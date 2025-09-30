Peste 281.000 de cetățeni moldoveni au votat în străinătate: Cei mai mulți în Italia, Germania și România
SafeNews, 30 septembrie 2025 06:20
În cadrul celor 301 secții de votare deschise peste hotare, inclusiv cele 4 destinate votului prin corespondență, la alegerile parlamentare din 28 septembrie și-au exercitat dreptul constituțional 281.170 de cetățeni ai Republicii Moldova. Cei mai mulți alegători s-au prezentat la urne în Italia – aproximativ 80.000 de persoane, în Germania – circa 38.000, în România […] Articolul Peste 281.000 de cetățeni moldoveni au votat în străinătate: Cei mai mulți în Italia, Germania și România apare prima dată în SafeNews.
• • •
Alte ştiri de SafeNews
Acum 10 minute
07:10
Rusia intenționează să aloce în 2026 aproape 40% din buget pentru finanțarea armatei, poliției și serviciilor de securitate, potrivit proiectului federal de buget pentru perioada 2026–2028, prezentat luni în Duma de Stat. Cheltuielile pentru capitolul „Apărare națională” sunt estimate la 12,93 trilioane ruble, cu 325 miliarde mai mult decât cifra prezentată săptămâna trecută de Ministerul […] Articolul Rusia pompează 40% din buget în armată și poliție: cheltuieli record pentru 2026 apare prima dată în SafeNews.
Acum 30 minute
07:00
Oficiali bulgari demiși după ce au cerut mită de la convoiul care transporta echipamentele pentru concertul lui Robbie Williams. Au folosit și Google Translate # SafeNews
Doi angajați ai agenției executive bulgare pentru administrarea transportului rutier au fost demiși, luni, fiind acuzați că au cerut mită din partea șoferilor care transportau echipamentele pentru concertul artistului britanic Robbie Williams de la Sofia, potrivit AFP și Novinite. Autovehiculele implicate sunt înmatriculate în Regatul Unit și transportau echipamente esențiale pentru concertul susținut de Robbie Williams […] Articolul Oficiali bulgari demiși după ce au cerut mită de la convoiul care transporta echipamentele pentru concertul lui Robbie Williams. Au folosit și Google Translate apare prima dată în SafeNews.
06:50
Liderul rus Vladimir Putin a semnat un decret privind recrutarea militară care se va desfășura în perioada 1 octombrie – 31 decembrie, potrivit unui decret publicat luni pe portalul oficial juridic al guvernului rus. Recrutarea va viza 135.000 de cetățeni ruși cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani, scrie stirileprotv.ro. Viceamiralul Vladimir Tsimlyansky, șef […] Articolul Rusia începe recrutarea de toamnă. Sunt vizați 135.000 de tineri apare prima dată în SafeNews.
Acum o oră
06:40
Noi tensiuni între Budapesta și Kiev: Ungaria a blocat 12 site-uri ucrainene de știri, ca măsură de ripostă, și denunță „un atac complet nejustificat” # SafeNews
Ungaria a anunțat luni că blochează accesul la 12 site-uri ucrainene de știri, ca răspuns la o măsură similară luată de Kiev, o măsură care agravează relațiile dintre cele două țări vecine, deja tensionate în urma invaziei Rusiei în Ucraina, scrie Reuters. La începutul acestei luni, Ucraina a blocat, la cererea serviciilor de securitate, diverse […] Articolul Noi tensiuni între Budapesta și Kiev: Ungaria a blocat 12 site-uri ucrainene de știri, ca măsură de ripostă, și denunță „un atac complet nejustificat” apare prima dată în SafeNews.
06:30
Zelenski le propune aliaților construirea unui scut de apărare aeriană contra amenințărilor ruse # SafeNews
Kievul propune construirea unui scut de apărare aeriană împreună cu aliații săi pentru protecția împotriva amenințărilor din partea Rusiei, a declarat luni președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în cadrul Forumului de securitate de la Varșovia, după o serie de intruziuni în spațiul aerian al mai multor țări din flancul estic al NATO, transmite Reuters. ”Ucraina le […] Articolul Zelenski le propune aliaților construirea unui scut de apărare aeriană contra amenințărilor ruse apare prima dată în SafeNews.
06:20
Peste 281.000 de cetățeni moldoveni au votat în străinătate: Cei mai mulți în Italia, Germania și România # SafeNews
În cadrul celor 301 secții de votare deschise peste hotare, inclusiv cele 4 destinate votului prin corespondență, la alegerile parlamentare din 28 septembrie și-au exercitat dreptul constituțional 281.170 de cetățeni ai Republicii Moldova. Cei mai mulți alegători s-au prezentat la urne în Italia – aproximativ 80.000 de persoane, în Germania – circa 38.000, în România […] Articolul Peste 281.000 de cetățeni moldoveni au votat în străinătate: Cei mai mulți în Italia, Germania și România apare prima dată în SafeNews.
Acum 2 ore
06:10
„Felicitări partidelor care au trecut pragul electoral”: Mesajul Ambasadei SUA după finalizarea alegerilor din Republica Moldova # SafeNews
Ambasada Statelor Unite ale Americii a transmis luni, 29 septembrie, un mesaj de felicitare în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Misiunea diplomatică a apreciat participarea activă a cetățenilor și a felicitat partidele care au obținut mandate în Parlament. „Apreciem înalt participarea cetățenilor Republicii Moldova la alegerile parlamentare. Felicitări Partidului Acțiune și Solidaritate și tuturor […] Articolul „Felicitări partidelor care au trecut pragul electoral”: Mesajul Ambasadei SUA după finalizarea alegerilor din Republica Moldova apare prima dată în SafeNews.
Acum 24 ore
18:00
Ambasada SUA, după alegerile parlamentare din Moldova: „Așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu viitorul guvern” # SafeNews
Ambasada Statelor Unite ale Americii la Chișinău a transmis un mesaj oficial în urma alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, felicitând cetățenii Republicii Moldova pentru participarea activă la scrutin și exprimând deschiderea față de noua guvernare. „Felicitări Partidului Acțiune și Solidaritate și tuturor partidelor care au depășit pragul de reprezentare în Parlament. Așteptăm cu nerăbdare […] Articolul Ambasada SUA, după alegerile parlamentare din Moldova: „Așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu viitorul guvern” apare prima dată în SafeNews.
16:50
Regiunea spaniolă Valencia şi alte regiuni din estul Spaniei au înregistrat în noaptea de duminică spre luni ploi puternice, care nu au cauzat pagube majore cunoscute, şi rămâneau în alertă cod roşu, la 11 luni după inundaţii sângeroase, soldate cu 230 de morţi, în octombrie 2024, relatează AFP. ”Situaţie foarte complicată azi (luni), în regiunea […] Articolul VIDEO // Inundaţii puternice în urma unor ploilor în nord-estul Spaniei apare prima dată în SafeNews.
16:50
Donald Tusk, avertisment despre pierderea războiului Rusia-Ucraina: „Consecinţele vor afecta nu numai generaţia noastră” # SafeNews
În cadrul Forumului de Securitate de la Varșovia, premierul polonez Donald Tusk a făcut apel la Occident să dea dovadă de unitate în ceea ce privește războiul Rusia-Ucraina. „Acest război este şi războiul nostru”, a spus luni Donald Tusk, relatează DPA, potrivit Agerpres. Conform acestuia, conflictul declanșat de Rusia în februarie 2022 face parte dintr-un […] Articolul Donald Tusk, avertisment despre pierderea războiului Rusia-Ucraina: „Consecinţele vor afecta nu numai generaţia noastră” apare prima dată în SafeNews.
16:30
Rusia se află ”probabil” la originea survolării dronelor în Scandinavia, acuză premierul suedez # SafeNews
Rusia se află – probabil – la originea unor survolări recente cu drone ale unor aeroporturi scandinave, cu câteva zile înaintea unui summit al Uniunii Europene (UE) la Copenhaga, acuză luni premierul suedez Ulf Kristersson, relatează AFP. ”Totul indică Rusia”, declară luni Ulf Kristersson, după ce drone au fost văzute în mai multe rânduri în Danemarca […] Articolul Rusia se află ”probabil” la originea survolării dronelor în Scandinavia, acuză premierul suedez apare prima dată în SafeNews.
16:20
Președintele rus Vladimir Putin a semnat un decret privind recrutarea de toamnă a rușilor în serviciul militar. Conform decretului, recrutarea se va desfășura în perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2025, relatează Meduza. Potrivit sursei citate, sunt vizați 135.000 de tineri cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani. Documentul a fost făcut public […] Articolul Vladimir Putin a semnat un decret pentru recrutarea a 135.000 de oameni în armată apare prima dată în SafeNews.
15:20
A înșelat trei persoane cu 2,5 milioane de lei și a fugit din țară. O fostă judecătoare, trimisă pe banca acuzaților pentru escrocherie și fals în declarații # SafeNews
O fostă judecătoare, care a deținut și funcția de vicepreședintă a unei instanțe de judecată, a fost trimisă în judecată de Procuratura Anticorupție, fiind acuzată că a înșelat trei persoane cu aproximativ 2,5 milioane de lei și că nu a declarat toate veniturile obținute. Cauza penală a fost expediată în instanță pentru examinare în fond, […] Articolul A înșelat trei persoane cu 2,5 milioane de lei și a fugit din țară. O fostă judecătoare, trimisă pe banca acuzaților pentru escrocherie și fals în declarații apare prima dată în SafeNews.
15:20
Viktor Orban, despre acuzațiile că drone ungare au încălcat spațiul Ucrainei: „Să zicem că au zburat câţiva metri în ţară, şi ce dacă?” # SafeNews
Premierul ungar Viktor Orban a declarat din nou că Ucraina nu este suverană și a minimalizat acuzațiile că drone de recunoaștere probabil ungare au încălcat spațiul aerian ucrainean, scrie AFP, citată de Agerpres. „Faptul că două, trei sau patru drone ungare au trecut sau nu frontiera nu este o problemă”, a declarat Viktor Orban, într-un podcast […] Articolul Viktor Orban, despre acuzațiile că drone ungare au încălcat spațiul Ucrainei: „Să zicem că au zburat câţiva metri în ţară, şi ce dacă?” apare prima dată în SafeNews.
15:10
LIVE // Briefing de presă susținut de misiunea internațională de observare a alegerilor comună, organizată de Oficiul OSCE # SafeNews
Articolul LIVE // Briefing de presă susținut de misiunea internațională de observare a alegerilor comună, organizată de Oficiul OSCE apare prima dată în SafeNews.
15:00
Un bărbat și-a ucis soția pentru că aceasta nu putea să slăbească, la o lună după ce a născut, în SUA # SafeNews
O tragedie a zguduit comunitatea din Los Angeles la începutul acestei luni. O femeie de 37 de ani din Scoția, care se mutase în SUA pentru a-și urmări visul de a deveni avocat, a fost ucisă în mod brutal, relatează Eyewitness News. Soțul ei este acum principalul suspect, conform relatării Eyewitness News. June Bunyan, descrisă […] Articolul Un bărbat și-a ucis soția pentru că aceasta nu putea să slăbească, la o lună după ce a născut, în SUA apare prima dată în SafeNews.
14:50
Maia Sandu: „Rezultatul alegerilor nu e victoria unui partid, ci a întregii țări. Moldova a demonstrat demnitate și curaj” # SafeNews
Rezultatul alegerilor parlamentare de ieri nu reprezintă victoria unui singur partid, ci este o victorie pentru întreaga Republică Moldova. Declarația a fost făcută astăzi de președintele Maia Sandu, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Chișinău. „Am demonstrat lumii întregi că suntem curajoși și demni, nu ne-am lăsat intimidați sau speriați. Ne-am protejat țara […] Articolul Maia Sandu: „Rezultatul alegerilor nu e victoria unui partid, ci a întregii țări. Moldova a demonstrat demnitate și curaj” apare prima dată în SafeNews.
14:40
VIDEO // Elicopter rusesc Mi-8 de 10 milioane de dolari, distrus de ucraineni cu o dronă de 500 de dolari # SafeNews
Ucrainenii au reușit să distrugă un elicopter rusesc Mi-8, în valoare de 10 milioane de dolari, folosind o dronă FPV de doar 500 de dolari, relatează Kyiv Post. Inițial, Robert „Madyar” Brovdi, comandantul Forțelor Sistemelor Fără Pilot, a anunțat pe Telegram că piloții ucraineni de drone ar fi distrus un elicopter Mi-28: „Elicopterul Mi-28 a […] Articolul VIDEO // Elicopter rusesc Mi-8 de 10 milioane de dolari, distrus de ucraineni cu o dronă de 500 de dolari apare prima dată în SafeNews.
14:30
VIDEO // Ninge în zonele muntoase din România, iar ninsorile vor continua și în următoarele zile # SafeNews
Prima ninsoare din acest sezon a acoperit deja Munții Șureanu din județul Alba din România, iar meteorologii avertizează că precipitațiile sub formă de ninsoare vor continua în zonele montane. Stratul de zăpadă depus a ajuns la câțiva centimetri, iar temperaturile scăzute se vor menține în următoarele zile, potrivit News și Agerpres. Luni dimineață, în Munții […] Articolul VIDEO // Ninge în zonele muntoase din România, iar ninsorile vor continua și în următoarele zile apare prima dată în SafeNews.
14:10
Autorităţile chineze au dat în folosinţă, în weekend, ceea ce prezintă drept cel mai înaltă pod din lume, la 625 de metri deasupra unui defileu, în provincia Guizhou (sud), potrivit presei de stat, relatează AFP. Podul Grand Canyon de la Huajiang îl depăşeşte ca îmnălţime pe cel de la Beipanjiang, la 565 de metri deasupra aceluiaşi râu, situat […] Articolul China dă în folosinţă cel mai înalt pod din lume, Grand Canyon Huajiang apare prima dată în SafeNews.
14:00
LIVE // Conferință de presă susținută de Președinta R. Moldova, Maia Sandu, după încheierea alegerilor parlamentare din 28 septembrie # SafeNews
Articolul LIVE // Conferință de presă susținută de Președinta R. Moldova, Maia Sandu, după încheierea alegerilor parlamentare din 28 septembrie apare prima dată în SafeNews.
13:50
FOTO // Grav accident pe șoseaua Muncești. Un vitezoman de 19 ani a încercat să scape de poliție, dar și-a făcut mașina boț într-un stâlp # SafeNews
Un tânăr a scăpat cu viață, după ce mașina cu care se deplasa s-a izbit violent într-un stâlp. Accidentul a avut loc în noapte de duminică spre sâmbătă, 27 spre 28 septembrie, în jurul orei 01:21, pe strada „Șoseaua Muncești” din sectorul Botanica al capitalei, transmite SafeNews.md cu referire la sursele PulsMedia.MD. Victima s-a dovedit […] Articolul FOTO // Grav accident pe șoseaua Muncești. Un vitezoman de 19 ani a încercat să scape de poliție, dar și-a făcut mașina boț într-un stâlp apare prima dată în SafeNews.
13:40
Peskov acuză Chișinăul: „Sute de mii de moldoveni au fost privați de dreptul la vot în Rusia” # SafeNews
Sute de mii de cetățeni moldoveni care locuiesc în Rusia nu au avut posibilitatea să voteze la alegerile parlamentare din Republica Moldova, a acuzat luni, într-o conferință de presă, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agenția de presă rusă TASS. „Din ceea ce vedem și știm, putem confirma că sute de mii […] Articolul Peskov acuză Chișinăul: „Sute de mii de moldoveni au fost privați de dreptul la vot în Rusia” apare prima dată în SafeNews.
13:30
Promo-LEX: Alegerile parlamentare s-au desfășurat liniștit, însă cu multiple nereguli documentate # SafeNews
Scrutinul parlamentar s-a desfășurat, în majoritatea secțiilor de votare, într-o atmosferă calmă, însă misiunea de observare Promo-LEX a constatat sute de nereguli de procedură și incidente care au afectat buna desfășurare a procesului electoral. Concluziile au fost prezentate de șeful misiunii, Nicolae Panfil, într-o conferință de presă. „Ziua alegerilor s-a desfășurat în majoritatea secțiilor calm […] Articolul Promo-LEX: Alegerile parlamentare s-au desfășurat liniștit, însă cu multiple nereguli documentate apare prima dată în SafeNews.
13:20
PLDM, despre scrutinul parlamentar: „Un măcel orchestrat de putere, prin manipulare, intimidare și control instituțional total” # SafeNews
Partidul Liberal Democrat din Moldova a emis o declarație dură, după scrutin, acuzând Partidul Acțiune și Solidaritate că ar fi obținut o nouă majoritate parlamentară prin „manipulare, intimidare și control instituțional total”. „Această campanie nu a fost o confruntare de idei, ci mai curând un măcel fără milă. Poliția a fost folosită pentru a intimida […] Articolul PLDM, despre scrutinul parlamentar: „Un măcel orchestrat de putere, prin manipulare, intimidare și control instituțional total” apare prima dată în SafeNews.
13:00
Weekend haotic pe șoselele din țară: peste 4.400 de încălcări rutiere și zeci de șoferi prinși băuți la volan # SafeNews
În doar 48 de ore, polițiștii de la Inspectoratul Național de Securitate Publică (INSP) au înregistrat peste 4.400 de abateri de la normele de circulație pe drumurile din țară, în cadrul acțiunilor desfășurate pe parcursul weekendului. Printre cele mai grave nereguli, se numără conducerea în stare de ebrietate, viteză excesivă și nerespectarea semnalelor de circulație. […] Articolul Weekend haotic pe șoselele din țară: peste 4.400 de încălcări rutiere și zeci de șoferi prinși băuți la volan apare prima dată în SafeNews.
12:50
Zelenski o felicită pe Maia Sandu pentru victoria în alegeri: „Ucraina susține alegerea europeană a poporului moldovean” # SafeNews
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis un mesaj de felicitare pentru Maia Sandu, după victoria acesteia în alegerile prezidențiale din Republica Moldova. Într-o postare pe rețelele sociale, liderul ucrainean a subliniat sprijinul Ucrainei pentru parcursul european al Chișinăului și a pledat pentru consolidarea parteneriatului dintre cele două țări. „Felicitări pentru Maia Sandu cu ocazia câștigării […] Articolul Zelenski o felicită pe Maia Sandu pentru victoria în alegeri: „Ucraina susține alegerea europeană a poporului moldovean” apare prima dată în SafeNews.
12:30
Premierul Dorin Recean, mesaj de mulțumire după alegeri: „A câștigat Moldova, un popor neînfricat, deștept și demn” # SafeNews
Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a transmis un mesaj de recunoștință cetățenilor după rezultatele alegerilor, subliniind curajul și demnitatea de care au dat dovadă moldovenii la vot. „Dragi moldoveni, vă mulțumim pentru lecția incredibilă de demnitate, curaj și dragoste de neam”, a scris Recean pe rețelele sociale. Potrivit premierului, scrutinul a demonstrat că atunci când […] Articolul Premierul Dorin Recean, mesaj de mulțumire după alegeri: „A câștigat Moldova, un popor neînfricat, deștept și demn” apare prima dată în SafeNews.
12:20
LIVE // Acțiune de protest organizată de Blocul electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei # SafeNews
Articolul LIVE // Acțiune de protest organizată de Blocul electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei apare prima dată în SafeNews.
12:10
Zelenski acuză Rusia că folosește drone asupra țărilor europene de pe „flota fantomă” de petroliere. Kievul cere sancțiuni # SafeNews
Rusia utilizează petroliere din cadrul aşa-numitei „flote fantomă” pentru „lansarea şi controlul” dronelor ruseşti deasupra oraşelor europene, a declarat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski duminică, citând rapoarte ale serviciilor sale de informaţii, potrivit The Kyiv Independent. Comentariile sale intervin pe fondul tensiunilor crescânde între Rusia şi ţările NATO cu privire la încălcarea spaţiului aerian al blocului […] Articolul Zelenski acuză Rusia că folosește drone asupra țărilor europene de pe „flota fantomă” de petroliere. Kievul cere sancțiuni apare prima dată în SafeNews.
12:00
Ursula von der Leyen: „Moldova a ales democrația și libertatea. Ușa noastră este deschisă” # SafeNews
Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis un mesaj de felicitare pentru rezultatele alegerilor parlamentare din Republica Moldova, care au avut loc ieri, 28 septembrie. Oficialul european a subliniat că „ușa Europei este deschisă” pentru Moldova și a asigurat că Bruxelles-ul va sprijini Chișinăul pe drumul său către aderarea la Uniunea Europeană. „Moldova, […] Articolul Ursula von der Leyen: „Moldova a ales democrația și libertatea. Ușa noastră este deschisă” apare prima dată în SafeNews.
12:00
O femeie şi nepotul său, ucişi într-un incendiu provocat de un atac cu drone în regiunea Moscovei # SafeNews
O femeie în vârstă şi nepotul ei de 6 ani au fost ucişi luni într-un incendiu provocat de un atac cu drone ucrainene în regiunea Moscovei, a declarat guvernatorul regional, Andrei Vorobiev. În timpul nopţii, „patru drone au fost doborâte de sistemele de apărare aeriană în Voskresensk şi Kolomna”, două oraşe din regiunea Moscovei, a […] Articolul O femeie şi nepotul său, ucişi într-un incendiu provocat de un atac cu drone în regiunea Moscovei apare prima dată în SafeNews.
11:50
Igor Grosu, după victoria PAS: „Avem o nouă șansă. Vom guverna pentru toți moldovenii. Știm că mulți nu au votat pentru partid, ci pentru viitorul european” # SafeNews
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut din nou majoritatea parlamentară în urma alegerilor de duminică, 28 septembrie, iar liderul formațiunii, Igor Grosu, a transmis prima reacție oficială într-o conferință de presă luni dimineață. Grosu a mulțumit alegătorilor pentru încrederea acordată, subliniind că această majoritate pro-europeană a fost posibilă datorită susținerii cetățenilor care au votat […] Articolul Igor Grosu, după victoria PAS: „Avem o nouă șansă. Vom guverna pentru toți moldovenii. Știm că mulți nu au votat pentru partid, ci pentru viitorul european” apare prima dată în SafeNews.
11:30
Macron felicită Moldova pentru rezistența în fața influențelor externe și reafirmă sprijinul Franței pentru drumul european al țării noastre # SafeNews
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a transmis un mesaj de susținere pentru Republica Moldova, după victoria Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) în alegerile parlamentare din 28 septembrie. Liderul francez a salutat maturitatea democratică a alegătorilor și capacitatea acestora de a respinge tentativele de influențare externă. Într-o postare publicată pe rețelele sociale, Macron a subliniat că moldovenii […] Articolul Macron felicită Moldova pentru rezistența în fața influențelor externe și reafirmă sprijinul Franței pentru drumul european al țării noastre apare prima dată în SafeNews.
11:30
LIVE // Conferință de presă organizată de Institutul Republican Internațional privind Alegerile Parlamentare din 28 septembrie 2025 din R. Moldova # SafeNews
Articolul LIVE // Conferință de presă organizată de Institutul Republican Internațional privind Alegerile Parlamentare din 28 septembrie 2025 din R. Moldova apare prima dată în SafeNews.
11:20
CEC a prezentat rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025: PAS în frunte cu peste 50% din voturi # SafeNews
Comisia Electorală Centrală (CEC) a prezentat astăzi, în cadrul unui briefing de presă, rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare desfășurate pe 28 septembrie 2025. Procesul de vot s-a încheiat oficial în dimineața acestei zile, la ora 7:00, odată cu închiderea ultimelor secții de votare de peste hotare, din orașele Sacramento, Seattle, Glendale și Las Vegas (SUA), […] Articolul CEC a prezentat rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025: PAS în frunte cu peste 50% din voturi apare prima dată în SafeNews.
11:00
Populația Pământului ar putea depăși 10 miliarde până în 2080, dar creșterea nu va continua. Momentul în care experții cred că va încetini # SafeNews
Populația globală a atins recent 8 miliarde de oameni, ridicând întrebări despre capacitatea Pământului de a susține o populație în creștere. Potrivit publicației Popular Mechanics, această creștere reprezintă o creștere de peste patru ori față de acum un secol, cu efecte vizibile asupra ecosistemelor naturale. Dovezile impactului uman asupra planetei sunt omniprezente. Plasticul produs de […] Articolul Populația Pământului ar putea depăși 10 miliarde până în 2080, dar creșterea nu va continua. Momentul în care experții cred că va încetini apare prima dată în SafeNews.
11:00
LIVE // Conferință de presă susținută de Misiunea Promo-LEX privind prezentarea principalelor constatări și concluzii ale monitorizării scrutinului din 28 septembrie 2025 # SafeNews
Articolul LIVE // Conferință de presă susținută de Misiunea Promo-LEX privind prezentarea principalelor constatări și concluzii ale monitorizării scrutinului din 28 septembrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
11:00
Articolul LIVE // Conferință de presă susținută de Președintele PAS, Igor Grosu apare prima dată în SafeNews.
10:40
Franța redeschide după 16 ani ancheta privind una dintre cele mai grave accidente aviatice din secolul XXI # SafeNews
O curte de apel din Franța va începe luni un nou proces împotriva companiilor Air France și Airbus, la 16 ani după ce un avion de linie s-a prăbușit în Oceanul Atlantic, ucigând toate cele 228 de persoane aflate la bord, transmite agenția Reuters. O instanță franceză inferioară a achitat ambele companii de acuzațiile de omor […] Articolul Franța redeschide după 16 ani ancheta privind una dintre cele mai grave accidente aviatice din secolul XXI apare prima dată în SafeNews.
10:30
LIVE // Prezentarea rezultatelor preliminare oficiale privind desfășurarea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 # SafeNews
Articolul LIVE // Prezentarea rezultatelor preliminare oficiale privind desfășurarea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
10:20
Poliția avertizează: persoane ar fi plătite pentru a participa la protestul de astăzi din capitală. Organizatorii riscă sancțiuni # SafeNews
Poliția a transmis un avertisment public legat de protestul anunțat pentru astăzi în capitală, afirmând că deține informații potrivit cărora unele persoane ar fi încurajate să participe prin promisiuni de recompense financiare. Această practică, atrage atenția instituția, este ilegală și atrage consecințe pentru organizatori. Autoritățile le reamintesc celor care au inițiat manifestația că sunt direct […] Articolul Poliția avertizează: persoane ar fi plătite pentru a participa la protestul de astăzi din capitală. Organizatorii riscă sancțiuni apare prima dată în SafeNews.
10:10
Liderii partidelor aflate la putere în România, mesaje după victoria pro-europeană din Republica Moldova. „O palmă răsunătoare pentru Putin şi prietenii lui” # SafeNews
Lideri PSD, PNL și USR au felicitat cetățenii moldoveni pentru că au ales să mențină țara pe parcursul său european, după ce Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) au obținut peste 50% din voturi la alegerile parlamentare organizate duminică în Republica Moldova. Șeful USR, Dominic Fritz, a precizat într-o postare pe Facebook că prin acest rezultat, […] Articolul Liderii partidelor aflate la putere în România, mesaje după victoria pro-europeană din Republica Moldova. „O palmă răsunătoare pentru Putin şi prietenii lui” apare prima dată în SafeNews.
10:00
Un bărbat se zbate între viață și moarte, după ce a fost atacat cu cuțitul de către o femeie. Cazul a avut loc noaptea trecută, în jurul orei 21:00, într-o locuință din municipiul Strășeni, transmite SafeNews.md cu referire la sursele PulsMedia.MD apropiate anchetei. Victima s-a dovedit a fi un bărbat în vârstă de 61 de […] Articolul Bărbat în stare gravă, după ce a fost atacat cu cuțitul de o femeie, la Strășeni apare prima dată în SafeNews.
09:50
VIDEO // Operațiunea „Icar – 2025” lovește din nou: vehicule trucate și documente false, descoperite la frontieră # SafeNews
Poliția de Frontieră a înregistrat noi succese în lupta împotriva criminalității transfrontaliere, în cadrul fazei a doua a operațiunii „Icar – 2025”, desfășurată pe tot parcursul lunii septembrie. Acțiunea a avut ca obiectiv principal identificarea mijloacelor de transport cu serii de identificare modificate și a documentelor false utilizate pentru activități ilegale. În urma controalelor și […] Articolul VIDEO // Operațiunea „Icar – 2025” lovește din nou: vehicule trucate și documente false, descoperite la frontieră apare prima dată în SafeNews.
09:50
Pentru locuitorii din stânga Nistrului la alegerile parlamentare au fost deschise 12 secții de vot. Comisia Electorală Centrală a numărat toate cele 12.017 voturi exprimate. Cele mai multe au fost acordate Blocului Patriotic, format din partidele conduse de Igor Dodon, Vladimir Voronin și Vasile Tarlev. Blocul Patriotic a obținut 51,02% (6.131 de voturi). Pe locul […] Articolul Cum au votat la parlamentare locuitorii din stânga Nistrului apare prima dată în SafeNews.
09:40
Doi cei mai tineri deputați din noul Parlament sunt Eugeniu Sinchevici și Anastasia Nichita. Ambii s-au născut în 1999 și au în prezent 26 de ani. Atât Eugeniu, cât și Anastasia figurează pe listele electorale ale Partidului Acțiune și Solidaritate. În legislatura precedentă, Sinchevici a fost cel mai tânăr deputat din istoria țării, scrie diez.md. Anterior, […] Articolul Cei mai tineri deputați din noul Parlament vor fi Sinchevici și Nichita apare prima dată în SafeNews.
09:30
Partidul Acțiune și Solidaritate ar urma să vină în Legislativ cu 55 de parlamentari. Lista acestora # SafeNews
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) ar urma să vină în Parlament cu 55 de deputați, conform rezultatelor preliminare ale alegerilor legislative organizate pe 28 septembrie, după ce au fost procesate 99,5 % dintre procesele verbale. Liderul formațiunii PAS, Igor Grosu, este capul listei electorale, urmat de Dorin Recean, Doina Gherman, Nicu Popescu, Marcel Spǎtari și […] Articolul Partidul Acțiune și Solidaritate ar urma să vină în Legislativ cu 55 de parlamentari. Lista acestora apare prima dată în SafeNews.
09:30
Trimisul special al SUA pentru Ucraina: „Nu există refugii”. Kievul poate lansa atacuri cu rază lungă pe teritoriul Rusiei # SafeNews
Washingtonul autorizează cazuri specifice în care Ucraina poate efectua atacuri cu rază lungă de acțiune pe teritoriul Rusiei, a declarat duminică, într-un interviu pentru Fox News, trimisul special al SUA pentru Ucraina, Keith Kellogg. „Răspunsul este da, folosiți capacitatea de a lovi în profunzime, nu există refugii”, a spus Kellogg, întrebat dacă aceasta este poziția […] Articolul Trimisul special al SUA pentru Ucraina: „Nu există refugii”. Kievul poate lansa atacuri cu rază lungă pe teritoriul Rusiei apare prima dată în SafeNews.
09:20
Generalul responsabil pentru drone, înjunghiat într-un restaurant din Praga: „Am parat atacul cu mâna” # SafeNews
Generalul Roman Hyťha, 47 de ani, directorul secției de asigurare informativă a armatei cehe, a fost atacat cu cuțitul și a ajuns la spital, a relatat Aktualne. Incidentul, consemnat pe 26 septembrie, a avut loc într-un restaurant din Praga. Agresorul este un bărbat pe care nu îl cunoștea anterior. Roman Hyťha este unul dintre cei […] Articolul Generalul responsabil pentru drone, înjunghiat într-un restaurant din Praga: „Am parat atacul cu mâna” apare prima dată în SafeNews.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.