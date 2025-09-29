/VIDEO/ Riscuri ascunse în trendurile de pe online. Provocările periculoase de pe internet o amenințare pentru tinerii din Republica Moldova
TV Nord, 29 septembrie 2025 18:30
Un tânăr de 27 de ani din Italia și-a pierdut viața în august 2025, aparent în timpul unei provocări online, fiind găsit mort cu o mască de gaze pe față. Iar în Marea Britanie, un băiat de doar 12 ani a murit în iunie după ce a încercat un joc periculos de sufocare cunoscut drept […]
• • •
Acum 30 minute
18:30
/VIDEO/ Riscuri ascunse în trendurile de pe online. Provocările periculoase de pe internet o amenințare pentru tinerii din Republica Moldova # TV Nord
Un tânăr de 27 de ani din Italia și-a pierdut viața în august 2025, aparent în timpul unei provocări online, fiind găsit mort cu o mască de gaze pe față. Iar în Marea Britanie, un băiat de doar 12 ani a murit în iunie după ce a încercat un joc periculos de sufocare cunoscut drept […]
Acum o oră
18:00
În zilele de weekend, polițiștii Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP) au înregistrat peste 4400 de încălcări în traficul rutier pe întreg teritoriul țării. Potrivit datelor prezentate de instituție, cele mai frecvente abateri au fost: Totodată, echipajele de patrulare au intervenit în 2139 de cazuri semnalate la Serviciul Unic 112. Reprezentanții INSP reamintesc conducătorilor auto […]
Acum 2 ore
17:20
Prima ședință a noului Parlament va fi prezidată de Vladimir Voronin, cel mai vârstnic deputat # TV Nord
Fostul președinte al Republicii Moldova și lider al Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin, va prezida prima ședință a noului Parlament rezultat în urma alegerilor din 28 septembrie 2025. Conform Regulamentului Parlamentului, până la alegerea noii conduceri, ședința inaugurală este prezidată de cel mai vârstnic deputat. Ulterior, conducerea ședințelor revine Președintelui Parlamentului sau unuia dintre vicepreședinți. În […]
Acum 4 ore
15:40
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a venit cu un mesaj către cetățeni și viitoarea guvernare după finalizarea procesului electoral. Șefa statului a subliniat că scrutinul recent reprezintă o victorie a întregii țări și a încurajat noua majoritate să asigure incluziunea tuturor oamenilor în proiectele de dezvoltare. „Rezultatul votului nu este victoria unui partid sau a […]
Acum 6 ore
13:40
Relocare.MD oferă soluții profesionale de mutări și transport pentru persoane fizice, companii și instituții publice. Asigurăm transport sigur și eficient al oricărui tip de bun, atât în Chișinău și în întreaga țară, cât și peste hotare. Serviciile noastre includ: Echipă de manipulanți profesioniști și soluții completeEchipa noastră de încărcători lucrează rapid și cu grijă, asigurând […]
13:20
/VIDEO/ Scandal la protestul Blocului Patriotic: Momentul în care o persoană e urcată în dubiță de carabinieri # TV Nord
O persoană a fost reținută de carabinieri chiar la începutul protestului organizat de Blocul Patriotic, în fața Parlamentului, scrie tv8.md. Menționăm că protestul este organizat după afișarea rezultatelor preliminare ale alegerilor parlamentare de duminica trecută. Potrivit acestora, PAS ar obține majoritatea parlamentară, cu 55 de mandate. Blocul Patriotic ar avea 26 de deputați, Blocul Alternativa […]
Acum 8 ore
11:30
Ursula von der Leyen felicită Moldova după alegerile parlamentare: „Ușa noastră este deschisă” # TV Nord
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a felicitat Republica Moldova după alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, printr-un mesaj publicat pe rețelele de socializare. Oficialul european a apreciat maturitatea democratică a cetățenilor și a transmis un semnal clar de sprijin din partea Uniunii Europene. „Moldova, ați reușit din nou. Nicio încercare de a semăna […]
Acum 12 ore
10:40
După procesarea a 99% dintre procesele-verbale, datele Comisiei Electorale Centrale (CEC) arată că cinci formațiuni politice vor accede în noul Parlament al Republicii Moldova. Este vorba despre Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), Blocul Patriotic, Blocul Electoral „Alternativa", Partidul Nostru și Partidul Politic „Democrația Acasă" (PPDA). Potrivit rezultatelor preliminare, PAS ar urma să obțină cele mai […]
09:50
Rezultatele preliminare publicate de Comisia Electorală Centrală (CEC) pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 arată o distribuție clară a voturilor pe regiuni. Blocul Patriotic domină nordul Republicii Moldova și regiuni precum UTA Găgăuzia sau Taraclia, în timp ce Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) se impune în centrul și sudul țării. În nord, Blocul Patriotic […]
09:10
Potrivit rezultatelor preliminare, noul Parlament al Republicii Moldova va avea 37 de femei, ceea ce reprezintă 36,6% din totalul deputaților. Procentul este mai mic decât în 2021, când femeile dețineau 39,6% din mandate, ceea ce arată un recul în reprezentarea de gen. Datele Comisiei Electorale Centrale (CEC) confirmă că cinci formațiuni politice au trecut pragul […]
07:10
Alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 s-au încheiat cu o mobilizare scăzută în mai multe regiuni ale țării. Potrivit datelor preliminare ale Comisiei Electorale Centrale, patru raioane nu au reușit să atingă pragul de 40% al participării alegătorilor. Raionul Cantemir a înregistrat cea mai mică prezență la vot din țară – doar 37,52% dintre alegători […]
06:40
/VIDEO/ Ce vor moldovenii de la noul Parlament? Primele trei reforme cerute insistent după vot # TV Nord
Reforma justiției, sprijin pentru agricultură și investiții în infrastructură, dar și în domeniul sănătății – acestea sunt principalele lucruri pe care cetățenii le așteaptă de la noul Parlament. Alegătorii spun că își doresc o justiție funcțională și echitabilă, care să asigure aplicarea legii pentru toți, fără excepții. Totodată, oamenii cer măsuri concrete pentru agricultură, sector […]
06:30
/INFOGRAFIC/PAS își păstrează majoritatea în Parlament, dar pierde din forță. Cum arată distribuirea mandatelor după alegerile din 28 septembrie 2025 # TV Nord
Potrivit datelor preliminare prezentate de Comisia Electorală Centrală, în urma scrutinului parlamentar din 28 septembrie 2025, cinci formațiuni politice ar accede în viitorul Legislativ. Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) s-ar clasa pe primul loc, cu 49,82% din voturi (778.422 de alegători). Aceasta i-ar aduce formațiunii 54 de mandate, suficient pentru a păstra o majoritate simplă, […]
Acum 24 ore
00:20
/FOTO/Accident tragic. Un tânăr de 24 de ani a murit pe loc după ce BMW-ul pe care îl conducea a lovit un stâlp # TV Nord
Un grav accident rutier s-a produs în noaptea de 28 septembrie, pe o stradă din stânga Nistrului. Un tânăr de 24 de ani, aflat la volanul unui BMW, a pierdut controlul mașinii, care a părăsit carosabilul și s-a izbit violent de mai multe obstacole.
00:00
Liderii Blocului Patriotic (BEP), Igor Dodon și Vasile Tarlev au ieșit în stradă, împreună cu câțiva simpatizanți. Protestul în fața Comisiei Electorale Centrale nu a durat însă mai mult de 10 minute, la fața locului venind și contraprotestari veniți să apere cursul european, potrivit tv8.md. BEP a cerut CEC-ului alegeri libere, corecte și ca numărătoarea […]
28 septembrie 2025
21:30
Municipiul Bălți a înregistrat o creștere semnificativă a numărului de alegători care s-au prezentat la urne față de scrutinul trecut din iulie 2021. Potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale, în 2021, 44.476 au participat la votare, în timp ce la scrutinul din 28 septembrie 2025, totalul de votanți a fost de 50.23%, echivalentul a 50.189 de […]
21:00
Ofițerii INI și polițiștii BPDS „Fulger", în comun cu SIS și PCCOCS, au reținut trei persoane implicate în pregătirea unor acțiuni de destabilizare și dezordini în masă, imediat după încheierea scrutinului electoral și în cadrul protestului anunțat pentru mâine în capitală. Printre cei reținuți se află doi frați, monitorizați de ofițeri timp de aproape două […]
19:50
Poliția Națională anunță că deține informații privind unele grupuri de persoane care ar intenționa să organizeze, începând cu miezul nopții și pe parcursul zilei de mâine, dezordini și acțiuni de destabilizare în capitală, în cadrul unui protest anunțat. Autoritățile dau asigurări că forțele de ordine nu vor admite încălcări ale legii, perturbarea ordinii publice, punerea […]
Ieri
18:20
/FOTO/Accident tragic. Un tânăr de 24 de ani a murit pe loc după ce BMW-ul pe care îl conducea a lovit un stâlp # TV Nord
Un grav accident rutier s-a produs în noaptea de 28 septembrie, pe o stradă din stânga Nistrului. Un tânăr de 24 de ani, aflat la volanul unui BMW, a pierdut controlul mașinii, care a părăsit carosabilul și s-a izbit violent de mai multe obstacole. Potrivit presei din regiune, automobilul a lovit mai întâi un stâlp […]
17:00
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, i-a îndemnat pe cetățeni să meargă la urne și să participe activ la alegerile parlamentare până la închiderea secțiilor de votare. Mesajul a fost transmis printr-un live pe pagina sa de Facebook. Apelul șefei statului vine pe fundalul unor incidente care au marcat ziua scrutinului: alerte false cu bombă la […]
16:40
Un primar din raionul Ialoveni a fost sancționat de poliție după ce ar fi îndemnat localnicii să voteze pentru un partid aflat în cursa electorală. Potrivit oamenilor legii, edilul a primit amendă, întrucât funcționarii publici nu au voie să facă agitație electorală, iar în ziua scrutinului această practică este strict interzisă. Autoritățile reamintesc că astfel […]
16:40
/VIDEO/ Alegerile parlamentare – motiv de sărbătoare. La Hăsnășenii Mari – oamenii au votat cu muzică și voie bună # TV Nord
Nu au renuțat la tradiție nici în acest an. Locuitorii din Hăsnășenii Mari, raionul Drochia au votat sub acorduri muzicale. Potrivit lor la fiecare scurtin electoral, din unica secție de votare deschisă în Сasa de cultură din localitate, răsună muzica. „Pentru o țară cu pace și liniște, cu credință profundă și pentru susținerea tineretului." „Astăzi […]
16:30
Curtea de Apel Centru a respins contestația partidului Moldova Mare. Formațiunea politică rămâne în afara alegerilor parlamentare # TV Nord
Curtea de Apel Centru a respins duminică, 28 septembrie, contestația partidului Moldova Mare, condus de către Victoria Furtună. Informația a fost confirmată pentru ZdG de către purtătoare de cuvânt a instanței, Adelina Roșca. Astfel, rămâne în vigoare decizia Comisiei Electorale Centrale de vineri, 26 septembrie, prin care s-a anulat înregistrarea concurentului electoral, Partidul Politic „Moldova […]
16:30
Un primar din raionul Ialoveni a fost sancționat de poliție după ce ar fi îndemnat localnicii să voteze pentru un partid aflat în cursa electorală. Potrivit oamenilor legii, edilul a primit amendă, întrucât funcționarii publici nu au voie să facă agitație electorală, iar în ziua scrutinului această practică este strict interzisă. Autoritățile reamintesc că astfel […]
16:20
/FOTO/ Zi de nuntă, zi de vot: două perechi din nordul țării au unit dragostea cu responsabilitatea civică # TV Nord
O zi cu dublă semnificație pentru două cupluri de tineri din nordul Republicii Moldova. În timp ce și-au unit destinele în fața ofițerului stării civile, mirii au ținut să fie și cetățeni responsabili, participând la scrutinul parlamentar. În orașul Drochia, un cuplu proaspăt căsătorit a mers direct la secția de votare nr. 14/2 pentru a-și […]
15:20
La secția de votare din satul Bădiceni, raionul Soroca, observatorii Promo-LEX au raportat o situație neobișnuită. O persoană rezidentă a unei instituții curative a asistat în repetate rânduri alegători la aplicarea ștampilei, invocând probleme de vedere. Totuși, niciun alegător nu a solicitat ajutorul acesteia. Potrivit Promo-LEX, rezidentul ar fi aplicat ștampila de cel puțin trei […]
15:10
Alerte cu bombă la secții de votare din diaspora. Autoritățile: procesul electoral continuă în siguranță # TV Nord
Mai multe alerte cu bombă au fost raportate la secții de votare din străinătate, în ziua scrutinului parlamentar din Republica Moldova. Printre locațiile vizate se numără Bruxelles (Belgia), Roma și Genova (Italia), București (România), Ashville (SUA) și Alicante (Spania). Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, aceste incidente fac parte dintr-un scenariu anunțat anterior de autorități, potrivit căruia […]
15:10
Alegerile parlamentare din R. Moldova pot fi validate: prezența la vot a depășit pragul necesar # TV Nord
La ora 14:28, Comisia Electorală Centrală a anunțat că prezența la vot a depășit pragul de 33,3% din numărul total de alegători înscriși în Registrul de Stat, ceea ce înseamnă că alegerile parlamentare din Republica Moldova pot fi considerate validate. În Registrul de Stat figurează 3.299.396
14:40
/VIDEO/ Privați de libertate, dar nu și de drepturi. Deținuții din Bălți au votat la parlamentare # TV Nord
Deținuții din penitenciarele din țară beneficiază de drepturi egale, la fel ca și restul oamenilor, în ziua alegerilor „Pentru un viitor mai bun, copii noștri, pentru țară, schimbări să fie. Trebuie să votăm, pentru că este viitorul nostru.” „Mi-am exercitat dreptul meu de vot, drept constituțional, pentru un viitor, hai să spunem nu chiar pentru […] Acest articol /VIDEO/ Privați de libertate, dar nu și de drepturi. Deținuții din Bălți au votat la parlamentare a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:00
Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) a anunțat că în zilele de 27–28 septembrie 2025 au avut loc mai multe tentative de atacuri cibernetice asupra infrastructurii electorale din Republica Moldova. Țintele au vizat platforma CEC.md, sistemele guvernamentale de servicii în cloud și de automatizare a proceselor, dar și unele stații de vot din diaspora. […] Acest articol Atacuri cibernetice masive, dejucate de STISC în zilele alegerilor a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:30
Procesul de votare pentru alegerile parlamentare 2025 a început fără probleme în secțiile de votare deschise peste hotare. Conform datelor disponibile până la ora 12:00, au fost înregistrate deja 59.097 de alegători. Secțiile s-au deschis la ora 07:00 (ora locală) în fiecare stat și vor funcționa până la ora 21:00. În Japonia, tradițional, a votat […] Acest articol Diaspora activă la vot. Câți moldoveni au ales până la prânz a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:10
Poliția Republicii Moldova a fost sesizată despre un caz de transportare organizată a alegătorilor din Federația Rusă spre Republica Belarus, o acțiune care contravine legislației naționale. Transportarea organizată a alegătorilor este interzisă prin lege, fiind calificată drept tentativă de influențare ilegală a procesului electoral. În acest context, oamenii legii au inițiat măsuri de verificare și […] Acest articol /VIDEO/ Poliția investighează transportarea organizată a alegătorilor spre Belarus a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:50
Militarii din garnizoanele Bălți, Cahul și Chișinău și-au exercitat astăzi dreptul la vot în cadrul alegerilor parlamentare, potrivit Ministerului Apărării. Soldații au votat la secțiile de vot amplasate în raza circumscripției unităților militare, prezentând buletinul de identitate. „Votul este vocea fiecăruia dintre noi, iar fiecare voce contează. Mergi și tu la vot!”, se arată în […] Acest articol /FOTO/ Militarii din garnizoanele Armatei Naționale și-au exercitat dreptul la vot a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:10
Transport organizat și agitație electorală. Observatorii Promo-LEX au raportat zeci de încălcări # TV Nord
Până la ora 08:40, observatorii asociației Promo-LEX au semnalat mai multe nereguli în cele 627 de secții de votare monitorizate. Conform datelor prezentate, au fost înregistrate 93 de cazuri de deschidere întârziată sau mai devreme a secțiilor, în 14 secții nu funcționau camerele video, iar în 8 cazuri urnele nu au fost sigilate. De asemenea, […] Acest articol Transport organizat și agitație electorală. Observatorii Promo-LEX au raportat zeci de încălcări a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:00
Primii bălțeni s-au prezentat la urne încă de la primele ore, pentru a-și exprima opțiunea politică „La alegeri este important să participăm, important pe cine alegem. Principalul să fie pace, să nu fie război și copiilor un viitor mai bun.” „ Pentru pace, în primul rând și bunăstare. Cum credeți este important să mergem la […] Acest articol /VIDEO/ Primii alegători din Bălți și-au exercitat dreptul la vot încă de dimineață a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:20
Ana, o moldoveancă stabilită în China de mai bine de 10 ani, a dat un exemplu impresionant de implicare civică. Ea a parcurs aproape 1.400 de kilometri din orașul Changsha până la Beijing, împreună cu copiii săi, pentru a-și exercita dreptul la vot. Gestul său demonstrează că, indiferent unde trăim sau cât de departe suntem […] Acest articol /FOTO/ O moldoveancă din China a parcurs 1.400 km, împreună cu copiii săi, pentru a vota a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
08:00
Agenția Servicii Publice informează cetățenii Republicii Moldova că, astăzi, 28 septembrie 2025, în ziua desfășurării alegerilor parlamentare, toate centrele multifuncționale vor activa conform unui program special: între orele 07:00 și 21:00. La solicitarea cetățenilor cu vârsta de peste 18 ani, care nu dețin actele de identitate necesare pentru exercitarea dreptului de vot, vor fi eliberate […] Acest articol Centrele multifuncționale ASP deschise între 07:00 și 21:00 în ziua alegerilor a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
07:10
La alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, conaționalii noștri aflați în străinătate au la dispoziție cel mai mare număr de secții electorale pentru a-și exprima opțiunea politică – 301 secții deschise în 45 de state. Cele mai multe secții de votare găzduiește Italia – 75, urmată de Germania cu 36, Franța – 26, Marea Britanie […] Acest articol Alegeri parlamentare 2025: 301 secții de votare deschise pentru diaspora a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
06:30
Astăzi, 28 septembrie, cetățenii Republicii Moldova își aleg Parlamentul. Scrutinul este monitorizat de 3423 de observatori naționali și internaționali, acreditați de Comisia Electorală Centrală (CEC). Din total, 2496 de observatori naționali provin din 8 asociații obștești, cei mai mulți fiind acreditați la solicitarea Asociației Promo-LEX și Uniunii Juriștilor din Moldova. Totodată, 912 observatori internaționali reprezintă […] Acest articol Alegeri parlamentare 2025. Scrutinul va fi monitorizat de peste 3400 de observatori a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
06:20
Procesul de votare pentru alegerile parlamentare a început în Japonia, la secția de votare deschisă la Tokio. Prima persoană care și-a exercitat dreptul la vot a fost Ana Teișanu, studentă la Universitatea din Tsukuba. „Pentru mine, votul nu este doar un drept, ci o responsabilitate – viitorul Moldovei se scrie prin fiecare vot onest. Am […] Acest articol /FOTO/ Start vot în Japonia: Prima alegătoare a fost o studentă din Moldova a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:10
Inspectoratul de Poliție Hîncești a fost sesizat despre faptul că, în timpul unei slujbe religioase, un preot ar fi distribuit enoriașilor ziare cu titlul „Sare și Lumină”, tipărite într-o tipografie clandestină. Mai mult, publicațiile au fost împărțite inclusiv copiilor prezenți la biserică. Potrivit informațiilor, ziarele conțin mesaje denigratoare la adresa instituțiilor statului, îndemnuri la ură […] Acest articol /VIDEO/ Ziare ilegale distribuite enoriașilor și copiilor în biserica din Hîncești a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:10
Mai mulți locuitori ai municipiului Bălți, din regiunile BAM și cartierele 5, 6 și 8, sunt fără apă potabilă de mai bine de 24 de ore. Situația a apărut în urma unor lucrări efectuate de întreprinderea Apă-Canal Bălți. Primarul municipiului, Alexandr Petkov, a declarat că alimentarea cu apă va fi restabilită în următoarele ore, însă […] Acest articol Locuitorii din Bălți, fără apă a doua zi. Reacția primarului Alexandr Petkov a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:20
Guvernul României a oferit cadouri pentru peste 450 de elevi din Bălți. Darurile au fost împărțite de către primarul municipiului Alexandr Petkov, împreună cu Dragoș Hotea, reprezentant al Guvernului României, și Constantin-Valentin Răducanu, reprezentant al Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova. Beneficiarii darurilor au fost peste 450 de copii – elevi din clasele primare ale […] Acest articol Guvernul României a oferit cadouri pentru peste 450 de elevi din Bălți a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:10
O fetiță de 8 ani dintr-o localitate din județul Cluj a fost strangulată cu o sfoară de un coleg de clasă. Fata a ajuns la spital cu multiple răni în zona gâtului, iar polițiștii au deschis un dosar penal, scrie digi24.ro. Incidentul a avut loc în școala din localitatea Soporu de Câmpie, județul Cluj. Fetița […] Acest articol O fetiță a fost strangulată de colegul de clasă, la o școală din județul Cluj a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
08:50
Campania electorală s-a încheiat. 27 septembrie – ziua tăcerii înainte de alegerile parlamentare # TV Nord
Campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 s-a încheiat, iar astăzi, 27 septembrie, este „ziua tăcerii”. Potrivit Codului Electoral, în această perioadă sunt interzise toate formele de promovare electorală, atât din partea concurenților, cât și a susținătorilor acestora. Astfel, propaganda electorală este strict interzisă atât în ziua alegerilor, cât și în cea precedentă. […] Acest articol Campania electorală s-a încheiat. 27 septembrie – ziua tăcerii înainte de alegerile parlamentare a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
07:50
Pe 27 septembrie 2025, cerul va fi predominant senin, iar vremea se menține în general stabilă, fără precipitații. În orele nocturne și dimineața devreme sunt prognozate înghețuri la suprafața solului și izolat în aer, cu intensitatea de -1..-3°C. Vântul va sufla slab până la moderat, din nord-est. Temperaturile minime nocturne vor fi cuprinse între +1 […] Acest articol Prognoza meteo pentru 27 septembrie: cer senin și temperaturi de toamnă răcoroasă a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
26 septembrie 2025
21:40
CEC a anulat înregistrarea Partidului „MOLDOVA MARE” și a candidaților săi la alegerile din 28 septembrie 2025 # TV Nord
Comisia Electorală Centrală (CEC) a decis anularea înregistrării Partidului Politic „MOLDOVA MARE” și a candidaților desemnați de acesta pentru funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova la scrutinul parlamentar din 28 septembrie 2025. Decizia a fost luată după examinarea sesizărilor depuse de Partidul Social Democrat European, Inspectoratul de Poliție Orhei, Inspectoratul Național de Investigații, Direcția […] Acest articol CEC a anulat înregistrarea Partidului „MOLDOVA MARE” și a candidaților săi la alegerile din 28 septembrie 2025 a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
18:00
/VIDEO/ Profesorii și elevii din Pelinia au sărbătorit împreună rolul tinerilor în școală și societate # TV Nord
Elevii și profesorii de la Gimnaziul Pelinia au marcat astăzi o zi specială dedicată elevilor ION BĂBĂLĂU, directorul I.P. Gimnaziul Pelinia: „Pentru elevi este o sărbătoare mare, ei o așteaptă, de acum deja este o tradiție și noi personalul didactic vrem cumva să le oferim o sărbătoare a lor.” Evenimentul a devenit deja o tradiție […] Acest articol /VIDEO/ Profesorii și elevii din Pelinia au sărbătorit împreună rolul tinerilor în școală și societate a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:20
/VIDEO/ Războiul i-a schimbat viața, dar nu și convingerea. Irina spune că moldovenii trebuie să aleagă Uniunea Europeană # TV Nord
În zorii zilei de 24 februarie 2022, Irina din Jitomir s-a trezit din somn nu cu alarma ceasului, ci cu bubuiturile exploziilor. Lângă casa ei se afla un aerodrom militar, iar bombardamentele rusești au transformat liniștea în panică. IRINA, refugiată din Ucraina: „Nimeni nu a crezut în asta, până la urmă credeam că este fake, […] Acest articol /VIDEO/ Războiul i-a schimbat viața, dar nu și convingerea. Irina spune că moldovenii trebuie să aleagă Uniunea Europeană a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:00
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința președintelui Oficiului Teritorial Ocnița al unui fost partid politic, pentru complicitate la acceptarea finanțării ilegale a formațiunii din partea unui grup criminal organizat. Potrivit deciziei, inculpatul a fost condamnat la 4 ani de închisoare în regim semiînchis, fiind privat pentru aceeași perioadă de dreptul […] Acest articol Fost lider politic din Ocnița, condamnat la 4 ani pentru finanțare ilegală a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
