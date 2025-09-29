Cum au votat tinerii la alegerile parlamentare din acest an comparativ cu alte scrutine
#diez, 29 septembrie 2025 18:30
De la un an la altul, putem observa o mobilizare mai mare a tinerilor când vine vorba de participarea la vot. Pe rețelele de socializare, tot mai mulți oameni împărtășesc faptul că merg la alegeri și îi îndeamnă și pe prieteni să facă același lucru. Așa cum alegerile parlamentare din acest an, iar datele preliminare privind prezența la vot sunt publice, ne-am gândit să analizăm un pic mai detaliat prezența tinerilor la vot. Așadar, am decis să comparăm datele de la scrutinul curent cu cele din 2019 (parlamentare, locale), 2020 (prezidențiale), 2021 (parlamentare), 2023 (locale) și 2024 (prezidențiale). Сообщение Cum au votat tinerii la alegerile parlamentare din acest an comparativ cu alte scrutine появились сначала на #diez.
• • •
Alte ştiri de #diez
Acum 30 minute
18:30
Potrivit rezultatelor preliminare ale alegerilor din 28 septembrie, în noul Parlament vor fi 37 de femei, ceea ce reprezintă 36,6 % din totalul deputaților. Această cifră este mai mică cu 3 % decât în 2021, când femeile reprezentau 39,6 %. Mai jos vă prezentăm lista candidatelor care ar urma să facă parte din Legislativ, dacă niciuna dintre ele nu va renunța la mandat. Сообщение Câte femei vor accede în Parlament, conform datelor preliminare появились сначала на #diez.
18:30
De la un an la altul, putem observa o mobilizare mai mare a tinerilor când vine vorba de participarea la vot. Pe rețelele de socializare, tot mai mulți oameni împărtășesc faptul că merg la alegeri și îi îndeamnă și pe prieteni să facă același lucru. Așa cum alegerile parlamentare din acest an, iar datele preliminare privind prezența la vot sunt publice, ne-am gândit să analizăm un pic mai detaliat prezența tinerilor la vot. Așadar, am decis să comparăm datele de la scrutinul curent cu cele din 2019 (parlamentare, locale), 2020 (prezidențiale), 2021 (parlamentare), 2023 (locale) și 2024 (prezidențiale). Сообщение Cum au votat tinerii la alegerile parlamentare din acest an comparativ cu alte scrutine появились сначала на #diez.
18:30
Duminică, 28 septembrie, în Republica Moldova s-au desfășurat alegeri parlamentare. În Parlament au acces trei partide și două blocuri electorale. În funcție de numărul voturilor primite din partea cetățenilor, fiecare formațiune politică obține un număr de mandate care ulterior vor fi atribuite deputaților. Dacă unii se aleg deja pentru a opta oară cu un loc în legislativ, atunci alții au devenit în premieră deputați. Cine sunt aceștia și din ce partid sau bloc politic fac parte îți spunem în acest material. Сообщение Cine va deveni deputat(ă) pentru prima oară în Parlamentul Republicii Moldova появились сначала на #diez.
Acum 2 ore
17:30
La alegerile parlamentare din acest an au votat 277.965 de moldoveni din diaspora. Conform rezultatelor finale, PAS a obținut 55 de mandate în viitorul legislativ și a câștigat detașat în diaspora. #diez a analizat cum au votat moldovenii de peste hotare. Сообщение (hartă) Cum au votat moldovenii din diaspora la alegerile parlamentare появились сначала на #diez.
Acum 4 ore
16:30
În Chișinău și în raioanele Ialoveni, Criuleni și Strășeni s-a înregistrat cea mai ridicată participare a tinerilor la alegeril. Mai exact, peste 45 % dintre cei cu vârstele cuprinse între 18 și 25 de ani au ieșit la vot. În același timp, tinerii din Ștefan Vodă, Briceni și Ocnița au fost printre cei mai pasivi. Сообщение În ce raioane și municipii s-au mobilizat cei mai mulți tineri la vot появились сначала на #diez.
15:30
Toate procesele-verbale au fost prelucrate. PAS a obținut din nou majoritatea, potrivit rezultatelor preliminare # #diez
Comisia Electorală Centrală a prelucrat toate procesele-verbale întocmite în cadrul alegerilor parlamentare 2025. Potrivit rezultatelor preliminare, Partidul Acțiune și Solidaritate a acumulat 50,2 %, Blocul Patriotic a luat 24,17 %, Blocul Electoral Alternativa – 7,96 %, Partidul Nostru – 6,2 %, iar Partidul Politic Democrația Acasă – 5,62 %. Сообщение Toate procesele-verbale au fost prelucrate. PAS a obținut din nou majoritatea, potrivit rezultatelor preliminare появились сначала на #diez.
15:30
Circa 450 de tineri au fost înmatriculați în anul I la studii de rezidențiat la USMF „Nicolae Testemițanu”, în a.u. 2025-2026 # #diez
Cei 449 de tineri specialiști care au promovat concursul de admitere la studii postuniversitare de rezidențiat la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova au fost convocați, astăzi, la tradiționala adunare generală, înainte de începutul anului de studii. Сообщение Circa 450 de tineri au fost înmatriculați în anul I la studii de rezidențiat la USMF „Nicolae Testemițanu”, în a.u. 2025-2026 появились сначала на #diez.
Acum 6 ore
14:30
Ce promisiuni pentru tineri au partidele și blocurile electorale care vor intra în noul Parlament # #diez
Potrivit rezultatelor preliminare ale alegerilor parlamentare, cinci formațiuni politice acced în Parlament: Partidul Acțiune și Solidaritate, Blocul Electoral „Patriotic”, Blocul Electoral „Alternativa”, Partidul Nostru și Partidul Politic „Democrația Acasă”. Pentru că suntem un site de știri pentru tineri, am avut curiozitatea să vedem ce reforme își propun să realizeze pentru a îmbunătăți sectorul de tineret din Moldova. Сообщение Ce promisiuni pentru tineri au partidele și blocurile electorale care vor intra în noul Parlament появились сначала на #diez.
13:15
„O lovitură pentru blocul prorus.” Ce a scris presa internațională despre alegerile din Moldova # #diez
Ieri au avut loc alegerile parlamentare din Republica Moldova. Pentru că miza acestor alegeri a fost mare, presa internațională a scris mult despre parlamentarele din Moldova. #diez a analizat cum au fost mediatizate alegerile din Moldova de către instituțiile media din afara țării. Сообщение „O lovitură pentru blocul prorus.” Ce a scris presa internațională despre alegerile din Moldova появились сначала на #diez.
13:15
Scrutinul parlamentar de duminică, 28 septembrie, s-a desfășurat în general fără probleme majore, însă Misiunea Promo-LEX a raportat un număr neobișnuit de ridicat de incidente. Cele mai frecvente nereguli au fost fotografierea buletinelor de vot într-un număr de 273 de cazuri. Сообщение Alegerile din 28 septembrie, marcate de un număr record de incidente появились сначала на #diez.
Acum 8 ore
12:15
Dintre cei 101 deputați care ar urma să ajungă în noul Parlament al Republicii Moldova, 12 sunt au până la 35 de ani. Nouă dintre ei fac parte din Partidul „Acțiune și Solidaritate”. Doi deputați fac parte din Blocul „Patriotic”, iar un deputat – din Partidul „Democraţia Acasă”. Сообщение Lista deputaților din noul Parlament care au până la 35 de ani появились сначала на #diez.
12:15
UTM parte a MOLDOVA AI HUB – proiect național pentru accelerarea ecosistemului de inteligență artificială # #diez
Un consorțiu format din Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării al Republicii Moldova (MDED), Agenția de Guvernare Electronică (AGE), Moldova Innovation Technology Park (MITP), Agenția de Investiții din Moldova, Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM), Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” (USMF), Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA) în Moldova, Camera de Comerț Americană din Moldova (AmCham Moldova), Asociația Națională a Companiilor TIC (ATIC), Orange Moldova, ACTech, Moldcell și Tilde a semnat, pe 26 septembrie 2025, la Chișinău, un Memorandum de Înțelegere pentru lansarea Moldova AI Hub. Proiectul reprezintă o inițiativă națională menită să accelereze dezvoltarea ecosistemului de inteligență artificială (AI) în Republica Moldova. Сообщение UTM parte a MOLDOVA AI HUB – proiect național pentru accelerarea ecosistemului de inteligență artificială появились сначала на #diez.
Acum 12 ore
10:15
Conform rezulatelor furnizate de Comisia Elctorală Centrală (CEC) din Moldova, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut majoritatea parlamentară cu 50,14 % din voturile alegătorilor. Partidul, care rămâne la guvernare pentru următorii patru ani, va avea 55 de mandate în viitorul legislativ. #diez a analizat rezultatele obținute de PAS de la fondare până în prezent. Сообщение Rezultatele PAS la alegerile parlamentare din 2019, 2021 și 2025 появились сначала на #diez.
09:15
În data de 28 septembrie 2025 s-au desfășurat alegeri parlamentare în Republica Moldova. Acestea au stârnit mai multe reacții printre internauți, mai ales după ce Partidul „Democrația Acasă” a acumulat, pe neprins de veste, șase mandate. Mai jos îți prezentăm câteva dintre memele care au apărut aseară și azi-dimineață pe rețelele de socializare. Сообщение O listă cu meme despre alegerile din 28 septembrie 2025 появились сначала на #diez.
08:15
Doi cei mai tineri deputați din noul Parlament sunt Eugeniu Sinchevici și Anastasia Nichita. Ambii s-au născut în 1999 și au în prezent 26 de ani. Atât Eugeniu, cât și Anastasia figurează pe listele electorale ale Partidului Acțiune și Solidaritate. În legislatura precedentă, Sinchevici a fost cel mai tânăr deputat din istoria țării. Сообщение Cine sunt cei mai tineri deputați din noul Parlament și ce averi declară появились сначала на #diez.
08:15
Cel mai în vârstă deputat din noul Parlament la Republicii Moldova va fi Vladimir Voronin, președintele Partidului Comuniștilor și deputat în componența Blocului „Patriotic”. El are 84 de ani. Сообщение Cel mai în vârstă deputat din noul Parlament al Republicii Moldova. Acesta are 84 de ani появились сначала на #diez.
07:15
După procesarea a 99 % dintre procesele-verbale, atestăm că cinci formațiuni politice acced în Parlament: Partidul Acțiune și Solidaritate, „Blocul Patriotic”, BE „Alternativa”, Partidul Nostru și Partidul Politic „Democrația Acasă”. PAS ar obține cele mai multe mandate în noul Parlament și ar putea forma de sine stătător noul Guvern. Сообщение (infografic) Cum va arăta componența noului Parlament cu cele cinci formațiuni politice появились сначала на #diez.
07:15
După procesarea a 99 % dintre procesele-verbale, Partidul Acțiune și Solidaritate ar urma să obțină 55 de mandate în noul Legislativ. Pe locul secund se situează Blocul „Patriotic”, cu 26 de mandate, urmat de Blocul „Alternativa”, „Partidul Nostru” și „Democrația Acasă”. Сообщение Lista celor 101 deputați ce ar urma să ajungă în următorul Parlament al Republicii Moldova появились сначала на #diez.
Acum 24 ore
03:00
(hartă) Cum a votat fiecare raion din Republica Moldova la parlamentare, potrivit rezultatelor preliminare # #diez
Rezultate preliminare ale alegerilor parlamentare din 28 septembrie au apărut pe site-ul Comisiei Electorale Centrale. După procesarea tuturor proceselor-verbale de pe teritoriul Republicii Moldova, în Parlament acced cinci partide: PAS, „Blocul Patriotic”, BE „ALTERNATIVA”, Partidul Nostru și PPDA. Сообщение (hartă) Cum a votat fiecare raion din Republica Moldova la parlamentare, potrivit rezultatelor preliminare появились сначала на #diez.
03:00
(hartă) Cum a votat municipiul Chișinău. Orășenii au dat preferință Partidului Acțiune și Solidaritate # #diez
După procesarea a 97 % din procesele-verbale, atestăm că cinci partide acced în parlament: Partidul Acțiune și Solidaritate, „Blocul Patriotic”, BE „Alternativa”, Partidul Nostru și Partidul Politic „Democrația Acasă”. PAS ar obține cele mai multe mandate în noul Parlament. Сообщение (hartă) Cum a votat municipiul Chișinău. Orășenii au dat preferință Partidului Acțiune și Solidaritate появились сначала на #diez.
02:00
Pentru cine au votat moldovenii din Stânga Nistrului: o treime dintre voturi s-au dus la PAS # #diez
În stânga Nistrului, aproape o treime dintre alegători au votat pentru Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS). Jumătate dintre voturi au mers către Blocul „Patriotic”, iar circa 9 % dintre alegători au ales Blocul „Alternativa”. Сообщение Pentru cine au votat moldovenii din Stânga Nistrului: o treime dintre voturi s-au dus la PAS появились сначала на #diez.
28 septembrie 2025
22:00
Fenomenul „observatorilor falși” din diaspora ar face parte dintr-o operațiune mai amplă de delegitimare a alegerilor, în spatele căreia stă Federația Rusă. Acest lucru îl concluzionează expertul în securitate Andrei Curăraru, menționând și despre alte provocări care au avut loc astăzi. Сообщение Care e scopul „observatorilor” neautorizați din diaspora появились сначала на #diez.
22:00
Primele rezultate preliminare ale alegerilor parlamentare din 28 septembrie au apărut pe site-ul Comisiei Electorale Centrale. Ele sunt disponibile într-un mod interactiv. Începând cu ora 7.0 și până la ora 21.00, cetățenii au mers la secțiile de votare din țară, dar și de peste hotare pentru a-și alege partidele care îi vor reprezenta în următorii patru ani în parlament. În total, la acest scrutin electoral s-au înregistrat 23 de partide, blocuri politice și candidați independenți. Сообщение Parlamentare 2025. Urmărește primele rezultate preliminare появились сначала на #diez.
20:00
Poliția Națională anunță că are informații despre grupuri de persoane care ar planifica, începând de la miezul nopții și pe parcursul zilei de mâine, să provoace dezordini și destabilizări în capitală, în cadrul protestului anunțat pentru mâine. Сообщение Dezordini și destabilizări ar fi planificate în această noapte. Ce spune Poliția появились сначала на #diez.
19:00
Cum arată un an de studii la Colegiul Europei. Sabin Rufa, despre cursuri, profesori și oportunități extracurriculare # #diez
Accesul la oportunitățile oferite de Uniunea Europeană reprezintă un beneficiu pentru mulți dintre tinerii moldoveni, fie că sunt elevi, fie studenți sau tineri profesioniști. Încă din universitate, Colegiul Europei era pentru Sabin Rufa șansa de a se conecta cu profesioniștii de la Bruxelles și cu instituțiile europene. Pornind de la această idee, s-a înscris la un program de masterat în cadrul campusului din Bruges, Belgia, iar timp de 10 luni a învățat despre politică și guvernanță europeană. Cum are loc procesul educațional la una dintre cele mai prestigioase instituții de studii postuniversitare din Europa și care a fost experiența lui Sabin acolo, aflați în acest material. Сообщение Cum arată un an de studii la Colegiul Europei. Sabin Rufa, despre cursuri, profesori și oportunități extracurriculare появились сначала на #diez.
Ieri
16:45
„Vocea mea contează!” Ce spun tinerii care au votat pentru prima dată despre importanța participării la alegeri # #diez
La alegerile parlamentare de astăzi, 28 septembrie, 3.298.443 de cetățeni au drept de vot. Dintre aceștia, 38.191 sunt tineri care vor merge la urne pentru prima dată. Noi am discutat cu câțiva dintre ei, pentru a vedea ce i-a motivat să iasă la vot și de ce cred că este important ca tinerii să participe la alegeri. Сообщение „Vocea mea contează!” Ce spun tinerii care au votat pentru prima dată despre importanța participării la alegeri появились сначала на #diez.
15:45
Petale de sakura, pești koi și flaut japonez. La Sensorica a fost inaugurată o nouă expoziție imersivă # #diez
Frumusețea Japoniei a ajuns la Chișinău prin intermediul unei noi expoziții imersive. Japan Dreams este cea de-a doua experiență artistică organizată de Sensorica, primul spațiu de artă imersivă și interactivă din Republica Moldova, și promite vizitatorilor o călătorie în universul tradițiilor și al simbolurilor nipone. Сообщение Petale de sakura, pești koi și flaut japonez. La Sensorica a fost inaugurată o nouă expoziție imersivă появились сначала на #diez.
14:45
În 2025, rata de creștere a ecosistemului global de start-upri este de 21 %. Inclusiv start-upurile din țările europene au înregistrat o creștere semnificativă în comparație cu anul trecut. În acest articol vă prezentăm cele mai bune orașe din Uniunea Europeană pentru a vă deschide un start-up, incluse în clasamentul Global Startup Ecosystem Index 2025 realizat de StartupBlink. Сообщение Topul celor mai bune orașe europene pentru dezvoltarea start-upurilor появились сначала на #diez.
14:45
Un pahar de prosecco sau 10 % reducere la cumpărături. Ce oferte au unii comercianți pentru cei care votează # #diez
Pentru a încuraja participarea la vot, unii comercianți au lansat astăzi, 28 septembrie, oferte speciale. Astfel, când mergi la vot, ia stickerul „Am Votat”, fă un selfie și arată-l celor care arătă-l celor care au anunțat promoțiile. Сообщение Un pahar de prosecco sau 10 % reducere la cumpărături. Ce oferte au unii comercianți pentru cei care votează появились сначала на #diez.
13:45
Mai multe atacuri cibernetice asupra infrastructurii electorale au avut loc în zilele de 27 și 28 septembrie # #diez
Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) a raportat mai multe tentative de atacuri cibernetice asupra infrastructurii electorale în zilele ieri, 27 septembrie, și astăzi, 28 septembrie. Сообщение Mai multe atacuri cibernetice asupra infrastructurii electorale au avut loc în zilele de 27 și 28 septembrie появились сначала на #diez.
12:45
Până la ora 11:00, au reușit să voteze 35.673 de cetățeni moldoveni din diasporă. Dintre aceștia, 53,86 % sunt femei, iar 46,14 % sunt bărbați. #diez a adunat în acest material o serie de fotografii de la secțiile de votare din străinătate. Сообщение (foto) Cum votează moldovenii în diasporă появились сначала на #diez.
11:45
În municipiul Chișinău activează 178 de grădinițe publice și private. La unele dintre ele, copiii pot urma lecții de limba engleză. Totuși, în capitală există și unele grădinițe care au grupe cu predare în limba engleză. Сообщение Grădinițe private din Chișinău care au grupe cu predare în limba engleză появились сначала на #diez.
09:45
Învață să pui bazele unei cariere în AI prin machine learning. Participă la un hackathon unde veți îndepliniți sarcini și veți obține premii bănești # #diez
Dacă te interesează inteligența artificială și vrei să îți dezvolți abilitățile de machine learning, înscrie-te împreună cu echipa ta la un maraton de învățare. La Learning Marathon of Machine Learning (LMML) vei explora subdomenii diferite și vei avea posibilitate să câștigi puncte într-o competiție tematică pe hartă. Сообщение Învață să pui bazele unei cariere în AI prin machine learning. Participă la un hackathon unde veți îndepliniți sarcini și veți obține premii bănești появились сначала на #diez.
07:45
Astăzi, 28 septembrie, în Republica Moldova se desfășoară alegeri parlamentare. Acestea sunt alegeri în cadrul cărora cetățenii votează pentru deputații Parlamentului – organul legislativ suprem al țării. Parlamentul Republicii Moldova este format din 101 deputați, aleși pentru un mandat de patru ani. Votarea se desfășoară în baza sistemului proporțional: alegătorii votează pentru partide, pentru blocuri electorale și pentru candidați independenți, iar mandatele sunt distribuite între concurenții electorali în funcție de procentul de voturi obținut. Сообщение Alegeri parlamentare 2025. Secțiile de votare din întreaga țară au fost deschise появились сначала на #diez.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:15
Pentru a face procesul de votare mai rapid și mai eficient, Comisia Electorală Centrală (CEC) a decis ca în 30 de secții de votare din țară și din străinătate să fie utilizate, în premieră, atât liste pe hârtie, cât și liste electorale electronice. Сообщение Parlamentare 2025: în 30 de secții de votare se vor folosi liste electorale electronice появились сначала на #diez.
15:15
Începând cu anul școlar 2025/2026, profesorii din gimnaziile și liceele din România vor fi obligați să aloce un sfert din orele fiecărei discipline pentru activități de consolidare, aprofundare sau aplicare practică a cunoștințelor. Măsura este prevăzută în Instrucțiunea nr. 8 a Ministerului Educației și Cercetării (MEC) din România. Noile reguli se aplică tuturor cadrelor didactice, școlilor și liceelor, dar și inspectoratelor școlare care au rol de monitorizare și consiliere. Сообщение 25 % din orarul școlar se schimbă: cum vor învăța elevii din România în acest an появились сначала на #diez.
15:15
Alegerile parlamentare din această duminică, 28 septembrie 2025, vor fi monitorizate de 3 423 de observatori naționali și internaționali. 2.496 de observatori sunt naționali și provin din opt asociații obștești din țară. Cei mai mulți au fost acreditați la solicitarea Asociației Promo-LEX și a Uniunii Juriștilor din Moldova. De asemenea, mai mulți observatori au fost acreditați direct de către consiliile electorale de circumscripție. Сообщение Parlamentare 2025: alegerile vor fi monitorizate de peste 3.400 de observatori появились сначала на #diez.
13:45
Duminică, 28 septembrie, vom avea parte de nori și temperaturi scăzute. Potrivit meteorologilor, maximele vor ajunge până la +19 °C, iar minimele vor coborî până la +1 °C. Сообщение Cum va fi vremea în ziua alegerilor parlamentare появились сначала на #diez.
13:15
4,5 milioane de lei pentru centrele și lucrătorii de tineret din Moldova. Care sunt condițiile de înregistrare # #diez
Ministerul Educației și Cercetării, în parteneriat cu Agenția Națională pentru Tineret, lansează Programul Guvernamental de Dezvoltare a Centrelor de Tineret. Inițiativa este dedicată extinderii și modernizării Rețelei Centrelor de Tineret din Republica Moldova, cu un buget anual de 4,5 milioane de lei. Сообщение 4,5 milioane de lei pentru centrele și lucrătorii de tineret din Moldova. Care sunt condițiile de înregistrare появились сначала на #diez.
11:15
Ai un proiect cinematografic în curs de dezvoltare? Participă la forumul de coproducții WEMW 2026 # #diez
Cineaștii din Republica Moldova sunt invitați să participe la Co-Production Forum – una dintre principalele secțiuni ale WEMW (When East Meets West), care va avea loc între 18 și 20 ianuarie 2026 la Trieste, Italia. Evenimentul conectează cineaști din întreaga Europă pentru a stimula coproducțiile, a facilita schimbul de experiență și a sprijini dezvoltarea profesională în domeniul cinematografiei. Participanții vor avea oportunitatea să primească feedback de la experți, să găsească parteneri și finanțare, dar și să concureze pentru premii internaționale importante. Сообщение Ai un proiect cinematografic în curs de dezvoltare? Participă la forumul de coproducții WEMW 2026 появились сначала на #diez.
10:15
Legea educației prevede ca România să aloce minimum 6 % din PIB pentru acest domeniu, însă realitatea bugetară arată altfel. În contextul discuțiilor despre măsurile de austeritate, Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) a publicat un raport care arată cât s-a investit efectiv în educație în ultimii 11 ani. #diez a analizat documentul pentru a înțelege cum a evoluat fondul destinat burselor. Сообщение Cum a evoluat fondul pentru bursele studenților din România în ultimii 11 ani появились сначала на #diez.
10:15
Cel mai mare festival de film de animație din România, Animest, revine la Chișinău după o pauză de trei ani. Între 30 octombrie și 2 noiembrie 2025, Cinematograful Odeon va găzdui cea de-a 11-a ediție a evenimentului, care promite patru zile intense dedicate pasionaților de animație de toate vârstele. Сообщение Animest revine la Chișinău: patru zile de animație, muzică și creativitate появились сначала на #diez.
00:00
„Alegerile din 28 septembrie sunt unele dintre cele mai importante din istoria Republicii Moldova” – probabil nu este prima dată când auzi acest mesaj în campania electorală din acest an. În condiții obișnuite, acesta ar fi fost doar o modalitate de mobilizare a electoratului. Pe de altă parte, ținând cont de războiul de la graniță, de deschiderea fără precedent din partea Uniunii Europene și de „exemplul georgian”, unii experți susțin că, în această toamnă, nu se va alege doar viitoarea componență a Parlamentului, ci și cursul strategic al țării în general. Сообщение Care este miza alegerilor din acest an și sunt ele oare „cele mai importante din istorie” появились сначала на #diez.
26 septembrie 2025
19:00
Dezbateri publice electorale în Republica Moldova – un exercițiu autentic de democrație participativă # #diez
În perioada 7-23 septembrie 2025, Centrul CONTACT, cu sprijinul Fundației Est-Europene și sub egida Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte, a organizat șase dezbateri publice electorale în mai multe localități ale Republicii Moldova: Răzeni (Ialoveni), Criuleni, Drochia, Cahul, Bălți și Cimișlia. Сообщение Dezbateri publice electorale în Republica Moldova – un exercițiu autentic de democrație participativă появились сначала на #diez.
19:00
O treime din electoratul Republicii Moldova este format din tineri, însă participarea lor la procesul politic rămâne fragilă. Prezența scăzută la vot și lipsa unei reprezentări reale pe listele electorale ridică semne de întrebare privind modul în care generația tânără este implicată în luarea deciziilor. Сообщение (video) Tinerii pot rescrie viitorul Republicii Moldova pe 28 septembrie появились сначала на #diez.
17:45
Ce faci în ultimul weekend din această lună? Cinci evenimente la care să-ți petreci timpul liber pe 27 și 28 septembrie # #diez
Sfârșitul lunii septembrie aduce pe scena Chișinăului concerte, spectacole și activități creative care merită toată atenția. De la muzică live la spectacole pentru copii și ateliere de artă, oferta este diversă și captivantă. Dacă ești în căutarea unor idei pentru timpul liber, am selectat câteva evenimente pentru acest weekend, potrivite pentru toate gusturile. Сообщение Ce faci în ultimul weekend din această lună? Cinci evenimente la care să-ți petreci timpul liber pe 27 și 28 septembrie появились сначала на #diez.
16:45
(video) Începe luna octombrie la cinematograf! Cinci filme care vor fi difuzate în premieră la Cineplex săptămânile viitoare # #diez
Hai la film! În următoarele două săptămâni, la cinematografele Cineplex din Chișinău, urmează să aibă loc cinci premiere, așa că te îndemnăm să nu le ratezi. În acest articol îți spunem care sunt acestea, astfel încât să reușești să cumperi bilete, în cazul în care ți-a atras atenția una dintre ele. Producțiile cinematografice vor fi lansate în zilele de 1, 2 și 9 octombrie. Сообщение (video) Începe luna octombrie la cinematograf! Cinci filme care vor fi difuzate în premieră la Cineplex săptămânile viitoare появились сначала на #diez.
16:45
La Liceul „Aristotel” din Chișinău a izbucnit un incendiu. Cinci echipaje de pompieri s-au deplasat la fața locului # #diez
În seara zilei de astăzi, 26 septembrie, un incendiu a izbucnit pe teritoriul Liceului „Aristotel” din Chișinău. Ofițera de presă a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Liliana Pușcașu, a declarat pentru #diez că a luat foc o clădire veche de pe teritoriul instituției. Сообщение La Liceul „Aristotel” din Chișinău a izbucnit un incendiu. Cinci echipaje de pompieri s-au deplasat la fața locului появились сначала на #diez.
15:45
Opt sfaturi pentru fondatori de la UiPath, Front, Banfico și Index.dev, prezentate la Dreamiconˣ # #diez
Conferința Dreamiconˣ – The Startup Sales Playbook, desfășurată pe 10 septembrie, a adunat experți din cinci țări pentru a discuta una dintre cele mai mari provocări ale start-upurilor tehnologice – vânzările. Сообщение Opt sfaturi pentru fondatori de la UiPath, Front, Banfico și Index.dev, prezentate la Dreamiconˣ появились сначала на #diez.
15:45
Odată ce ai ajuns la universitate, trebuie să ții cont de prezență. În funcție de cerințele profesorilor, prezența la cursuri ar putea să nu fie obligatorie. În schimb, la seminare și laboratoare ar trebui să mergi. Absențele nemotivate s-ar putea să îți creeze probleme, mai exact – exmatricularea. Сообщение Pentru câte absențe nemotivate poți fi exmatriculat(ă) de la universitățile din Moldova появились сначала на #diez.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.