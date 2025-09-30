Horoscop pentru ultima zi de septembrie: Zodia care va primi un bonus financiar
UNIMEDIA, 30 septembrie 2025 08:30
O zi destinsă. O să fim de băgat de seamă, să facem treaba ca lumea, dar să evităm capcanele, încurcăturile, ca să ne putem atinge obiectivele. Vibrația zilei este 3 și o să dăm dovadă de ingeniozitate în tot ce întreprindem, potrivit stirileprotv.ro.
• • •
Acum 5 minute
08:50
„Cod galben” la Călărași, raionul de baștină al lui Igor Dodon și Ion Chicu: PAS a câștigat detașat la parlamentare # UNIMEDIA
Locuitorii din raionul Călărași, unde s-au născut politicienii Igor Dodon și Ion Chicu, au votat preponderent pentru Partidul Acțiune și Solidaritate. Formațiunea a acumulat aproape 60% din sufragii.
Acum 10 minute
08:40
Jocurile Olimpice şi Paralimpice de la Paris din 2024 au costat 6,6 miliarde de euro din fonduri publice, potrivit unui raport publicat luni, de Curtea de Conturi, care subliniază „absenţa depăşirilor bugetare”, considerând în acelaşi timp că impactul economic al evenimentului este „modest în acest stadiu”, notează news.ro.
Acum 30 minute
08:30
O zi destinsă. O să fim de băgat de seamă, să facem treaba ca lumea, dar să evităm capcanele, încurcăturile, ca să ne putem atinge obiectivele. Vibrația zilei este 3 și o să dăm dovadă de ingeniozitate în tot ce întreprindem, potrivit stirileprotv.ro.
Acum o oră
08:10
Cum a votat Ungheni, unde primarul principalului oraș a trecut în echipa PAS, după ce a câștigat fotoliul, susținut de opoziție # UNIMEDIA
Voturile din raionul Ungheni s-au împărțit între toți concurenții electorali. PAS rămâne pe primul loc în preferințe, dar nu majoritar. Primarul orașului Ungheni, un fost fruntaș PCRM, apoi PD, a câștigat fotoliul ca independent, susținut în turul II la locale de întreaga opoziție parlamentară și extraparlamentară, iar după victorie, Vitalie Vrabie a aderat la echipa PAS.
Acum 2 ore
07:50
Instabilitate pe piața valutară. Dolarul scade simțitor, după ce ieri a înregistrat o ușoară creștere. Și Euro va costa mai puțin astăzi, potrivit datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
07:40
OpenAI introduce controale parentale în ChatGPT după cazul sinuciderii unui adolescent din California # UNIMEDIA
OpenAI a anunţat lansarea unor controale parentale pentru ChatGPT, disponibile pe web şi pe mobil, la câteva luni după ce părinţii unui adolescent din California au intentat proces companiei, acuzând chatbotul că l-ar fi îndrumat spre metode de autovătămare înainte de a-şi lua viaţa, transmite Reuters, citat de news.ro.
07:20
Astăzi, vremea în Moldova va fi caracterizată de condiții meteorologice variate, cu posibile precipitații pe alocuri și perioade de ploi ușoare.
07:20
Serviciul Hidrometeorologic de Stat transmite pentru astăzi cer noros și posibile ploi de scurtă durată, pe parcursul zilei.
07:10
„Ne apropiem de sfârşitul războiului”, spune Benjamin Netanyahu anunţând că susţine planul lui Donald Trump pentru Gaza # UNIMEDIA
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat luni, într-o conferinţă de presă susţinută la Casa Albă alături de preşedintele SUA Donald Trump, că susţine planul de pace pentru Gaza propus de acesta, preconizând că sfârşitul războiului este aproape, chiar dacă Hamas nu şi-a dat încă acordul, potrivit news.ro.
Acum 12 ore
22:30
(video) Accident la Hîncești: O șoferiță, transportată la spital după ce a ieșit pe contrasens și s-a lovit cu un Land Rover # UNIMEDIA
Două automobile s-au tamponat violent în raionul Hîncești. Potrivit Poliției, o femeie aflată la volanul automobilului Toyota, nu ar fi respectat prevederile Regulamentului Circulației Rutiere și a pierdut controlul asupra direcției. Vehiculul a ajuns pe contrasens, unde a intrat în coliziune cu Land Rover-ul care circula regulamentar.
22:10
(video) Maia Sandu, întrebată dacă aderarea Moldovei la UE se va produce cu sau fără Transnistria: „Există două scenarii” # UNIMEDIA
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a afirmat că obiectivul său este aderarea țării la Uniunea Europeană împreună cu regiunea transnistreană. Totuși, dacă acest lucru nu va fi posibil din cauza prezenței ilegale a trupelor Federației Ruse pe teritoriul Republicii Moldova, există și o alternativă - integrarea în UE realizată în două etape.
21:40
Aproape 14 500 solicitări la ambulanță au fost înregistrate în ultima săptămână. 1 221 copii, transportați la spital # UNIMEDIA
Echipele de asistență medicală urgentă au deservit 14 4891 de solicitări, dintre care 1901 la copii, în perioada 22-29 septembrie curent. Potrivit Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, după acordarea primului ajutor 5995 pacienți au fost transportați la spital.
21:10
(foto) „O dovadă clară a muncii asidue”. Sportivul Vasile Diacon a cucerit medalia de bronz la Campionatul mondial de lupte pe plajă din Grecia # UNIMEDIA
Luptătorul Vasile Diacon a cucerit medalia de bronz la Campionatul mondial de lupte pe plajă, care avut loc în orașul Katerini din Grecia. „Suntem mândri să anunțăm performanța remarcabilă a colegului nostru”, a scris Inspectoratul General de Carabinieri al MAI pe rețele.
21:10
Acţiunile au urcat, dolarul şi petrolul au scăzut, iar aurul a atins un nou record, luni, pe fondul riscului de blocaj guvernamental în SUA # UNIMEDIA
Pieţele globale au început săptămâna în creştere, în timp ce dolarul şi petrolul s-au depreciat şi aurul a urcat la un nou maxim istoric, investitorii pregătindu-se pentru un posibil blocaj al guvernului american. O închidere ar putea întârzia publicarea raportului privind piaţa muncii din septembrie şi a altor date esenţiale pentru economie, relatează Reuters, citată de news.ro.
20:40
Faceți rezerve de apă: Se anunță deconectări în mai multe blocuri din capitală și de la Durlești, mâine # UNIMEDIA
Mai mulți locuitori ai capitalei, dar și de la Durlești, rămân fără apă la robinet, mâine, 30 septembrie. Apă Canal Chișinău anunță sistări, în legătură cu efectuarea unir lucrări planificate. Vezi în știre adresele și graficul.
20:20
(video) Picioarele unor șefe din diplomația europeană, cenzurate pe televiziunea de stat iraniană. „Prima dată am spus că e amuzant” # UNIMEDIA
Televiziunea de stat iraniană a cenzurat picioarele ministrelor de Externe ale Finlandei și Suediei, Elina Valtonen și Maria Malmer Stenergard, în timpul transmisiei unei întâlniri cu omologul iranian, Abbas Araghchi, desfășurată în marja Adunării Generale a ONU de la New York, scrie adevărul.ro.
20:10
Doliu la IGSU: Stanislav Ceaglai, șeful Serviciului de salvare pe apă al Asociației de Gospodărire a Spațiilor Verzi, s-a stins din viață # UNIMEDIA
Șeful Serviciului de salvare pe apă al Î.M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi", Stanislav Dmitri, s-a stins din viață. Anunțul trist a fost făcut de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Acum 24 ore
19:40
Șoferi vitezomani și beți la volan: Mii de amenzi, împărțite de polițiști în acest weekend # UNIMEDIA
Weekendul a fost unul „aglomerat” pentru oamenii legii. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, în ultimele două zile, au fost documentate peste 4400 de încălcări ale regulamentului circulației rutiere.
19:40
Rusia se retrage din Convenţia europeană împotriva torturii. Vladimir Putin a semnat legea # UNIMEDIA
Convenţia europeană pentru prevenirea torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante, precum şi cele două protocoale care o însoţesc nu se mai aplică pe teritoriul Rusiei. Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a semnat legea prin care este denunţată această convenţie europeană, relatează agenţia rusă TASS, citată de digi24.ro.
19:10
(foto) O nouă victorie pentru Irina Rîngaci: Sportiva a cucerit medalia de aur la Campionatul Mondial de lupte pe plajă # UNIMEDIA
Sportiva Irina Rîngaci a cucerit medalia de aur Campionatul Mondial de lupte pe plajă. Competiția s-a desfășurat în orașul Katerini din Grecia.
18:50
Noi tensiuni între Budapesta și Kiev: Ungaria a blocat 12 site-uri ucrainene de știri, ca măsură de ripostă, și denunță „un atac complet nejustificat” # UNIMEDIA
Ungaria a anunțat luni că blochează accesul la 12 site-uri ucrainene de știri, ca răspuns la o măsură similară luată de Kiev, o măsură care agravează relațiile dintre cele două țări vecine, deja tensionate în urma invaziei Rusiei în Ucraina, scrie Reuters, citată de hotnews.ro.
18:40
Taximetristul implicat în accidentul de pe str. Pan Halippa a fost transportat la spital: Poliția, cu detalii despre impact # UNIMEDIA
Taximetristul implicat astăzi într-un accident pe strada Pan Halippa din Chișinău a fost transportat la spital. Precizările au fost făcute pentru UNIMEDIA de Cristina Talpă, ofițeră de presă a Direcției de Poliție Chișinău.
18:10
Atenție transportatori! Letonia interzice transportul ocazional de persoane prin punctele de frontieră cu Belarus și Rusia # UNIMEDIA
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) informează și atenționează operatorii de transport rutier de persoane despre noile restricții impuse de autoritățile Republicii Letonia.
17:40
Circulația troleibuzelor, afectată după accidentul de pe str. Pan Halippa. Cum merg rutele 9 și 13 # UNIMEDIA
Circulația troleibuzelor în sectorul Telecentru este afectată după accidentul produs pe strada Pan Halippa. Primăria municipiului Chișinău a anunțat cum merg rutele numărul 9 și 13.
17:40
(foto) „Îți sărbătoresc curajul, puterea și inima ta uriașă”: Marcela Paladi, omagiată astăzi. Felicitarea emoționantă primită de la sora sa # UNIMEDIA
Marcela Paladi, tânăra schilodită în accidentul de pe viaduct, care a devenit apoi un exemplu de forță și putere feminină, are motive de bucurie astăzi. Aceasta își sărbătorește ziua de naștere. Cu această frumoasă ocazie, sora sa i-a dedicat un mesaj emoționant și plin de iubire, scrie SHOK.md.
17:30
(video) Accident grav pe șoseaua Muncești: Un tânăr de 19 ani a intrat cu mașina într-un pilon în timp ce fugea de Poliție # UNIMEDIA
Un tânăr de 19 ani a fost transportat la spital, după ce a intrat cu mașina într-un pilon. Potivit informațiilor, accidentul a avut loc pe șoseaua Muncești, în timp ce tânărul ar fi încercat să fugă de oamenii legii.
17:30
Ministrul polonez de Externe: „O singură ţară poate impune o încetare a focului în Ucraina. I-a spus Rusiei să se retragă și Rusia s-a retras” # UNIMEDIA
Ministrul de Externe al Poloniei, Radosław Sikorski, a declarat la Forumul de Securitate de la Varșovia că doar China are influența necesară pentru a forța Rusia să accepte o încetare a focului în războiul din Ucraina, scrie Reuters, potrivit hotnews.ro.
17:20
Președintele rus Vladimir Putin a semnat un decret privind recrutarea de toamnă a rușilor în serviciul militar. Conform decretului, recrutarea se va desfășura în perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2025, relatează Meduza, citat de digi24.ro.
17:10
(foto) S-a izbit de un stâlp și a zburat pe carosabil: Un taximetrist a rămas cu mașina pe jumătate, după ce s-ar fi simțit rău la volan # UNIMEDIA
Un accident rutier s-a produs în această după-amiază pe strada Pan Halippa din capitală. O mașină de taxi a fost făcută zob, după ce șoferul s-a izbit de un pilon.
17:00
Prima şedinţă a noului Parlament din RM va fi prezidată de Vladimir Voronin: Liderul comuniștilor este cel mai vârstnic deputat # UNIMEDIA
Fostul președinte al Republicii Moldova și lider al Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin, va prezida prima ședință a noului Parlament de la Chișinău, în urma scrutinului din 28 septembrie.
16:50
(video) Accident la Hîncești: O mașină, grav avariată, după ce a fost lovită de un camion # UNIMEDIA
Un accident a avut loc la Hîncești. Potrivit imaginilor video surprinse de o cameră de bord, un camion a lovit o mașină. Automobilul a fost grav avariat.
16:20
(video) Serghei și Irina Kovalsky, surpriză totală la gender reveal: Cuplul a anunțat sexul celui de-al patrulea copil. Fiul lor, copleșit de emoții, a izbucnit în lacrimi # UNIMEDIA
Cuplul de cântăreți Serghei și Irina Kovalsky a organizat un gender reveal pentru a dezvălui sexul celui de-al patrulea copil. Deși părinții erau destul convinși că vor avea un băiețel, surpriza a fost mare: interpreta va aduce pe lume o fetiță.
16:20
(video) Clipe de groază pentru două cupluri de turiști în Africa: Un elefant s-a năpustit asupra bărcilor, lovind o femeie # UNIMEDIA
Două cupluri din Marea Britanie și SUA, aflate într-un tur cu barca pe Delta Okavango, în Botswana, au fost atacate sâmbătă, 27 septembrie, de un elefant. Animalul le-a răsturnat canoele și a lovit cu trompa una dintre femei, scrie adevărul.ro.
16:10
Peste 26.000 de locuitori ai raionul Edineț și-au exercitat ieri dreptul la vot. Potrivit rezultatelor, Blocul Patriotic a obținut cele mai multe sufragii.
16:10
(video) Alertă în Delta Dunării. Resturi de dronă au fost găsite în zona canalului Şontea Nouă # UNIMEDIA
Resturi de dronă au fost găsite, luni, în zona canalului Şontea Nouă, din judeţul Tulcea. Alerta a fost dată de localnici, care au sunat la 112. O echipă mixtă de la MApN, SRI şi Poliţia de Frontieră continuă verificările la fața locului, scrie digi24.ro.
15:50
Președinta Maia Sandu a oferit un răspuns scurt, atunci când a fost întrebată de jurnaliști dacă are un mesaj pentru președintele Federației Ruse, Vladimir Putin.
15:40
(video) Blonda care a stârnit delirul fanilor la concertul lui Dan Balan de la București. Cine e dansatoarea care a făcut show total pe scenă: „O adevărată Chica Bomb” # UNIMEDIA
Două zile de spectacol incendiar au avut loc la București, în acest weekend. Dan Balan a susținut primul său concert mare, după mai mulți ani de absență. Sala Palatului a găzduit evenimentul care a trezit nostalgia în sufletele a mii de fani. Artistul din Republica Moldova a oferit un show de zile mari, însă una dintre dansatoarele sale a ridicat publicul în picioare, scrie protv.ro.
15:20
Vladimir Plahotniuc, în țară, dar judecat tot „în lipsă”: Fostul lider PD nu s-a prezentat la ședința pe furtul miliardului. Ce a decis instanța # UNIMEDIA
Vladimir Plahotniuc va fi judecat separat în cauza penală „Frauda Bancară”. Decizia a fost luată cu puțin timp în urmă de magistrații Judecătoriei Chișinău.
15:10
(video) Cu sau fără Ucraina în UE: Cum răspunde Maia Sandu, întrebată dacă Moldova va cere decuplarea în procesul de aderare # UNIMEDIA
Președinta Maia Sandu a declarat că atât Moldova, cât și Ucraina au întrunit condițiile necesare pentru a avansa în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Întrebată dacă Chișinăul ar putea solicita decuplarea de Kiev în parcursul european, șefa statului a evitat un răspuns direct, reiterând în schimb principiul meritocratic al extinderii UE.
15:00
Moment istoric în fotbal: S-a folosit pentru prima dată cartonașul verde. Ce s-a întâmplat # UNIMEDIA
Un moment istoric pentru fotbalul internațional s-a petrecut la Campionatul Mondial U20, unde s-a folosit pentru prima dată cartonașul verde, în noua sa formulă, scrie gsp.ro.
14:50
(video) Maia Sandu, după scrutinul parlamentar din RM: Rezultatul votului nu este victoria unui partid, este a țării și trebuie să o folosim pentru toți cetățenii # UNIMEDIA
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a susținut o conferință de presă, după încheierea alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Șefa statului a mulțumit moldovenilor pentru vot, subliniind că victoria nu este a unui partid, dar a țării.
14:50
(video) Avocat: „Separarea cauzei lui Plahotniuc de dosarul complex privind frauda bancară este irațională și fără baze juridice” # UNIMEDIA
Separarea cauzei de învinuire a lui Vlad Plahotniuc de dosarul complex privind frauda bancară are scopul de a transforma procesul într-un show televizat și nu într-o justiție corectă. Este reacția avocatului fostului lider PDM, care precizează că prin acest demers al procurorilor va fi viciată toată examinarea și nu va fi asigurat nici „principiul adevărului”.
14:40
(video) Maia Sandu, după scrutinul parlamentar din RM: Rezultatul votului nu e victoria unui partid, e a țării și trebuie să o folosim pentru toți cetățenii # UNIMEDIA
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, susține o conferință de presă, după încheierea alegerilor parlamentare din 28 septembrie.
14:40
Vladimir Plahotniuc, în țară, dar judecat tot „în lipsă”: Fostul lider PD a lipsit de la ședința pe furtul miliardului. Ce a decis instanța # UNIMEDIA
Vladimir Plahotniuc va fi judecat separat în cauza penală „Frauda Bancară”. Decizia a fost luată cu puțin timp în urmă de magistrații Judecătoriei Chișinău.
14:20
(live) Maia Sandu, după scrutinul parlamentar din RM: Rezultatul votului nu e victoria unui partid, e a țării și trebuie să o folosim pentru toți cetățenii # UNIMEDIA
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, susține o conferință de presă, după încheierea alegerilor parlamentare din 28 septembrie.
14:10
Politicianul AUR, care s-a prăbușit cu avionul în Iași, va fi transferat în străinătate: Medicii i-au amputat picioarele, iar starea lui rămâne critică # UNIMEDIA
Marian Jan Chiriță, pilotul care s-a prăbușit cu avionul sâmbătă, 27 septembrie, în apropierea municipiului Iași, va fi transferat la o clinică de specialitate din străinătate, starea bărbatului fiind în continuare critică, scrie presa română.
14:00
(audio) Kremlinul face acuzații grave după ce partidul Maiei Sandu a câștigat alegerile: „E ceva ce putem afirma cu certitudine” # UNIMEDIA
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, declară că sute de mii de moldoveni aflați în Rusia au fost privați de posibilitatea de a vota la alegerile parlamentare din Republica Moldova, scrie tass.ru.
14:00
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, susține o conferință de presă, după încheierea alegerilor parlamentare din 28 septembrie.
13:50
(video) Lupte de stradă într-un ring din Brazilia. Legendarul Wanderlei Silva, bătut de un individ în smoking # UNIMEDIA
Nebunie la São Paulo, Brazilia, în timpul unui meci dintre legenda MMA Wanderlei Silva, cunoscut sub numele de „Ucigașul cu toporul”, și boxerul Rafael „Popo” Freitas, scrie adevarul.ro.
13:50
(audio) Acuzații de la Kremlin după alegerile parlamentare din RM: „Moldovenii care locuiesc în Rusia nu au avut posibilitatea să voteze” # UNIMEDIA
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, declară că sute de mii de moldoveni aflați în Rusia au fost privați de posibilitatea de a vota la alegerile parlamentare din Republica Moldova, scrie tass.ru.
