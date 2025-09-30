„Alternativa rusă”. Un deputat local al AfD-ului german, la un forum al extremei drepte din Rusia
Europa Libera Moldova, 30 septembrie 2025 06:30
„Alternativa rusă”. Un deputat local al AfD-ului german, la un forum al extremei drepte din Rusia
Dincolo de Știri cu Nicolae Negru și Igor Boțan. Comunicatul spionajului rusesc - „Fantasmagorii, dar din păcate trebuie luate în serios.” # Europa Libera Moldova
Potrivit analistului politic Nicolae Negru, invitatul permanent al podcastului „Dincolo de știri”, comunicatul Serviciului de Informații Externe al Federației Ruse (SVR) din 23 septembrie, cu „predicțiile sale creatoare”, ar însemna, de fapt, că „Moscova într-adevăr pregătește ceva aici”, pentru că aceasta, „când acuză pe cineva, se pregătește ea însăși să facă ceea de ce tocmai acuză partea opusă”. În înțelegerea lui Nicolae Negru, Moscova dă semne astfel că „este în disperare, că metodele pe c...
Negru și Boțan despre comunicatul spionajului rusesc și alte evenimente din preajma alegerilor # Europa Libera Moldova
Comunicatul SVR în care se afirmă că „euro-birocrații” de la Bruxelles vor „să mențină Moldova în albia politicii lor rusofobe cu orice preț” până și „prin plasarea trupelor și ocuparea în fapt a țării” sunt „fantasmagorii, dar din păcate trebuie luate în serios...”, afirmă Nicolae Negru....
Ultima săptămână înainte de alegerile parlamentare din 28 septembrie a fost marcată de atenționări ale puterii pro-europene de la Chișinău că Rusia va încerca să influențeze scrutinul, dar și de îndemnuri ale opoziției de a ieși la vot împotriva actualei guvernări. Urmăriți în acest explainer ce s-a mai întâmplat în ultima săptămână de campanie electorală și ce trebuie să știe cetățenii moldovenii care merg duminică să-și exprime opțiunea de vot....
Trei studenți mediciniști internaționali efectuează un stagiu de practică de 12 luni în R. Moldova. Acesta e cerut de sistemele de sănătate din țările lor natale și-i va ajuta să înceapă rezidențiatul. Anul acesta, 280 de cetățeni străini au absolvit Universitatea de Medicină din Chișinău....
Oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc a fost adus la Chișinău pe 25 septembrie, în condiții de securitate sporită și sub obiectivele presei, după ce s-a ascuns timp de 6 ani peste hotare de justiția din Moldova....
