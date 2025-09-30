Partidul „Democrația Acasă”, promovat de conturi anonime pe Tik Tok ce au generat milioane de vizualizări
Zugo.md, 30 septembrie 2025 08:30
Partidul „Democrația Acasă” a beneficiat de o promovare semnificativă pe Tik Tok din partea unor conturi potențial inautentice, care au generat în lunile august și septembrie 16 milioane de vizualizări, arată datele Expert Forum România (EFOR). Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Deși nu credem în cauze unice, considerăm că merită menționat faptul că în august, … The post Partidul „Democrația Acasă”, promovat de conturi anonime pe Tik Tok ce au generat milioane de vizualizări first appeared on ZUGO. Articolul Partidul „Democrația Acasă”, promovat de conturi anonime pe Tik Tok ce au generat milioane de vizualizări apare prima dată în ZUGO.
• • •
Alte ştiri de Zugo.md
Acum 5 minute
08:50
Perchezițiile continuă și după alegeri. Descinderi într-un dosar privind finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea banilor # Zugo.md
Ofițerii Direcției Investigații Infracțiuni Economice din cadrul Inspectoratului Național de Investigații, cu sprijinul polițiștilor din Brigada cu Destinație Specială „Fulger”, desfășoară la această oră percheziții într-o cauză penală ce vizează finanțarea ilegală a partidelor politice și a concurenților electorali, precum și spălarea banilor. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit informațiilor preliminare, acțiunile de urmărire penală … The post Perchezițiile continuă și după alegeri. Descinderi într-un dosar privind finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea banilor first appeared on ZUGO. Articolul Perchezițiile continuă și după alegeri. Descinderi într-un dosar privind finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea banilor apare prima dată în ZUGO.
Acum 30 minute
08:30
Partidul „Democrația Acasă”, promovat de conturi anonime pe Tik Tok ce au generat milioane de vizualizări # Zugo.md
Partidul „Democrația Acasă” a beneficiat de o promovare semnificativă pe Tik Tok din partea unor conturi potențial inautentice, care au generat în lunile august și septembrie 16 milioane de vizualizări, arată datele Expert Forum România (EFOR). Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Deși nu credem în cauze unice, considerăm că merită menționat faptul că în august, … The post Partidul „Democrația Acasă”, promovat de conturi anonime pe Tik Tok ce au generat milioane de vizualizări first appeared on ZUGO. Articolul Partidul „Democrația Acasă”, promovat de conturi anonime pe Tik Tok ce au generat milioane de vizualizări apare prima dată în ZUGO.
Acum 24 ore
16:20
foto | Oamenii lui Șor, în slujba lui Dodon. Nici condamnatul fugar n-a reușit să salveze protestul „patrioților” # Zugo.md
Ilan Șor și-a trimis subordonații la protestul organizat de blocul „patrioților”, condus de Igor Dodon și Vasile Tarlev. Chiar și cu sprijinul logistic și mediatic din partea condamnatului fugar, manifestația din fața Parlamentului s-a transformat într-un eșec, scrie Deschide.MD. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Întrunirea de astăzi, organizată după prezentarea rezultatelor preliminare ale alegerilor din … The post foto | Oamenii lui Șor, în slujba lui Dodon. Nici condamnatul fugar n-a reușit să salveze protestul „patrioților” first appeared on ZUGO. Articolul foto | Oamenii lui Șor, în slujba lui Dodon. Nici condamnatul fugar n-a reușit să salveze protestul „patrioților” apare prima dată în ZUGO.
16:10
Oficial! Cum arată rezultatele preliminare finale ale alegerilor parlamentare din 28 septembrie # Zugo.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) a prezentat luni rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Astfel, cinci partide și blocuri electorale au acces în Parlamentul Republicii Moldova. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. PAS (55 de mandate), blocul „Patriotic” (26 de mandate), blocul „Alternativa” (8 mandate), Partidul Nostru (6 mandate) și partidul „Democrația Acasă” (6 mandate) … The post Oficial! Cum arată rezultatele preliminare finale ale alegerilor parlamentare din 28 septembrie first appeared on ZUGO. Articolul Oficial! Cum arată rezultatele preliminare finale ale alegerilor parlamentare din 28 septembrie apare prima dată în ZUGO.
14:00
video | Protest scurt al Blocului Patriotic în fața Parlamentului. Oamenii, îndemnați să rămână „la legătură” # Zugo.md
Blocul Patriotic a desfășurat un protest în fața sediului Parlamentului, la care au participat câteva sute de persoane. În pofida apelului lansat către mai multe forțe politice să se alăture, „fără drapele de partid”, la miting au venit numai reprezentanții Blocului Patriotic, în frunte cu Igor Dodon și Vasile Tarlev, scrie ZdG. Urmărește-ne pe Telegram … The post video | Protest scurt al Blocului Patriotic în fața Parlamentului. Oamenii, îndemnați să rămână „la legătură” first appeared on ZUGO. Articolul video | Protest scurt al Blocului Patriotic în fața Parlamentului. Oamenii, îndemnați să rămână „la legătură” apare prima dată în ZUGO.
13:40
Fostul preşedinte al României Traian Băsescu a afirmat, la Digi24, că va face demersuri pentru a reobţine cetăţenia moldovenească, pe care a pierdut-o în urma unei decizii a fostului preşedinte moldovean Igor Dodon. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Puteam să o fac înainte de alegeri, am primit toate formularele, am preferat să nu o fac … The post Traian Băsescu vrea să recapete cetățenia moldovenească first appeared on ZUGO. Articolul Traian Băsescu vrea să recapete cetățenia moldovenească apare prima dată în ZUGO.
12:40
Mesajele liderilor internaționali pentru Republica Moldova după alegeri: „Ați scris o pagină de istorie și știm că nu a fost ușor” # Zugo.md
Victoria pro-europeană din alegerile parlamentare din Republica Moldova a generat un val de reacții de susținere din partea liderilor internaționali. Președinți și oficiali europeni au transmis felicitări autorităților și cetățenilor moldoveni. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a felicitat-o pe Maia Sandu pentru rezultat și a subliniat că scrutinul demonstrează eșecul campaniilor … The post Mesajele liderilor internaționali pentru Republica Moldova după alegeri: „Ați scris o pagină de istorie și știm că nu a fost ușor” first appeared on ZUGO. Articolul Mesajele liderilor internaționali pentru Republica Moldova după alegeri: „Ați scris o pagină de istorie și știm că nu a fost ușor” apare prima dată în ZUGO.
12:20
Alegerile din Republica Moldova, în presa internațională: „Moldova a dat o lecție a democrației” # Zugo.md
Rezultatul alegerilor parlamentare din Republica Moldova a atras atenția presei internaționale, de la Est la Vest. Majoritatea publicațiilor au subliniat caracterul decisiv al scrutinului pentru parcursul european al țării. În timp ce presa occidentală a adoptat un ton optimist, mass-media rusă a abordat subiectul într-o notă mai rezervată, scrie TV8. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. … The post Alegerile din Republica Moldova, în presa internațională: „Moldova a dat o lecție a democrației” first appeared on ZUGO. Articolul Alegerile din Republica Moldova, în presa internațională: „Moldova a dat o lecție a democrației” apare prima dată în ZUGO.
11:40
video | Igor Grosu: „Moldova a învins prin oameni. PAS are majoritate pro-europeană și obiectivul clar al aderării la UE” # Zugo.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat astăzi că victoria Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la alegerile parlamentare nu aparține doar formațiunii, ci întregului popor al Republicii Moldova, care „și-a apărat țara prin vot”. Într-un discurs susținut la Parlament, acesta a subliniat că scrutinul din 28 septembrie a fost o confruntare directă între alegătorii moldoveni și … The post video | Igor Grosu: „Moldova a învins prin oameni. PAS are majoritate pro-europeană și obiectivul clar al aderării la UE” first appeared on ZUGO. Articolul video | Igor Grosu: „Moldova a învins prin oameni. PAS are majoritate pro-europeană și obiectivul clar al aderării la UE” apare prima dată în ZUGO.
11:30
foto | Conversații scurse din chaturi: participanților la proteste li s-au promis bani și hrană # Zugo.md
Mai multe persoane au fost mobilizate printr-un chat de pe Telegram pentru a se aduna pe 29 septembrie, la ora 12, în centrul capitalei. Participanților li s-a promis bani și hrană și au fost îndemnați să ia cu ei încărcătoarele și pașapoartele. NewsMaker a intrat în posesia unor capturi de ecran din chatul de pe … The post foto | Conversații scurse din chaturi: participanților la proteste li s-au promis bani și hrană first appeared on ZUGO. Articolul foto | Conversații scurse din chaturi: participanților la proteste li s-au promis bani și hrană apare prima dată în ZUGO.
11:10
La nivelul celor 301 secții de votare din străinătate, PAS a acumulat 78,51% din voturi (216.988 sufragii). Următoarele formațiuni, la mare distanță, au fost: Partidul Nostru cu 5,53% (15.282 voturi), Platforma Demnitate și Adevăr (PPDA) cu 5,15% (14.231 voturi), Blocul Patriotic cu 5,05% (13.963 voturi) și Blocul „Alternativa” cu 2,09% (5.767 voturi). În total, și-au … The post Cum au votat moldovenii din străinătate la alegerile parlamentare din 28 septembrie first appeared on ZUGO. Articolul Cum au votat moldovenii din străinătate la alegerile parlamentare din 28 septembrie apare prima dată în ZUGO.
10:50
Poliția anunță că deține informații potrivit cărora unor persoane li se promit bani pentru a participa la protestul programat astăzi în Chișinău. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Autoritățile subliniază că, în contextul în care cetățenii se arată reticenți să iasă în stradă, organizatorii poartă întreaga răspundere pentru eventuale ilegalități. Instituția reamintește că legea sancționează practicile … The post IGP îndeamnă cetățenii să nu se lase ademeniți de protest: „Oamenilor li se promit bani” first appeared on ZUGO. Articolul IGP îndeamnă cetățenii să nu se lase ademeniți de protest: „Oamenilor li se promit bani” apare prima dată în ZUGO.
10:40
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut cele mai multe voturi la alegerile din 28 septembrie, atât în municipiul Chișinău, cât și în localitățile din jurul capitalei. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. După numărarea tuturor celor 313 secții, PAS a acumulat 52,68% din voturi (194.999 alegători). Pe locul doi s-a clasat Blocul Patriotic, cu 21,26% … The post Cum au votat alegătorii din capitală și suburbii first appeared on ZUGO. Articolul Cum au votat alegătorii din capitală și suburbii apare prima dată în ZUGO.
09:50
foto | Rezultatele finale pe raioane: PAS câștigă în centru și sud, Blocul Patriotic domină nordul și autonomia găgăuză # Zugo.md
Rezultatele finale pe raioane arată o distribuție diferită a opțiunilor de vot. Conform datelor, PAS a obținut scoruri ridicate în raioanele din centru și sud, în timp ce Blocul Patriotic a acumulat majorități importante în nordul țării și în UTA Găgăuzia. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Centru și sud, PAS conduce PAS a obținut peste … The post foto | Rezultatele finale pe raioane: PAS câștigă în centru și sud, Blocul Patriotic domină nordul și autonomia găgăuză first appeared on ZUGO. Articolul foto | Rezultatele finale pe raioane: PAS câștigă în centru și sud, Blocul Patriotic domină nordul și autonomia găgăuză apare prima dată în ZUGO.
Ieri
08:30
După procesarea a 99,56% din procesele-verbale: PAS trece pragul majorității, R. Moldova își confirmă direcția europeană # Zugo.md
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) se află în fruntea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, acumulând 50,06% din voturile valabil exprimate, conform datelor prezentate după procesarea a 99,65% din procesele verbale. Acest scor îi asigură formațiunii 55 de mandate în noul legislativ, garantând astfel o majoritate absolută. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Pe locul doi … The post După procesarea a 99,56% din procesele-verbale: PAS trece pragul majorității, R. Moldova își confirmă direcția europeană first appeared on ZUGO. Articolul După procesarea a 99,56% din procesele-verbale: PAS trece pragul majorității, R. Moldova își confirmă direcția europeană apare prima dată în ZUGO.
28 septembrie 2025
21:50
Comisia Electorală Centrală a prezentat primele rezultate preliminare după centralizarea voturilor din 117 secții de votare din totalul de 2274 (5,15%). Până acum au fost numărate 14.883 de voturi. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Conform datelor: Blocul Patriotic – 40,15% (5976 voturi) Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) – 32,30% (4807 voturi) Platforma Demnitate și Adevăr … The post breaking news | Primele rezultate preliminare ale alegerilor parlamentare din 2025 first appeared on ZUGO. Articolul breaking news | Primele rezultate preliminare ale alegerilor parlamentare din 2025 apare prima dată în ZUGO.
20:20
video, ultima oră | Trei persoane, reținute pentru pregătirea destabilizărilor și dezordinilor în masă după alegeri # Zugo.md
Trei persoane au fost reținute de oamenii legii, fiind suspectate că pregăteau acțiuni de destabilizare și dezordini în masă după alegerile parlamentare și în cadrul protestului anunțat pentru mâine la Chișinău. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În urma oamenilor legii, din cele trei persoane reținute, ar fi doi frați monitorizați de aproximativ două luni de … The post video, ultima oră | Trei persoane, reținute pentru pregătirea destabilizărilor și dezordinilor în masă după alegeri first appeared on ZUGO. Articolul video, ultima oră | Trei persoane, reținute pentru pregătirea destabilizărilor și dezordinilor în masă după alegeri apare prima dată în ZUGO.
19:40
foto, update | Alerte false cu bombă în mai multe locații din Zona de Securitate. Toate secțiile de votare s-au redeschis # Zugo.md
(update 19:18) Președinta CEC, Angelica Caraman, a anunțat că toate secțiile de votare din Zona de Securitate vizate de alerte cu bombă și-au reluat activitatea. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Știrea inițială: Mai multe alerte cu bombă au fost anunțate la o serie de secții de votare deschide pe malul drept al Nistrului pentru alegătorii … The post foto, update | Alerte false cu bombă în mai multe locații din Zona de Securitate. Toate secțiile de votare s-au redeschis first appeared on ZUGO. Articolul foto, update | Alerte false cu bombă în mai multe locații din Zona de Securitate. Toate secțiile de votare s-au redeschis apare prima dată în ZUGO.
19:40
Până la ora 18:00 (ora Moldovei), la secțiile de votare deschise în străinătate au votat 216 mii de alegători, mai mult decât au votat în total în diaspora la alegerile parlamentare din 2021. Se înregistrează, astfel, cea mai mare prezență la urne în diaspora în cadrul unor alegeri parlamentare desfășurate vreodată în R. Moldova, scrie … The post Prezență record la vot în străinătate: diaspora a depășit toate scrutinele anterioare first appeared on ZUGO. Articolul Prezență record la vot în străinătate: diaspora a depășit toate scrutinele anterioare apare prima dată în ZUGO.
19:10
Poliția Națională a anunțat că deține informații despre posibile tentative de dezordini și destabilizări în Chișinău, care ar urma să aibă loc începând din această noapte și pe parcursul zilei de mâine, în contextul unui protest anunțat în capitală. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Forțele de ordine au transmis că nu vor permite încălcări ale … The post Poliția: Grupuri de persoane pregătesc dezordini și destabilizări în capitală first appeared on ZUGO. Articolul Poliția: Grupuri de persoane pregătesc dezordini și destabilizări în capitală apare prima dată în ZUGO.
19:00
Ambasadorul R. Moldova la Atena a surprins un „observator” fără acreditare. Număra oamenii și veghea „ordinea” # Zugo.md
Ambasador extraordinar și plenipotențiar al R. Moldova în Republica Elenă, Andrei Popov, a surprins un „observator” fără acreditare în proximitatea unei secții de votare din Atena. Bărbatul număra oamenii și veghea „ordinea” desfășurării scrutinului parlamentar, duminică, 28 septembrie. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Ziarul de Gardă a analizat mai multe discuții interne ale reprezentanților partidelor … The post Ambasadorul R. Moldova la Atena a surprins un „observator” fără acreditare. Număra oamenii și veghea „ordinea” first appeared on ZUGO. Articolul Ambasadorul R. Moldova la Atena a surprins un „observator” fără acreditare. Număra oamenii și veghea „ordinea” apare prima dată în ZUGO.
19:00
Un incident violent a avut loc la o secție de votare din Veneția, unde un membru al biroului electoral a fost agresat de către un alegător nemulțumit. Persoana respectivă a fost împiedicată să voteze pentru că se prezentase cu buletinul de identitate expirat. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit raportului Promo-LEX, la fața locului au … The post Carabinierii au amendat un alegător agresiv la o secție de vot din Italia first appeared on ZUGO. Articolul Carabinierii au amendat un alegător agresiv la o secție de vot din Italia apare prima dată în ZUGO.
17:30
Mai multe alerte cu bombă au fost anunțate la o serie de secții de votare deschide pe malul drept al Nistrului pentru alegătorii din regiunea transnistreană, dar și în locații din Zona de Securitate. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Printre acestea se numără podul de la Sănătăuca-Camenca (potrivit site-ului Zona de Securitate, alegătorii deocamdată nu … The post foto | Alerte cu bombă în mai multe locații din Zona de Securitate. Detalii de la poliție first appeared on ZUGO. Articolul foto | Alerte cu bombă în mai multe locații din Zona de Securitate. Detalii de la poliție apare prima dată în ZUGO.
16:10
Partidul „Moldova Mare”, exclus din cursa electorală. Curtea de Apel a respins contestația formațiunii # Zugo.md
Partidul „Moldova Mare”, exclus din cursa electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Curtea de Apel Chișinău a respins contestația depusă de formațiune și a menținut decizia Comisiei Electorale Centrale (CEC). Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Motivele invocate sunt utilizarea fondurilor nedeclarate și din străinătate, oferirea de bani, bunuri sau servicii alegătorilor și participarea într-un … The post Partidul „Moldova Mare”, exclus din cursa electorală. Curtea de Apel a respins contestația formațiunii first appeared on ZUGO. Articolul Partidul „Moldova Mare”, exclus din cursa electorală. Curtea de Apel a respins contestația formațiunii apare prima dată în ZUGO.
15:50
Alerte cu bombă în mai multe secții de votare din Occident: „Instituțiile statului s-au pregătit pentru acest scenariu” # Zugo.md
„Alertele cu bombă au început exact cum au atenționat autoritățile anterior că se va întâmpla ca parte a asaltului Federației Ruse asupra procesului electoral din Republica Moldova”, a anunțat duminică după-amiază Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene a R. Moldova. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Cazurile sunt la Bruxelles (Belgia), Roma, Genova (Italia), București (România), … The post Alerte cu bombă în mai multe secții de votare din Occident: „Instituțiile statului s-au pregătit pentru acest scenariu” first appeared on ZUGO. Articolul Alerte cu bombă în mai multe secții de votare din Occident: „Instituțiile statului s-au pregătit pentru acest scenariu” apare prima dată în ZUGO.
14:00
De ce partidul Victoriei Furtună a rămas pe buletinul de vot fără mențiunea „retras”? Explicația CEC # Zugo.md
Partidul Moldova Mare se regăsește în continuare pe buletinele de vot, în ziua alegerilor parlamentare, fără a avea în dreptul său mențiunea „retras”, asta deși Comisia Electorală Centrală (CEC) a anulat anterior înregistrarea formațiunii politice și a candidaților săi. Se întâmplă pentru că Curtea de Apel Centru examinează în aceste momente contestația partidului condus de Victoria Furtună. … The post De ce partidul Victoriei Furtună a rămas pe buletinul de vot fără mențiunea „retras”? Explicația CEC first appeared on ZUGO. Articolul De ce partidul Victoriei Furtună a rămas pe buletinul de vot fără mențiunea „retras”? Explicația CEC apare prima dată în ZUGO.
13:40
Moldovenii din Ucraina votează sub alerta sirenelor. Ambasador: „Am avut o noapte zgomotoasă” # Zugo.md
Și la acest scrutin, în Ucraina se votează sub amenințarea războiului. Două secții de votare au fost deschise pentru moldovenii de acolo – una la Ambasada țării noastre la Kiev și alta la Consulatul de la Odesa. Start vot s-a dat chiar în timpul unei alerte aeriene, a declarat pentru TV8 ambasadorul Valeriu Chiveri. Urmărește-ne … The post Moldovenii din Ucraina votează sub alerta sirenelor. Ambasador: „Am avut o noapte zgomotoasă” first appeared on ZUGO. Articolul Moldovenii din Ucraina votează sub alerta sirenelor. Ambasador: „Am avut o noapte zgomotoasă” apare prima dată în ZUGO.
13:30
Diaspora Republicii Moldova demonstrează mobilizare exemplară la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Mii de cetățeni aflați peste hotare s-au prezentat încă de la primele ore la secțiile de votare, formând cozi impresionante în mai multe orașe europene și din Orientul Mijlociu. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Printre cele mai aglomerate secții se numără cele … The post foto | Diaspora arată din nou unitate: cozi la secțiile de votare first appeared on ZUGO. Articolul foto | Diaspora arată din nou unitate: cozi la secțiile de votare apare prima dată în ZUGO.
13:10
Președintele României, Nicușor Dan a declarat duminică că alegerile parlamentare din Republica Moldova reprezintă un moment decisiv și istoric pentru țară și a lansat un apel către cetățenii moldoveni din România să participe la vot. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „O e chestiune foarte serioasă. Știți că politicienii zic de obicei că sunt importante alegerile, … The post Nicușor Dan îndeamnă moldovenii să participe la vot: „E o zi decisivă” first appeared on ZUGO. Articolul Nicușor Dan îndeamnă moldovenii să participe la vot: „E o zi decisivă” apare prima dată în ZUGO.
12:50
CEC și secții de vot din străinătate, ținta unor atacuri cibernetice. Precizările autorităților # Zugo.md
Premierul Dorin Recean a declarat că infrastructura electorală a Republicii Moldova a fost ținta unor tentative de atac cibernetic, atât în ziua scrutinului, cât și în ajun. Țintele principale au fost site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale (cec.md) și mai multe secții de votare din străinătate. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Șeful Executivului a precizat … The post CEC și secții de vot din străinătate, ținta unor atacuri cibernetice. Precizările autorităților first appeared on ZUGO. Articolul CEC și secții de vot din străinătate, ținta unor atacuri cibernetice. Precizările autorităților apare prima dată în ZUGO.
12:20
Până la ora 12:00, prezența la vot a depășit 20% la alegerile parlamentare din Republica Moldova. Potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale, până la această oră și-au exercitat dreptul de vot 580.833 de alegători, ceea ce reprezintă 20,58% din totalul persoanelor înscrise pe liste. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Structura alegătorilor după gen: Femei: 52,38% (304.248 … The post Alegeri parlamentare 2025: Câți moldoveni au votat până la ora 12:00 first appeared on ZUGO. Articolul Alegeri parlamentare 2025: Câți moldoveni au votat până la ora 12:00 apare prima dată în ZUGO.
12:20
video | Poliția anunță despre transportarea organizată a alegătorilor din Rusia spre Belarus # Zugo.md
Poliția a anunțat că a fost sesizată despre un caz de transportare organizată a alegătorilor din Federația Rusă spre Republica Belarus. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit oamenilor legii, astfel de practici sunt interzise prin lege și sunt calificate drept tentative de influențare ilegală a procesului electoral. În prezent, autoritățile verifică și investighează circumstanțele pentru … The post video | Poliția anunță despre transportarea organizată a alegătorilor din Rusia spre Belarus first appeared on ZUGO. Articolul video | Poliția anunță despre transportarea organizată a alegătorilor din Rusia spre Belarus apare prima dată în ZUGO.
12:10
Două partide politice au anunțat că nu vor avea reprezentanți în secțiile de votare din străinătate. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Partidul Național Moldovenesc (PNM) a comunicat că renunță să delege membri atât în secțiile de votare din țară, cât și în diaspora, invocând riscuri de infiltrare orchestrate de serviciile speciale ale Federației Ruse. Formațiunea … The post Două partide își retrag reprezentanții din secțiile de votare din străinătate first appeared on ZUGO. Articolul Două partide își retrag reprezentanții din secțiile de votare din străinătate apare prima dată în ZUGO.
11:40
Primele incidente semnalate în ziua alegerilor parlamentare. Raportul observatorilor Promo-LEX # Zugo.md
Misiunea de Observare Promo-LEX a alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 a anunțat că până la ora 08:40 a prelucrat 73 de cazuri cu statut de incident, dintre care 40 au fost confirmate. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Pentru ziua scrutinului, Promo-LEX a mobilizat un amplu dispozitiv de monitorizare: câte un observator pe termen scurt … The post Primele incidente semnalate în ziua alegerilor parlamentare. Raportul observatorilor Promo-LEX first appeared on ZUGO. Articolul Primele incidente semnalate în ziua alegerilor parlamentare. Raportul observatorilor Promo-LEX apare prima dată în ZUGO.
11:30
foto | Între branduri de lux și viață opulentă în Rusia. Copiii fugarului Ilan Șor ar învăța la o școală privată din Moscova # Zugo.md
Familia fugarului Ilan Șor duce o viață opulentă în Rusia. Fiica minoră a acestuia, Margarita, postează cu regularitate pe rețelele de socializare. Așa s-a aflat că aceasta, împreună cu fratele său Miron, învață la o școală privată, unde studiile costă circa 20 de mii de euro pe an pentru o persoană. Totodată, din conținutul pe … The post foto | Între branduri de lux și viață opulentă în Rusia. Copiii fugarului Ilan Șor ar învăța la o școală privată din Moscova first appeared on ZUGO. Articolul foto | Între branduri de lux și viață opulentă în Rusia. Copiii fugarului Ilan Șor ar învăța la o școală privată din Moscova apare prima dată în ZUGO.
10:40
video, foto | RAMxBălți: Cristian Cebotari și Vlad Sliusarenco, despre R. Moldova de mâine și rolul părinților ca influenceri # Zugo.md
La RAMxBălți, în panelul intitulat „Tații copiilor”, Cristian Cebotari și Vlad Sliusarenco, au discuta despre cum își imaginează Moldova de mâine, ce valori vor să transmită copiilor lor și care sunt provocările de a fi, în același timp, părinți și creatori de conținut. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Vrem să fim independenți în deciziile noastre” … The post video, foto | RAMxBălți: Cristian Cebotari și Vlad Sliusarenco, despre R. Moldova de mâine și rolul părinților ca influenceri first appeared on ZUGO. Articolul video, foto | RAMxBălți: Cristian Cebotari și Vlad Sliusarenco, despre R. Moldova de mâine și rolul părinților ca influenceri apare prima dată în ZUGO.
10:20
În campaniile electorale din R. Moldova, Uniunea Europeană a devenit constant subiect al mașinăriei de propagandă. Pe lângă dezbaterile legitime despre direcția politică a țării, spațiul public a fost inundat de fiecare dată de falsuri, conspirații și narațiuni alarmiste, menite să semene frică și confuzie în rândul cetățenilor. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. De la … The post Mituri și falsuri despre UE, demontate prin experiența țărilor membre first appeared on ZUGO. Articolul Mituri și falsuri despre UE, demontate prin experiența țărilor membre apare prima dată în ZUGO.
09:50
foto | Mirela Urușciuc și Elisoa Cynthia la RAMxBălți, despre curaj, autenticitate și gândire critică # Zugo.md
Pe 24 septembrie, Parcul Central „Mihai Volontir” din Bălți s-a transformat într-un spațiu al conversațiilor, ideilor și întâlnirilor în cadrul unui nou eveniment RAM Impact. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Unul dintre primele paneluri a fost dedicat subiectului „Cum cultivăm încrederea?”, unde creatoarele de conținut Mirela Urușciuc și Elisoa Cynthia au deschis o conversație despre … The post foto | Mirela Urușciuc și Elisoa Cynthia la RAMxBălți, despre curaj, autenticitate și gândire critică first appeared on ZUGO. Articolul foto | Mirela Urușciuc și Elisoa Cynthia la RAMxBălți, despre curaj, autenticitate și gândire critică apare prima dată în ZUGO.
09:30
Cetățean moldovean de pe frontul ucrainean: „Dacă partidele pro-ruse vor câștiga, R. Moldova va fi cu siguranță atrasă în acest război” # Zugo.md
Acum câteva zile, când încercam să iau legătura cu Alexandru Cubov, comandantul unității de vehicule aeriene fără pilot a Forțelor Armate ale Ucrainei, acesta participa la operațiunile militare din regiunea Pokrovsk. Atmosfera și condițiile nu erau deloc potrivite pentru realizarea unui interviu. Alexandru însă a acceptat să răspundă la întrebările ZdG și astfel jurnaliștii au … The post Cetățean moldovean de pe frontul ucrainean: „Dacă partidele pro-ruse vor câștiga, R. Moldova va fi cu siguranță atrasă în acest război” first appeared on ZUGO. Articolul Cetățean moldovean de pe frontul ucrainean: „Dacă partidele pro-ruse vor câștiga, R. Moldova va fi cu siguranță atrasă în acest război” apare prima dată în ZUGO.
Mai mult de 2 zile în urmă
08:50
foto | Doina Danielean la RAMxBălți: „Indiferent câți urmăritori aveți, opinia voastră este importantă” # Zugo.md
La evenimentul RAMxBălți, desfășurat pe 24 septembrie în Parcul Central „Mihai Volontir”, jurnalista și creatoarea de conținut Doina Danielean a avut un panel dedicat importanței conexiunilor dintre oameni și rolul pe care îl joacă rețelele sociale, radioul și cărțile în construirea acestora. Doina a subliniat importanța curajului de a te exprima online, chiar și atunci … The post foto | Doina Danielean la RAMxBălți: „Indiferent câți urmăritori aveți, opinia voastră este importantă” first appeared on ZUGO. Articolul foto | Doina Danielean la RAMxBălți: „Indiferent câți urmăritori aveți, opinia voastră este importantă” apare prima dată în ZUGO.
08:30
video | O studentă din diasporă a votat prima la alegerile parlamentare: „Viitorul Moldovei se scrie prin fiecare vot onest” # Zugo.md
Prima secție de votare pentru diaspora moldovenească a fost deschisă la ora 07:00 (ora 01:00 Chișinău), în Japonia. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Alegerile parlamentare din Republica Moldova au început o dată cu deschiderea secției de votare la sediul ambasadei, iar primul votant, după intonarea imnului de stat a fost Ana Teișanu, studentă la Universitatea … The post video | O studentă din diasporă a votat prima la alegerile parlamentare: „Viitorul Moldovei se scrie prin fiecare vot onest” first appeared on ZUGO. Articolul video | O studentă din diasporă a votat prima la alegerile parlamentare: „Viitorul Moldovei se scrie prin fiecare vot onest” apare prima dată în ZUGO.
27 septembrie 2025
22:20
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că alegerile parlamentare din 28 septembrie vor fi monitorizate, în total, de 3.423 de observatori. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Din numărul total, 2.496 de observatori naționali reprezintă 8 asociații obștești din republică. Cei mai mulți observatori au fost acreditați la solicitarea Asociației Promo-LEX și Uniunii Juriștilor din Moldova. Totodată, … The post Alegerile parlamentare vor fi monitorizate de peste 3.400 de observatori first appeared on ZUGO. Articolul Alegerile parlamentare vor fi monitorizate de peste 3.400 de observatori apare prima dată în ZUGO.
22:10
Ademeniți cu sute de euro/zi. Operațiunea specială „diaspora”, cu bani și conexiuni la Chișinău, București și Moscova # Zugo.md
Ademeniți cu „salarii” a câte 300-500 de euro pe zi și cu „bonusuri” de până la 30 mii de euro, sute de reprezentanți ai unor concurenți electorali în diasporă au fost racolați din același „Centru de operațiuni”. Ziarul de Gardă a documentat tot procesul din interior și prezintă detalii despre persoane care stau în spatele … The post Ademeniți cu sute de euro/zi. Operațiunea specială „diaspora”, cu bani și conexiuni la Chișinău, București și Moscova first appeared on ZUGO. Articolul Ademeniți cu sute de euro/zi. Operațiunea specială „diaspora”, cu bani și conexiuni la Chișinău, București și Moscova apare prima dată în ZUGO.
16:20
video | Hîncești: Preot, surprins distribuind enoriașilor ziare cu falsuri, îndemnuri la ură și manipulări # Zugo.md
Sâmbătă, 27 septembrie, Inspectoratul de Poliție Hîncești a fost sesizat despre faptul că, în timpul slujbei religioase, desfășurată într-o biserică din localitate, preotul ar fi distribuit enoriașilor ziare cu titlul „Sare și Lumină”, tipărite într-o tipografie clandestină, despre care a comunicat recent poliția. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Mai mult, preotul împǎrțea respectivele publicații și … The post video | Hîncești: Preot, surprins distribuind enoriașilor ziare cu falsuri, îndemnuri la ură și manipulări first appeared on ZUGO. Articolul video | Hîncești: Preot, surprins distribuind enoriașilor ziare cu falsuri, îndemnuri la ură și manipulări apare prima dată în ZUGO.
14:50
Dezinformarea joacă un rol important înaintea alegerilor parlamentare din Republica Moldova, programate la 28 septembrie. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Mesajul anonim de pe WhatsApp: „Este important ca articolul să nu conțină mențiunea «Publicitate»” Pe aplicația WhatsApp de pe numărul de telefon afișat pe site-ul portalului de știri ZUGO.MD a venit un mesaj prin care … The post Cum au încercat propagandiștii Kremlinului să publice un articol manipulator pe ZUGO.MD first appeared on ZUGO. Articolul Cum au încercat propagandiștii Kremlinului să publice un articol manipulator pe ZUGO.MD apare prima dată în ZUGO.
00:50
SIS ar fi interzis intrarea în R. Moldova a 21 de străini care solicitau acreditare ca observatori # Zugo.md
Serviciul de Informații și Securitate a interzis accesul pe teritoriul Republicii Moldova a 21 de cetățeni străini, scrie IPN, citând surse proprii, care susțin că ofițerii moldoveni și-au exprimat rezervele pentru persoanele respective, care au solicitat acreditarea în calitate de observatori internaționali din partea OSCE/BIDDOO în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Urmărește-ne pe Telegram … The post SIS ar fi interzis intrarea în R. Moldova a 21 de străini care solicitau acreditare ca observatori first appeared on ZUGO. Articolul SIS ar fi interzis intrarea în R. Moldova a 21 de străini care solicitau acreditare ca observatori apare prima dată în ZUGO.
00:10
Comisia Electorală Centrală (CEC) a anulat vineri seara înregistrarea Partidului „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, și a candidaților săi la alegerile parlamentare din 28 septembrie. O decizie în acest sens a fost luată cu votul a 6 membri ai CEC (și 3 abțineri). Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Victoria Furtună a declarat că formațiunea … The post Partidul „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, a fost scos din alegeri first appeared on ZUGO. Articolul Partidul „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, a fost scos din alegeri apare prima dată în ZUGO.
00:10
Președintele unui oficiu teritorial al ex-partidului ,,Șor”, condamnat la 4 ani de închisoare # Zugo.md
La data de 26 septembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința președintelui Oficiului Teritorial Ocnița al fostului Partid Politic „Șor”, privind săvârșirea infracțiunii de complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Instanța i-a aplicat o pedeapsă … The post Președintele unui oficiu teritorial al ex-partidului ,,Șor”, condamnat la 4 ani de închisoare first appeared on ZUGO. Articolul Președintele unui oficiu teritorial al ex-partidului ,,Șor”, condamnat la 4 ani de închisoare apare prima dată în ZUGO.
26 septembrie 2025
22:30
Serbia a reținut organizatori de tabere în care tineri erau pregătiți pentru a face destabilizări în R. Moldova # Zugo.md
Autoritățile din Serbia au reținut doi organizatori ai unor tabere de instruire, în care mai mulți tineri erau pregătiți pentru acțiuni violente menite să destabilizeze situația în Republica Moldova, anunță Inspectoratul General al Poliției. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În urma perchezițiilor au fost ridicate telefoane, laptopuri, echipamente speciale și arme, iar unul dintre suspecți … The post Serbia a reținut organizatori de tabere în care tineri erau pregătiți pentru a face destabilizări în R. Moldova first appeared on ZUGO. Articolul Serbia a reținut organizatori de tabere în care tineri erau pregătiți pentru a face destabilizări în R. Moldova apare prima dată în ZUGO.
22:10
Mark Tkaciuk, fostul ideolog al Partidului Comuniștilor, proaspăt vopsit în „pro-european” în cadrul Blocului „Alternativa”, ar colabora deja de aproape un deceniu cu serviciile ruse. Sursele Deschide.MD relatează că acesta a început să interacționeze cu angajați ai FSB încă din 2016, iar persoana sa de contact ar fi fost agentului FSB Dmitri Loskutov, fost adjunct … The post „Pro-europeni” cu aprobarea FSB: Legăturile lui Mark Tkaciuk cu serviciile secrete ruse first appeared on ZUGO. Articolul „Pro-europeni” cu aprobarea FSB: Legăturile lui Mark Tkaciuk cu serviciile secrete ruse apare prima dată în ZUGO.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.