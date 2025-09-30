Noi percheziții într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice și spălare a banilor
Ziarul de Garda, 30 septembrie 2025 08:30
Ofițerii Direcției Investigații Infracțiuni Economice a INI, cu suportul polițiștilor din BPDS „Fulger”, au descins marți dimineață, 30 septembrie, cu percheziții într-o cauză penală pornită pentru finanțarea ilegală a partidelor politice/concurenților electorali și spălarea banilor. Anunțul a fost făcut de Inspectoratul General al Poliției (IGP). Oamenii legii susțin că vor reveni cu detalii după finalizarea...
• • •
Acum 10 minute
08:40
LIVE TEXT/ Trupele ruse au lansat un atac cu drone în regiunea Sumî: o familie, ucisă în timpul nopții. Război în Ucraina, ziua 1315 # Ziarul de Garda
UPDATE 08:35 Un atac cu drone lansat de Rusia în noaptea de 29 spre 30 septembrie a lovit localitatea Cerneciciîna, regiunea Sumî, ucigând o familie – doi părinți și cei doi copii ai lor. Guvernatorul regiunii Sumî, Oleg Hrihorov, a declarat că drona a lovit în mod direct o clădire rezidențială, descriind incidentul drept „un...
Acum 30 minute
08:30
Acum 12 ore
22:10
LIVE TEXT/ Comisara europeană pentru extindere, Marta Kos: „Am finalizat examinarea legislației Ucrainei”. Război în Ucraina, ziua 1314 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:00 Comisara UE pentru extindere, Marta Kos, a anunțat că Comisia Europeană a finalizat procesul de examinare a legislației Ucrainei. Ea a făcut declarația luni, 29 septembrie, în cadrul unei conferințe de presă desfășurate la Ujhorod, potrivit unui corespondent Ukrinform. Kos a declarat că își începe vizita de trei zile în Ucraina, în regiunea...
21:20
Macron, Merz și Tusk au emis o declarație comună privind alegerile parlamentare din R. Moldova # Ziarul de Garda
Emmanuel Macron, Președintele Republicii Franceze, Friedrich Merz, Cancelarul Republicii Federale Germania și Donald Tusk, Prim-ministrul Republicii Polone, au publicat o declarație comună privind alegerile parlamentare din R. Moldova, publicată pe site-ul guvernului Poloniei. „Noi, liderii Triunghiului de la Weimar, am urmărit îndeaproape alegerile parlamentare care au avut loc în R. Moldova pe 28 septembrie. Felicităm...
20:40
Fostul președinte georgian Mihail Saakașvili, scrisoare pentru Maia Sandu: „Rusia poate fi învinsă într-un război hibrid, Ucraina și Europa pot respira ușurate” # Ziarul de Garda
Fostul președinte georgian, Mihail Saakașvili, deja întemnițat și condamnat în martie 2025 la încă nouă ani de închisoare, după ce l-a găsit vinovat de deturnare de fonduri, i-a transmis o scrisoare președintei Maia Sandu în urma alegerilor parlamentare din 28 septembrie. „Dragă Maia, Felicitări pentru victoria uimitoare! Triumful dumneavoastră schimbă totul – demonstrează că Rusia...
20:10
Kremlinul acuză autoritățile că ar fi împiedicat „sute de mii de moldoveni” să participe la parlamentare, în timp ce la vot s-au prezentat doar 4 mii de cetățeni în Rusia # Ziarul de Garda
Rusia a criticat autoritățile de la Chișinău pentru că ar fi împiedicat „sute de mii de moldoveni” din Rusia să participe la alegerile parlamentare din 28 septembrie, deschizând doar două secții de votare pe teritoriul Federație Ruse. Totuși, datele oficiale CEC arată că în Rusia au votat puțin peste 4 mii de cetățeni, majoritatea pentru...
20:00
Acum 24 ore
19:10
RECORD: Cea mai mare prezență la vot înregistrată la un scrutin parlamentar din R. Moldova din ultimii 10 ani # Ziarul de Garda
La scrutinul parlamentar din 28 septembrie 2025 a fost înregistrat un record pentru R. Moldova privind numărul de alegători înregistrați. Potrivit CEC, peste 1,6 milioane de cetățeni au participat la alegerile parlamentare, dintre aceștia – 281 170 de alegători din diaspora, cel mai mare număr înregistrat în ultimii 10 ani. Potrivit datelor consultate de ZdG,...
18:50
VIDEO/ PAS obține o nouă majoritate în Parlament | Mobilizare în diasporă | Cum s-a votat în raioane și scorurile partidelor politice | EDIȚIE SPECIALĂ a Săptămânii de Gardă # Ziarul de Garda
R. Moldova va continua să aibă un guvern pro-european. Cum s-au împărțit voturile pe raioane, dar și în diaspora, în urma scrutinului din 28 septembrie, vă spunem în această ediție a Săptămânii de Gardă. Săptămâna de Gardă poate fi ascultată pe Apple Podcasts, Overcast, Spotify (din afara R. Moldova) și privită pe canalul nostru de YouTube. Partidul Acțiune și Solidaritate,...
18:40
VIDEO/ Vladimir Plahotniuc, cercetat într-o cauză separată de marele dosar numit generic „Frauda bancară”. Reportaj ZdG # Ziarul de Garda
Vladimir Plahotniuc va fi cercetat într-o cauză separată de marele dosar numit generic „Frauda bancară”, în care figurează mai mulți inculpați, inclusiv foști șefi ai Băncii de Economii. Decizia a fost pronunțată luni, 29 septembrie 2025, în absența inculpatului Plahotniuc, extrădat recent în R. Moldova.
18:30
Ministerul Afacerilor Externe din România, după rezultatul alegerilor: „Parlamentului ales îi revine înalta responsabilitatea de a face ca obiectivul integrării europene să devină realitate” # Ziarul de Garda
Ministerul Afacerilor Externe din România (MAE) a transmis, pe 29 septembrie, felicitări cetăţenilor din R. Moldova pentru mobilizarea exemplară la alegerile de duminică şi partidelor pro-europene „care au reuşit să obţină victoria, în condiţiile unor presiuni, ameninţări şi ingerinţe externe fără precedent, din partea vectorilor susţinuţi direct sau indirect de Federaţia Rusă”. „Parlamentului rezultat din...
18:30
Lanțul de farmacii prezentat drept unul dintre sponsorii unui ONG cu afiliere politică, care a monitorizat pentru prima dată alegerile: „Nu a cunoscut despre participarea ulterioară a Uniunii la procesul electoral” # Ziarul de Garda
Una dintre cele 15 companii care au sponsorizat Uniunea Juriștilor din Moldova (UJM), o entitate condusă de doi avocați cu afiliere politică, care a decis, în premieră, să se implice în monitorizarea unui scrutin electoral, spune că a susținut financiar organizația pentru un singur eveniment desfășurat în luna mai, cu circa 500 de euro, și...
17:50
Observatorii internaționali, despre alegerile parlamentare: „Ziua alegerilor a fost fără probleme și evaluată pozitiv în marea majoritate a secțiilor de votare observate” # Ziarul de Garda
Alegerile parlamentare din R. Moldova au fost competitive și au oferit alegătorilor o alegere clară între alternativele politice, dar procesul a fost marcat de cazuri grave de interferență străină, finanțare ilegală, atacuri cibernetice și dezinformare pe scară largă, în ciuda eforturilor autorităților de a răspunde, au declarat observatorii internaționali ai OSCE într-un comunicat publicat pe...
17:50
Primul mesaj al Ambasadei SUA în R. Moldova după alegeri: „Așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu viitorul guvern în chestiuni de interes comun” # Ziarul de Garda
„Așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu viitorul guvern în chestiuni de interes comun”, afirmă reprezentanții Ambasadei SUA în R. Moldova, în urma alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Reprezentanții misiunii diplomatice salută „înalt participarea cetățenilor R. Moldova la alegerile parlamentare”. „Felicitări Partidului Acțiune și Solidaritate și tuturor partidelor care au depășit pragul de reprezentare în Parlament....
17:40
Rusia se retrage din Convenția europeană pentru prevenirea torturii. Apărătorii drepturilor omului bat alarma # Ziarul de Garda
Dictatorul rus Vladimir Putin a semnat luni, 29 septembrie, o lege care prevede retragerea Federației Ruse din Convenția europeană pentru prevenirea torturii și a tratamentelor inumane, scrie Meduza, publicație independentă din Rusia. Duma de Stat a Rusiei a aprobat legea respectivă pe 17 septembrie. De asemenea, au fost denunțate și protocoalele adiționale la Convenție, semnate...
17:40
Aplauze în Parlamentul României după alegerile din R. Moldova: „Ați arătat cât sunteți de puternici, de determinați în drumul vostru pro-european” # Ziarul de Garda
Senatorii români s-au ridicat și au aplaudat, luni, rezultatul alegerilor parlamentare din R. Moldova, în care Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut peste 50% dintre voturi. Înainte de a începe ședința, luni, de la ora 16:00, președintele Senatului, Mircea Abrudean, i-a felicitat pe moldoveni pentru „rezultatul votului de ieri”, relatează HotNews. „Folosim începutul acestei...
17:30
Mesajul fostului președinte al României după alegerile parlamentare. „Urmaşii lui ŞTEFAN CEL MARE l-au învăţat pe Vladimir Putin că omenirea a inventat ceva mai puternic decât toate armele” # Ziarul de Garda
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a reacționat pe rețelele sociale după afișarea rezultatelor alegerilor parlamentare din R. Moldova, menționând că rezultatul scrutinului este o înfrângere pentru Rusia. „O armă care nu ucide! 28 septembrie 2025, ziua în care un pâlc de urmaşi ai luI ŞTEFAN CEL MARE l-au învăţat pe Vladimir Putin că omenirea...
17:10
„CEC-ul Moldovei informează despre victoria fracțiunilor de opoziție”. Cum a scris presa rusă controlată de stat despre alegerile parlamentare din R. Moldova # Ziarul de Garda
„CEC-ul Moldovei informează despre victoria fracțiunilor de opoziție la alegerile parlamentare”. Este titul unei știri publicate de agenția rusă TASS, publicată în dimineața zilei de luni, 29 septembrie, la ora 4:15. Agenția rusă notează în începutul știrii că „Partidul de guvernământ, fondat de președinta Maia Sandu, a obținut 44,13% din voturi după ce au fost...
17:00
În SUA au fost deschise 23 de secții de votare, la care au mers 10607 alegători. Partidul Acțiune și Solidaritate a obținut aproape 90% din voturi (88.63% mai exact), pe locul doi fiind Blocul Patriotic cu 2.48%, urmat de Partidul Democrația Acasă cu 2.38% și Partidul Nostru cu 2.33%. În Canada au fost deschise opt...
16:50
Ultimele secții de vot s-au închis în SUA și Canada. Cum au votat moldovenii de acolo # Ziarul de Garda
În dimineața zilei de 29 septembrie, la ora 07:00 (ora R. Moldova), s-au închis ultimele secții de votare din Statele Unite ale Americii, precum și o secție din Canada. În prezent, consiliul de circumscripție procesează copiile proceselor-verbale din străinătate, anunță Ministerul Afacerilor Externe. Ultimele secții de vot care s-au închis pentru alegerile parlamentare au fost...
16:30
Dosarul penal de învinuire a unei foste judecătoare, trimis în instanța de judecată. Aceasta a fost anunțată în căutare # Ziarul de Garda
Procuratura Anticorupție (PA) a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată, pentru examinare în fond, cauza penală de învinuire a unei foste judecătoare, vicepreședintă de instanță, căreia i se incriminează comiterea infracțiunilor de escrocherie și fals în declarații, potrivit unui comunicat al instituției. Cauza penală a fost inițiată în decembrie 2016 de...
16:30
TOP/ Candidații independenți au acumulat, împreună, peste 23 de mii de voturi. Andrei Năstase, cel mai bine clasat # Ziarul de Garda
Andrei Năstase, fostul președintel al Partidului Platforma DA este candidatul independent care a obținut cele mai multe voturi în urma scrutinului parlamentar din 28 septembrie – 13420 de voturi (0,85%), insuficient pentru a ajunge deputat în Parlamentul R. Moldova. Pentru ca un candidat independent să ajungă deputat erau necesare minimum 2% din voturi. Andrei Năstase,...
16:20
Al doilea mesaj în limba română al unui lider UE după alegerile din R. Moldova: „Acum începe misiunea de a uni moldovenii pe calea lor spre UE” # Ziarul de Garda
Comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, a salutat votul de duminică al moldovenilor, printr-un mesaj în limba română. „Astăzi puterea democrației a învins. În pofida unui atac deschis asupra alegerilor, ați demonstrat ca puteți rezista”, a scris Kos pe pagina sa de Instagram. Comisara Kos a transmis un mesaj în limba engleză și în limba...
15:50
Partidele și Blocurile cu 0% la parlamentarele din 28 septembrie. De la NOI și PL la CUB și PSDE # Ziarul de Garda
16 concurenți electorali, partide, blocuri electorale și candidați independenți, participanți la scrutinul parlamentar din 28 septembrie, au luat sub un procent din voturile alegătorilor și nu au reușit să acceadă în Parlamentul R. Moldova. Dintre cei 16 concurenți electorali, patru sunt candidații independenți, iar 12 sunt partide și blocuri electorale. Cel mai slab rezulat la...
15:50
„Procesul de integrare europeană va accelera procesul de reintegrare a țării noastre”, a răspuns Igor Grosu, fiind întrebat dacă aderarea R. Moldova la Uniunea Europeană se va înfăptui cu sau fără regiunea transnistreană. Declarațiile au fost făcute în cadrul conferinței de presă de luni, 29 septembrie, după anunțarea rezultatelor alegerilor parlamentare din R. Moldova. „Sunt...
15:30
Partidul lui Costiuc, promovat de conturi anonime pe Tik Tok ce au generat 16 milioane de vizualizări # Ziarul de Garda
Partidul „Democrația Acasă” a beneficiat de o promovare semnificativă pe Tik Tok din partea unor conturi potențial inautentice, care au generat în lunile august și septembrie 16 milioane de vizualizări, arată datele Expert Forum România (EFOR). „Deși nu credem în cauze unice, considerăm că merită menționat faptul că în august, am expus un fenomen îngrijorător...
15:30
Cum s-a schimbat votul în R. Moldova timp de un an: scrutinele din 2024 VS scrutinul din 2025 # Ziarul de Garda
Deși în 2024 doar 8 raioane au votat pentru opțiunea „Da” la referendumul privind aderarea R. Moldova la Uniunea Europeană, la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 în 24 de raioane cele mai multe voturi au fost oferite Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), o formațiune pro-europeană. ZdG a comparat rezultatele finale de la referendum, din...
15:20
ULTIMA ORĂ/ Dosarul de escrocherie și fals în declarații al unei foste vicepreședinte de Judecătorie, trimis în instanță. Magistrata este anunțată în căutare # Ziarul de Garda
Un fost judecător și vicepreședinte de instanță va compărea pe banca acuzaților, într-un dosar de escrocherie și fals în declarații. Procuratura Anticorupție a anunțat luni, 29 septembrie, că a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată, pentru examinare în fond, cauza penală. Conform datelor consultate de către ZdG, magistrata vizată este Nelia Podlisnic,...
15:20
Macron, mesaj în limba română după alegerile parlamentare din R. Moldova: „În ciuda presiunilor, alegerea poporului s-a afirmat în forță” # Ziarul de Garda
Președintele francez, Emmanuel Macron, a transmis luni un nou mesaj în limba română după victoria PAS la alegerile parlamentare din R. Moldova. Macron a subliniat sprijinul Franței pentru R. Moldova „în proiectul său european și în elanul său de libertate și suveranitate”. În mesajul său, liderul francez a remarcat interferența și presiunile la care a...
15:00
ANRE impune operatorului sistemului de transport Î.S. „Moldelectrica” obligația temporară de achiziție a capacităților de echilibrare prin alte mecanisme decât cele de piață # Ziarul de Garda
Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a adoptat luni, 29 septembrie, hotărârea prin care operatorului sistemului de transport al energiei electrice, Î.S. „Moldelectrica”, i s-a stabilit obligația temporară de serviciu public privind achiziția capacităților de echilibrare prin alte mecanisme decât cele de piață. ANRE notează, într-un comunicat de presă, că...
14:50
VIDEO/ Maia Sandu: rezultatul alegerilor „nu este victoria unui partid”, ci este „victoria țării” # Ziarul de Garda
Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a susținut luni, 29 septembrie, o conferință de presă după încheierea alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Aceasta a venit cu mulțumiri către cetățenii țării care și-au exercitat dreptul la vot în cadrul scrutinului. „Am demonstrat responsabilitate și acasă, și în diasporă. Și cei care ieri toată ziua au cules struguri,...
14:10
ULTIMA ORĂ/ Vladimir Plahotniuc va fi cercetat într-un dosar separat de cauza bancherilor, numită generic „Frauda bancară” # Ziarul de Garda
Vladimir Plahotniuc va fi cercetat într-un dosar separat de cel al bancherilor, numir generic „Frauda bancară”. Decizia a fost pronunțată astăzi, 29 septembrie 2025, de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, în absența inculpatului Plahotniuc. Acesta a refuzat să fie escortat de la Penitenciarul numărul 13, unde se află în arest preventiv. Încheierea nu poate fi...
14:00
Politico: Liderii europeni fac presiuni pentru a remodela UE la summitul de la Copenhaga, sub umbra agresivă a lui Putin # Ziarul de Garda
Provocările lui Vladimir Putin și semi-detașarea lui Donald Trump obligă Uniunea Europeană să se transforme radical. Summitul de miercuri, 1 octombrie, al liderilor UE va oferi cea mai clară dovadă că blocul așa cum era odată nu mai există, scrie Politico. Sursa citată scrie despre amenințările care înconjoară reuniunea de la Copenhaga nu ar putea fi...
13:40
The Times: numele celor 13 ofițeri ruși care ar fi implicați în uciderea locuitorilor din orașul ucrainean Bucha # Ziarul de Garda
Ziarul britanic The Times a dezvăluit numele celor 13 ofițeri ruși care ar fi implicați în uciderea locuitorilor din orașul ucrainean Bucha din regiunea Kiev. Publicația susține că identitățile lor au fost stabilite de avocați și anchetatori independenți folosind informații din surse deschise. Numele tuturor celor 13 persoane au fost confirmate de serviciile de securitate...
13:30
Mesajul lui Igor Grosu pentru Rusia: „Dacă o să-l înțeleagă, nu vă pot spune, dar au șanse, mai au o șansă” # Ziarul de Garda
„Decizia cetățeanului R. Moldova, exprimată prin vot liber, nesilit, este aceea că noi suntem stăpâni la noi acasă și noi singuri ne decidem soarta. Noi cam din 2019 tot le transmitem mesaje de astea (…), dar deocamdată nu sunt auzite”, este mesajul transmis de Igor Grosu, președintele PAS, către Rusia. Declarația a fost făcută în...
13:20
VIDEO/ Cine e Vasile Costiuc, aliatul lui George Simion și liderul partidului care a produs surpriza la alegerile parlamentare din R. Moldova # Ziarul de Garda
Partidul Politic „Democrația Acasă”, pe scurt PPDA – formațiune cu doctrină populară, a produs surpriza la alegerile parlamentare de duminică, 28 septembrie. În ultimii ani, formațiunea politică și liderul acesteia, Vasile Costiuc, s-au aliat cu partidul extremist AUR din România, condus de George Simion. Ziarul de Gardă vă propune o radiografie a partidului, a listei...
13:10
„Susținem mereu Moldova”. Zelenski a felicitat-o pe Maia Sandu pentru rezultatele alegerilor # Ziarul de Garda
„Activitatea destabilizatoare a Rusiei pierde teren”. Aceasta este concluzia președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, după alegerile parlamentare din R. Moldova de duminică, 28 septembrie. Acesta a accentuat, în postarea sa de pe rețelele de socializare, că Ucraina va continua să colaboreze cu țara noastră. Șeful de stat al statului vecin a informat că a a discutat...
12:50
Blocul Patriotic a desfășurat un protest în fața sediului Parlamentului, la care au participat câteva sute de persoane. În pofida apelului lansat către mai multe forțe politice să se alăture, „fără drapele de partid”, la miting au venit numai reprezentanții Blocului Patriotic, în frunte cu Igor Dodon și Vasile Tarlev. Dodon a ținut să sublinieze...
12:20
„Viitorul Moldovei este în Europa”. Reacția preşedintei Parlamentului European, după scrutinul de duminică # Ziarul de Garda
După mai mulți oficiali europeni, Roberta Metsola, preşedinta Parlamentului European, a venit și ea cu un mesaj cu referire la rezultatele alegerilor scrutinului din 28 septembrie, când R. Moldova a ales cei 101 de deputați din noul său legislativ. Roberta Metsola a numit acest pas unul istoric. „Viitorul Moldovei este în Europa! Cu acest pas...
12:10
Kellog: Nu există zone interzise. Președintele SUA, Donald Trump, a autorizat Ucraina să lanseze atacuri cu rază lungă de acțiune asupra teritoriului rus # Ziarul de Garda
Președintele SUA, Donald Trump, a autorizat Ucraina să lanseze atacuri cu rază lungă de acțiune asupra teritoriului rus, a declarat trimisul special al președintelui SUA, Keith Kellogg, scrie The Moscow Times. El a precizat că, în declarațiile lor publice, Trump, precum și vicepreședintele J.D. Vance și secretarul de stat Marco Rubio, au precizat clar că...
12:10
Jānis Mažeiks, către cetățenii R. Moldova: „Sunt onorat să fi fost alături de voi în ultimii patru ani” # Ziarul de Garda
Diplomatul Jānis Mažeiks, care recent și-a încheiat activitatea în țara noastră, a transmis un mesaj emoționant după rezultatele alegerilor parlamentare. „Ați demonstrat că viitorul R. Moldova este în Uniunea Europeană! Sunt onorat să fi fost alături de voi în ultimii patru ani”, a scris Mažeiks pe pagina sa de Facebook. În mesajul său de felicitare,...
11:50
Misiunea de Observare Promo-LEX: Am reușit să demonstrăm că R. Moldova are în continuare democrație. Ziua de vot s-a desfășurat calm în majoritate secțiilor de vot # Ziarul de Garda
Șeful misiunii Promo-LEX, Nicolae Panfil a ieșit într-o conferință de presă privind prezentarea principalelor constatări și concluzii ale monitorizării scrutinului din 28 septembrie 2025. Știrea se actualizează… „Vă felicit dragi cetățeni pentru activismul dumneavoastră la urne. (…) Am reușit să demonstrăm că R. Moldova are în continuare democrație, fie ea și o democrație electorală. Mai...
11:50
VIDEO/ Primele declarații ale președintelui PAS, Igor Grosu, după procesarea a peste 99% din procesele-verbale: „Știm și înțelegem că mulți nu au votat pentru un partid, ci pentru viitorul european” # Ziarul de Garda
Președintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, a făcut primele declarații de presă după ce au fost procesate aproape toate procesele-verbale, iar datele arată că formațiunea va deține majoritatea parlamentară. Grosu, care a ocupat în ultimii patru ani funcția de președinte al Parlamentului, a fost întrebat în cadrul conferinței de presă din dimineața zilei...
11:50
LIVE TEXT/ Elicopter rus, doborât de ucraineni cu o dronă (VIDEO). Război în Ucraina, ziua 1314 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:46 Forțele ucrainene au doborât un elicopter rusesc cu o dronă. Soldații din Brigada 59 de Asalt Separată a Forțelor Sisteme Fără Pilot au distrus un elicopter rusesc Mi-28 folosind o dronă FPV. Acest lucru a fost raportat de comandantul Forțelor Sisteme Fără Pilot, Robert Brovdi, transmite Hromadske. Nu este prima dată când un...
11:40
LIVE TEXT/ Patru decese și 80 de răniți, după atacul rusesc de duminică. Război în Ucraina, ziua 1314 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:30 Peste 80 de persoane au fost rănite și 4 persoane au decedat în urma atacurilor rusești din Ucraina, în Zaporijia, Kiev și regiunea Kiev, de duminică 28 septembrie. Majoritatea loviturilor au avut loc asupra clădirilor rezidențiale obișnuite și a instalațiilor civile, a transmis președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. A fost afectată inclusiv o instituție...
11:40
LIVE/ Primele declarații ale președintelui PAS, Igor Grosu, după procesarea a peste 99% din procesele-verbale: „Știm și înțelegem că mulți nu au votat pentru un partid, ci pentru viitorul european” # Ziarul de Garda
Președintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, face primele declarații de presă după ce au fost procesate aproape toate procesele-verbale, iar datele arată că formațiunea va deține majoritatea parlamentară. „Moldova, mă închin în fața ta. Ai câștigat bătălie după bătălie, în fața unor dușmani ai țării care păreau imposibil de câștigat. A fost o...
11:30
Misiunea de Observare Promo-LEX: Am reușit să demonstrăm că R. Moldova are în continuare democrație. Ziua de vot s-a desfășurat în majoritate secțiilor de vot – calm # Ziarul de Garda
Șeful misiunii Promo-LEX, Nicolae Panfil a ieșit într-o conferință de presă privind prezentarea principalelor constatări și concluzii ale monitorizării scrutinului din 28 septembrie 2025. Știrea se actualizează… „Vă felicit dragi cetățeni pentru activismul dumneavoastră la urne. (…) Am reușit să demonstrăm că R. Moldova are în continuare democrație, fie ea și o democrație electorală. Mai...
11:20
Mesajul Ursulei von der Leyen, după parlamentare: „Ușa noastră este deschisă. Și vom fi alături de tine la fiecare pas” # Ziarul de Garda
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a venit cu o primă reacție după rezultatele preliminare ale alegerilor legislative din R. Moldova din 28 septembrie. Oficiala a subliniat că alegerea cetățenilor țării „este clară” și a reiterat că UE va oferi sprijinul necesar R. Moldova. „Moldova, ai reușit din nou. Nicio încercare de a semăna...
11:20
VIDEO/ Rezultatele preliminare ale alegerilor din 28 septembrie: scorurile partidelor politice și localitatea cu cea mai mare prezență la vot. CEC: „Scrutinul s-a desfășurat într-un context marcat de provocări” # Ziarul de Garda
În cadrul scrutinului parlamentar din 28 septembrie, la secțiile de votare s-au prezentat peste 1 608 000 de alegători, ceea ce reprezintă 52,2% din numărul votanți incluși pe listele electorale. Deși alegerile s-au desfășurat în mare parte fără incidente majore, pe parcursul zilei au fost înregistrate 236 de încălcări ale procesului electoral ce țin de...
