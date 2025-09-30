„Alternativa rusă”. Un deputat local al AfD-ului german, la un forum al extremei drepte din Rusia

22:10

Potrivit analistului politic Nicolae Negru, invitatul permanent al podcastului „Dincolo de știri”, comunicatul Serviciului de Informații Externe al Federației Ruse (SVR) din 23 septembrie, cu „predicțiile sale creatoare”, ar însemna, de fapt, că „Moscova într-adevăr pregătește ceva aici”, pentru că aceasta, „când acuză pe cineva, se pregătește ea însăși să facă ceea de ce tocmai acuză partea opusă”. În înțelegerea lui Nicolae Negru, Moscova dă semne astfel că „este în disperare, că metodele pe c...