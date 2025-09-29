Ministerul Afacerilor Externe din România, după rezultatul alegerilor: „Parlamentului ales îi revine înalta responsabilitatea de a face ca obiectivul integrării europene să devină realitate”

10:50

După procesarea a 99% de voturi, mai mulți candidați la alegerile legislative, parte a opoziției extraparlamentare, au venit cu primele reacții cu referire la rezultate. Unii dintre ei au „acceptat” aceste rezultate, alții însă s-au arătat nemulțumiți de situația din țară. Ion Ceban, unul din liderii blocului „Alternativa”, a venit cu un mesaj scurt în dimineața...