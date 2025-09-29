Rusia se retrage din Convenția europeană împotriva torturii

12:30

Peste 589 de mii de cetățeni ai Republicii Moldova au votat până la ora 12.00 la alegerile parlamentare, anunță Comisia Electorală Centrală. Cea mai activă circumscripție este Rezina, unde au votat peste 22% de alegători. De cealaltă parte o prezență scăzută se atestă în circumscripția electorală Briceni, unde au votat circa 15% dintre alegători. În municipiul Chișinău prezența