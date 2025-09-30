Leul moldovenesc a crescut față de euro și dolar
Moldpres, 30 septembrie 2025 08:30
Banca Naţională a Moldovei /BNM/ a stabilit pentru astăzi un curs oficial de schimb valutar egal cu 19,60 lei pentru un euro și 16,73 lei pentru un dolar, transmite MOLDPRES.Astfel, euro scade cu 2 bani, iar dolarul cu 9 bani față de ziua de ieri.Pentru leul rom&aci...
• • •
Alte ştiri de Moldpres
Acum 5 minute
08:50
Președintele american Donald Trump și-a anunțat luni planul în 20 de puncte pentru a pune capăt războiului Fâșia Gaza, care urmează să fie acceptat de cele două părți, inclusiv de Autoritatea Palestiniană și care prevede în special ca el să prezide...
Acum 30 minute
08:30
Încasările la Bugetul public național administrate de Serviciul Fiscal de Stat (SFS) au constituit aproximativ 3,8 miliarde de lei, în perioada 22–26 septembrie, potrivit datelor operative ale instituției, transmite MOLDPRES.Pentru promovarea conformării...
08:30
O delegație a Parlamentului Republicii Moldova participă, în perioada 29 septembrie – 3 octombrie, la sesiunea de toamnă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), desfășurată la Strasbourg, Franța, comunică MOLDPRES.Reuniunea are pe agendă de...
08:30
Banca Naţională a Moldovei /BNM/ a stabilit pentru astăzi un curs oficial de schimb valutar egal cu 19,60 lei pentru un euro și 16,73 lei pentru un dolar, transmite MOLDPRES.Astfel, euro scade cu 2 bani, iar dolarul cu 9 bani față de ziua de ieri.Pentru leul rom&aci...
08:30
Poliția Națională informează că pe întreg teritoriul Republicii Moldova se circulă, la această oră, în condiții de ploaie, fapt care reduce vizibilitatea și crește riscul producerii accidentelor rutiere, comunică MOLDPRES.Oamenii legii recomandă șofe...
08:20
Oamenii legii efectuează percheziții într-o cauză penală pornită pentru finanțarea ilegală a partidelor politice # Moldpres
Ofițerii Direcției Investigații Infracțiuni Economice a INI, cu suportul polițiștilor din BPDS” Fulger”, au descins în această dimineață cu percheziții într-o cauză penală pornită pentru finanțarea ilegală a partidelor politice/concurențilo...
Acum o oră
08:00
07:45 #BeActive FlashMob Gymnastics, toate instituțiile din țară participă simultan la FlashMob Gymnastics.În perioada 30 septembrie – 5 octombrie 2025, în Republica Moldova va fi organizată Săptămâna Europeană a Sportului, o inițiativă anual...
08:00
Săptămâna Europeană a Sportului, o inițiativă anuală a Comisiei Europene ce promovează mișcarea, sportul și un mod de viață activ începe astăzi la Chișinău cu un flash mob de gimnastică la care participă toate instituțiile. Anul acesta, evenimentul ma...
Acum 12 ore
20:30
Banca Naţională participă la Forumul Inițiativei de la Viena 2025: R. Moldova, tot mai aproape de integrarea financiară europeană # Moldpres
Delegația Băncii Naționale a Moldovei (BNM), condusă de guvernatoarea Anca Dragu, participă la Forumul Inițiativei de la Viena 2025, desfășurat pe 29–30 septembrie la Bruxelles, sub egida Comisiei Europene, transmite MOLDPRES.Evenimentul, care reunește guvernat...
Acum 24 ore
19:50
Antreprenori din nordul R. Moldovei au promovat regiunea la expo-târgul internațional „Smaki Regionów” din Polonia # Moldpres
Un grup de antreprenori din Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova a participat, în perioada 25–27 septembrie, la expo-târgul internațional „Smaki Regionów” („Gusturile Regiunilor”) din orașul Poznań, Polonia. Evenimen...
19:40
Descoperă Moldova cu #MOLDPRES: Beșalma - satul găgăuz care păstrează vie tradiția și identitatea culturală # Moldpres
Pășește în lumea găgăuză: Muzeul Național de Istorie și Etnografie din BeșalmaÎn sudul Republicii Moldova, la doar câțiva kilometri de Comrat, se află satul Beșalma, cunoscut pentru un obiectiv turistic deosebit: Muzeul Național Găgăuz de Isto...
19:30
ANTA atenţionează că Letonia introduce modificări legislative privind transportul rutier de persoane prin servicii ocazionale # Moldpres
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) atenționează operatorii de transport rutier de persoane referitor la restricțiile impuse de către autoritățile Republicii Letonia, în contextul modificărilor legislative aprobate recent, transmite MOLDPRES.Astfel, î...
19:20
Ultima zi a lunii septembrie se anunță una răcoroasă și instabilă, cu cer predominant noros și ploi slabe, potrivit datelor oferite de Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS), transmite MOLDPRES.Conform prognozei valabile pentru intervalul 29 septembrie, ora 21:00 &n...
18:30
Banca Naţională participă la Forumul Inițiativei de la Viena 2025: R. Moldova, tot mai aproape de integrarea financiară europeană # Moldpres
Delegația Băncii Naționale a Moldovei (BNM), condusă de guvernatoarea Anca Dragu, participă la Forumul Inițiativei de la Viena 2025, desfășurat pe 29–30 septembrie la Bruxelles, sub egida Comisiei Europene, transmite MOLDPRES.Evenimentul, care reunește guvernat...
18:20
R. Moldova marchează 25 de ani de mobilizare globală pentru sănătatea cardiovasculară: „Fiecare bătaie a inimii contează” # Moldpres
Republica Moldova s-a alăturat comunității internaționale în celebrarea Zilei Mondiale a Inimii, marcată pe 29 septembrie, sub sloganul „Fiecare bătaie a inimii contează!”, eveniment care în acest an coincide cu încheierea Săptămânii G...
18:10
18:10
Liderii Germaniei, Franței și Poloniei, ţări care constituie Triunghiul de la Weimar, au transmis astăzi o declarație comună după desfășurarea alegerilor parlamentare din Republica Moldova, subliniind sprijinul ferm pentru parcursul european al țării și apreciind mat...
18:00
GALERIE FOTO // Alegerile parlamentare din 28 septembrie, în atenția presei internaționale # Moldpres
Scrutinul parlamentar desfășurat duminică, 28 septembrie, în Republica Moldova a atras atenția presei internaționale, fiind reflectat pe larg de jurnaliști acreditați atât din țară, cât și de peste hotare.Potrivit Comisiei Electorale Centrale, la a...
18:00
Declarația liderilor Triunghiului de la Weimar: „Uniunea Europeană și Moldova împărtășesc un viitor comun” # Moldpres
Președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și premierul Poloniei, Donald Tusk, au emis luni o declarație comună privind alegerile parlamentare care au avut loc pe 28 septembrie în Republica Moldova, transmite MOLDPRES.„Noi,...
17:50
Ambasada SUA felicită poporul Republicii Moldova pentru participarea la alegerile parlamentare din 28 septembrie # Moldpres
Ambasada Statelor Unite ale Americii la Chișinău a transmis luni un mesaj de felicitare adresat cetățenilor Republicii Moldova pentru participarea lor la alegerile parlamentare desfășurate duminică, 28 septembrie, transmite MOLDPRES.„Felicităm poporul moldoven...
17:10
Mesajul Președintei Maia Sandu la conferința de presă, după încheierea alegerilor parlamentare din 28 septembrie. # Moldpres
Mulțumesc frumos tuturor cetățenilor care au mers la vot, în țară sau peste hotare. În satele mici sau în orașele mari. Fiecare vot a contat. Am demonstrat lumii întregi că suntem o țară de oameni curajoși și demni. Nu ne-am lăsat cumpăra...
17:00
Misiunea de observare ENEMO: „Alegerile parlamentare s-au desfășurat într-un context polarizat, pe fundalul unei dezinformări persistente cu influențe străine și alte amenințări hibride” # Moldpres
Alegerile parlamentare s-au desfășurat într-un context polarizat, pe fundalul unei dezinformări persistente cu influențe străine și alte amenințări hibride, care au avut ca scop să modeleze narațiunile publice. Constatările au fost făcute de Dritan Taull, șeful...
16:30
Președinta Maia Sandu: „Rusia va încerca să ne creeze probleme, dar nu poate să ne oprească pentru că majoritatea cetățenilor și-au exprimat opțiunea pentru aderarea la UE” # Moldpres
Federația Rusă va încerca în continuare să ne creeze probleme pe diferite paliere, dar nu poate să ne oprească pentru că, așa cum am văzut la referendum și la alegerile parlamentare, majoritatea cetățenilor și-au exprimat opțiunea pentru procesul de adera...
16:20
Alegerile din R. Moldova au fost marcate de ingerințe străine, dar bine administrate, afirmă misiunea de observatori internaționali OSCE/ODIHR # Moldpres
Misiunea internațională de observare a alegerilor, formată din reprezentanți ai Oficiului OSCE (Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa) pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (ODIHR), Adunării Parlamentare a OSCE (OSCE PA), Adunării ...
16:00
Șefa statului, Maia Sandu: „Îmi doresc ca Republica Moldova să fie o țară liberă, astfel încât oamenii să poată să protesteze, dar protestele să fie autentice” # Moldpres
Îmi doresc ca Republica Moldova să fie o țară liberă și pentru asta voi lucra în continuare, astfel încât oamenii să poată să protesteze, dar protestele să fie autentice, voturile să fie autentice și democrația noastră să fie autentică. Decl...
15:50
GALERIE FOTO // Prima conferință de presă a președintei Maia Sandu după alegerile parlamentare din 28 septembrie # Moldpres
Președinta Maia Sandu a susținut prima conferință de presă după alegerile parlamentare din 28 septembrie. Șefa statului a adus mulțumiri alegătorilor menționând că a contat fiecare vot. „Votul de ieri este un mandat puternic pentru procesul...
15:40
Circa 650 de mii de persoane au beneficiat de medicamente compensate în primele opt luni ale anului # Moldpres
În perioada ianuarie–august 2025, aproximativ 650 de mii de persoane din Republica Moldova au beneficiat de medicamente și dispozitive medicale compensate prin intermediul Sistemului informațional „eRețeta”. Datele au fost prezentate de Compania Națion...
15:40
Echipele mobile de medici specialiști vor oferi populației din raionul Anenii Noi consultații profilactice gratuite, acoperite din mijloacele financiare ale fondului măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină /CNAM/, comunică MOLDPRES....
15:30
Premierul Donald Tusk avertizează împotriva consecințelor globale în cazul în care Ucraina cade # Moldpres
Premierul polonez Donald Tusk a îndemnat la unitate Occidentul în fața războiului dus de Rusia împotriva Ucrainei, avertizând împotriva consecințelor globale dacă Moscova învinge, relatează DPA, citată de AGERPRES și MOLDPRES.'Ac...
15:30
Procuratura Anticorupție a anunțat luni finalizarea urmăririi penale și transmiterea în instanță a cauzei în care este vizat un fost judecător, vicepreședinte de instanță, acuzat de comiterea infracțiunilor de escrocherie și fals în declarații, tran...
15:20
Comisia Electorală Centrală /CEC/ a finalizat procesul de numărare a voturilor. Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) câștigă alegerile cu 50,20%, informează MOLDPRES.Rezultatele scrutinului parlamentar, după procesarea tuturor proceselor verbale, relevă că ...
14:40
Mesajul liderului PAS pentru Federația Rusă, după parlamentare: „Noi suntem stăpâni la noi acasă și singuri ne decidem soarta” # Moldpres
Liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, formațiune care a obținut majoritatea în următorul Legislativ, a declarat astăzi că mesajul transmis de cetățeni Federație Ruse în cadrul alegerilor parlamentare este că „noi suntem stăp&a...
14:40
Igor Grosu, despre aderarea R. Moldova la UE împreună cu regiunea transnistreană: „Sunt sigur că și cetățenii noștri din stânga Nistrului își doresc pace” # Moldpres
Integrarea europeană va accelera procesul de reintegrare a țării noastre, a afirmat astăzi liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, transmite MOLDPRES.Oficialul și-a exprimat convingerea că cetățenii din stânga Nistrului își doresc ...
14:40
Observatorii Promo-LEX au raportat circa o mie de incidente pe parcursul votării la parlamentare # Moldpres
Misiunea de Observare Promo-LEX a alegerilor parlamentare din 28 septembrie a raportat circa o mie de incidente privind desfășurarea procesului de vot. Datele au fost prezentate astăzi, la o conferință de presă, de șeful Misiunii Promo-LEX, Nicolae Panfil, transmite MOLDPR...
14:20
Conferință de presă susținută de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, după încheierea alegerilor parlamentare din 28 septembrie...
14:00
Blocul Patriotic a protestat la Parlament: „PAS a câștigat cu sprijinul diasporei”. Igor Grosu: „Să depună efort, ca următorul protest să fie fără bani” # Moldpres
Nemulțumiți de rezultatele alegerilor parlamentare, membrii și simpatizanții Blocului Patriotic au ieșit astăzi la protest în fața Parlamentului. Ei consideră că partidul aflat la guvernare a câștigat alegerile cu sprijinul diasporei, având un scor mai...
13:30
Președintele Letoniei și premierul Croației au transmis mesaje de felicitare cetățenilor moldoveni: „Ați făct o alegere clară pentru liberatte și democrație” # Moldpres
Cetățenii moldoveni au făcut o alegere clară pentru libertate și democrație iar viitorul european al țării „strălucește mai puternic ca niciodată”. Rezultatul alegerilor de duminică reprezintă o confirmare a încrederii pe care o au cetățenii &icir...
13:20
Secretarul general al Consiliului Europei, Alain Berset: „Continuarea parcursului european reprezintă o victorie pentru cetățeni și pentru democrație” # Moldpres
Secretarul general al Consiliului Europei, Alain Berset, a transmis astăzi un mesaj de felicitare preşedintei Republicii Moldova, Maia Sandu, în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, transmite MOLDPRES.„Dragă Maia Sandu, vă transmit since...
13:00
Emmanuel Macron, mesaj după alegerile parlamentare: „Franța este alături de Moldova în proiectul său european și în elanul de libertate și suveranitate” # Moldpres
Franța este alături de Moldova în proiectul său european și în elanul de libertate și suveranitate. Mesajul a fost transmis astăzi de președintele Franței, Emmanuel Macron, în urma alegerilor parlamentare din Republica Moldova, informează MOLDPRES.O...
13:00
În zilele de odihnă, polițiștii au documentat peste 4400 de încălcări în traficul rutier. Cele mai multe nereguli – 1975 vizează depășirea limitei de viteză, informează MOLDPRES.Potrivit Inspectoratul General al Poliției, 55 de conducători ...
12:50
Comisara europeană pentru extindere, Marta Kos:„Felicitări, moldoveni! Puterea democrației Republicii Moldova răsună dincolo de granițele sale” # Moldpres
Comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, a transmis un mesaj de felicitare cetățenilor Republicii Moldova pentru participarea la alegerile parlamentare din 28 septembrie, subliniind rezistența lor în fața dezinformării și a tentativelor de ingerință externă...
12:50
Institutul Republican Internațional: „Parlamentarele din 28 septembrie 2025 au fost organizate profesionist, în pofida interferențelor externe fără precedent” # Moldpres
Alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, primele desfășurate sub noul Cod electoral reformat, au fost organizate profesionist, iar secțiile de votare au fost, în mare parte, bine echipate și deschise la timp, cu un angajament civic pronunţat și o prezență elec...
12:50
Președintele Ucrainei Volodimir Zelenski: „Aceste alegeri au arătat că activitatea destabilizatoare a Rusiei pierde, în timp ce Moldova în Europa câștigă” # Moldpres
Aceste alegeri au arătat că activitatea destabilizatoare a Rusiei pierde, în timp ce Moldova în Europa câștigă. Mesajul a fost transmis astăzi de președintele Ucrainei Volodimir Zelenski, în contextul rezultatelor obținute la scrutinul parlamentar d...
12:40
VIDEO // Președintele României, Nicușor Dan, mesaj pentru cetățenii și autoritățile de peste Prut: „România va continua să fie alături de Republica Moldova” # Moldpres
România va continua să fie alături de Republica Moldova. Mesajul a fost transmis astăzi de președintele României, Nicușor Dan, în contextul rezultatelor obținute la alegerile parlamentare din Republica Moldova, informează MOLDPRES.Oficialul a transmis...
12:20
Peste 160 de mii lei achitați fermierilor de AIPA sub formă de plăți directe în sectorul zootehnic # Moldpres
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a anunțat astăzi rezultatele apelului destinat fermierilor din sectorul zootehnic, desfășurat în perioada 15 august – 26 septembrie 2025, pentru acordarea plăților directe per kilogram de prod...
12:20
Dorin Recean: „Alegerile au arătat că atunci când statul și cetățenii își apără împreună țara, câștigă oamenii și democrația” # Moldpres
Alegerile parlamentare din 28 septembrie au arătat că atunci când statul și cetățenii își apără împreună țara, câștigă democrația și câștigă oamenii. Mesajul a fost transmis de premierul Dorin Recean, care a mulțumit cetățenilor pe...
12:20
AIPA a autorizat săptămâna trecută plăți de peste 33 de milioane de lei pentru fermieri și mediul rural # Moldpres
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a anunțat că, în perioada 22–26 septembrie 2025, a autorizat plăți în valoare totală de 33,9 milioane de lei din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, transmite MOLD...
12:00
Ministerul Mediului a organizat consultări publice pentru gestionarea deșeurilor textile, în sprijinul unui mediu mai curat # Moldpres
Ministerul Mediului a organizat consultări publice privind Proiectul Regulamentului de gestionare a produselor și deșeurilor textile, un pas important pentru implementarea responsabilității extinse a producătorului (REP) în sectorul textilelor, transmite MOLDPRES....
12:00
VIDEO // Igor Grosu: „Mulțumesc cetățenilor că și-au apărat țara prin vot. Moldova a impresionat o lume întreagă și a dat cea mai importantă lecție a democrației” # Moldpres
Când statul și cetățenii își apără țara, câștigă toți. Republica Moldova a impresionat o lume întreagă și a dat cea mai importantă lecție a democrației - că până și un abuzator ca Rusia poate fi învins, dacă lupți cu cel mai...
12:00
Liderii Uniunii Europene salută victoria PAS la alegerile parlamentare din Republica Moldova # Moldpres
Cei mai înalți oficiali ai Uniunii Europene au transmis luni mesaje de felicitare și sprijin pentru Republica Moldova, după ce Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) și-a păstrat majoritatea parlamentară în urma alegerilor de duminică, transmite MOLDPRES&...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.