(Foto) Oops… a făcut-o din nou! Teodor Cârnaț, show incendiar la plajă: din nou în slipi cu drapelul național

10:10

De multe ori, marile descoperiri și obiectele pe care le folosim zilnic nu apar așa cum ne-am aștepta, prin planuri riguroase sau cercetări intenționate, ci ca rezultat al unor accidente fericite. Unele dintre aceste invenții au schimbat complet viețile oamenilor, de la modul în care lucrăm și comunicăm, până la felul în care ne relaxăm […] Articolul Cele mai interesante invenții accidentale din istorie apare prima dată în ea.md.