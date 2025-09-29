Aplauze în Parlamentul României după alegerile din Moldova: „V‑ați mobilizat exemplar!”

21:30

Procesul de vot pentru alegerile parlamentare se finalizează la 21:00. Majoritatea secțiilor s-au închis deja, cu excepția unor din diasporă. Până la ora 21:00 a Moldovei, au participat 1.591.272 de milioane de alegători. Dintre aceștia, peste 1,3 de milioane de persoane au votat la secțiile de votare din R. Moldova, iar peste 264 – în străinătate.