The Guardian: Partidul pro-european a câștigat alegerile din Moldova, dar obstacolele pentru aderarea la UE rămân
Unica.md, 29 septembrie 2025 23:40
În cele din urmă, rezultatele au fost mai bune decât și-au putut imagina aliații occidentali ai Moldovei. La alegerile parlamentare de duminică, partidul pro-UE al președintei Maia Sandu a obținut ... Post-ul The Guardian: Partidul pro-european a câștigat alegerile din Moldova, dar obstacolele pentru aderarea la UE rămân apare prima dată în Unica.md.
• • •
Alte ştiri de Unica.md
Acum 15 minute
00:50
Prima actriță creată integral de inteligența artificială, pe cale să semneze cu o agenție de talente. Actorii reali, revoltați # Unica.md
Industria cinematografică și audiovizuală se află în fața unei revoluții: Tilly Norwood, prima actriță creată integral cu ajutorul inteligenței artificiale în studioul Xicoia, este pe punctul de a semna un ... Post-ul Prima actriță creată integral de inteligența artificială, pe cale să semneze cu o agenție de talente. Actorii reali, revoltați apare prima dată în Unica.md.
Acum 30 minute
00:40
Diana Șoșoacă laudă regimul Ceaușescu și susține alinierea României la BRICS, într-un discurs controversat ținut în Parlamentul Serbiei # Unica.md
Diana Șoșoacă, președinta partidului SOS România, a susținut un discurs în Parlamentul Serbiei în care a elogiat regimul lui Nicolae Ceaușescu și a declarat că România ar trebui să se ... Post-ul Diana Șoșoacă laudă regimul Ceaușescu și susține alinierea României la BRICS, într-un discurs controversat ținut în Parlamentul Serbiei apare prima dată în Unica.md.
Acum o oră
00:30
Planul lui Donald Trump pentru Gaza: Administrație tehnocrată sub supraveghere internațională și încetarea imediată a războiului # Unica.md
Conform unui document recent, sectorul Gaza va fi temporar administrat de o conducere tehnocrată sub supravegherea unui organism internațional, având în frunte președintele SUA, Donald Trump. Planul prevede că Israelul ... Post-ul Planul lui Donald Trump pentru Gaza: Administrație tehnocrată sub supraveghere internațională și încetarea imediată a războiului apare prima dată în Unica.md.
00:20
Comunicatul MAE rus reflectă iritarea Moscovei față de parcursul pro-occidental al Republicii Moldova și acțiunile de sprijin pentru Ucraina # Unica.md
Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei a emis marți un comunicat dur cu privire la alegerile parlamentare din Republica Moldova, acuzând autoritățile de la Chișinău de abuzuri grave și denunțând „insinuările” ... Post-ul Comunicatul MAE rus reflectă iritarea Moscovei față de parcursul pro-occidental al Republicii Moldova și acțiunile de sprijin pentru Ucraina apare prima dată în Unica.md.
Acum 2 ore
23:40
Accident grav în raionul Hîncești: două automobile s-au ciocnit violent, o șoferiță a ajuns la spital # Unica.md
Două automobile s-au tamponat violent luni după-amiază, în jurul orei 15:50, pe un drum din raionul Hîncești, informează Poliția Națională. Potrivit ofițerului de presă Mariana Bețivu, accidentul s-a produs după ... Post-ul Accident grav în raionul Hîncești: două automobile s-au ciocnit violent, o șoferiță a ajuns la spital apare prima dată în Unica.md.
23:40
The Guardian: Partidul pro-european a câștigat alegerile din Moldova, dar obstacolele pentru aderarea la UE rămân # Unica.md
În cele din urmă, rezultatele au fost mai bune decât și-au putut imagina aliații occidentali ai Moldovei. La alegerile parlamentare de duminică, partidul pro-UE al președintei Maia Sandu a obținut ... Post-ul The Guardian: Partidul pro-european a câștigat alegerile din Moldova, dar obstacolele pentru aderarea la UE rămân apare prima dată în Unica.md.
23:30
AUR felicită Partidul Democrația Acasă și guvernarea de la Chișinău, denunță atacurile politice și etichetările pe criterii unioniste # Unica.md
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a transmis luni un mesaj de felicitare către Partidul Democrația Acasă (PPDA) pentru accederea în Parlamentul de la Chișinău, precum și către actualul partid de ... Post-ul AUR felicită Partidul Democrația Acasă și guvernarea de la Chișinău, denunță atacurile politice și etichetările pe criterii unioniste apare prima dată în Unica.md.
23:20
Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a transmis un mesaj de mulțumire și încredere după alegerile parlamentare din 28 septembrie, subliniind unitatea și determinarea cetățenilor Republicii Moldova. Foto: www.facebook.com/c.gherasimov „Ieri, ... Post-ul Cristina Gherasimov: „Moldova a demonstrat că uniți putem face imposibilul posibil” apare prima dată în Unica.md.
Acum 4 ore
23:00
200 de elevi și 20 de profesori din UTA Găgăuzia și Taraclia au participat la tabăra de vară de limba română la Iași # Unica.md
Cei 200 de elevi și 20 de profesori din UTA Găgăuzia și raionul Taraclia, care au participat la tabăra de vară de limbă română la Iași, și-au împărtășit recent experiențele ... Post-ul 200 de elevi și 20 de profesori din UTA Găgăuzia și Taraclia au participat la tabăra de vară de limba română la Iași apare prima dată în Unica.md.
22:50
Zelenski despre declarațiile lui Lukașenko privind „înțelegerile de pace avantajoase” pentru Ucraina # Unica.md
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a comentat declarațiile autoproclamatului președinte al Belarusului, Alexandr Lukașenko, care a susținut existența unei „înțelegeri de pace avantajoase pentru Ucraina”. Zelenski a spus că Lukașenko „trăiește ... Post-ul Zelenski despre declarațiile lui Lukașenko privind „înțelegerile de pace avantajoase” pentru Ucraina apare prima dată în Unica.md.
22:40
Prețul aurului a depășit luni dimineață pragul de 3.800 de dolari pe uncie (aproximativ 31,1 grame), pe fondul temerilor legate de o posibilă blocare a guvernului american, ceea ce a ... Post-ul Prețul aurului în creștere, impulsionat de temerile privind blocarea guvernului SUA apare prima dată în Unica.md.
22:30
Luptătorul Vasile Diacon a cucerit medalia de bronz la Campionatul mondial de lupte pe plajă, desfășurat în orașul Katerini, Grecia, între 26 și 29 septembrie. Inspectoratul General de Carabinieri al ... Post-ul Vasile Diacon, medalie de bronz la Campionatul mondial de lupte pe plajă din Grecia apare prima dată în Unica.md.
22:20
Lilian Carp: Tergiversările în dosarul Plahotniuc nu mai sunt posibile. Legislația a fost modificată pentru accelerarea proceselor # Unica.md
Tergiversările repetate ale ședințelor de judecată în cazul fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc nu vor mai fi posibile, a declarat Lilian Carp, președintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ... Post-ul Lilian Carp: Tergiversările în dosarul Plahotniuc nu mai sunt posibile. Legislația a fost modificată pentru accelerarea proceselor apare prima dată în Unica.md.
22:20
Republica Moldova, tot mai aproape de SEPA: transferuri în euro mai rapide și ieftine pentru cetățeni și companii # Unica.md
Delegația Băncii Naționale a Moldovei (BNM), condusă de guvernatoarea Anca Dragu, participă în zilele de 29 și 30 septembrie la Forumul Inițiativei de la Viena (Vienna Initiative Full Forum 2025), ... Post-ul Republica Moldova, tot mai aproape de SEPA: transferuri în euro mai rapide și ieftine pentru cetățeni și companii apare prima dată în Unica.md.
Acum 6 ore
19:10
Ucraina confirmă atacul cu rachete Neptun asupra unei uzine militare din regiunea Briansk # Unica.md
Forțele Armate ale Ucrainei au confirmat că, pe 29 septembrie, au lansat un atac cu patru rachete de croazieră cu rază lungă de acțiune Neptun asupra uzinei Karacevski Elektrodetal din ... Post-ul Ucraina confirmă atacul cu rachete Neptun asupra unei uzine militare din regiunea Briansk apare prima dată în Unica.md.
Acum 8 ore
19:00
Reacția Washingtonului în urma alegerilor de la Chișinău: „Așteptăm să colaborăm cu noul Guvern” # Unica.md
Statele Unite, prin intermediul Ambasadei SUA la Chișinău, au transmis un mesaj de felicitare după alegerile parlamentare din Republica Moldova, subliniind deschiderea pentru colaborare cu viitorul Guvern. „Felicităm poporul moldovenesc ... Post-ul Reacția Washingtonului în urma alegerilor de la Chișinău: „Așteptăm să colaborăm cu noul Guvern” apare prima dată în Unica.md.
Acum 12 ore
16:50
Cuplul de cântăreți Serghei și Irina Kovalsky, cunoscuți ca fondatorii trupei „Lume”, au organizat un eveniment special de tip gender reveal pentru a afla și a dezvălui sexul celui de-al ... Post-ul Surpriză la gender reveal: Serghei și Irina Kovalsky au aflat sexul copilului apare prima dată în Unica.md.
16:30
Inspectorii de mediu din raionul Nisporeni au desfășurat recent o razie de control pentru a verifica legalitatea transportului de masă lemnoasă pe teritoriul raionului. În cadrul acțiunii, mai multe mijloace ... Post-ul Razie de verificare a transportului de lemne în raionul Nisporeni apare prima dată în Unica.md.
16:20
Maia Sandu: „Nu este victoria unui partid, este victoria țării” – Mesajul președintei după alegerile parlamentare # Unica.md
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de unitate și recunoștință, la scurt timp după victoria Partidului Acțiune și Solidaritate în alegerile parlamentare din 28 septembrie. Lidera de ... Post-ul Maia Sandu: „Nu este victoria unui partid, este victoria țării” – Mesajul președintei după alegerile parlamentare apare prima dată în Unica.md.
16:10
VIDEO. Două cupluri din Marea Britanie și SUA, atacate de un elefant în Delta Okavango, Botswana # Unica.md
Două cupluri din Marea Britanie și SUA au trecut prin clipe de groază sâmbătă, 27 septembrie, după ce au fost atacați de un elefant în timpul unui tur cu barca ... Post-ul VIDEO. Două cupluri din Marea Britanie și SUA, atacate de un elefant în Delta Okavango, Botswana apare prima dată în Unica.md.
16:10
Consultații profilactice gratuite în raionul Anenii Noi oferite de echipe mobile de medici specialiști # Unica.md
Echipe mobile de medici specialiști vor oferi populației din raionul Anenii Noi consultații profilactice gratuite, finanțate din fondurile măsurilor de profilaxie ale Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM). Foto ... Post-ul Consultații profilactice gratuite în raionul Anenii Noi oferite de echipe mobile de medici specialiști apare prima dată în Unica.md.
16:00
Andrei Spînu: „Moldova a stat dreaptă” – reacție optimistă după victoria alegerilor parlamentare # Unica.md
Fostul ministru al Infrastructurii, Andrei Spînu, a reacționat la rezultatele alegerilor din 28 septembrie, exprimându-și surprinderea față de victoria detașată a partidului de guvernământ. „Am fost pesimist. În toată perioada ... Post-ul Andrei Spînu: „Moldova a stat dreaptă” – reacție optimistă după victoria alegerilor parlamentare apare prima dată în Unica.md.
15:50
La punctul de trecere Sculeni, polițiștii de frontieră au depistat un automobil furat din Lituania # Unica.md
Pe 28 septembrie, în jurul orei 09:50, la punctul de trecere Sculeni, polițiștii de frontieră au identificat un automobil semnalat ca furat în bazele internaționale de date, informează autoritățile, transmite telegraph.md. ... Post-ul La punctul de trecere Sculeni, polițiștii de frontieră au depistat un automobil furat din Lituania apare prima dată în Unica.md.
15:50
Peste douăzeci persoane din regiunea transnistreană, reținute pentru implicare în acțiuni de destabilizare # Unica.md
În decursul zilei de luni, 21 de persoane originare din regiunea transnistreană au fost reținute pentru implicarea în acțiuni de destabilizare, potrivit surselor TVR Moldova. Pe 28 septembrie, Inspectoratul General ... Post-ul Peste douăzeci persoane din regiunea transnistreană, reținute pentru implicare în acțiuni de destabilizare apare prima dată în Unica.md.
15:50
Un tânăr de 19 ani a fost transportat la spital după ce mașina în care se afla a fost implicată într-un accident rutier grav, produs în weekend, în jurul orei ... Post-ul Accident grav pe strada Muncești: un tânăr de 19 ani a ajuns la spital apare prima dată în Unica.md.
15:40
Curtea Constituțională urmează să confirme rezultatele oficiale ale alegerilor parlamentare # Unica.md
Curtea Constituțională a Republicii Moldova va valida rezultatele finale ale alegerilor parlamentare din 28 septembrie și mandatele noilor deputați în termen de cel mult două săptămâni. Potrivit Comisiei Electorale Centrale ... Post-ul Curtea Constituțională urmează să confirme rezultatele oficiale ale alegerilor parlamentare apare prima dată în Unica.md.
15:40
Cu profund regret, conducerea IGSU transmite condoleanțe pentru trecerea în neființă a colegului Stanislav Ceaglei Dimitri # Unica.md
Cu profund regret, conducerea și întregul efectiv al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) transmit sincere condoleanțe familiei, rudelor și apropiaților în legătură cu trecerea în neființă a colegului ... Post-ul Cu profund regret, conducerea IGSU transmite condoleanțe pentru trecerea în neființă a colegului Stanislav Ceaglei Dimitri apare prima dată în Unica.md.
15:40
Fost vicepreședinte de instanță, trimis în judecată pentru escrocherie și fals în declarații # Unica.md
Un fost judecător, care a deținut funcția de vicepreședinte de instanță, a fost deferit justiției sub acuzațiile de escrocherie și fals în declarații, în urma unei cauze penale inițiate de ... Post-ul Fost vicepreședinte de instanță, trimis în judecată pentru escrocherie și fals în declarații apare prima dată în Unica.md.
15:30
Kremlinul acuză autoritățile moldovene de restricționarea dreptului la vot al diasporei din Rusia la alegerile parlamentare # Unica.md
Kremlinul a criticat dur autoritățile din Republica Moldova, acuzându-le că au limitat dreptul la vot al diasporei moldovene din Federația Rusă în cadrul alegerilor parlamentare desfășurate duminică, 28 septembrie. FOTO: ... Post-ul Kremlinul acuză autoritățile moldovene de restricționarea dreptului la vot al diasporei din Rusia la alegerile parlamentare apare prima dată în Unica.md.
15:20
Plahotniuc va fi judecat separat în dosarul „Frauda Bancară”. Reacția avocatului și procurorului # Unica.md
Fostul lider PDM, Vlad Plahotniuc, va fi judecat într-o cauză separată disjunsă din dosarul „Frauda Bancară”, potrivit unei decizii emise astăzi de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani. Avocatul lui Plahotniuc, ... Post-ul Plahotniuc va fi judecat separat în dosarul „Frauda Bancară”. Reacția avocatului și procurorului apare prima dată în Unica.md.
13:40
Alegerea tipului de scutec poate părea simplă! Dar dacă ai copii, știi că fiecare opțiune vine cu avantaje și compromisuri. Pentru pielea sensibilă a bebelușilor, confort, igienă și cost sunt ... Post-ul Scutece de unica folosință vs scutece reutilizabile: avantaje și dezavantaje/P apare prima dată în Unica.md.
13:30
În Republica Moldova, trufele – ciuperci rare și extrem de prețioase, considerate delicatese gastronomice – trăiesc ascunse sub pământ, la adâncimi între 15 și 40 de centimetri. Deși puțin cunoscute ... Post-ul Trufele din Republica Moldova: raritate, cercetare și potențial nevalorificat apare prima dată în Unica.md.
13:20
Purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Dmitri Peskov, a declarat că o evaluare oficială a rezultatelor alegerilor parlamentare din Republica Moldova, desfășurate duminică, 28 septembrie, va fi făcută ulterior, după ... Post-ul Cum comentează Kremlinul rezultatul alegerilor din Republica Moldova apare prima dată în Unica.md.
13:10
Bolile cardiovasculare rămân principala cauză de deces în Republica Moldova, fiind responsabile pentru peste 55% din totalul morților cauzate de boli netransmisibile – o situație care persistă de peste 20 ... Post-ul Principala cauză de deces în Republica Moldova apare prima dată în Unica.md.
13:00
Operațiune rusească de dezinformare au folosit identitatea jurnaliștilor români pentru a discredita PAS și Maia Sandu în Republica Moldova # Unica.md
Un raport realizat de Alliance4Europe, echipă formată din 16 cercetători și jurnaliști de investigație din Europa, inclusiv România, relevă că identitatea unor jurnaliști Digi24 a fost furată și folosită abuziv ... Post-ul Operațiune rusească de dezinformare au folosit identitatea jurnaliștilor români pentru a discredita PAS și Maia Sandu în Republica Moldova apare prima dată în Unica.md.
13:00
Blocul electoral Patriotic organizează protest pașnic în fața Parlamentului, contestând rezultatele alegerilor # Unica.md
Astăzi, 29 septembrie, Blocul electoral Patriotic, format din Socialiști, Comuniști, Inima Moldovei și Viitorul Moldovei, a organizat un protest pașnic în fața Parlamentului Republicii Moldova. Deși inițial au invitat și ... Post-ul Blocul electoral Patriotic organizează protest pașnic în fața Parlamentului, contestând rezultatele alegerilor apare prima dată în Unica.md.
12:50
Reluarea ședinței în dosarul „frauda bancară” la Judecătoria Chișinău cu posibilă prezență a lui Vlad Plahotniuc # Unica.md
Astăzi, 29 septembrie, la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, va fi reluată ședința de judecată în dosarul cunoscut sub numele „frauda bancară”. Aceasta urmează după ce ședința programată pe 26 septembrie ... Post-ul Reluarea ședinței în dosarul „frauda bancară” la Judecătoria Chișinău cu posibilă prezență a lui Vlad Plahotniuc apare prima dată în Unica.md.
12:50
Promo-LEX raportează peste 900 de incidente la alegerile parlamentare din 28 septembrie, cu creșteri semnificative față de scrutinurile anterioare # Unica.md
Observatorii Promo-LEX au raportat duminică, 28 septembrie, peste 900 de incidente legate de desfășurarea alegerilor parlamentare. Nicolae Panfil, șeful Misiunii de Observare, a subliniat că numărul neregulilor este mult mai ... Post-ul Promo-LEX raportează peste 900 de incidente la alegerile parlamentare din 28 septembrie, cu creșteri semnificative față de scrutinurile anterioare apare prima dată în Unica.md.
12:50
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a felicitat-o pe Maia Sandu pentru victoria PAS la alegerile parlamentare # Unica.md
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avut o discuție telefonică cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, căreia i-a transmis felicitări pentru victoria obținută de partidul de guvernământ la alegerile parlamentare din ... Post-ul Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a felicitat-o pe Maia Sandu pentru victoria PAS la alegerile parlamentare apare prima dată în Unica.md.
12:40
Liderii Uniunii Europene felicită Republica Moldova după victoria PAS la alegerile parlamentare # Unica.md
Principalii lideri ai Uniunii Europene au transmis mesaje de felicitare Republicii Moldova, după ce Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a câștigat alegerile parlamentare cu peste 50% din voturi, obținând majoritatea ... Post-ul Liderii Uniunii Europene felicită Republica Moldova după victoria PAS la alegerile parlamentare apare prima dată în Unica.md.
12:40
Dorin Recean mulțumește cetățenilor pentru susținerea și lecția de demnitate oferită la alegeri # Unica.md
Dorin Recean, candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la alegerile parlamentare, a adresat un mesaj de mulțumire cetățenilor pentru „lecția incredibilă de demnitate, curaj și dragoste de neam” arătată în ... Post-ul Dorin Recean mulțumește cetățenilor pentru susținerea și lecția de demnitate oferită la alegeri apare prima dată în Unica.md.
12:40
Igor Grosu, mesaj puternic după alegeri: „Moldova a ținut capul sus și s-a ridicat deasupra săbii” # Unica.md
Liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, a susținut luni, 29 septembrie, o conferință de presă în care a transmis un mesaj emoționant și plin de recunoștință, la o ... Post-ul Igor Grosu, mesaj puternic după alegeri: „Moldova a ținut capul sus și s-a ridicat deasupra săbii” apare prima dată în Unica.md.
Acum 24 ore
11:30
În ultimele zile, România a fost surprinsă de prima ninsoare a sezonului, care a căzut în zonele montane precum Transalpina, Pasul Prislop și Harghita. Strat de zăpadă s-a așternut și ... Post-ul A nins pentru prima oară în acest sezon, în România apare prima dată în Unica.md.
11:30
Președintele PAS, Igor Grosu, mulțumește alegătorilor și subliniază victoria poporului la alegerile parlamentare # Unica.md
Igor Grosu, președintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), a transmis un mesaj de mulțumire către cetățeni după încheierea scrutinului parlamentar, afirmând că victoria nu aparține doar partidului, ci întregului popor ... Post-ul Președintele PAS, Igor Grosu, mulțumește alegătorilor și subliniază victoria poporului la alegerile parlamentare apare prima dată în Unica.md.
11:20
Irina Vlah denunță alegerile parlamentare din 28 septembrie: „O farsă regizată de PAS, Moldova nu mai este stat democratic” # Unica.md
Irina Vlah, președinta Partidului „Inima Moldovei” – formațiune recent exclusă din Blocul electoral Patriotic – a lansat critici dure la adresa scrutinului parlamentar din 28 septembrie, considerându-l lipsit de legitimitate. ... Post-ul Irina Vlah denunță alegerile parlamentare din 28 septembrie: „O farsă regizată de PAS, Moldova nu mai este stat democratic” apare prima dată în Unica.md.
11:10
Andrei Năstase a transmis un mesaj de mulțumire și apreciere către susținătorii săi, după alegerile parlamentare din 28 septembrie. Acesta a subliniat că fiecare gest de susținere a fost mai ... Post-ul Andrei Năstase, mesaj de mulțumire către susținători după alegeri apare prima dată în Unica.md.
11:10
Candidatul Partidului Schimbării mulțumește alegătorilor și face o analiză dură a ultimilor patru ani sub guvernarea PAS # Unica.md
Într-un mesaj adresat susținătorilor săi, candidatul Partidului Schimbării a exprimat recunoștința față de cei 5.024 de oameni care au votat pentru echipă, integritate și un program ambițios de reforme, apreciind ... Post-ul Candidatul Partidului Schimbării mulțumește alegătorilor și face o analiză dură a ultimilor patru ani sub guvernarea PAS apare prima dată în Unica.md.
10:50
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) a emis o declarație dură după alegerile parlamentare din 28 septembrie, caracterizând scrutinul drept unul marcat de o presiune psihologică imensă asupra electoratului și ... Post-ul PLDM acuză PAS de manipulare și intimidare în alegeri apare prima dată în Unica.md.
10:50
Alexandr Stoianoglo, unul dintre liderii blocului Alternativa, a transmis un mesaj către cetățeni după încheierea scrutinului parlamentar. El a mulțumit tuturor alegătorilor, indiferent de opțiunea politică, subliniind că votul fiecăruia ... Post-ul Alexandr Stoianoglo, unul din liderii blocului Alternativa: „Suntem un singur popor” apare prima dată în Unica.md.
10:40
Două tinere au fost găsite carbonizate în incendiul de proporții de la un hotel din Prahova # Unica.md
Pompierii militari din Prahova au intervenit luni dimineață pentru stingerea unui incendiu violent izbucnit la un operator economic din comuna Bărcănești, satul Tătărani. Focul s-a manifestat la o clădire cu ... Post-ul Două tinere au fost găsite carbonizate în incendiul de proporții de la un hotel din Prahova apare prima dată în Unica.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.