Partidul „Democrația Acasă”, promovat de conturi anonime pe Tik Tok ce au generat milioane de vizualizări

14:50

Dezinformarea joacă un rol important înaintea alegerilor parlamentare din Republica Moldova, programate la 28 septembrie. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Mesajul anonim de pe WhatsApp: „Este important ca articolul să nu conțină mențiunea «Publicitate»" Pe aplicația WhatsApp de pe numărul de telefon afișat pe site-ul portalului de știri ZUGO.MD a venit un mesaj prin care …