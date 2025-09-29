650.000 de beneficiari ai medicamentelor compensate, înregistrați în primele opt luni ale anului
Realitatea.md, 29 septembrie 2025 21:40
Circa 650 de mii de persoane au beneficiat, în primele opt luni ale anului, de medicamente și dispozitive compensate prin „eRețeta". În această perioadă, Compania Națională de Asigurări în Medicinăa transferat farmaciilor peste 826 de milioane de lei, cu 82 de milioane mai mult comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. În jur de 775
• • •
Acum 30 minute
21:40
650.000 de beneficiari ai medicamentelor compensate, înregistrați în primele opt luni ale anului # Realitatea.md
Acum o oră
21:00
Aplauze în Senatul României: „Dragi cetățeni ai Republicii Moldova, v-ați mobilizat exemplar” # Realitatea.md
Senatorii au aplaudat, luni, 29 septembrie curent, în plen, rezultatul alegerilor parlamentare din Republica Moldova. Președintele forului, Mircea Abrudean, a afirmat că cetățenii moldoveni s-au mobilizat exemplar și au demonstrat cât sunt de determinați în drumul pro-european, transmite agerpres.ro. „Aș dori să folosim începutul acestei ședințe de plen a Senatului pentru a-i felicita pe cetățenii
Acum 2 ore
20:40
Banca Națională participă la Forumul Inițiativei de la Viena: Moldova avansează spre standardele bancare europene # Realitatea.md
Delegația Băncii Naționale a Moldovei, condusă de guvernatoarea Anca Dragu, participă în perioada 29–30 septembrie la Forumul Inițiativei de la Viena, desfășurat la Bruxelles sub egida Comisiei Europene. Ediția din acest an se concentrează pe proiectul Uniunea pentru economii și investiții (Savings and Investments Union) pentru economiile din Europa Centrală, de Est și de Sud-Est.
Acum 4 ore
19:50
Putin a semnat: Rusia s-a retras oficial din Convenția Europeană pentru Prevenirea Torturii # Realitatea.md
Rusia a denunțat Convenția Europeană pentru Prevenirea Torturii. Vladimir Putin a semnat decretul, după ce Duma de Stat a aprobat decizia de rigoare. Oficial, denunțarea tratatului reprezintă răspuns la refuzul Consiliului Europei de a include un reprezentant al Moscovei în comitetul care supraveghează convenția împotriva torturii, notează hotnews.ro. În nota de fundamentare a proiectului s-a
19:40
Vizite la muzee, cursuri și interacțiuni cu vorbitori nativi! Elevi și profesori din Găgăuzia au învățat româna la Iași # Realitatea.md
Mai mulți elevi și profesori din Găgăuzia și Taraclia au studiat limba română la o tabără de vară din Iași. Urmare a programului, Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a organizat un eveniment, la care participanții și-au împărtășit impresiile despre experiență. Pe lângă cursurile de gramatică și lectură, precum și sesiunile de lucru în echipă moderate
19:30
Forum de securitate de la Varșovia: Zelenski vrea scut aerian contra amenințărilor rusești # Realitatea.md
Kievul propune aliaților crearea unui scut de apărare aeriană. Măsura ar urma să protejeze de amenințările rusești, conform unei declarații făcute la Forumul de Securitate din Varșovia. Propunerea vine după mai multe încălcări ale spațiului aerian al NATO de către drone în ultima perioadă, informează Agerpres. Subiectul privind situația din Ucraina și colaborarea dintre Alianță
19:00
VIDEO Accident grav la Hîncești, cauzat de o șoferiță care a ieșit pe contrasens. Femeia a fost transportată la spital # Realitatea.md
Două automobile s-au tamponat violent în raionul Hîncești. Potrivit ofițerii de presă a Poliției Naționale, Mariana Bețivu, impactul a avut loc luni, în jurul orei 15:50. Șoferița unui automobil de marca Toyota a manifestat imprudență în trafic și a ignorat regulile circulației rutiere. Drept urmare, femeia a pierdut controlul volanului. Pentru cele mai importante știri, abonează-te
18:30
VOX Unii vor să-l dojenească pe Dodon, iar alții visează la UE. Ce cred cetățenii despre rezultatele alegerilor # Realitatea.md
Cât unii cetățeni sunt mulțumiți de rezultatele alegerilor parlamentare și așteaptă integrarea europeană, alții vor schimbarea guvernării. Echipa Realitatea i-a întrebat cât de mulțumiți sunt de alegerile parlamentare și ce așteptări au de la noul Legislativ. Cei mai optimiști au spus că sunt încrezători că schimbările ce urmează vor fi spre bine. Alții, mai pesimiști,
18:10
După vizita comună în Moldova, Macron, Merz și Tusk recunosc rezultatele alegerilor: Ne angajăm să sprijinim democrația # Realitatea.md
După vizita comună în Moldova, președintele Franței Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și premierul polanez Donald Tusk recunosc rezultatele alegerilor de pe 28 septembrie. Oficialii au emis o declarație comună și au felicitat cetățenii noștri „pentru angajamentul față de democrație la o răscruce de drumuri crucială". Cei trei lideri consideră rezultatele alegerilor drept o voință
Acum 6 ore
17:50
FOTO Un taxi a fost făcut praf la Telecentru. Șoferul la spital, circulația troleibuzelor afectată # Realitatea.md
Un taxi a fost făcut zob după un accident rutier produs luni, 29 septembrie, pe strada Pan Halippa din cartierul Telecentru al Capitalei. La fața locului au intervenit pompierii, polițiștii și medicii de pe ambulanță. „Potrivit informațiilor preliminare, conducătorul unui automobil de marca Toyota, în vârstă de 59 de ani, în timpul deplasării, nu a
17:50
Artistul din Republica Moldova, Dan Bălan (46 de ani), a mers la București unde a susținut două concerte spectaculoase la Sala Palatului, pe 27 și 28 septembrie. Show-urile au fost sold out, iar producția s-a ridicat la peste 150.000 de euro, transmite click.ro. Evenimentele, organizate de R&B Agency, au purtat titlul „Soundstalgic" și au adus
17:50
Acoperiș modern nu este doar „învelitoarea" de deasupra casei tale. Este expresia stilului tău, dar și garanția că fiecare ploaie sau vânt puternic nu va fi o problemă. Dacă vrei confort, durabilitate și caracter estetic în același timp, trebuie să te gândești la ce acoperiș îți reflectă personalitatea casei și îți oferă protecția necesară. Acoperișuri
17:40
Orban recunoaște că drone ungare puteau pătrunde în Ucraina: Să zicem că au zburat câţiva metri în ţară, şi ce dacă? # Realitatea.md
Viktor Orban pare să recunoască că drone ungare au violat spațiul aerian ucrainean. Totodată, premierul de la Budapesta a afirmat că Ucraina nu este țară suverană. Oficialul minimalizat acuzațiile privind traversarea hotarului de către drone de recunoaștere, informează hotnews.ro. El a mai menționat că tinde să îl creadă pe ministrul maghiar al apărării, care a
17:40
Ambasada SUA felicită Moldova pentru participarea la alegeri și PAS pentru rezultatul obținut # Realitatea.md
Ambasada Statelor Unite ale Americii la Chișinău a transmis un mesaj de felicitare privind participarea cetățenilor Republicii Moldova la alegerile parlamentare. „Apreciem înalt participarea cetățenilor Republicii Moldova la alegerile parlamentare. Felicitări Partidului Acțiune și Solidaritate și tuturor partidelor care au depășit pragul de reprezentare în Parlament", se arată în mesajul publicat de misiunea diplomatică. Totodată,
17:20
VIDEO Spania, sub cod roșu. Ploile abundente au afectat Valencia și alte zone estice # Realitatea.md
Regiunea Valencia, precum și alte zone din estul Spaniei, au fost afectate în noaptea de duminică spre luni de ploi puternice. Deși nu au fost raportate pagube majore, autoritățile mențin codul roșu de alertă, la 11 luni după inundațiile devastatoare din luna octombrie 2024, soldate cu 230 de decese. Ploile au provocat unele inundații și
16:50
Fragmente de dronă găsite în Tulcea, după incidente semnalate lângă Aeroportul Henri Coandă # Realitatea.md
În Șontea Nouă, localitate din județul Tulcea, România au fost semnalate luni, 29 septembrie curent – prin apel la serviciul de urgență 112 – fragmente de dronă, transmite Ministerul Apărării Naționale (MApN). O echipă mixtă formată din specialiști instituției, Serviciul Român de Informații și Poliția de Frontieră fac cercetări la fața locului, urmând a le ridica
16:50
Pelicula „Heidi" de Călin Mitulescu este filmul din seria „CineMADE în România", difuzat în exclusivitate de RLIVE TV începând cu 22:00. Polițistul Mihai Vișoiu, care este în prag de pensionare, are o misiune importantă. Să găsească două tinere dispărute, care trebuie să depună mărturii importante despre trafic de persoane și crimă organizată. Una dintre ele
16:40
Statul adună mai mulți bani din taxe și impozite, dar cheltuiește și mai mult: deficit de 7,48 miliarde lei # Realitatea.md
În perioada ianuarie–august 2025, veniturile bugetului de stat au însumat 50,01 miliarde de lei, în creștere cu 16,2% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor prezentate de Ministerul Finanțelor. Creșterea a fost determinată în special de majorarea încasărilor administrate de Serviciul Fiscal de Stat, care au ajuns la 21,39 miliarde lei (+14,4%), și
16:40
Maia Sandu a ezitat să spună dacă există candidaturi pentru funcțiile de președinte al Parlamentului și premier. Președinta a precizat că urmează întâi mai multe formalități, apoi se vor anunța candidaturile. Conform șefei statului, inițial trebuie validate alegerile. Apoi, noua componență a Legislativului se va reuni pentru discuții, iar abia după asta va informa despre
16:20
VIDEO Șefa statului comentează manifestația BEP de la Parlament: Îmi doresc ca protestele să redevină autentice # Realitatea.md
Parcursul european al Moldovei este în siguranță după alegeri, oferă asigurări Maia Sandu. Șefa statului a menționat în discuții cu presa că își dorește ca protestele să redevină autentice. Astfel președinta a comentat manifestația Blocului Electoral Patriotic (BEP) din fața Legislativului. În opinia sa, dezbinarea a fost infiltrată în rândul cetățenilor de către Kremlin, atât
16:10
VIDEO Marta Kos și-a imaginat cum Republica Moldova este stat-membru UE: Probabil voi plânge de bucurie # Realitatea.md
Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, a fost provocată să facă un exercițiu de imaginație despre cum ar sărbători momentul în care Republica Moldova devine stat-membru al Uniunii Europene. Potrivit Cancan.md, s-a întâmplat la una dintre edițiile „Mulțumesc pentru întrebare" de pe canalul de YouTube al jurnalistei Nata Albot. Oficiala a spus că s-ar putea
Acum 8 ore
15:50
Începând cu 15 octombrie 2025, transportul internațional de persoane prin servicii ocazionale va fi interzis prin punctele de frontieră letone cu Republica Belarus și Federația Rusă. Anunțul a fost făcut de Agenția Națională Transport Auto (ANTA), care atenționează operatorii moldoveni să-și adapteze rutele la noile reguli impuse de autoritățile din Letonia. Măsura vizează punctele de
15:50
VIDEO Ce i-ar spune Sandu lui Putin: Integrarea europeană este decizia noastră. Fiecare își vede de treburile sale # Realitatea.md
Integrarea europeană este decizia Moldovei, iar Federația Rusă trebuie să își vadă de treburile sale, afirmă Maia Sandu. Declarațiile au fost făcute după întrebarea jurnaliștilor despre mesajul pe care l-ar avea pentru liderul rus. Sandu a vorbit despre ingerințele Rusiei în chestiunile interne ale Moldovei. În același timp, președinta a punctat că nu are un
15:40
FOTO O mașină a fost făcută zob după ce a fost implicată într-un accident. Șoferul a ajuns la spital # Realitatea.md
Un tânăr de 19 ani a ajuns la spital după ce mașina în care se afla a fost implicată într-un grav accident rutier. Coliziunea s-a produs în weekend, în jurul orei 01:21, pe strada Muncești din Capitală. Potrivit poliției, o Mazda, condusă de victimă, a pierdut controlul în timpul deplasării, în circumstanțe care urmează a
15:30
VIDEO Moldova va adera la UE cu sau fără Transnistria. Explicațiile președintei Sandu # Realitatea.md
Aderarea la Uniunea Europeană este un proces meritocratic, reiterează președinta Maia Sandu. Întrebată de jurnaliști dacă țara noastră se va decupla de Ucraina în procesul de negocieri și dacă va accede în comunitate cu Transnistria, șefa statului a precizat că atâta țara noastră, cât și cea vecină, au întrunit toate condițiile pentru a trece la
15:30
Liderii BEC, pe contrasens: Tarlev așteaptă rezultatele finale ale alegerilor, iar Dodon spune că opoziția a câștigat # Realitatea.md
Liderii Blocului Patriotic nu au un mesaj comun și clar despre rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Pe de o parte, președintele PSRM, Igor Dodon, delcară că opoziția a obținut victoria în țară, "PAS se agață de putere doar datorită voturilor din diasporă". "Noi nu cedăm. Ieri au fost înregistrate sute de încălcări: poduri și drumuri
15:30
În municipiul Chișinău a început campania de salubrizare „Curățenia generală de toamnă", care se va desfășura până la 30 noiembrie. Acțiunea are drept scop igienizarea și înfrumusețarea capitalei, anunță Direcția generală locativ-comunală și amenajare (DGLCA). Pe durata campaniei vor fi curățate parcurile, scuarurile, cimitirele și spațiile verzi. Containerele de gunoi vor fi spălate și suplimentate
15:20
102 persoane au avut nevoie de intervenția echipelor de asistență medicală urgentă din cauza urgențelor provocate de agenți fizici, chimici și de mediu, în perioada 22–28 septembrie, informează IMSP CNAMUP. Din total, 404 apeluri s-au dovedit inutile, fără a corespunde criteriilor unei urgențe reale. Cele mai multe intervenții au fost pentru: 3.614 cazuri cardiovasculare (47 cu
15:10
Maia Sandu, mesaj după alegeri și indicații pentru noua guvernare: Există viață și dincolo de politic # Realitatea.md
Maia
15:10
De la magistrată la inculpată: O ex-judecătoare, deferită justiției pentru escrocherie și fals în declarații # Realitatea.md
Un fost judecător, vicepreședinte de instanță, a fost deferit justiției pentru escrocherie și fals în declarații. Cauza penală a fost inițiată în luna decembrie 2016 de către Procurorul General, în baza unei plângeri colective. „Potrivit probelor acumulate, în perioada martie 2014 – martie 2016, inculpata, care deținea funcția de judecător și vicepreședinte de instanță, prin […] Articolul De la magistrată la inculpată: O ex-judecătoare, deferită justiției pentru escrocherie și fals în declarații apare prima dată în Realitatea.md.
15:10
Veselie mare la sediul „Democrația Acasă” după afișarea rezultatelor finale. Costiuc: „Băieți, am reușit” # Realitatea.md
Veselie și entuziasm la sediul partidului „Democrația Acasă”, după anunțarea rezultatelor finale ale alegerilor parlamentare. Liderul formațiunii, Vasile Costiuc, alături de echipa sa, au celebrat momentul: „Băieți, am reușit”. „Acum putem să ne felicităm. Forța. Băieți, am reușit. Ei nu mai pot schimba nimic. Felicitări nouă tuturor.”, spune Costiuc. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la […] Articolul Veselie mare la sediul „Democrația Acasă” după afișarea rezultatelor finale. Costiuc: „Băieți, am reușit” apare prima dată în Realitatea.md.
15:00
Moldova exportă grâu și fructe, dar importă cartofi și lapte pentru a-și hrăni populația # Realitatea.md
Republica Moldova continuă să trăiască paradoxul alimentar. Deși produce suficient grâu și fructe pentru a-și hrăni de două ori populația și exportă milioane de tone, țara rămâne dependentă de importuri pentru alimentele de bază – cartofi, lapte, carne și legume, potrivit datelor Biroului Național de Statistică (BNS). În 2024, resursele totale de culturi cerealiere (fără […] Articolul Moldova exportă grâu și fructe, dar importă cartofi și lapte pentru a-și hrăni populația apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
Plahotniuc va fi judecat separat în dosarul „Frauda Bancară”. Reacția avocatului și procurorului # Realitatea.md
Vlad Plahotniuc va fi judecat într-o cauză separată, care va fi disjunsă din dosarul „Frauda Bancară”. O decizie în acest sens a fost emisă astăzi de magistrații de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Avocatul Lucian Rogac a declarat: „Consider decizia o ilegalitate crasă și un abuz admis de către judecători”. Procurorul pe caz Alexandru […] Articolul Plahotniuc va fi judecat separat în dosarul „Frauda Bancară”. Reacția avocatului și procurorului apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
Chișinăul rămâne orașul cu cei mai mulți refugiați ucraineni. Până la 29 septembrie 2025, în capitală sunt înregistrați 48.857 de beneficiari de protecție temporară, ceea ce reprezintă aproape 60% din totalul de 81.452 de persoane aflate în Republica Moldova. Numărul refugiaților din Chișinău a crescut cu 269 de persoane față de săptămâna trecută, întreaga creștere […] Articolul Chișinăul adăpostește 60% dintre refugiații ucraineni din Republica Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
Peste 4.400 de șoferi au comis încălcări în traficul rutier în zilele de weekend, informează Poliția Republicii Moldova. Cele mai frecvente abateri rămân: consumul de alcool la volan, depășirea limitei de viteză și nerespectarea indicatoarelor rutiere. 55 de persoane au fost înlăturate de la volanul autovehicului, fiind depistate în stare de ebrietate, 1975 au depășit limita […] Articolul Weekend cu abateri rutiere: 55 de șoferi băuți sancționați apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
Atunci când ai o gospodărie sau o grădină cu pomi și zone înverzite, inevitabil apar și resturi vegetale care trebuie gestionate corect. Crengile, frunzele și alte deșeuri rezultate din curățarea copacilor sau tăierea arbuștilor pot ocupa mult spațiu și deveni dificil de transportat sau depozitat. În astfel de situații, un tocător de crengi cu motor […] Articolul Tocător de crengi cu motorizare puternică și consum redus apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
Eșecul protestului „patrioților”: Oamenii fugarului Șor au fost zăriți la adunare, în slujba lui Dodon și Tarlev # Realitatea.md
Ilan Șor și-a trimis subordonații la protestul organizat de blocul „patrioților”, condus de Igor Dodon și Vasile Tarlev. Chiar și cu sprijinul logistic și mediatic din partea condamnatului fugar, manifestația din fața Parlamentului s-a transformat într-un eșec lamentabil, scrie Deschide.md. Sursa citată scrie că întrunirea de astăzi, organizată după prezentarea rezultatelor preliminare ale alegerilor din […] Articolul Eșecul protestului „patrioților”: Oamenii fugarului Șor au fost zăriți la adunare, în slujba lui Dodon și Tarlev apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Ucraina a felicitat PAS. Grosu: „Am câștigat inclusiv pentru că ei se apără nu doar pe ei, dar și pe noi” # Realitatea.md
Liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, a declarat după alegerile parlamentare, în urma cărora formațiunea sa a obținut preliminar majoritatea în Legislativ, că Republica Moldova se află „sub un permanent pericol” din partea Federației Ruse. „Acest pericol nu a apărut ieri sau alaltăieri. El este constant de cel puțin 34 de ani. Federația […] Articolul Ucraina a felicitat PAS. Grosu: „Am câștigat inclusiv pentru că ei se apără nu doar pe ei, dar și pe noi” apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 12 ore
13:30
VIDEO Igor Grosu: Procesul spre integrarea europeană va accelera apropierea malurilor Nistrului # Realitatea.md
Liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, este de părere că procesul de integrare europeană va reprezenta un catalizator pentru reintegrarea țării, inclusiv pentru regiunea de pe malul stâng al Nistrului. Potrivit acestuia, cetățenii din întreaga Republică Moldova își doresc pace, stabilitate și respectarea drepturilor fundamentale, valori pe care le garantează apartenența la Uniunea […] Articolul VIDEO Igor Grosu: Procesul spre integrarea europeană va accelera apropierea malurilor Nistrului apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
„Slavă Ucrainei” – momentul în care un provocator la protestul Blocului Patriotic este urcat în dubiță de oamenii legii # Realitatea.md
Mai multe persoane au participat la un protest organizat de Blocul Patriotic în fața clădirii Parlamentului, la a doua zi după alegerile parlamentare. Organizatorii au deschis adunarea cu apeluri repetate la calm și la păstrarea caracterului pașnic al manifestației. Pe parcursul intervențiilor, liderii au subliniat că scopul protestului este să ceară clarificări privind rezultatele scrutinului şi […] Articolul „Slavă Ucrainei” – momentul în care un provocator la protestul Blocului Patriotic este urcat în dubiță de oamenii legii apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
Alegeri liniștite, dar pline de nereguli: sute de incidente documentate de Promo-LEX # Realitatea.md
Scrutinul parlamentar din 28 septembrie s-a desfășurat, în majoritatea secțiilor de votare, într-o atmosferă liniștită, însă misiunea de observare Promo-LEX a constatat sute de nereguli de procedură și incidente care au afectat buna desfășurare a procesului electoral. Concluziile au fost prezentate luni, în cadrul unei conferințe de presă, de către șeful misiunii, Nicolae Panfil. „Ziua […] Articolul Alegeri liniștite, dar pline de nereguli: sute de incidente documentate de Promo-LEX apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
Moscova ignoră rezultatul alegerilor din Moldova? Peskov: Sute de mii de moldoveni nu au putut participa # Realitatea.md
Zeci de mii de moldoveni din Rusia au fost lipsiți de dreptul de a vota la parlamentare, consideră Kremlinul. Dmitrii Peskov că o notă scrutinului din țara noastră va putea fi dată după ce și la Chișinău se vor evalua alegerile. În același timp, Kremlinul pare să pregătească de câteva săptămâni teren pentru ca partidele […] Articolul Moscova ignoră rezultatul alegerilor din Moldova? Peskov: Sute de mii de moldoveni nu au putut participa apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
VIDEO Mesajul președintelui României după alegerile din Moldova: „Ați scris o pagină de istorie” # Realitatea.md
Președintele României, Nicușor Dan, a felicitat cetățenii Republicii Moldova pentru mobilizare și pentru votul ferm în direcția continuării parcursului european al țării noastre. „Ați scris o pagină de istorie și știm că nu a fost ușor. V-ați făcut vocea auzită și trebuie să fiți mândri de voi. Transmit felicitări și autorităților Republicii Moldova și doamnei […] Articolul VIDEO Mesajul președintelui României după alegerile din Moldova: „Ați scris o pagină de istorie” apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Ursula von der Leyen felicită Republica Moldova după victoria PAS: „Ușa noastră este deschisă” # Realitatea.md
Principalii lideri ai Uniunii Europene au transmis mesaje de felicitare Republicii Moldova, după ce Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a câștigat alegerile parlamentare cu peste 50% din voturi, obținând majoritatea mandatelor în viitorul Legislativ. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că votul exprimat duminică confirmă alegerea clară a cetățenilor pentru parcursul european: […] Articolul Ursula von der Leyen felicită Republica Moldova după victoria PAS: „Ușa noastră este deschisă” apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis un mesaj de felicitare Maiei Sandu pentru victoria obținută în alegerile parlamentare din Republica Moldova. „M-am bucurat să o felicit pe Maia pentru o victorie foarte importantă și să-i urez mult succes. Aceste alegeri au arătat că activitatea destabilizatoare a Rusiei pierde, în timp ce Moldova în Europa câștigă. […] Articolul Apel telefonic de la Kiev. Zelenski: „M-am bucurat să o felicit pe Maia” apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a afișat noile prețuri la carburanți pentru marți, 30 septembrie. Benzina se scumpește cu doi bani, iar motorina cu șase bani. Pentru un litru de benzină, șoferii vor achita 23,26 lei, iar pentru unul de motorină 20,00 lei. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! […] Articolul Vești rele pentru șoferi. Motorina se va scumpi marți cu 6 bani apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Candidatul PAS la parlamentare, Dorin Recean, le-a mulțumit cetățenilor pentru lecția incredibilă de demnitate, curaj și dragoste de neam. Alegerile au arătat că, atunci când statul și cetățenii își apără împreună țara, câștigă atât democrația, cât și oamenii. „Mulțumesc fiecăruia pentru că v-ați apărat țara prin vot. Nu doar PAS a câștigat – a câștigat […] Articolul Dorin Recean: „Mulțumesc fiecăruia pentru că v-ați apărat țara prin vot” apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Tineri recrutați prin Telegram, plătiți pentru a participa la un protest organizat la Chișinău # Realitatea.md
Mai mulți tineri — inclusiv din stânga Nistrului — au fost recrutați prin intermediul rețelei Telegram și sunt convocați astăzi, începând cu ora 12:00, în fața cafenelei „Guguță” din Chișinău, transmite corespondentul IPN din regiunea transnistreană, care citează surse de la Tiraspol. Ei sunt chemați să participe la un marș al „Forțelor patriotice” și la […] Articolul Tineri recrutați prin Telegram, plătiți pentru a participa la un protest organizat la Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
VIDEO Igor Grosu a făcut haz de anunțul Blocului Patriotic despre protest: Următorul – să fie fără bani # Realitatea.md
„Noi nu participăm. Stați că nu i-am întrebat pe colegi. Scuzați că mi-am permis să iau o decizie neconsultată”, a replicat liderul PAS, Igor Grosu, la conferința de presă, cu echipa în spate, despre rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, când a fost întrebat de jurnaliști privind protestul anunțat de Blocul Patriotic […] Articolul VIDEO Igor Grosu a făcut haz de anunțul Blocului Patriotic despre protest: Următorul – să fie fără bani apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Vladimir Voronin, în vârstă de 84 de ani, va fi cel mai în vârstă deputat în noul Parlament al Republicii Moldova. Potrivit legislației, el va prezida prima ședință a Legislativului, în cadrul căreia deputații urmează să depună jurământul, să aleagă președintele Parlamentului și să formeze fracțiunile parlamentare. Voronin este președintele Partidului Comuniștilor și a fost […] Articolul Vladimir Voronin va deschide prima ședință a noului Parlament al Republicii Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
