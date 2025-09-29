Serviciul Vamal introduce reguli noi: mai puțină birocrație la declararea valorii mărfii

17:00

Marți, locuitorii unor străzi din municipiul Chișinău vor fi afectați de întreruperi temporare ale furnizării apei potabile. Motivul este efectuarea unor lucrări planificate de către compania de distribuţie și de către Apă‑Canal Chișinău, împreună cu posibile deconectări de energie electrică, ceea ce va reduce sau opri alimentarea cu apă pe anumite adrese. Adrese vizate Ce […]