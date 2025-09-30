Situația la Frontieră: peste 61 mii de traversări în ultimele 24 de ore
NewsUngheni, 30 septembrie 2025 10:00
Situația la Frontieră: peste 61 mii de traversări în ultimele 24 de ore
Acum 5 minute
10:20
Un nou lot de țigări de contrabandă identificat în cadrul controlului coordonat la vama Albița # NewsUngheni
Un nou lot de țigări de contrabandă identificat în cadrul controlului coordonat la vama Albița
Acum 30 minute
10:00
Situația la Frontieră: peste 61 mii de traversări în ultimele 24 de ore
Acum 24 ore
15:50
În raionul Fălești au avut loc aplicații complexe la protecția civilă
15:30
Bilanț săptămânal al IGPF: încă 21 acte falsificate depistate la frontieră
14:10
Polițiștii de frontieră din PTF Sculeni au descoperit un autoturism căutat în Lituania # NewsUngheni
Polițiștii de frontieră din PTF Sculeni au descoperit un autoturism căutat în Lituania
14:00
Două remorci cu numere de înmatriculare false identificate în PTF Sculeni
13:50
Perfecționarea competențelor funcționarilor vamali – prioritate în activitatea Serviciului Vamal # NewsUngheni
Perfecționarea competențelor funcționarilor vamali – prioritate în activitatea Serviciului Vamal
13:30
29 septembrie – Ziua mondială a inimii
13:10
Prețul carburanților la 30 septembrie 2025
13:00
Orarul serviciilor consultațiilor profilactice gratuite prestate în perioada 29.09 – 3.10 în raioanele Ungheni, Cantemir și Anenii Noi # NewsUngheni
Orarul serviciilor consultațiilor profilactice gratuite prestate în perioada 29.09 – 3.10 în raioanele Ungheni, Cantemir și Anenii Noi
11:30
CEC prezintă date preliminare ale rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 # NewsUngheni
CEC prezintă date preliminare ale rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025
11:10
Președinta Maia Sandu va susține la ora 14:00 o conferință de presă
11:00
Serviciul Vamal raportează încasări de 925.2 mln MDL în perioada 22 – 28 septembrie 2025 # NewsUngheni
Serviciul Vamal raportează încasări de 925.2 mln MDL în perioada 22 - 28 septembrie 2025
10:50
Operațiunea „Icar – 2025" aduce noi reușite în prevenirea traficului ilicit
Ieri
20:40
Adresele din Ungheni unde va fi deconectată energia electrică în perioada 29 septembrie – 3 octombrie 2025 # NewsUngheni
Adresele din Ungheni unde va fi deconectată energia electrică în perioada 29 septembrie - 3 octombrie 2025
20:10
Rata de participare la vot a locuitorilor din Ungheni, Nisporeni, Călărași și Fălești până la ora 20:00 # NewsUngheni
Rata de participare la vot a locuitorilor din Ungheni, Nisporeni, Călărași și Fălești până la ora 20:00
19:50
Alegeri Parlamentare 2025. Până la ora 19:00 s-a înregistrat o rată de cca 48% de prezență la vot # NewsUngheni
Alegeri Parlamentare 2025. Până la ora 19:00 s-a înregistrat o rată de cca 48% de prezență la vot
19:10
Alegeri Parlamentare 2025. Briefingul Comisiei Electorale Centrale de la ora 19:00
18:30
Alegeri Parlamentare 2025. Briefingul Comisiei Electorale Centrale de la ora 19:30
18:10
Rata de participare la vot a locuitorilor din Ungheni, Nisporeni, Călărași și Fălești până la ora 18:00 # NewsUngheni
Rata de participare la vot a locuitorilor din Ungheni, Nisporeni, Călărași și Fălești până la ora 18:00
16:40
Rata de participare la vot a locuitorilor din regiunea UNGHENI până la ora 16:30
16:30
Alegeri Parlamentare 2025. Până la ora 16:00 s-a înregistrat o rată de cca 40% de prezență la vot # NewsUngheni
Alegeri Parlamentare 2025. Până la ora 16:00 s-a înregistrat o rată de cca 40% de prezență la vot
16:00
Alegeri Parlamentare 2025. Briefingul Comisiei Electorale Centrale de la ora 16:00
Mai mult de 2 zile în urmă
21:00
Un nou lot de „ziare” de propagandă cu tentă „ortodoxă” marca „Sare și Lumină” descoperită la Hâncești # NewsUngheni
Un nou lot de „ziare" de propagandă cu tentă „ortodoxă" marca „Sare și Lumină" descoperită la Hâncești
19:50
CEC prezintă lista actualizată a secțiilor de vot pentru alegătorii din regiunea transnistreană # NewsUngheni
CEC prezintă lista actualizată a secțiilor de vot pentru alegătorii din regiunea transnistreană
19:30
Provocări în Zona de Securitate. IP Dubăsari a fost sesizat despre faptul cǎ un primar invită cetățenii la un protest în ziua tăcerii # NewsUngheni
Provocări în Zona de Securitate. IP Dubăsari a fost sesizat despre faptul cǎ un primar invită cetățenii la un protest în ziua tăcerii
19:00
Noi percheziții în UTA Găgăuzia într-un dosar de corupere electorală
18:50
SIS a interzis intrarea în țară a 21 de străini din Rusia, Armenia, Uzbekistan și Belarus care solicitau acreditare ca observatori # NewsUngheni
SIS a interzis intrarea în țară a 21 de străini din Rusia, Armenia, Uzbekistan și Belarus care solicitau acreditare ca observatori
16:00
Percheziții într-un dosar de trafic de droguri. Două persoane arestate
15:40
Președintele filialei Ocnița al ex-Partid „Șor” a fost condamnat la 4 ani de închisoare # NewsUngheni
Președintele filialei Ocnița al ex-Partid „Șor" a fost condamnat la 4 ani de închisoare
15:30
CEC a executat hotărârea Curții de Apel Centru și a exclus Partidul „Inima Moldovei” din cursa electorală # NewsUngheni
CEC a executat hotărârea Curții de Apel Centru și a exclus Partidul „Inima Moldovei" din cursa electorală
15:10
Sanatoriul „Moldova” din Odesa revine în proprietatea statului după 20 de ani de când a fost vândut # NewsUngheni
Sanatoriul „Moldova" din Odesa revine în proprietatea statului după 20 de ani de când a fost vândut
13:50
CA a examinat cel al 3-lea raport pe reflectarea alegerilor la TV: amenzi totale de 70 mii MDL și 6 avertizări publice # NewsUngheni
CA a examinat cel al 3-lea raport pe reflectarea alegerilor la TV: amenzi totale de 70 mii MDL și 6 avertizări publice
13:30
Arest pentru organizarea migrației ilegale
13:10
Activitatea PTF Sculeni este sistată temporar
13:00
Tentative de fraudare contracarată pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău # NewsUngheni
Tentative de fraudare contracarată pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga" din Chișinău
12:50
CNA și PA efectuează percheziții la Criuleni într-o cauză penală privind coruperea alegătorilor # NewsUngheni
CNA și PA efectuează percheziții la Criuleni într-o cauză penală privind coruperea alegătorilor
12:30
Prețul carburanților în perioada 27 - 29 septembrie 2025
12:20
[ISTORIE] Merele moldovenești ajung în Islanda
12:00
Droguri în valoare de aproape jumătate de milion de lei ridicate de polițiștii din Orhei # NewsUngheni
Droguri în valoare de aproape jumătate de milion de lei ridicate de polițiștii din Orhei
11:50
Arest preventiv pentru 30 de zile aplicat unei persoane învinuite de corupere electorală # NewsUngheni
Arest preventiv pentru 30 de zile aplicat unei persoane învinuite de corupere electorală
10:50
Polițiștii de frontieră instruiți în utilizarea echipamentului optoelectronic pentru supravegherea frontierei # NewsUngheni
Polițiștii de frontieră instruiți în utilizarea echipamentului optoelectronic pentru supravegherea frontierei
10:30
Adresele din Ungheni unde vor fi amplasate containere pentru evacuarea deșeurilor vegetale în perioada 1 – 8 octombrie 2025 # NewsUngheni
Adresele din Ungheni unde vor fi amplasate containere pentru evacuarea deșeurilor vegetale în perioada 1 - 8 octombrie 2025
10:00
[ORIENTARE] O tânără de 20 de ani din Cahul a dispărut fără urmă. IP Cahul cere ajutor # NewsUngheni
[ORIENTARE] O tânără de 20 de ani din Cahul a dispărut fără urmă. IP Cahul cere ajutor
09:50
Situația la Frontieră: peste 81.3 mii de traversări în ultimele 24 de ore
25 septembrie 2025
22:30
Donație de echipamente frigorifice moderne pentru secțiile și cabinetele de transfuzie din Republica Moldova # NewsUngheni
Donație de echipamente frigorifice moderne pentru secțiile și cabinetele de transfuzie din Republica Moldova
22:20
UNGHENI devine un pol de atracție turistică prin implementarea proiectul „Turismul ca serviciu: o experiență turistică la 360 de grade / TAAS” # NewsUngheni
UNGHENI devine un pol de atracție turistică prin implementarea proiectul „Turismul ca serviciu: o experiență turistică la 360 de grade / TAAS"
21:50
Unghenenii au cucerit pentru a doua oară în istorie Cupa Republicii Moldova la Turism Sportiv # NewsUngheni
Unghenenii au cucerit pentru a doua oară în istorie Cupa Republicii Moldova la Turism Sportiv
21:30
AND efectuează lucrări de întreținere periodică cu „slurry seal” pe drumurile naționale # NewsUngheni
AND efectuează lucrări de întreținere periodică cu „slurry seal" pe drumurile naționale
20:30
Intervenție în forță la asfaltarea străzii Tudor Arghezi din municipiul Ungheni
