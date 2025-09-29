R. Moldova a demonstrat un angajament puternic pentru transparență și integritatea procesului electoral, constată observatori internaționali
Radio Moldova, 29 septembrie 2025 21:40
Alegerile parlamentare din 28 septembrie din Republica Moldova au fost competitive și bine administrate, oferind alegătorilor o opțiune reală și pluralistă. Totuși, procesul electoral a fost marcat de ingerințe externe, tentative de cumpărare a voturilor și campanii de dezinformare. Concluziile preliminare au fost prezentate luni, 29 septembrie, de Misiunea Internațională de Observare a Alegerilor, formată din reprezentanți ai Oficiului OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (ODIHR), Adunării Parlamentare a OSCE (OSCE PA), Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) și Parlamentului European (PE).
• • •
Guvernatoarea BNM: „R. Moldova va deveni curând parte operațională a SEPA, o deschidere reală către UE” # Radio Moldova
O delegație a Băncii Naționale a Moldovei (BNM) participă, în perioada 29-30 septembrie, la Forumul Inițiativei de la Viena, găzduit la Bruxelles de Comisia Europeană. În scurt timp, R. Moldova va deveni parte operațională a SEPA, lucru care înseamnă o deschidere reală către Uniunea Europeană (UE) și un sprijin semnificativ pentru cetățeni și mediul de afaceri prin transferuri mai rapide, mai sigure și mai ieftine, a evidențiat guvernatoarea BNM, Anca Dragu.
21:00
Bolile cardiovasculare cauzează circa 57% din decesele cauzate de maladiile netransmisibile # Radio Moldova
În Republica Moldova, bolile cardiovasculare sunt, de peste două decenii, principala cauză de deces și reprezentă circa 57% din totalul deceselor cauzate de bolile netransmisibile. Sunt datele prezentate de Ministerul Sănătății, în contextul Zilei mondiale a inimii, marcată pe 29 septembrie.
20:30
Premierul polonez Donald Tusk a făcut apel la Occident să dea dovadă de unitate în ceea ce privește războiul Rusia-Ucraina. În cadrul Forumului de Securitate care s-a desfășurat la Varșovia, Tusk a declarat că acest război este și războiul Europei.
20:20
Zelenski, la Forumul de Securitate de la Varșovia: „Cer închiderea Mării Baltice pentru Rusia din cauza incursiunilor cu drone” # Radio Moldova
Rusia folosește tancurile sale petroliere pentru a lansa drone în spațiul aerian al NATO și ar trebui să îi fie refuzat accesul la Marea Baltică, a declarat președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, în cadrul Forumului de Securitate de la Varșovia din 29 septembrie, acesta participând la reuniune online, notează presa ucraineană. Declarația vine pe fondul tensiunilor în creștere dintre Rusia și NATO, inclusiv a interferenței sporite a Federației Ruse în spațiul aerian al statelor membre ale alianței.
20:20
Procesul lui Plahotniuc va continua, indiferent de pretexte: „Sunt foarte multe vieți ruinate de această persoană” # Radio Moldova
Tergiversările repetate ale ședințelor de judecată în cazul fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc nu vor mai fi posibile, susține Lilian Carp, președintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică și candidat al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la parlamentarele din 28 septembrie.
20:00
Lilian Carp la Radio Moldova: Procesul lui Plahotniuc va merge înainte, indiferent de pretexte # Radio Moldova
Tergiversările repetate ale ședințelor de judecată în cazul fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc nu vor mai fi posibile, a declarat candidatul PAS, Lilian Carp, în emisiunea „La 360 de grade” de la Radio Moldova.
19:10
Candidat PAS, la Radio Moldova: „Integrarea în UE, un obiectiv ce necesită implicarea mai multor parteneri” # Radio Moldova
Procesul de integrare europeană nu este doar un proiect al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), ci un obiectiv național care necesită implicarea cât mai multor parteneri, susține candidatul PAS, Lilian Carp. El a declarat la emisiunea „La 360 de grade” de la Radio Moldova că, în următorii patru ani, este nevoie de o mai mare deschidere din partea PAS, pentru a atrage specialiști și colabora cu ei în procesele de reformă și dezvoltare a țării.
18:50
„Din tot răul, am votat tot ce e mai bun”: Cetățenii comentează rezultatele alegerilor la Radio Moldova # Radio Moldova
Unii au votat pentru democrație și pentru direcția europeană a țării, alții au recunoscut că nu cunosc rezultatele alegerilor, în timp ce o parte s-a arătat nemulțumită de desfășurarea scrutinului, potrivit unui sondaj realizat în stradă de jurnaliștii de la Radio Moldova. Cert este, însă, că toți intervievații noștri își pun speranța într-un viitor mai bun, pe care îl văd acum în mâinile deputaților aleși. Majoritatea interlocutorilor au afirmat că au participat la procesul de vot desfășurat duminică, 28 septembrie.
18:50
Senatorii români s-au ridicat și au aplaudat, luni, 29 septembrie, rezultatul alegerilor parlamentare din Republica Moldova, în care Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut peste 50% dintre voturi. Înainte de a începe ședința de la ora 16:00, președintele Senatului, Mircea Abrudean, i-a felicitat pe moldoveni pentru „rezultatul votului din 28 septembrie”.
18:20
„Vom fi în UE în 2028”: Reacțiile concurenților electorali care au acumulat mai puțin de 1% la parlamentarele din 28 septembrie # Radio Moldova
„Fiecare vot este o sămânță care prinde rădăcini”, „avem pace asigurată, vom fi în UE în 2028” sau „PAS a câștigat, opoziția a pierdut” - sunt câteva dintre reacțiile concurenților electorali care nu au reușit să acceadă în Parlament după alegerile din 28 septembrie 2025. Deși scorul electoral a 17 concurenți a fost modest, sub 1% din voturi, mesajele transmise la o zi după scrutin arată recunoștință față de alegători, critici față de guvernare sau promisiuni de a continua lupta politică.
18:20
Finalul de septembrie a venit cu vreme rece, dar și cu primele ninsori în România. A nins în câteva localități și zone de munte, iar imaginile au fost publicate pe platformele sociale, informează Digi24.
18:20
Ambasada SUA la Chișinău, după alegeri: „Așteptăm cu nerăbdare să colaborăm în chestiuni de interes comun” # Radio Moldova
Ambasada Statelor Unite (SUA) la Chișinău apreciază participarea cetățenilor moldoveni la scrutinul din 28 septembrie și a transmis că „așteaptă cu nerăbdare să colaboreze în chestiuni de interes comun” cu viitorul Parlament.
18:00
Din 15 octombrie, Letonia blochează transportul ocazional de pasageri spre Belarus și Rusia # Radio Moldova
Transportul internațional de persoane prin curse de ocazie nu va mai fi permis, începând cu 15 octombrie, prin punctele de trecere a frontierei Republicii Letonia cu Belarus și Federația Rusă – Pāternieku, Grebņevas și Terehovas.
17:50
Europarlamentarul Dan Barna: Alegătorii moldoveni au demonstrat o maturitate politică remarcabilă într-un scrutin de o importanță istorică # Radio Moldova
Rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare din 28 septembrie indică o victorie clară a forțelor proeuropene, într-un climat politic în care cetățenii și-au afirmat tot mai ferm opțiunea europeană. Europarlamentarul Dan Barna califică rezultatul scrutinului drept un „miracol democratic” pentru întreaga regiune europeană, evidențiind maturitatea democratică a societății moldovenești și reziliența sa în fața provocărilor hibride. Și expertul în securitate Ștefan Bejan subliniază că societatea moldovenească a evoluat civic și politic și a oferit un sprijin popular masiv vectorului european.
17:30
O fostă judecătoare ajunge pe banca acuzaților pentru escrocherie și fals în declarații # Radio Moldova
O fostă judecătoare, care a deținut și funcția de vicepreședinte de instanță, ajunge pe banca acuzaților după ce ar fi însușit prin înșelăciune și abuz de încredere aproximativ 2.5 milioane de lei de la trei persoane, potrivit Procuraturii Anticorupție.
17:10
17:10
PAS, sprijin masiv din partea diasporei la parlamentare. Blocul „Patriotic”, favorit în Rusia, Belarus și Bulgaria # Radio Moldova
Diaspora moldovenească s-a mobilizat exemplar și la scrutinul parlamentar din 28 septembrie 2025. Peste 277 de mii de cetățeni ai R Moldova au votat peste hotare, adică 17,5% din totalul celor peste 1.6 milioane de alegători prezenți duminică la urne. Rezultatele confirmă un sprijin majoritar al diasporei pentru orientarea proeuropeană a R. Moldova. Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a fost votat masiv în majoritatea țărilor unde au votat moldoveni stabiliți peste hotare.
17:00
Votul acordat PAS nu e „un cec în alb”. Experții comentează rezultatele alegerilor parlamentare # Radio Moldova
Alegerile parlamentare din Republica Moldova au demonstrat că orientarea europeană a țării nu este un accident, este o înțelegere matură și conștientă a cetățenilor. Votul masiv proeuropean arată că statul își urmează cu determinare vectorul confirmat la referendumul de anul trecut și nu mai vrea să rămână în sfera de influență a Federației Ruse. Acestea sunt părerile mai multor comentatori și experți politici, invitați la emisiunea „Zi de Zi” de la Radio Moldova.
16:50
Declarație: „Campaniile de dezinformare, promovarea dezbinării și a urii interetnice din partea propagandei Kremlinului nu se vor opri” # Radio Moldova
Poporul R. Moldova a învins Rusia, rezistând celei mai ample operațiuni de amestec extern în alegeri. Imixtiune de așa amploare nu a existat în nicio altă țară în toată istoria democrației, afirmă președintele Comunității WatchDog, Valeriu Pașa.
16:30
Moldovenii, urmași ai lui Ștefan cel Mare, i-au arătat lui Putin „ceva mai puternic decât toate armele: votul”, comentează Traian Băsescu rezultatele alegerilor # Radio Moldova
Votul este cea mai puternică armă inventată de omenire, iar de acest lucru s-ar fi convins liderul rus Vladimir Putin, după alegerile parlamentare din 28 septembrie, desfășurate în R. Moldova, sugerează fostul președinte al României, Traian Băsescu.
16:20
„R. Moldova a făcut o alegere clară pentru libertate, democrație și Europa”: UE felicită Chișinăul pentru rezultatul alegerilor # Radio Moldova
Uniunea Europeană (UE) a salutat rezultatul recentelor alegeri din Republica Moldova, calificându-l drept o „victorie clară” a democrației și a voinței populare, în ciuda eforturilor masive ale Rusiei de a influența procesul electoral.
16:00
Scrutin decisiv pentru parcursul european al R. Moldova: ce au scris publicațiile internaționale despre scrutinul din 28 septembrie # Radio Moldova
Republica Moldova a atras atenția internațională și în ziua de 28 septembrie, când a organizat alegeri parlamentare, scrutin urmărit îndeaproape de marile redacții ale lumii, precum BBC, Al Jazeera, CNN, Le Monde, Reuters sau RBC Ucraina. În presa internațională, alegerile din R. Moldova au fost catalogate „decisive” pentru parcursul european al țării și pentru separarea de influența Moscovei.
15:40
15:30
Tenismena britanică cu origini românești Emma Răducanu a eșuat inexplicabil în partida cu americanca Jessica Pegula din turul 3 al turneului de la Beijing. Ea a cedat cu 6-3, 6-7, 0-6 într-o partidă în care a ratat 3 mingi de meci.
15:20
Zelenski, la Varșovia: „Cer închiderea Mării Baltice pentru Rusia din cauza incursiunilor cu drone” # Radio Moldova
Rusia folosește tancurile sale petroliere pentru a lansa drone în spațiul aerian al NATO și ar trebui să îi fie refuzat accesul la Marea Baltică, a declarat președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, la Forumul de Securitate de la Varșovia din 29 septembrie, notează presa ucraineană. Declarația vine pe fondul tensiunilor în creștere dintre Rusia și NATO, inclusiv a interferenței sporite a Federației Ruse în spațiul aerian al statelor membre ale alianței.
15:10
Rezultatele preliminare finale ale alegerilor parlamentare din 28 septembrie arată că în noul Legislativ vor accede cinci concurenți electorali. Comisia Electorală Centrală a finalizat numărarea și centralizarea proceselor-verbale, iar datele confirmă că unul dintre competitori a depășit pragul de 50% din voturi și va guverna R. Moldova în viitorii patru ani.
15:00
15:00
Maia Sandu: „Moldovenii au decis pentru Moldova, în pofida imixtiunilor și banilor pe care Moscova i-a cheltuit” # Radio Moldova
Rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie „nu e victoria unui partid sau a unor alegători”, ci „*e victoria țării și trebuie să o folosim pentru binele tuturor cetățenilor”, a transmis președinta Maia Sandu luni, 29 septembrie, după anunțarea rezultatelor preliminare finale de la scrutinul de duminică. Șefa statului a mulțumit cetățenilor pentru participarea masivă la scrutin și a subliniat că votul reprezintă un mandat puternic pentru continuarea parcursului european al Republicii Moldova.
14:50
Harta votului la parlamentare: Chișinăul și centrul țării – proeuropene, nordul și Găgăuzia – proruse. Rezultate comparate cu scrutinul din 2021 # Radio Moldova
Alegerile parlamentare din 28 septembrie confirmă polaritatea opțiunilor geopolitice din Republica Moldova. Dacă vectorul proeuropean este mai pronunțat în municipiul Chișinău și în centrul R. Moldova, la nord și în Găgăuzia votul a susținut partidele proruse.
14:40
În pofida incidentelor semnalate, ziua alegerilor s-a desfășurat, în majoritatea secțiilor de votare, în mod calm și fără situații deosebite. Pentru majoritatea cetățenilor alegerile au decurs fără excese, potrivit constatărilor preliminare ale Misiunii de observare Promo-LEX. Alegerile au demonstrat că Republica Moldova continuă să funcționeze ca o democrație, chiar dacă mai sunt aspecte care necesită îmbunătățiri, a declarat șeful Misiunii, Nicolae Panfil, la o conferință de presă susținută luni, 29 septembrie.
14:40
Echipa Europei a câștigat pentru a doua oară la rând prestigiosul turneu de golf Ryder Cup. Cu vedete precum nord-irlandezul Rory McIlroy, englezii Justin Rose și Tyrrell Hatton, europenii au învins echipa Statelor Unite ale Americii cu 15-13 în meciul de la Farmingdale, din New York. Hatton a adus punctul decisiv, în partida cu americanul Collin Morikawa.
14:30
Verdict dictat de instanță: Vladimir Plahotniuc va fi judecat separat în dosarul „furtul miliardului” # Radio Moldova
Fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc va fi judecat separat în cauza penală privind frauda bancară din 2014, cunoscută drept „furtul miliardului”. Decizia a fost luată luni, 29 septembrie, de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, după ce procurorii au cerut disjungerea cauzei.
14:20
Blocul „Patriotic”, protest în fața Legislativului: contestații depuse la CEC: „Sute de încălcări și abateri în procesul electoral” # Radio Moldova
Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei, care ar putea deține 26 de mandate de deputat în viitorul Parlament, a depus mai multe contestații la Comisia Electorală Centrală (CEC) referitoare la desfășurarea procesului de vot pe 28 septembrie. Anunțul a fost făcut de unul dintre liderii blocului, Igor Dodon, la protestul organizat luni, 29 septembrie, în fața Parlamentului.
13:50
O nouă ședință de judecată are loc luni, 29 septembrie, în dosarul în care Vladimir Plahotniuc este învinuit de fraudă bancară. Fostul lider democrat nu s-a prezentat nici de această dată în fața magistraților.
13:50
Comunistul Voronin, decanul de vârstă al viitorului Parlament: Numele celor 101 potențiali viitori deputați # Radio Moldova
Ședința de constituire a Parlamentului Republicii Moldova de Legislatura a XII-a ar putea fi prezidată de comunistul Vladimir Voronin, fost șef de stat, deputat și ministru, care, potrivit datelor preliminare anunțate de Comisia Electorală Centrală (CEC), ar obține un nou mandat de legislator.
13:40
Cetățenii Republicii Moldova au mers duminică, 28 septembrie, la urne să-și aleagă noul Parlament, legislatura a XII-a. Scrutinul este considerat decisiv pentru direcția țării: continuarea parcursului european sau apropierea de Federația Rusă.
13:20
12:40
12:20
Liderul PAS: R. Moldova a câștigat în fața unor dușmani care păreau imposibil de învins # Radio Moldova
Cetățenii Republicii Moldova au câștigat o bătălie în fața unor „dușmani ai țării” care păreau imposibil de învins, a declarat președintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, comentând rezultatele scrutinului parlamentar din 28 septembrie. La o conferință de presă susținută luni, după alegeri, Grosu a afirmat că „nu doar PAS a câștigat alegerile, au câștigat oamenii”.
12:20
Pentru europeni, alegerile din R. Moldova se succed și sunt toate la fel. Fie că este vorba de primari, parlamentari sau președinție, adevărata problemă în joc este întotdeauna geopolitică. De astă dată, însă, miza a fost mult mai mare decât de obicei. Cum o estimează o analiză publicată pe site-ul cotidianului francez «Libération», „importanța acordată alegerilor de către propaganda Kremlinului arată cât de cruciale s-au dovedit acestea.”
12:00
Reacții internaționale după alegerile parlamentare: „Alegerea este clară – Europa, democrație, libertate” # Radio Moldova
Rezultatele alegerilor parlamentare din R. Moldova vin cu un val de reacții din partea liderilor politici internaționali. În mesajele transmise de aceștia este evidențiat sprijinul ferm pentru continuarea parcursului european și democratic al țării.
11:50
11:50
Fotbalistul moldovean Artur Ioniță a marcat primul său gol din acest sezon pentru echipa sa de club, Triestina Calcio # Radio Moldova
Mijlocașul Artur Ioniță a înscris în partida cu AC Renate din cadrul etapei a 7-a din Serie C, a treia divizie valorică a fotbalului italian. Moldoveanul a fost titular și a marcat în minutul 81 al meciului, astfel dublând avantajul echipei sale. Moldoveanul a reușit un gol excepțional cu un șut la vinclu.
11:30
FCSB, victorie și hora bucuriei: echipa bucureșteană a câștigat în Superliga românescă de fotbal după 8 etape # Radio Moldova
FCSB a repurtat abia a doua victorie în actuala ediție a Superligii românești de fotbal și prima după 8 etape. Într-un meci din cadrul rundei a 11-a, echipa bucureșteană a învins cu 1:0 pe teren propriu pe Oțelul Galați. Florin Tănase a marcat singurul gol din penalty în minutul 48, după ce portarul Cosmin Dur-Bozoancă l-a faultat în careu pe italianul Juri Cisotti.
11:30
Atacurile rusești împotriva Ucrainei au ucis trei civili și au rănit alți cel puțin 76 în ultimele 24 de ore, au raportat autoritățile regionale pe 29 septembrie, citate de The Kyiv Independent.
11:20
Președintele american Donald Trump a permis Ucrainei să lovească ținte aflate în adâncul teritoriului Rusiei. Declarația a fost făcută de trimisul special pentru Ucraina, Keith Kellogg, într-un interviu pentru Fox News. Kellogg a afirmat că decizia este sprijinită și de alți membri ai administrației Trump, scrie Unian și 24tv.ua.
11:10
Angelica Caraman: S-a reușit asigurarea unui climat de siguranță pe parcursul întregului proces de votare # Radio Moldova
Desfășurate într-un context marcat de dificultăți și provocări majore la adresa instituțiilor de drept, alegerile parlamentare din Republica Moldova au avut loc în condiții de legalitate și siguranță, a declarat luni, 29 septembrie, președinta Comisiei Electorale Centrale, Angelica Caraman.
11:00
După alegere în funcție, Trump a urcat 118 poziții în topul Forbes al celor mai bogați oameni din lume # Radio Moldova
Averea familiei Trump a crescut brusc după alegerea sa, scrie revista Forbes, citată de DW. Astfel, președintele SUA și soția sa, Melania Trump, și-au mărit averea cu 3 miliarde de dolari din noiembrie 2024, ajungând la 7,3 miliarde de dolari. În clasamentul celor mai bogați oameni din lume, Trump a urcat 118 poziții și ocupă acum locul 201.
10:40
Validarea mandatelor de către Curtea Constituțională și constituirea noului Parlament: ce se întâmplă după alegerile din 28 septembrie # Radio Moldova
După încheierea alegerilor parlamentare, Comisia Electorală Centrală verifică și centralizează rezultatele, apoi transmite documentele către Curtea Constituțională pentru validare. Analistul politic Igor Boțan a explicat, într-un interviu pentru Moldova 1, care sunt etapele următoare până când deputații își ocupă fotoliile în Parlament.
