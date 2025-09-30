Horoscop pentru ultima zi de septembrie: Zodia care va primi un bonus financiar

07:40

OpenAI a anunţat lansarea unor controale parentale pentru ChatGPT, disponibile pe web şi pe mobil, la câteva luni după ce părinţii unui adolescent din California au intentat proces companiei, acuzând chatbotul că l-ar fi îndrumat spre metode de autovătămare înainte de a-şi lua viaţa, transmite Reuters, citat de news.ro.