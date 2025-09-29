Serviciul Vamal introduce reguli noi: mai puțină birocrație la declararea valorii mărfii
Subiectul Zilei, 29 septembrie 2025 18:30
Serviciul Vamal a implementat o procedură nouă care simplifică modul în care se stabilește valoarea mărfii la vamă. Măsura este destinată să reducă birocrația și să ofere mai multă claritate pentru agenții economici care efectuează importuri. În special, sistemul vine în sprijinul celor care nu pot estima din start toate costurile asociate — precum taxele
• • •
Acum 30 minute
18:30
Serviciul Vamal introduce reguli noi: mai puțină birocrație la declararea valorii mărfii # Subiectul Zilei
Acum 2 ore
17:30
Un bărbat din Iași, prins în Austria după ce și‑a ucis soția bolnavă și a fugit cu amanta # Subiectul Zilei
Un bărbat din orașul Iași, România, a fost arestat în Austria, după ce ar fi ucis‑o pe soția sa, grav bolnavă de cancer, și apoi a fugit din țară în compania amantei. Bărbatul era dat în urmărire internațională încă din iunie. Victima a fost internată la terapie intensivă timp de două luni, însă medicii nu
17:00
Marți, locuitorii unor străzi din municipiul Chișinău vor fi afectați de întreruperi temporare ale furnizării apei potabile. Motivul este efectuarea unor lucrări planificate de către compania de distribuţie și de către Apă‑Canal Chișinău, împreună cu posibile deconectări de energie electrică, ceea ce va reduce sau opri alimentarea cu apă pe anumite adrese. Adrese vizate Ce
Acum 4 ore
16:30
Promo‑LEX: Creștere alarmantă a încălcărilor secretului votului la scrutinul recent # Subiectul Zilei
Organizația Promo-LEX a semnalat o creștere semnificativă a incidentelor ce țin de încălcarea secretului votului în cadrul ultimului scrutin parlamentar. Numărul acestor situații a depășit 900, un nivel mult mai ridicat comparativ cu alegerile precedente. Printre cele mai frecvente probleme s-au numărat fotografierea buletinelor de vot, filmările realizate în interiorul secțiilor de votare și presiunile
16:10
În anul 2024, în Republica Moldova, 57,6% dintre decese au fost cauzate de bolile aparatului circulator, conform datelor Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. Aceste afecțiuni includ hipertensiunea arterială, insuficiența cardiacă și accidentele vasculare cerebrale. Alte cauze semnificative de deces au fost: Diferențele de mortalitate între sexe sunt notabile: La nivel teritorial, în regiunea de nord
16:10
La sfârșitul săptămânii trecute, în Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni, doi cetățeni moldoveni, în vârstă de 47 și 35 de ani, au fost depistați în timp ce conduceau ansambluri de vehicule formate din autoturisme și remorci. În urma controlului de frontieră, s-a constatat că remorcile aveau aplicate aceleași numere de înmatriculare ca și vehiculele
15:00
După alegerile parlamentare din 28 septembrie, aproximativ 13 candidați originari din regiunea de nord a Republicii Moldova ar putea ocupa locuri în noul Parlament. Aceștia provin din raioane precum Edineț, Briceni, Soroca, Fălești, Dondușeni și Glodeni, și au experiențe diverse în administrație publică, educație, activism civic și politică locală. Printre cei care ar putea ajunge
15:00
Un bărbat de 31 de ani din Strășeni se află în stare gravă la spital, după ce a fost atacat cu un cuțit de concubinul mamei sale. Incidentul a avut loc în seara zilei de 23 decembrie, în timp ce cei trei consumau băuturi alcoolice la domiciliul lor. Conflictul spontan a escaladat rapid, iar agresorul,
15:00
Un accident rutier a avut loc pe bulevardul Dacia din Chișinău, implicând patru vehicule de lux: un Porsche, un Range Rover, o Toyota și o Dacia. Potrivit martorilor, șoferul Porsche-ului a efectuat mai multe depășiri riscante înainte de a provoca coliziunea. În urma impactului, toate cele patru vehicule au suferit avarii semnificative. Din fericire, nu
15:00
Până la 29 septembrie 2025, în Republica Moldova, 81.452 de persoane au beneficiat de protecție temporară, conform datelor Inspectoratului General pentru Migrație. Dintre acestea, 3.696 de cetățeni ucraineni dețin drept de ședere provizorie, iar 2.651 dețin drept de ședere permanentă. În plus, 4.504 ucraineni au solicitat dobândirea cetățeniei Republicii Moldova, dintre care 2.649 au obținut-o
Acum 6 ore
13:00
CNA dezvăluie schemă de finanțare ilegală a partidelor: milioane în criptomonede din Rusia # Subiectul Zilei
Centrul Național Anticorupție (CNA) a anunțat destructurarea unei scheme complexe de finanțare ilegală a partidelor politice implicând atât criptomonede provenite din Federația Rusă, cât și numerar. Anchetele s-au desfășurat în mai multe localități, inclusiv Chișinău, Orhei, Glodeni, Dondușeni și Criuleni, în colaborare cu Procuratura Anticorupției și procuraturile municipale. Printre descoperiri se numără: Deja, mai multe
13:00
Consilierul pentru comunicare al Președinției, Igor Zaharov, a transmis un mesaj plin de speranță, după ce rezultatele preliminare indică că majoritatea parlamentară va fi deţinută de PAS. El a declarat: „Am spus lumii întregi cine suntem și unde mergem. Am ales pacea, libertatea și viitorul european." În mesajul său publicat pe Facebook, Zaharov a mai spus
Acum 8 ore
12:00
LIVE//Acțiune de protest organizată de Blocul electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei # Subiectul Zilei
Acțiune de protest organizată de Blocul electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei ABONEAZĂ-TE LA CANALUL NOSTRU DE TELEGRAM SUBIECTUL ZILEI
11:30
Autoritățile transnistrene denunță măsuri „artificiale” care ar fi limitat participarea la vot # Subiectul Zilei
Autoritățile autoproclamate de la Tiraspol au acuzat Chișinăul de încălcarea drepturilor cetățenilor din regiunea transnistreană, care dețin cetățenie moldovenească, în ziua alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Într-un comunicat oficial, Tiraspolul susține că Chișinăul ar fi implementat măsuri „premeditate" pentru a reduce participarea transnistrenilor la procesul electoral. Printre acuzațiile aduse se numără: De asemenea, Tiraspolul
11:00
Frați originari din stânga Nistrului, implicați în organizarea protestului din Chișinău # Subiectul Zilei
În seara zilei de 28 septembrie 2025, trei persoane au fost reținute în cadrul unei cauze penale deschise pentru pregătirea destabilizărilor și dezordinilor în masă, imediat după încheierea scrutinului electoral și în contextul protestului programat pentru ziua următoare în Capitală. Printre persoanele reținute se numără doi frați, care erau monitorizați de autoritățile competente de aproape
11:00
Până la ora 22:30, Misiunea de Observare Promo-LEX a înregistrat un total de 1.135 de cazuri cu statut de incident în ziua alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Dintre acestea, 194 au fost confirmate ca încălcări efective ale legislației electorale sau a regulamentelor de vot. Observatorii Promo-LEX au monitorizat activitatea în 514 secții de votare din întreaga țară, urmărind respectarea normelor privind
Acum 12 ore
10:00
Liderul Partidului Național Moldovenesc (PNM) a declarat că, la recentele alegeri parlamentare, o parte semnificativă a electoratului a fost motivată de temeri, mai degrabă decât de speranța într-un viitor mai bun. Potrivit declarațiilor sale, factorii care au generat frică în rândul alegătorilor includ instabilitatea politică, promisiunile neîndeplinite de guvernare, precum și amenințările legate de corupţie
09:30
„Alternativa” a obținut locul 3 în Chișinău: cum s‑a votat pe sectoare și în suburbii # Subiectul Zilei
Rezultatele preliminare din Chișinău arată că formațiunea „Alternativa" a ocupat locul al treilea în preferințele electorale ale alegătorilor din municipiu și suburbii. Votul este dominat de PAS, urmat de Blocul Patriotic, în majoritatea sectoarelor. Iată cum s‑au repartizat preferințele pe sectoare şi suburbii: Astfel, „Alternativa" pare să fie o forță cu prezență semnificativă, dar mult sub cele două
09:30
În cele 23 de secţii de votare organizate în România pentru moldoveni, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obţinut un sprijin masiv, acumulând 88,12 % din voturi (25.740 voturi), conform rezultatelor finale. Urmează, la distanță considerabilă: Partidul Nostru — 2,51 % (734 voturi), Blocul Electoral „Alternativa" — 2,00 %(585 voturi), Blocul Patriotic — 1,89 % (553 voturi) și Platforma Demnitate și Adevăr — 1,84 % (537 voturi). Rezultatele arată că diasporea
Acum 24 ore
23:40
Secțiile de votare din Republica Moldova și-au închis ușile la ora 21:00. Comparativ cu alegerile parlamentare din iulie 2021, în acest an, mai mulți moldoveni au ieșit la vot. În 2021, în R. Moldova au votat peste 48% dintre alegători (circa 1.460.000), iar la acest scrutin aproximativ 1.591.145 de persoane și-au exprimat alegerea. (23:30) Au fost
22:40
Rezultate preliminare: PAS conduce cu aproape 40%, urmat de Blocul Patriotic cu 32% # Subiectul Zilei
22:30
22:30
Ion Ceban, unul dintre liderii blocului ALTERNATIVĂ, a declarat după încheierea scrutinului că alegătorii au demonstrat o mobilizare exemplară și au făcut alegerea pentru următorii patru ani. „Cetățenii s-au mobilizat exemplar și au făcut alegerea. Acum Moldova are nevoie de liniște, pace și unitate. Așa cum a decis majoritatea cetățenilor, așa vom trăi în anii
22:30
Renato Usatîi: Astăzi am demonstrat împreună că vocea poporului contează! Partidul Nostru a mobilizat electoratul fără sprijin administrativ sau mediaticRenato Usatîi le-a mulțumit cetățenilor pentru prezența masivă la vot, subliniind că Partidul Nostru a demonstrat că poate mobiliza electoratul fără sprijin administrativ, fără ONG-uri și fără susținerea televiziunilor.„Astăzi am demonstrat împreună că vocea poporului contează!
21:20
Secțiile de votare s-au închis: prezență mai mare decât la parlamentarele din 2021 # Subiectul Zilei
Secțiile de votare din Republica Moldova și-au închis ușile la ora 21:00. Comparativ cu alegerile parlamentare din iulie 2021, în acest an mai mulți moldoveni au ieșit la vot. În 2021, în R. Moldova au votat peste 48% dintre alegători (circa 1.460.000), iar la acest scrutin aproximativ 1.591.145 de persoane și-au exprimat alegerea. Deocamdată nu
20:50
Trei persoane au fost reținute în această seară, în cadrul unei cauze penale pornită pe faptul pregătirii destabilizărilor și dezordinilor în masă, imediat după încheierea scrutinului electoral și în cadrul protestului de mâine din Capitală. Printre persoanele reținute se numără doi frați (monitorizați de ofițeri de aproape două luni), care ar fi angajați ai structurilor
20:50
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a declarat inadmisibil recursul depus de Partidul Politic „MOLDOVA MARE", menținând astfel decizia Comisiei Electorale Centrale (CEC) privind anularea înregistrării formațiunii în cursa electorală. În consecință, Consiliile electorale de circumscripție și birourile secțiilor de votare vor aplica mențiunea „Retras" în dreptul partidului pe procesele-verbale pretipărite privind numărarea și centralizarea rezultatelor
Ieri
18:00
Cele mai multe cazuri de transportare organizată a alegătorilor au fost depistate în mai multe secții de votare din raionul Căușeni. Până la ora 14:30, au fost înregistrate șapte cazuri, dintre care 5 în Căușeni. Constatarea a fost prezentată în raportul misiunii de observare Promo-LEX. Potrivit șefului misiunii Promo-LEX, Nicolae Panfil, alegătorii au fost aduși
18:00
Peste 200.000 de moldoveni din întreaga lume au mers la urne și și-au exprimat votul, până la ora 17:20. Datele au fost prezentate de reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe (MAE). „Diaspora noastră este exemplară", au menționat membrii MAE. Totodată, autoritățile au mulțumit cetățenilor de peste hotarele țării pentru participare, implicare și responsabilitate civică. Amintim că în
17:20
Secția din Tokio, Japonia, și-a încheiat activitatea la ora 15:00, ora Chișinăului, iar secția din Beijing, China, la ora 16:00, ora Chișinăului. Celelalte secții de votare din diasporă își continuă activitatea. Potrivit CEC, în Japonia au votat 91 de moldoveni, iar în China – 42. Pe de altă parte, în Stat
16:10
14:50
Comisia Electorală Centrală a venit cu un prim bilanț al neregulilor înregistrate pînă la orele amiezii, semnalînd mai multe situații de încălcare a regulilor electorale. Astfel, instituția a raportat 31 de incidente, dintre care 16 cazuri de fotografiere a buletinului de vot, două situații de agitație electorală interzisă, un caz de bănuială de corupere a […] Articolul CEC: Fotografierea buletinului, cea mai frecventă abatere înregistrată în alegeri apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:50
Mai multe secții de votare deschise pentru diaspora au fost vizate astăzi de alerte cu bombă, în Bruxelles (Belgia), Roma și Genova (Italia), București (România), Ashville (SUA) și Alicante (Spania). Autoritățile de la Chișinău au precizat că asemenea situații au fost anticipate drept parte a unui asalt al Federației Ruse asupra procesului electoral din Republica […] Articolul Alerte cu bombă la secții de votare din diaspora apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:20
Peste 100 de mii de cetățeni ai Republicii Moldova aflați peste hotarele țării au votat până la ora 13.30 la secțiile de votare deschise în străinătate pentru alegerile parlamentare, transmite MOLDPRES, cu referire la datele privind prezența la vot publicate în timp real de Comisia Electorală Centrală. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, la unele secții de […] Articolul Peste 100 de mii de cetățeni au votat în diaspora apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:30
Președintele Nicușor Dan spune că astăzi este o zi decisivă și istorică pentru Republica Moldova. El a făcut un apel către cetățenii moldoveni din România să meargă la vot. „E o chestiune foarte serioasă. Știți că politicienii zic de obicei că sunt importante alegerile, dar de data asta este foarte, foarte important. E o zi […] Articolul Nicușor Dan, către cetățenii din R. Moldova: E o zi istorică apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:20
Ion Chicu, unul dintre liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA, s-a prezentat astăzi la secția de votare și a transmis un apel către cetățeni să își exercite dreptul constituțional.„Este dreptul fiecăruia dintre noi să ne decidem soarta pentru următorii patru ani, să avem o țară așa cum ne dorim, o țară în care fiecare se simte cetățean […] Articolul Ion Chicu: „Am votat pentru o Moldovă în care oamenii trăiesc demn acasă” apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:20
„Pentru copiii și nepoții noștri” – Stoianoglo explică votul său pentru viitorul Moldovei # Subiectul Zilei
Alexandr Stoianoglo, unul dintre liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA, și-a exercitat dreptul la vot la alegerile parlamentare din 28 septembrie, alături de soția sa. „Am votat pentru dreptate și pentru viitorul Moldovei, o țară în care legile statului vor fi principii fundamentale, unde drepturile și interesele cetățenilor vor fi respectate. Am votat pentru o Moldovă unde […] Articolul „Pentru copiii și nepoții noștri” – Stoianoglo explică votul său pentru viitorul Moldovei apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:20
Renato Usatîi – unicul lider politic care a răspuns la întrebările jurnaliștilor în trei limbi – în limba de stat, în rusă și englezăPreședintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, s-a remarcat astăzi ca unicul lider politic care a răspuns întrebărilor jurnaliștilor în trei limbi – în limba de stat, în rusă și engleză – la ieșirea […] Articolul Usatîi: „Am votat pentru o Moldovă puternică și pentru toți cetățenii ei” apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:20
LIVE// Exercitarea votului de către copreședintele Blocului electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei, Igor Dodon # Subiectul Zilei
Exercitarea votului de către copreședintele Blocului electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei, Igor Dodon. Articolul LIVE// Exercitarea votului de către copreședintele Blocului electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei, Igor Dodon apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:20
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului electoral ALTERNATIVA, și-a exercitat dreptul la vot, declarând că a votat împotriva fricii, dezinformării și dezbinării în societate. El a subliniat că a optat pentru dezvoltarea Republicii Moldova, pentru profesionalism și pentru responsabilitatea celor aflați la conducere.„Am votat pentru oameni care să poată soluționa cu adevărat subiectele ce țin […] Articolul „Pentru viitorul copiilor noștri” – mesajul lui Ion Ceban după vot apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:00
LIVE// Exercitarea votului de către copreședintele Blocului ALTERNATIVA, Ion Chicu # Subiectul Zilei
Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către copreședintele Blocului ALTERNATIVA, Ion Chicu. Articolul LIVE// Exercitarea votului de către copreședintele Blocului ALTERNATIVA, Ion Chicu apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:00
LIVE//Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către copreședintele Blocului ALTERNATIVA, Mark Tkaciuk # Subiectul Zilei
Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către copreședintele Blocului ALTERNATIVA, Mark Tkaciuk ABONEAZĂ-TE LA CANALUL NOSTRU DE TELEGRAM SUBIECTUL ZILEI DISTRIBUIȚI Articolul LIVE//Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către copreședintele Blocului ALTERNATIVA, Mark Tkaciuk apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:20
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, și-a exercitat dreptul la vot în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. După ce a votat, șefa statului a declarat că și-a exprimat opțiunea pentru un Parlament care să continue parcursul european al țării. „Eu am votat un Parlament cu care să putem continua pe drumul UE. Vă invit pe […] Articolul Maia Sandu a votat: Să arătăm lumii că Moldova are oameni cu demnitate apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:20
Am votat împotriva fricii, a minciunilor și a dezbinării.Am votat pentru dezvoltarea Moldovei, pentru viitorul copiilor noștri, pentru profesionalism și responsabilitate în conducerea țării. Am votat pentru pensii și salarii decente, pentru locuri de muncă aici, acasă, pentru stoparea migrației și pentru susținerea agenților economici.Am votat pentru pace, liniște și siguranța zilei de mâine. Astăzi […] Articolul Împreună cu soția, mi-am exercitat dreptul la vot apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:10
LIVE// Exercitarea votului de către Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu # Subiectul Zilei
Exercitarea votului de către Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu. Articolul LIVE// Exercitarea votului de către Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:10
LIVE// Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi # Subiectul Zilei
Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi. Articolul LIVE// Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:40
LIVE// Exercitarea votului de către copreședintele Blocului ALTERNATIVA, Ion Ceban # Subiectul Zilei
Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către copreședintele Blocului ALTERNATIVA, Ion Ceban. Articolul LIVE// Exercitarea votului de către copreședintele Blocului ALTERNATIVA, Ion Ceban apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:40
Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Articolul LIVE// Președinta Maia Sandu își exercită dreptul de vot apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:40
Alegeri Parlamentare 2025: Alexandr Stoianoglo, copreședinte al Blocului „Alternativa”, votează # Subiectul Zilei
Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către copreședintele Blocului ALTERNATIVA, Alexandr Stoianoglo. Articolul Alegeri Parlamentare 2025: Alexandr Stoianoglo, copreședinte al Blocului „Alternativa”, votează apare prima dată în Subiectul Zilei.
08:10
Alegeri Parlamentare 2025: Prezența la vot, Articolul LIVE// Alegeri Parlamentare 2025: Prezența la vot apare prima dată în Subiectul Zilei.
