Letonia interzice transportul ocazional de persoane prin punctele de frontieră cu Rusia și Belarus

13:20

Republica Moldova nu există fără cetățenii din diasporă. Declarația a fost făcută de Maia Sandu, care a îndemnat pe cetățenii din întreaga lume să iasă la vot. „Moldova nu există fără moldovenii din diasporă. Noi suntem un tot întreg. (…) Vă rog să ținem Moldova dreaptă și pașnică pentru că riscăm să o pierdem. Știu […] Articolul (VIDEO) Maia Sandu, mesaj pentru diasporă: Planurile Rusiei pot fi oprite doar prin votul cetățenilor R. Moldova din toată lumea apare prima dată în Vocea Basarabiei.