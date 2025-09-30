Zelenski le propune aliaților construirea unui scut de apărare aeriană contra amenințărilor ruse

09:30

Washingtonul autorizează cazuri specifice în care Ucraina poate efectua atacuri cu rază lungă de acțiune pe teritoriul Rusiei, a declarat duminică, într-un interviu pentru Fox News, trimisul special al SUA pentru Ucraina, Keith Kellogg. „Răspunsul este da, folosiți capacitatea de a lovi în profunzime, nu există refugii", a spus Kellogg, întrebat dacă aceasta este poziția