.md
Senatorii au aplaudat, luni, 29 septembrie curent, în plen, rezultatul alegerilor parlamentare din Republica Moldova. Președintele forului, Mircea Abrudean, a afirmat că cetățenii moldoveni s-au mobilizat exemplar și au demonstrat cât sunt de determinați în drumul pro-european, transmite agerpres.ro. „Aș dori să folosim începutul acestei ședințe de plen a Senatului pentru a-i felicita pe cetățenii
20:40
Banca Națională participă la Forumul Inițiativei de la Viena: Moldova avansează spre standardele bancare europene # Realitatea.md
Delegația Băncii Naționale a Moldovei, condusă de guvernatoarea Anca Dragu, participă în perioada 29–30 septembrie la Forumul Inițiativei de la Viena, desfășurat la Bruxelles sub egida Comisiei Europene. Ediția din acest an se concentrează pe proiectul Uniunea pentru economii și investiții (Savings and Investments Union) pentru economiile din Europa Centrală, de Est și de Sud-Est.
19:50
Putin a semnat: Rusia s-a retras oficial din Convenția Europeană pentru Prevenirea Torturii # Realitatea.md
Rusia a denunțat Convenția Europeană pentru Prevenirea Torturii. Vladimir Putin a semnat decretul, după ce Duma de Stat a aprobat decizia de rigoare. Oficial, denunțarea tratatului reprezintă răspuns la refuzul Consiliului Europei de a include un reprezentant al Moscovei în comitetul care supraveghează convenția împotriva torturii, notează hotnews.ro. În nota de fundamentare a proiectului s-a
19:40
Vizite la muzee, cursuri și interacțiuni cu vorbitori nativi! Elevi și profesori din Găgăuzia au învățat româna la Iași # Realitatea.md
Mai mulți elevi și profesori din Găgăuzia și Taraclia au studiat limba română la o tabără de vară din Iași. Urmare a programului, Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a organizat un eveniment, la care participanții și-au împărtășit impresiile despre experiență. Pe lângă cursurile de gramatică și lectură, precum și sesiunile de lucru în echipă moderate
19:30
Forum de securitate de la Varșovia: Zelenski vrea scut aerian contra amenințărilor rusești # Realitatea.md
Kievul propune aliaților crearea unui scut de apărare aeriană. Măsura ar urma să protejeze de amenințările rusești, conform unei declarații făcute la Forumul de Securitate din Varșovia. Propunerea vine după mai multe încălcări ale spațiului aerian al NATO de către drone în ultima perioadă, informează Agerpres. Subiectul privind situația din Ucraina și colaborarea dintre Alianță
19:00
VIDEO Accident grav la Hîncești, cauzat de o șoferiță care a ieșit pe contrasens. Femeia a fost transportată la spital # Realitatea.md
Două automobile s-au tamponat violent în raionul Hîncești. Potrivit ofițerii de presă a Poliției Naționale, Mariana Bețivu, impactul a avut loc luni, în jurul orei 15:50. Șoferița unui automobil de marca Toyota a manifestat imprudență în trafic și a ignorat regulile circulației rutiere. Drept urmare, femeia a pierdut controlul volanului. Pentru cele mai importante știri, abonează-te
18:30
VOX Unii vor să-l dojenească pe Dodon, iar alții visează la UE. Ce cred cetățenii despre rezultatele alegerilor # Realitatea.md
Cât unii cetățeni sunt mulțumiți de rezultatele alegerilor parlamentare și așteaptă integrarea europeană, alții vor schimbarea guvernării. Echipa Realitatea i-a întrebat cât de mulțumiți sunt de alegerile parlamentare și ce așteptări au de la noul Legislativ. Cei mai optimiști au spus că sunt încrezători că schimbările ce urmează vor fi spre bine. Alții, mai pesimiști,
18:10
După vizita comună în Moldova, Macron, Merz și Tusk recunosc rezultatele alegerilor: Ne angajăm să sprijinim democrația # Realitatea.md
După vizita comună în Moldova, președintele Franței Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și premierul polanez Donald Tusk recunosc rezultatele alegerilor de pe 28 septembrie. Oficialii au emis o declarație comună și au felicitat cetățenii noștri „pentru angajamentul față de democrație la o răscruce de drumuri crucială”. Cei trei lideri consideră rezultatele alegerilor drept o voință […] Articolul După vizita comună în Moldova, Macron, Merz și Tusk recunosc rezultatele alegerilor: Ne angajăm să sprijinim democrația apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
FOTO Un taxi a fost făcut praf la Telecentru. Șoferul la spital, circulația troleibuzelor afectată # Realitatea.md
Un taxi a fost făcut zob după un accident rutier produs luni, 29 septembrie, pe strada Pan Halippa din cartierul Telecentru al Capitalei. La fața locului au intervenit pompierii, polițiștii și medicii de pe ambulanță. „Potrivit informațiilor preliminare, conducătorul unui automobil de marca Toyota, în vârstă de 59 de ani, în timpul deplasării, nu a […] Articolul FOTO Un taxi a fost făcut praf la Telecentru. Șoferul la spital, circulația troleibuzelor afectată apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
Artistul din Republica Moldova, Dan Bălan (46 de ani), a mers la București unde a susținut două concerte spectaculoase la Sala Palatului, pe 27 și 28 septembrie. Show-urile au fost sold out, iar producția s-a ridicat la peste 150.000 de euro, transmite click.ro. Evenimentele, organizate de R&B Agency, au purtat titlul „Soundstalgic” și au adus […] Articolul Sala Palatului, în picioare la Dan Bălan. Două concerte la București – 150.000 € apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
Acoperiș modern nu este doar „învelitoarea” de deasupra casei tale. Este expresia stilului tău, dar și garanția că fiecare ploaie sau vânt puternic nu va fi o problemă. Dacă vrei confort, durabilitate și caracter estetic în același timp, trebuie să te gândești la ce acoperiș îți reflectă personalitatea casei și îți oferă protecția necesară. Acoperișuri […] Articolul Idei de acoperișuri pentru case moderne apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
Orban recunoaște că drone ungare puteau pătrunde în Ucraina: Să zicem că au zburat câţiva metri în ţară, şi ce dacă? # Realitatea.md
Viktor Orban pare să recunoască că drone ungare au violat spațiul aerian ucrainean. Totodată, premierul de la Budapesta a afirmat că Ucraina nu este țară suverană. Oficialul minimalizat acuzațiile privind traversarea hotarului de către drone de recunoaștere, informează hotnews.ro. El a mai menționat că tinde să îl creadă pe ministrul maghiar al apărării, care a […] Articolul Orban recunoaște că drone ungare puteau pătrunde în Ucraina: Să zicem că au zburat câţiva metri în ţară, şi ce dacă? apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
Ambasada SUA felicită Moldova pentru participarea la alegeri și PAS pentru rezultatul obținut # Realitatea.md
Ambasada Statelor Unite ale Americii la Chișinău a transmis un mesaj de felicitare privind participarea cetățenilor Republicii Moldova la alegerile parlamentare. „Apreciem înalt participarea cetățenilor Republicii Moldova la alegerile parlamentare. Felicitări Partidului Acțiune și Solidaritate și tuturor partidelor care au depășit pragul de reprezentare în Parlament”, se arată în mesajul publicat de misiunea diplomatică. Totodată, […] Articolul Ambasada SUA felicită Moldova pentru participarea la alegeri și PAS pentru rezultatul obținut apare prima dată în Realitatea.md.
17:20
VIDEO Spania, sub cod roșu. Ploile abundente au afectat Valencia și alte zone estice # Realitatea.md
Regiunea Valencia, precum și alte zone din estul Spaniei, au fost afectate în noaptea de duminică spre luni de ploi puternice. Deși nu au fost raportate pagube majore, autoritățile mențin codul roșu de alertă, la 11 luni după inundațiile devastatoare din luna octombrie 2024, soldate cu 230 de decese. Ploile au provocat unele inundații și […] Articolul VIDEO Spania, sub cod roșu. Ploile abundente au afectat Valencia și alte zone estice apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
Fragmente de dronă găsite în Tulcea, după incidente semnalate lângă Aeroportul Henri Coandă # Realitatea.md
În Șontea Nouă, localitate din județul Tulcea, România au fost semnalate luni, 29 septembrie curent – prin apel la serviciul de urgență 112 – fragmente de dronă, transmite Ministerul Apărării Naționale (MApN). O echipă mixtă formată din specialiști instituției, Serviciul Român de Informații și Poliția de Frontieră fac cercetări la fața locului, urmând a le ridica […] Articolul Fragmente de dronă găsite în Tulcea, după incidente semnalate lângă Aeroportul Henri Coandă apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
Pelicula „Heidi” de Călin Mitulescu este filmul din seria „CineMADE în România”, difuzat în exclusivitate de RLIVE TV începând cu 22:00. Polițistul Mihai Vișoiu, care este în prag de pensionare, are o misiune importantă. Să găsească două tinere dispărute, care trebuie să depună mărturii importante despre trafic de persoane și crimă organizată. Una dintre ele […] Articolul CineMADE in România: Filmul „Heidi” de Călin Mitulescu, la 22:00, la RLIVE TV apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
Statul adună mai mulți bani din taxe și impozite, dar cheltuiește și mai mult: deficit de 7,48 miliarde lei # Realitatea.md
În perioada ianuarie–august 2025, veniturile bugetului de stat au însumat 50,01 miliarde de lei, în creștere cu 16,2% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor prezentate de Ministerul Finanțelor. Creșterea a fost determinată în special de majorarea încasărilor administrate de Serviciul Fiscal de Stat, care au ajuns la 21,39 miliarde lei (+14,4%), și […] Articolul Statul adună mai mulți bani din taxe și impozite, dar cheltuiește și mai mult: deficit de 7,48 miliarde lei apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
Maia Sandu a ezitat să spună dacă există candidaturi pentru funcțiile de președinte al Parlamentului și premier. Președinta a precizat că urmează întâi mai multe formalități, apoi se vor anunța candidaturile. Conform șefei statului, inițial trebuie validate alegerile. Apoi, noua componență a Legislativului se va reuni pentru discuții, iar abia după asta va informa despre […] Articolul VIDEO Cine vor fi noul speaker și premier? Președinta: Să avem un pic de răbdare apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
VIDEO Șefa statului comentează manifestația BEP de la Parlament: Îmi doresc ca protestele să redevină autentice # Realitatea.md
Parcursul european al Moldovei este în siguranță după alegeri, oferă asigurări Maia Sandu. Șefa statului a menționat în discuții cu presa că își dorește ca protestele să redevină autentice. Astfel președinta a comentat manifestația Blocului Electoral Patriotic (BEP) din fața Legislativului. În opinia sa, dezbinarea a fost infiltrată în rândul cetățenilor de către Kremlin, atât […] Articolul VIDEO Șefa statului comentează manifestația BEP de la Parlament: Îmi doresc ca protestele să redevină autentice apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
VIDEO Marta Kos și-a imaginat cum Republica Moldova este stat-membru UE: Probabil voi plânge de bucurie # Realitatea.md
Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, a fost provocată să facă un exercițiu de imaginație despre cum ar sărbători momentul în care Republica Moldova devine stat-membru al Uniunii Europene. Potrivit Cancan.md, s-a întâmplat la una dintre edițiile „Mulțumesc pentru întrebare” de pe canalul de YouTube al jurnalistei Nata Albot. Oficiala a spus că s-ar putea […] Articolul VIDEO Marta Kos și-a imaginat cum Republica Moldova este stat-membru UE: Probabil voi plânge de bucurie apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
Începând cu 15 octombrie 2025, transportul internațional de persoane prin servicii ocazionale va fi interzis prin punctele de frontieră letone cu Republica Belarus și Federația Rusă. Anunțul a fost făcut de Agenția Națională Transport Auto (ANTA), care atenționează operatorii moldoveni să-și adapteze rutele la noile reguli impuse de autoritățile din Letonia. Măsura vizează punctele de […] Articolul Letonia interzice cursele ocazionale prin punctele de frontieră cu Belarus și Rusia apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
VIDEO Ce i-ar spune Sandu lui Putin: Integrarea europeană este decizia noastră. Fiecare își vede de treburile sale # Realitatea.md
Integrarea europeană este decizia Moldovei, iar Federația Rusă trebuie să își vadă de treburile sale, afirmă Maia Sandu. Declarațiile au fost făcute după întrebarea jurnaliștilor despre mesajul pe care l-ar avea pentru liderul rus. Sandu a vorbit despre ingerințele Rusiei în chestiunile interne ale Moldovei. În același timp, președinta a punctat că nu are un […] Articolul VIDEO Ce i-ar spune Sandu lui Putin: Integrarea europeană este decizia noastră. Fiecare își vede de treburile sale apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
FOTO O mașină a fost făcută zob după ce a fost implicată într-un accident. Șoferul a ajuns la spital # Realitatea.md
Un tânăr de 19 ani a ajuns la spital după ce mașina în care se afla a fost implicată într-un grav accident rutier. Coliziunea s-a produs în weekend, în jurul orei 01:21, pe strada Muncești din Capitală. Potrivit poliției, o Mazda, condusă de victimă, a pierdut controlul în timpul deplasării, în circumstanțe care urmează a […] Articolul FOTO O mașină a fost făcută zob după ce a fost implicată într-un accident. Șoferul a ajuns la spital apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
VIDEO Moldova va adera la UE cu sau fără Transnistria. Explicațiile președintei Sandu # Realitatea.md
Aderarea la Uniunea Europeană este un proces meritocratic, reiterează președinta Maia Sandu. Întrebată de jurnaliști dacă țara noastră se va decupla de Ucraina în procesul de negocieri și dacă va accede în comunitate cu Transnistria, șefa statului a precizat că atâta țara noastră, cât și cea vecină, au întrunit toate condițiile pentru a trece la […] Articolul VIDEO Moldova va adera la UE cu sau fără Transnistria. Explicațiile președintei Sandu apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
Liderii BEC, pe contrasens: Tarlev așteaptă rezultatele finale ale alegerilor, iar Dodon spune că opoziția a câștigat # Realitatea.md
Liderii Blocului Patriotic nu au un mesaj comun și clar despre rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Pe de o parte, președintele PSRM, Igor Dodon, delcară că opoziția a obținut victoria în țară, ”PAS se agață de putere doar datorită voturilor din diasporă”. ”Noi nu cedăm. Ieri au fost înregistrate sute de încălcări: poduri și drumuri […] Articolul Liderii BEC, pe contrasens: Tarlev așteaptă rezultatele finale ale alegerilor, iar Dodon spune că opoziția a câștigat apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
În municipiul Chișinău a început campania de salubrizare „Curățenia generală de toamnă”, care se va desfășura până la 30 noiembrie. Acțiunea are drept scop igienizarea și înfrumusețarea capitalei, anunță Direcția generală locativ-comunală și amenajare (DGLCA). Pe durata campaniei vor fi curățate parcurile, scuarurile, cimitirele și spațiile verzi. Containerele de gunoi vor fi spălate și suplimentate […] Articolul Chișinăul dă start campaniei „Curățenia generală de toamnă” până la 30 noiembrie apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
102 persoane au avut nevoie de intervenția echipelor de asistență medicală urgentă din cauza urgențelor provocate de agenți fizici, chimici și de mediu, în perioada 22–28 septembrie, informează IMSP CNAMUP. Din total, 404 apeluri s-au dovedit inutile, fără a corespunde criteriilor unei urgențe reale. Cele mai multe intervenții au fost pentru: 3.614 cazuri cardiovasculare (47 cu […] Articolul Zeci de persoane rănite de mușcături, arsuri și intoxicații într-o săptămână apare prima dată în Realitatea.md.
15:10
Maia Sandu, mesaj după alegeri și indicații pentru noua guvernare: Există viață și dincolo de politic # Realitatea.md
Maia Sandu a solicitat viitoarei guvernări să aibă grijă ca fiecare cetățean este parte a proiectului de dezvoltare a statului. Președinta a transmis un mesaj, după finalizarea procesului electoral, apreciind faptul că moldovenii nu s-au lăsat „cumpărați, intimidați, speriați”. Șefa statului a vorbit despre ingerințele Kremlinului în procesul electoral din Moldova. În același timp, în […] Articolul Maia Sandu, mesaj după alegeri și indicații pentru noua guvernare: Există viață și dincolo de politic apare prima dată în Realitatea.md.
15:10
De la magistrată la inculpată: O ex-judecătoare, deferită justiției pentru escrocherie și fals în declarații # Realitatea.md
Un fost judecător, vicepreședinte de instanță, a fost deferit justiției pentru escrocherie și fals în declarații. Cauza penală a fost inițiată în luna decembrie 2016 de către Procurorul General, în baza unei plângeri colective. „Potrivit probelor acumulate, în perioada martie 2014 – martie 2016, inculpata, care deținea funcția de judecător și vicepreședinte de instanță, prin […] Articolul De la magistrată la inculpată: O ex-judecătoare, deferită justiției pentru escrocherie și fals în declarații apare prima dată în Realitatea.md.
15:10
Veselie mare la sediul „Democrația Acasă” după afișarea rezultatelor finale. Costiuc: „Băieți, am reușit” # Realitatea.md
Veselie și entuziasm la sediul partidului „Democrația Acasă”, după anunțarea rezultatelor finale ale alegerilor parlamentare. Liderul formațiunii, Vasile Costiuc, alături de echipa sa, au celebrat momentul: „Băieți, am reușit”. „Acum putem să ne felicităm. Forța. Băieți, am reușit. Ei nu mai pot schimba nimic. Felicitări nouă tuturor.”, spune Costiuc. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la […] Articolul Veselie mare la sediul „Democrația Acasă” după afișarea rezultatelor finale. Costiuc: „Băieți, am reușit” apare prima dată în Realitatea.md.
