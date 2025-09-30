Percheziții într-o cauză de finanțare ilegală a partidelor politice și spălare de bani

10:30

Alertă cu bombă a fost anunțată în această dimineața la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, unde urma să fie examinat un dosar în care este învinuit fostul lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, transmite IPN. Toate persoanele au fost evacuate din sediul judecătoriei. La fața locului au sosite serviciile specializate, care... The post Alerta cu bombă la Judecătoria Buiucani, unde urma să fie examinat dosarul lui Plahotniuc appeared first on ALBASAT.