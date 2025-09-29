Andrew Tate scapă de acuzațiile penale în procesul civil din Marea Britanie formulat de patru femei

Ziarul National, 30 septembrie 2025 00:30

Serviciul de Procuratură al Coroanei (CPS) din Marea Britanie a anunțat luni că nu sunt îndeplinite condițiile legale pentru a-l urmări penal pe An...

Acum o oră
00:30
Acum 2 ore
23:30
Criza de la centrala nucleară Zaporojie: Ucraina face apel la AIEA pentru administrare temporară după șase zile fără energie externă Ziarul National
Centrala nucleară Zaporojie din Ucraina nu a fost alimentată cu energie electrică externă de șase zile, informează Rafael Grossi, șeful agenției de...
Acum 4 ore
22:30
Alegerile din Republica Moldova: Rezistența democratică triumfă asupra amenințărilor hibride din Rusia Ziarul National
Misiunea OSCE de observare a alegerilor legislative din Republica Moldova a remarcat că scrutinul s-a desfășurat pe fundalul unor atacuri hibride f...
21:30
Orbán provoacă tensiuni: "Ucraina nu este cu adevărat suverană" și neagă acuzațiile privind dronele maghiare Ziarul National
Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a pus la îndoială suveranitatea Ucrainei, afirmând că nu este o țară cu adevărat independentă. De asemenea, el...
21:30
Ploaie și RĂCIRE în Republica Moldova pe 30 Septembrie 2025 Ziarul National
Mâine, Republica Moldova va asista la o schimbare semnificativă a vremii. Ploaia va predomina în majoritatea regiunilor, cu averse puternice pro...
Acum 6 ore
20:15
Victoria pro-europeană în alegerile din Moldova: Provocări și interferențe rusești în calea aderării la UE Ziarul National
Rezultatele alegerilor parlamentare din Moldova au fost mai bune decât se așteptau aliații occidentali. Partidul pro-european al președintei Maia S...
20:00
Ambasada SUA felicită moldovenii pentru participarea la alegeri și își exprimă dorința de colaborare cu noul guvern Ziarul National
Reprezentanții Ambasadei SUA în Republica Moldova au transmis un mesaj de mulțumire și felicitare cetățenilor moldoveni pentru participarea lor act...
Acum 8 ore
19:00
Maia Sandu: Republica Moldova își dorește aderarea la UE cu Transnistria, dar există și o alternativă în două etape Ziarul National
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a subliniat că își dorește integrarea țării în Uniunea Europeană împreună cu Transnistria. Cu toate ac...
19:00
România felicită Moldova pentru alegerile pro-europene și promite sprijin în integrarea europeană Ziarul National
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a adresat felicitări cetățenilor din Republica Moldova pentru participarea exemplară la alegerile de duminică. ...
19:00
Liderii Franței, Germaniei și Poloniei felicită Moldova pentru victoria democrației și angajamentul către Uniunea Europeană Ziarul National
Președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, au emis o declarație comună r...
19:00
Ambasada SUA felicită moldovenii pentru participarea semnificativă la alegerile parlamentare și așteaptă colaborarea cu noul guvern Ziarul National
Ambasada SUA din Chișinău a transmis luni felicitări „poporului moldovean” pentru implicarea în alegerile legislative de duminică. De asemenea, SUA...
18:00
Interviu cu Ileana Racheru: Lecții importante pentru România după alegerile din Republica Moldova Ziarul National
Victoria partidului pro-european PAS, condus de Maia Sandu, în alegerile parlamentare din Republica Moldova desfăşurate duminică, 28 septembrie, re...
18:00
Ilan Șor contestă vehement alegerile, dar rămâne fără dovezi concrete în fața afirmațiilor de fraudă electorală Ziarul National
Ilan Șor, condamnatul aflat în fugă, a anunțat că blocul „Pobeda/Victoria” pe care îl conduce nu recunoaște rezultatele alegerilor parlamentare din...
18:00
Președintele Consiliului European caută soluții pentru a evita veto-ul Ungariei în procesul de aderare al Ucrainei și Moldovei la UE Ziarul National
Președintele Consiliului European, António Costa, lucrează la un plan pentru a evita veto-ul Ungariei privind deschiderea negocierilor de aderare p...
18:00
Rusia acuză Moldova de limitarea votului pentru diaspora moldovenească din Rusia la alegerile parlamentare Ziarul National
Kremlinul a acuzat autoritățile din Republica Moldova că au împiedicat sute de mii de moldoveni, care trăiesc în Rusia, să voteze la alegerile parl...
18:00
Elevi și profesori din Găgăuzia și Taraclia s-au întors de la tabăra de limbă română de la Iași, o punte de prietenie și educație pentru minoritățile etnice Ziarul National
Cei 200 de elevi și 20 de profesori din UTA Găgăuzia și raionul Taraclia s-au întors recent din tabăra de vară de limbă română desfășurată în Român...
Acum 12 ore
17:00
Viitorul științei prinde viață la Noaptea Cercetătorilor Europeni 2025 găzduită de UTM Ziarul National
Proiecte de cercetare, tehnologii de viitor și aplicații practice, cu scopul de a face știința mai accesibilă, au fost prezentate la Noaptea Cercet...
17:00
Premierul suedez acuză Rusia de survolări suspecte cu drone în Scandinavia înaintea summitului UE la Copenhaga Ziarul National
Rusia este, probabil, la originea unor recente survolări cu drone ale aeroporturilor din Scandinavia, cu doar câteva zile înainte de un summit al U...
17:00
Maia Sandu, după alegerile parlamentare: „Am demonstrat lumii întregi curajul și demnitatea noastră” Ziarul National
După încheierea alegerilor parlamentare din 28 septembrie, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a organizat o conferință de presă în cadrul c...
17:00
"Victoria PAS în alegerile din Republica Moldova: Ce rezultate au înregistrat partidele la nivel național și în diasporă" Ziarul National
Partidul Acțiune și Solidaritate, condus de președinta Maia Sandu, a obținut 50,20% din voturi, în timp ce Blocul Patriotic, format în jurul Partid...
16:00
Protest în fața Parlamentului: Blocul Patriotic contestă rezultatele alegerilor din R. Moldova Ziarul National
Membrii și simpatizanții Blocului Patriotic, alcătuit din partidele conduse de Igor Dodon, Vladimir Voronin, Irina Vlah și Vasile Tarlev, au organi...
16:00
Protestul lui Dodon și Tarlev, sprijinit de oamenii lui Șor, un eșec în fața Parlamentului Ziarul National
Ilan Șor și-a trimis subordonații la protestul organizat de blocul „patrioților”, condus de Igor Dodon și Vasile Tarlev. Cu toate că a beneficia...
16:00
Moldovenii aleg calea europeană în ciuda presiunilor externe - declarația Maiei Sandu după alegeri Ziarul National
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat luni că este fericită că cetățenii moldoveni au luat decizia corectă în alegerile parlament...
16:00
Fost vicepreședinte de instanță din Chișinău, judecat pentru escrocherie de 2,5 milioane lei și fals în declarații de avere Ziarul National
CHIȘINĂU – Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală a unei cauze ce implică un fost judecător, vicepreședinte de instanță, acuzat de e...
16:00
Unirea și participarea cetățenilor la alegerile parlamentare, un pas decisiv spre viitorul european al Moldovei Ziarul National
Mulțumesc tuturor cetățenilor care au participat la vot, fie că au fost în țară sau peste hotare, în satele mici sau orașe mari. Fiecare vot a cont...
16:00
Victoria PAS cu 50,20% în alegerile din Moldova: Rezultatele votului din diaspora, Chișinău, Găgăuzia și Transnistria Ziarul National
Partidul Acțiune și Solidaritate, condus de președinta Maia Sandu, a obținut un procentaj de 50,20% din voturi. Blocul Patriotic, care include Part...
16:00
Maia Sandu despre alegerile din R. Moldova: "Am demonstrat curaj și demnitate în fața lumii" Ziarul National
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a subliniat că prin votul de duminică cetățenii țării au demonstrat lumii curajul și demnitatea lor, n...
15:00
Zelenski și von der Leyen: Moldova confirmă direcția proeuropeană după alegerile legislative Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat luni pe X că a felicitat-o pe Maia Sandu, omologul său moldovean, după victoria partidului s...
15:00
Zelenski o felicită pe Maia Sandu: Alegerile din Republica Moldova confirmă eșecul influenței rusești Ziarul National
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a discutat telefonic cu președintele Republicii Moldova, Maia Sandu. Liderul de la Kiev i-a urat succes ...
15:00
Statele Unite pregătesc livrarea de rachete Tomahawk în Ucraina: Kievul ar putea lovi Moscova direct cu sprijin occidental Ziarul National
Statele Unite analizează mai multe solicitări și ar putea vinde rachete de croazieră Tomahawk unor state europene, care apoi ar putea să le livreze...
14:00
Sume consistente distribuite fermierilor: 33,9 milioane de lei acordați săptămâna trecută pentru dezvoltarea agriculturii Ziarul National
29 septembrie, 2025, Chișinău - Între 22 și 26 septembrie 2025, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a aprobat plăți în valoar...
14:00
Zelenski acuză Rusia de utilizarea "flotei fantomă" pentru lansarea de drone asupra Europei și cere restricții maritime; 300.000 de ruși fără curent după un atac asupra unei centrale în Belgorod. Ziarul National
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski acuză Rusia că lansează şi controlează drone de pe nave din "flota fantomă", după ce drone au survolat re...
14:00
Oana Țoiu felicită Republica Moldova pentru alegerea drumului european și asigură parteneriatul cu România în fața provocărilor externe Ziarul National
Ministrul Afacerilor Externe al României, Oana Țoiu, a transmis un mesaj de felicitare cetățenilor din Republica Moldova pentru rezultatul alegeril...
13:00
Maia Sandu și PAS câștigă alegerile legislative în ciuda amestecurilor externe și tensiunilor electorale din Moldova Ziarul National
Partidul Solidarității și Acțiunii (PAS), de centru-dreapta, condus de președinta Maia Sandu, a obținut o victorie importantă în alegerile legis...
13:00
PAS câștigă majoritar alegerile în R. Moldova cu 50,16% din voturi conform rezultatelor aproape finale Ziarul National
PAS, partidul proeuropean din Republica Moldova, a câștigat 50,16% din voturi în cadrul alegerilor legislative. După procesarea a 99,91% dintre pro...
13:00
UE și liderii europeni susțin Republica Moldova în fața influenței rusești după victoria PAS în alegeri Ziarul National
Franţa aplaudă victoria Partidului Acţiune şi Solidaritate (PAS, centru-dreapta) în alegerile legislative din Republica Moldova. Aceasta este văzut...
13:00
Igor Grosu ironizează protestul socialiștilor și le sugerează o abordare europeană fără promisiuni financiare Ziarul National
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a anunțat că nu va participa la protestele organizate astăzi de socialiștii conduși de Igor Dodon. Într-o co...
13:00
Dorin Recean mulțumește cetățenilor pentru exemplul de demnitate și curaj în apărarea Moldovei Ziarul National
Prim-ministrul Dorin Recean a transmis un mesaj de mulțumire către cetățenii Republicii Moldova pentru lecția impresionantă de demnitate, curaj și ...
13:00
Roberta Metsola felicită cetățenii Moldovei pentru alegerea pro-europeană istorică la alegerile parlamentare Ziarul National
Președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, a salutat cu entuziasm decizia cetățenilor din R. Moldova care au ales direcția pro-europeană...
13:00
CEC susține integritatea alegerilor și îndeamnă la reținere în declarații contestatare Ziarul National
Comisia Electorală Centrală (CEC) a respins acuzațiile liderului socialiștilor, Igor Dodon, referitoare la o posibilă fraudare a alegerilor parlame...
13:00
ULTIMA ORĂ // Aș-a zisul bloc patriotic se DESTRAMĂ? La mitingul de „amploare” anunțat au participat în jur de 200 de oameni și a durat ZECE minute. Socialistul, după ce PAS și-a asigurat din nou MAJORITATEA parlamentară: „Poporul se trezește” Ziarul National
Mitingul de amploare anunțat duminică de Igor Dodon s-a transformat într-o reuniune cu participare a cel mult 200 de persoane și a durat în jur...
Acum 24 ore
12:00
ULTIMA ORĂ // Igor Grosu, despre viitorul PREMIER și președinte al Parlamentului R. Moldova Ziarul National
Viitorul prim-ministru al R. Moldova, dar și următorul președinte al Parlamentului va fi anunțat imediat după ce Curtea Constituțională va valid...
11:30
PAS impulsionează aderarea Moldovei la UE: Siegfried Mureșan promite accelerarea absorbției fondurilor europene pentru modernizare și creșterea nivelului de trai Ziarul National
Președintele Delegației Parlamentului European la Comitetul Parlamentar de Asociere UE – Moldova, Siegfried Mureșan, a exprimat apreciere față de r...
11:30
ULTIMA ORĂ, VIDEO // Liderul PAS, după VICTORIA obținută la alegerile parlamentare: „Moldova, mă-nchin în fața ta! Ai câștigat bătălie după bătălie în fața unor dușmani ai țării care păreau imposibil de câștigat” Ziarul National
„Moldova, mă-nchin în fața ta! Ai câștigat bătălie după bătălie în fața unor dușmani ai țării care păreau imposibil de câștigat. A fost o luptă ...
11:00
Traian Băsescu: „Un pâlc de urmaşi ai luI Ştefan cel Mare l-au învăţat pe Vladimir Putin că omenirea a inventat ceva mai puternic decât toate armele: Votul” Ziarul National
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a transmis un mesaj de felicitare cetățenilor Republicii Moldova după alegerile parlamentare din...
10:45
PAS își păstrează majoritatea parlamentară datorită voturilor din diaspora, în ciuda contestărilor opoziției Ziarul National
Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS), fondat de președinta Moldovei, Maia Sandu, ar putea să-și mențină majoritatea în Parlament după alegerile d...
10:45
Maia Sandu susține astăzi o conferință de presă după alegerile parlamentare Ziarul National
Președinta Maia Sandu va ține astăzi o conferință de presă după finalizarea alegerilor parlamentare care au avut loc pe 28 septembrie. Evenimentul ...
10:45
Victoria votului asupra influenței ruse în Republica Moldova: un mesaj de felicitare de la Traian Băsescu Ziarul National
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a transmis un mesaj de felicitare cetățenilor Republicii Moldova după alegerile parlamentare din 28 ...
09:45
ULTIMA ORĂ // Ion Ceban, care se vedea PREMIERUL R. Moldova, PIERDE Chișinăul. Blocul „Alternativa” a obținut mai multe voturi în afara capitalei Ziarul National
Liderul Mișcării Alternativa Națională (MAN) și fondatorul blocului „Alternativa”, Ion Ceban, a obținut un rezultat modest la alegerile parlame...
08:00
Horoscopul zilei 29.09.2025 Ziarul National
♈️ BerbecO nouă idee îți trezește curiozitatea și te îndeamnă să explorezi teritorii neabătute. În ciuda provocărilor, rămâi deschis și receptiv l...
