Percheziții într-o cauză de finanțare ilegală a partidelor politice și spălare de bani
Albasat, 30 septembrie 2025 10:00
Au loc noi descinderi într-o cauză penală ce vizează finanțarea ilegală a partidelor politice, concurenților electorali și spălarea banilor. Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, sprijiniți de mascații de la BPDS „Fulger”, desfășoară în aceste momente percheziții în mai multe locații din țară. Contactată de IPN ofițerul de presă a Inspectoratului... The post Percheziții într-o cauză de finanțare ilegală a partidelor politice și spălare de bani appeared first on ALBASAT.
• • •
Alte ştiri de Albasat
Acum 30 minute
10:00
Au loc noi descinderi într-o cauză penală ce vizează finanțarea ilegală a partidelor politice, concurenților electorali și spălarea banilor. Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, sprijiniți de mascații de la BPDS „Fulger”, desfășoară în aceste momente percheziții în mai multe locații din țară. Contactată de IPN ofițerul de presă a Inspectoratului... The post Percheziții într-o cauză de finanțare ilegală a partidelor politice și spălare de bani appeared first on ALBASAT.
Acum 24 ore
20:10
Federația Rusă a ieșit din Convenția europeană contra torturii. Decretul în acest sens a fost semnat de liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, transmite IPN. Prin urmare, Moscova nu va mai fi obligată să permită accesul în închisorile sale inspectorilor internaționali, iar prizonierii din închisorile rusești nu vor mai putea... The post Rusia a ieșit din Convenția europeană contra torturii appeared first on ALBASAT.
18:10
Începând cu 15 octombrie, transportul internațional de persoane prin servicii ocazionale nu va mai fi permis prin punctele de trecere a frontierei dintre Letonia și Belarus sau Federația Rusă. Potrivit autorităților letone, măsura vizează punctele Paternieku, Grebņevas și Terehovas, transmite IPN. Agenția Națională Transport Auto atenționează operatorii de transport din... The post Letonia interzice transportul ocazional spre Belarus și Rusia din 15 octombrie appeared first on ALBASAT.
14:10
LIVE: Conferință de presă susținută de Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, după încheierea alegerilor parlamentare din 28 septembrie # Albasat
The post LIVE: Conferință de presă susținută de Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, după încheierea alegerilor parlamentare din 28 septembrie appeared first on ALBASAT.
12:00
După ce au fost procesate aproape toate procesele-verbale după alegerile parlamentare, președintele Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, a reiterat că formațiunea din nou va deține majoritatea în Parlament. Politicianul a subliniat că victoria aparține nu doar PAS, ci și cetățenilor care au ales viitorul european al Republicii Moldova, transmite... The post Președintele PAS: Avem pe umeri o mare responsabilitate oferită de moldoveni appeared first on ALBASAT.
11:50
Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a felicitat cetățenii Republicii Moldova pentru mobilizarea exemplară la alegerile parlamentare din 28 septembrie și pentru votul în direcția europeană, transmite IPN. „Vreau să felicit în mod deosebit și autoritățile Republicii Moldova pentru modul exemplar în care au organizat scrutinul și pentru felul în care au... The post Premierul României felicită moldovenii pentru votul în direcția europeană appeared first on ALBASAT.
11:40
Comisia Electorală Centrală a prezentat rezultatele finale pentru raionul Nisporeni după procesarea a 100% din procesele-verbale, respectiv toate cele 42 de secții de votare. Numărul total al voturilor valabil exprimate este de 21.202. Rezultatele obținute de concurenții electorali: Rezultatele sunt prezentate conform datelor publicate de Comisia Electorală Centrală. The post Rezultatele alegerilor la Nisporeni: PAS 57,56% din voturi appeared first on ALBASAT.
11:10
Partidul Acțiune și Solidaritate a câștigat alegerile parlamentare în municipiul Chișinău, obținând 52,68% din voturi, potrivit rezultatelor preliminare prezentate de Comisia Electorală Centrală. Formațiunea s-a impus în toate sectoarele capitalei și în suburbii, cu aproximativ 195 de mii de voturi dintr-un total de peste 370 de mii de voturi exprimate,... The post PAS a obținut peste 52% din voturi în municipiul Chișinău appeared first on ALBASAT.
10:50
Europarlamentarul Siegfried Mureșan susține că victoria pro-europeană în alegerile parlamentare din 28 septembrie va accelera drumul Republicii Moldova către Uniunea Europeană. Potrivit oficialului european, va fi impulsionată, de asemenea, absorbția fondurilor europene și creșterea nivelului de trai al oamenilor, transmite IPN. În opinia lui Siegfried Mureșan, guvernarea pro-europeană a înregistrat... The post Siegfried Mureșan: Victoria pro-europeană în alegeri va accelera drumul Moldovei către UE appeared first on ALBASAT.
Ieri
13:30
Alegeri parlamentare 2025: Cei mai activi alegători din Nisporeni sunt între 36 și 45 de ani # Albasat
Astăzi, cetățenii Republicii Moldova sunt așteptați la urnele de vot pentru a-și alege reprezentanții în viitorul Parlament. Secțiile de votare s-au deschis la ora 7:00 și se vor închide la ora 21:00. Conform datelor Comisiei Electorale Centrale (CEC), până la ora 13:00, în raionul Nisporeni au votat 11.173 de alegători,... The post Alegeri parlamentare 2025: Cei mai activi alegători din Nisporeni sunt între 36 și 45 de ani appeared first on ALBASAT.
13:10
Autoritățile confirmă tentativele de atacuri cibernetice asupra site-urilor guvernamentale # Albasat
Autoritățile confirmă tentativele de atacuri cibernetice asupra site-urilor guvernamentale în contextul alegerilor parlamentare. Prim-ministrul Dorin Recean a menționat că infrastructura aferentă procesului electoral a fost supusă mai multor tentative de atac cibernetic pe parcursul zilelor de sâmbătă și duminică. Potrivit premierului, că este vorba, în special, de site-ul Comisiei Electorale... The post Autoritățile confirmă tentativele de atacuri cibernetice asupra site-urilor guvernamentale appeared first on ALBASAT.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:40
Bani ajunși „în folosul statului”: până în prezent 124 de mii de lei din donațiile electorale care nu au putut fi justificate au fost transferați statului, la somația CEC # Albasat
Comisia Electorală Centrală (CEC) a început să aplice modificările legislative operate în ultimii ani privind finanțarea partidelor și a identificat deja un total de 124 de mii de lei donații făcute în actuala campanie electorală, dar pe care donatorii nu le-au putut justifica. Astfel, banii au fost transferați statului. Moldova... The post Bani ajunși „în folosul statului”: până în prezent 124 de mii de lei din donațiile electorale care nu au putut fi justificate au fost transferați statului, la somația CEC appeared first on ALBASAT.
15:30
„Mergeți la vot – pentru voi și pentru Moldova” este mesajul transmis de președinta Maia Sandu în ajunul alegerilor parlamentare. Șefa statului i-a îndemnat pe cetățeni să își exprime votul și să susțină în continuare parcursul democratic și european al țării, subliniind că „Moldova merită salvată de fiecare dată”, transmite... The post Maia Sandu, apel către cetățeni. „Mergeți la vot, pentru voi și pentru Moldova” appeared first on ALBASAT.
15:20
Campania electorală pentru alegerile parlamentare a fost marcată de confruntarea a două proiecte geopolitice – aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană și implicarea Federației Ruse în procesul electoral. Este constatarea inclusă în al patrulea raport al Misiunii de observare a alegerilor parlamentare, prezentat vineri de Asociația Promo-LEX. În cadrul unei... The post Promo-LEX despre campania electorală: confruntarea a două proiecte geopolitice appeared first on ALBASAT.
15:10
Partidul „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah, a fost scos din cursa electorală pentru parlamentare. Hotărârea a fost aprobată astăzi de către Comisia Electorală Centrală după ce Curtea de Apel Centru a admis solicitarea Ministerului Justiției de a suspenda, pentru o perioadă de 12 luni, activitatea formațiunii. Blocul electoral Patriotic... The post Partidul Irinei Vlah, scos din cursa electorală appeared first on ALBASAT.
15:00
Fost vicepremier și ex-consilier prezidențial, Constantin Oboroc s-a remarcat printr-o carieră marcată de profesionalism, integritate și devotament față de Republica Moldova. Patriot convins, Oboroc a rămas de-a lungul timpului o voce puternică a demnității naționale și un susținător ferm al drumului european al țării. În mesajele sale publice, el reamintește... The post Apelul lui Constantin Oboroc: „Cu fruntea sus, pentru țară și neam” appeared first on ALBASAT.
10:40
Astăzi este ultima zi în care este permisă agitația electorală, atât pentru candidați, cât și pentru susținătorii acestora. Odată cu încheierea campaniei electorale pentru alegerile parlamentare, de mâine intră în vigoare „ziua tăcerii” – valabilă, inclusiv și duminică, transmite IPN. Concurenții electorali înregistrați mai au doar astăzi posibilitatea să convingă... The post Ultima zi de agitație electorală înaintea alegerilor appeared first on ALBASAT.
10:30
Alertă cu bombă a fost anunțată în această dimineața la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, unde urma să fie examinat un dosar în care este învinuit fostul lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, transmite IPN. Toate persoanele au fost evacuate din sediul judecătoriei. La fața locului au sosite serviciile specializate, care... The post Alerta cu bombă la Judecătoria Buiucani, unde urma să fie examinat dosarul lui Plahotniuc appeared first on ALBASAT.
25 septembrie 2025
15:40
Forumuri pedagogice organizate de „Evrazia” lui Ilan Șor și carduri Promsviazibank pentru cadrele didactice din autonomia găgăuză # Albasat
Trei directoare de școală din autonomia găgăuză și șefa Direcției Educație a Executivului de la Comrat dețin carduri bancare ale Băncii din Rusia Promsviazibank. Ele au participat în martie 2025 la Forumul Internațional Pedagogic organizat la Sankt-Petersburg, motiv din care au ajuns subiect de discuție la Consiliul de Etică al Ministerului... The post Forumuri pedagogice organizate de „Evrazia” lui Ilan Șor și carduri Promsviazibank pentru cadrele didactice din autonomia găgăuză appeared first on ALBASAT.
10:40
Mai mulți susținători ai fostului lider PDM, Vlad Plahotniuc, s-au adunat la ieșirea din Aeroport cu pancarte. Aceștia au cerut eliberarea politicianului, transmite IPN. Unul dintre bărbații veniți în fața aerogării a declarat că întâi de toate este necesar să fie prezentate probe. Potrivit lui, „orice persoană incomodă guvernării devine... The post Mai multă lume s-a adunat în fața Aeroportului, unde a sosit Vlad Plahotniuc appeared first on ALBASAT.
10:10
Vlad Plahotniuc a fost coborât din avion în cătușe. Acesta a fost escortat de mascații de la Brigada de poliție cu destinație specială „Fulger”. La fața locului au fost prezenți și ofițerii de la Inspectoratul Național de Investigații și reprezentanți Interpol, transmite IPN. Acesta a fost extrădat din Grecia cu... The post Vlad Plahotniuc a fost coborât din avion în cătușe și preluat de mascați appeared first on ALBASAT.
09:10
Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 19.6279 Dolar S.U.A. 840 USD 1 16.7018 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.4031 Leu romanesc 946 RON 1 3.8641 Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.1992 Coroana ceha 203 CZK 1 0.8076 Coroana daneza 208 DKK 1 2.6298 Coroana islandeza 352 ISK... The post Cursul valutar oficial la 25.09.2025 appeared first on ALBASAT.
24 septembrie 2025
14:40
Cel puțin cinci candidați la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 din partea partidelor cu retorică anti-românească și anti-europeană beneficiază de plăți – indemnizații sau pensii – din partea României sau dețin conturi bancare acolo. Niciunul dintre ei nu vede vreo contradicție în această situație, în timp ce unii experți... The post Disonanță antiromânească: indemnizații și pensii din România, dar retorică pro-rusă appeared first on ALBASAT.
12:20
„Pentru un Parlament Curat 2025”: au fost publicate 50 de profiluri de integritate ale candidaților # Albasat
În cadrul campaniei de informare „Pentru un Parlament Curat 2025”, Asociația Presei Independente (API) și portalul MoldovaCurata.md au realizat profilurile de integritate ale unor candidați la funcția de deputat din partea partidelor și blocurilor cu cele mai mari șanse de accedere în Parlamentul Republicii Moldova și ale unor candidați independenți.... The post „Pentru un Parlament Curat 2025”: au fost publicate 50 de profiluri de integritate ale candidaților appeared first on ALBASAT.
11:50
The post LIVE din Vânători: Lecția publică „Toți suntem Moldova” adună comunitatea appeared first on ALBASAT.
10:50
Din cei peste două mii de participanți la Marea Dictare Națională, 18 participanți au luat nota „10”, iar 120 au obținut nota „9”. Persoanele care au obținut aceste rezultate au fost premiate într-un eveniment festiv, organizat de Ministerul Educației și Cercetării, transmite IPN. În cadrul festivității, Adriana Cazacu, secretar de... The post Premii pentru participanții cu note mari la Marea Dictare Națională appeared first on ALBASAT.
09:20
Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 19.6145 Dolar S.U.A. 840 USD 1 16.6281 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.4019 Leu romanesc 946 RON 1 3.8631 Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.1985 Coroana ceha 203 CZK 1 0.8088 Coroana daneza 208 DKK 1 2.6278 Coroana islandeza 352 ISK... The post Cursul valutar oficial la 24.09.2025 appeared first on ALBASAT.
23 septembrie 2025
18:00
Principalul operator de stocare a gazelor din România, Depogaz, a dat asigurări că în baza actualele capacități tehnice poate face față unui sezon rece cu temperaturi mai scăzute. La moment, compania a depășit pragul de 90% din capacitatea de stocare, impus prin regulamentul european ca măsură de prevenție înainte de... The post România și-a umplut la 90% stocurile de gaz pentru sezonul rece appeared first on ALBASAT.
15:30
Meteorologii anunță o schimbare semnificativă a vremii în a doua parte a săptămânii. Joi noaptea vor cădea ploi slabe, iar de vineri până duminică sunt prognozate înghețuri de până la -2 grade, a comunicat pentru IPN Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Potrivit SHS, doar miercuri va fi cald, cu 22-27 grade... The post Înghețuri în weekend și vreme mai rece de joi appeared first on ALBASAT.
14:20
Sezonul estival 2026 va aduce mai multe opțiuni de călătorie pentru pasagerii din Moldova, odată cu lansarea a cinci rute noi de pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău, operate de compania aeriană FlyOne, transmite IPN. Noile destinații vor lega Chișinăul de orașe din Europa, Asia Centrală și zona Mediteranei.... The post Aeroportul anunță cinci rute noi, vara viitoare appeared first on ALBASAT.
09:10
Dependența Europei de medici și asistente proveniți din alte țări este în creștere și ar putea genera probleme pentru sistemele de sănătate în anii următori, avertizează Organizația Mondială a Sănătății (OMS) într-un nou raport. Regiunea europeană a OMS, care include 53 de state din Europa și Asia Centrală, ar putea... The post Raport OMS: Europa se bazează tot mai mult pe medicii și asistentele din alte țări appeared first on ALBASAT.
08:40
Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 19.5980 Dolar S.U.A. 840 USD 1 16.6437 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.4022 Leu romanesc 946 RON 1 3.8617 Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.1992 Coroana ceha 203 CZK 1 0.8081 Coroana daneza 208 DKK 1 2.6259 Coroana islandeza 352 ISK... The post Cursul valutar oficial la 23.09.2025 appeared first on ALBASAT.
22 septembrie 2025
19:30
Noua ambasadoare a UE: Cu determinare și unitate, Moldova va face parte din Uniunea Europeanăc # Albasat
Noua șefă a Delegației Uniunii Europene la Chișinău, Iwona Piórko, a reiterat susținerea Uniunii Europene pentru parcursul european al Republicii Moldova. „Cu determinare și unitate, Moldova va face parte din Uniunea Europeană”, a menționat ambasadoarea într-un mesaj public adresat, luni, cetățenilor moldoveni, transmite IPN. Iwona Piórko subliniază că a venit... The post Noua ambasadoare a UE: Cu determinare și unitate, Moldova va face parte din Uniunea Europeanăc appeared first on ALBASAT.
13:00
Limitarea accesului în terminalul Aeroportului Internațional „Eugen Doga” – Chișinău este motivată de creșterea fluxului de pasageri în contextul pelerinajului tradițional al comunității hasidice. Precizările au fost făcute de administrația aerogării care a anunțat dimineața măsuri restrictive pentru perioada 25-30 septembrie, transmite IPN. Administrația aerogării menționează că măsurile aplicate vizează asigurarea... The post Precizări cu privire la restricțiile de la Aeroport appeared first on ALBASAT.
10:30
The post LIVE – Contracte de finanțare pentru infrastructură semnate astăzi la Nisporeni appeared first on ALBASAT.
08:30
Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 19.5507 Dolar S.U.A. 840 USD 1 16.6219 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.4025 Leu romanesc 946 RON 1 3.8523 Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.1989 Coroana ceha 203 CZK 1 0.8053 Coroana daneza 208 DKK 1 2.6193 Coroana islandeza 352 ISK... The post Cursul valutar oficial la 22.09.2025 appeared first on ALBASAT.
21 septembrie 2025
21:30
Portevschi Vasile: „Implicarea civică trebuie să vină de la fiecare cetățean, din sufletul lui” # Albasat
Implicarea civică este una dintre condițiile de bază pentru construirea unei societăți democratice și prospere. Deputatul Portevschi Vasile consideră că, fără participarea activă a cetățenilor, niciun stat sau comunitate nu poate evolua durabil. În cadrul unui podcast realizat în studioul ALBASAT, parlamentarul a vorbit despre importanța responsabilității individuale, a spiritului... The post Portevschi Vasile: „Implicarea civică trebuie să vină de la fiecare cetățean, din sufletul lui” appeared first on ALBASAT.
14:20
Artiștii și ansamblurile locale dau tonul petrecerii. Urmăriți în direct distracția din inima satului! The post LIVE – Muzică, dans și voie bună la Hramul comunei Vărzărești appeared first on ALBASAT.
19 septembrie 2025
17:40
Președinții birourilor electorale din Nisporeni, instruiți pentru alegerile parlamentare 2025 # Albasat
Astăzi, Consiliul Electoral Nisporeni nr. 23 a organizat o sesiune amplă de informare și instruire destinată președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din teritoriu. Întâlnirea a avut scopul de a consolida capacitățile echipelor implicate în organizarea alegerilor parlamentare din acest an, cu accent pe rolul operatorilor din cadrul birourilor... The post Președinții birourilor electorale din Nisporeni, instruiți pentru alegerile parlamentare 2025 appeared first on ALBASAT.
16:10
Noi sancțiuni UE contra Rusiei: sectorul bancar și cripto – în vizor, gazul rusesc – interzis # Albasat
Comisia Europeană a aprobat al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Potrivit șefei executivului european, Ursula von der Leyen, noile măsuri se referă la interzicerea gazului rusesc pe piața europeană, restricții comerciale, precum și la sancțiuni asupra câtorva bănci rusești, entități din sectorul energetic, transmite IPN. În cadrul unei conferințe... The post Noi sancțiuni UE contra Rusiei: sectorul bancar și cripto – în vizor, gazul rusesc – interzis appeared first on ALBASAT.
13:20
După o săptămâna cu vânt și ploi, vremea se va încălzi la acest sfârșit de săptămână. Termometrele vor indica temperaturi generoase, cerul va fi senin, iar pe alocuri se va forma ceață slabă, transmite IPN. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, nopțile și diminețile vor fi răcoroase, cu 10–15 grade. În... The post Vreme caldă în weekend și săptămâna viitoare appeared first on ALBASAT.
08:40
Valuta Cod Abr Rata Cursul Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 19.4978 Dolar S.U.A. 840 USD 1 16.4733 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.3993 Leu romanesc 946 RON 1 3.8471 Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.1984 Coroana ceha 203 CZK 1 0.8020 Coroana daneza 208 DKK 1... The post Cursul valutar oficial la 19.09.2025 appeared first on ALBASAT.
18 septembrie 2025
19:20
Încă 10 profiluri de integritate ale candidaților, publicate în campania de informare „Pentru un Parlament Curat 2025” # Albasat
În cadrul campaniei de informare „Pentru un Parlament Curat 2025”, Asociația Presei Independente (API) și portalul MoldovaCurata.md realizează profilurile de integritate ale unor candidați la funcția de deputat din partea partidelor și blocurilor cu cele mai mari șanse de accedere în Parlament și ale unor candidați independenți. Profilurile sunt documentate... The post Încă 10 profiluri de integritate ale candidaților, publicate în campania de informare „Pentru un Parlament Curat 2025” appeared first on ALBASAT.
17:40
Inspectoratul de Poliție Nisporeni desfășoară în această perioadă o amplă campanie de informare în raion privind riscurile și consecințele implicării în activități politice ilegale. Mesajul central al campaniei este unul clar: „Votul e doar al tău. Fii tu cel care alege”. Veronica Bobeica, ofițer principal Serviciul Interacțiune Comunitară:„Inspectoratul de Poliție... The post Inspectoratul de Poliție Nisporeni: Votul tău este liber, nu-l vinde! appeared first on ALBASAT.
13:10
Rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară scade de la 6,25% la 6%, potrivit unei decizii adoptate în unanimitate de Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei. Potrivit BNM, reducerea ratei de bază se va reflecta treptat în dobânzi mai mici la credite, ceea ce va facilita... The post BNM reduce rata de bază. „Se va reflecta în dobânzile mai mici la credite” appeared first on ALBASAT.
10:20
The post LIVE | Urmărește ședința ordinară a Consiliului Raional Nisporeni appeared first on ALBASAT.
09:10
Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 19.4880 Dolar S.U.A. 840 USD 1 16.4664 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.3994 Leu romanesc 946 RON 1 3.8457 Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.1983 Coroana ceha 203 CZK 1 0.8012 Coroana daneza 208 DKK 1 2.6109 Coroana islandeza 352 ISK... The post Cursul valutar oficial la 18.09.2025 appeared first on ALBASAT.
17 septembrie 2025
16:40
Poliția se reorganizează pentru operativitate. Va avea trei direcții noi: Nord, Centru și Sud # Albasat
Poliția Republicii Moldova se reorganizează pentru intervenții mai rapide și prezență sporită în teren, prin introducerea nivelului regional și crearea a trei direcții: Nord, Centru și Sud. Noua structură urmărește să optimizeze coordonarea între nivelul central și cel local, prin delimitarea atribuțiilor subdiviziunilor specializate, regionale și teritoriale, transmite IPN. Cabinetul... The post Poliția se reorganizează pentru operativitate. Va avea trei direcții noi: Nord, Centru și Sud appeared first on ALBASAT.
13:40
Șeful Poliției de Frontieră, decorat cu gradul special de chestor. Președinta a semnat decretul # Albasat
Șeful Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, Ruslan Galușca, a fost decorat cu gradul special de chestor, transmite IPN. Decretul de acordare a gradului special de chestor a fost semnat de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, pe 16 septembrie. Conform legii, gradele de chestor, chestor-şef și chestor general sunt acordate... The post Șeful Poliției de Frontieră, decorat cu gradul special de chestor. Președinta a semnat decretul appeared first on ALBASAT.
13:30
Statele Unite ale Americii au restabilit integral statutul Ungariei în programul său Visa Waiver. Decizia este argumentată de Casa Albă pentru faptul că executivul de la Budapesta a luat măsuri pentru a remedia vulnerabilitățile de securitate, transmite IPN. Programul respectiv permite cetățenilor străini din 40 de țări să călătorească în... The post Ungaria revine în programul SUA Visa Waiver appeared first on ALBASAT.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.