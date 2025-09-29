Noi tensiuni între Budapesta și Kiev: Ungaria a blocat 12 site-uri ucrainene de știri, ca măsură de ripostă, și denunță „un atac complet nejustificat”

ProTV.md, 29 septembrie 2025 18:20

Noi tensiuni între Budapesta și Kiev: Ungaria a blocat 12 site-uri ucrainene de știri, ca măsură de ripostă, și denunță „un atac complet nejustificat”

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md

Acum 10 minute
18:40
António Costa încearcă să ocolească veto-ul lui Orbán asupra cererii de aderare a Ucrainei la UE. Moldova este asociată cu Kievul în procesul de aderare ProTV.md
António Costa încearcă să ocolească veto-ul lui Orbán asupra cererii de aderare a Ucrainei la UE. Moldova este asociată cu Kievul în procesul de aderare
Acum 30 minute
18:20
Noi tensiuni între Budapesta și Kiev: Ungaria a blocat 12 site-uri ucrainene de știri, ca măsură de ripostă, și denunță „un atac complet nejustificat” ProTV.md
Noi tensiuni între Budapesta și Kiev: Ungaria a blocat 12 site-uri ucrainene de știri, ca măsură de ripostă, și denunță „un atac complet nejustificat”
18:20
Primul mesaj din Statele Unite după victoria PAS în alegerile parlamentare din Republica Moldova: „Felicităm poporul și toate partidele care au intrat în Parlament” ProTV.md
Primul mesaj din Statele Unite după victoria PAS în alegerile parlamentare din Republica Moldova: „Felicităm poporul și toate partidele care au intrat în Parlament”
Acum o oră
18:00
Accident violent în capitală: Un șofer a ajuns la spital după ce s-a izbit cu mașina într-un pilon electric - VIDEO ProTV.md
Accident violent în capitală: Un șofer a ajuns la spital după ce s-a izbit cu mașina într-un pilon electric - VIDEO
17:50
Cu doar 3% în sondaje, dar cu milioane de vizualizări pe TikTok: Expert Forum avertizează că „Democrația Acasă” a fost promovată printr-o rețea de conturi suspecte, coordonate digital ProTV.md
Cu doar 3% în sondaje, dar cu milioane de vizualizări pe TikTok: Expert Forum avertizează că „Democrația Acasă” a fost promovată printr-o rețea de conturi suspecte, coordonate digital
Acum 2 ore
17:40
O mașină a fost grav avariată în urma unui accident produs pe o stradă din centrul capitalei. La fața locului au intervenit poliția, ambulanța și pompierii - VIDEO ProTV.md
O mașină a fost grav avariată în urma unui accident produs pe o stradă din centrul capitalei. La fața locului au intervenit poliția, ambulanța și pompierii - VIDEO
17:20
Moldova învinge imixtiunea rusă în alegeri: Kremlinul suferă cea mai gravă înfrângere electorală în afara granițelor sale din ultimii 30 de ani, spun experții – VIDEO ProTV.md
Moldova învinge imixtiunea rusă în alegeri: Kremlinul suferă cea mai gravă înfrângere electorală în afara granițelor sale din ultimii 30 de ani, spun experții – VIDEO
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 29.09.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 29.09.2025
Acum 4 ore
16:20
Sandu atenționează că Rusia nu va renunța la intimidări și presiuni, nici după ce alegerile parlamentare au fost câștigate de o majoritate pro-europeană. Ce mesaj are pentru Putin ProTV.md
Sandu atenționează că Rusia nu va renunța la intimidări și presiuni, nici după ce alegerile parlamentare au fost câștigate de o majoritate pro-europeană. Ce mesaj are pentru Putin
16:20
Vladimir Putin a semnat un decret pentru recrutarea a 135.000 de oameni în armată ProTV.md
Vladimir Putin a semnat un decret pentru recrutarea a 135.000 de oameni în armată
16:10
„Totul indică Rusia”. Acuzațiile premierul suedez după incidentele cu drone recente din Scandinavia ProTV.md
„Totul indică Rusia”. Acuzațiile premierul suedez după incidentele cu drone recente din Scandinavia
16:00
Medvedev îi pune în alertă pe cetățenii ruși privind un război nuclear cu Europa: „Întotdeauna există riscul unui accident fatal” ProTV.md
Medvedev îi pune în alertă pe cetățenii ruși privind un război nuclear cu Europa: „Întotdeauna există riscul unui accident fatal”
15:50
Viktor Orban, despre acuzațiile că drone ungare au încălcat spațiul Ucrainei: „Să zicem că au zburat câţiva metri în ţară, şi ce dacă?” ProTV.md
Viktor Orban, despre acuzațiile că drone ungare au încălcat spațiul Ucrainei: „Să zicem că au zburat câţiva metri în ţară, şi ce dacă?”
15:40
Vladimir Plahotniuc va fi cercetat separat în dosarul furtul miliardului. Decizia - luată de magistrați - VIDEO ProTV.md
Vladimir Plahotniuc va fi cercetat separat în dosarul furtul miliardului. Decizia - luată de magistrați - VIDEO
15:40
Liderul PAS Igor Grosu vine MARȚI la o ediție specială În PROfunzime ProTV.md
Liderul PAS Igor Grosu vine MARȚI la o ediție specială În PROfunzime
15:30
„Niciodată un scrutin nu trebuie să se mai desfășoare sub asemenea amenințări.” Mesajul lui Sandu după încheierea alegerilor parlamentare. Ce solicită de la viitoarea guvernare - VIDEO ProTV.md
„Niciodată un scrutin nu trebuie să se mai desfășoare sub asemenea amenințări.” Mesajul lui Sandu după încheierea alegerilor parlamentare. Ce solicită de la viitoarea guvernare - VIDEO
15:20
Cine sunt candidații independenți și partidele politice care au obținut cele mai puține voturi la alegerile parlamentare ProTV.md
Cine sunt candidații independenți și partidele politice care au obținut cele mai puține voturi la alegerile parlamentare
14:50
The Times: numele celor 13 ofițeri ruși care ar fi implicați în uciderea locuitorilor din orașul ucrainean Bucha ProTV.md
The Times: numele celor 13 ofițeri ruși care ar fi implicați în uciderea locuitorilor din orașul ucrainean Bucha
Acum 6 ore
14:40
Ultima oră. Toate procesele verbale - procesate. PAS a obținut majoritatea. Cum sunt distribuite mandatele ProTV.md
Ultima oră. Toate procesele verbale - procesate. PAS a obținut majoritatea. Cum sunt distribuite mandatele
14:40
LIVE TEXT. Cum a votat diaspora: Rezultatele finale după procesarea a 100% din procesele verbale ProTV.md
LIVE TEXT. Cum a votat diaspora: Rezultatele finale după procesarea a 100% din procesele verbale
14:40
Președintele Maia Sandu, după încheierea alegerilor parlamentare: „Am demonstrat responsabilitate acasă și în diasporă. Am arătat că știm să fim uniți” - VIDEO ProTV.md
Președintele Maia Sandu, după încheierea alegerilor parlamentare: „Am demonstrat responsabilitate acasă și în diasporă. Am arătat că știm să fim uniți” - VIDEO
14:40
Sîrski: O parte din trupele ruse au fost încercuite. Contraofensiva ucraineană avansează în Donețk ProTV.md
Sîrski: O parte din trupele ruse au fost încercuite. Contraofensiva ucraineană avansează în Donețk
14:20
Ultima oră. Vlad Plahotniuc va fi cercetat separat în dosarul furtul miliardului. Decizia - luată de magistrați - VIDEO ProTV.md
Ultima oră. Vlad Plahotniuc va fi cercetat separat în dosarul furtul miliardului. Decizia - luată de magistrați - VIDEO
14:20
Avocatul lui Vlad Plahotniuc, după decizia instanței: „O ilegalitate și abuz admis de judecători” - VIDEO ProTV.md
Avocatul lui Vlad Plahotniuc, după decizia instanței: „O ilegalitate și abuz admis de judecători” - VIDEO
14:10
LIVE. Președintele Maia Sandu, după încheierea alegerilor parlamentare: „Am demonstrat responsabilitate acasă și în diasporă. Am arătat că știm să fim uniți” ProTV.md
LIVE. Președintele Maia Sandu, după încheierea alegerilor parlamentare: „Am demonstrat responsabilitate acasă și în diasporă. Am arătat că știm să fim uniți”
14:10
Ultima oră. Procurorii au decis judecarea separată a lui Vlad Plahotniuc în dosarul furtului miliardului - VIDEO ProTV.md
Ultima oră. Procurorii au decis judecarea separată a lui Vlad Plahotniuc în dosarul furtului miliardului - VIDEO
14:10
CNN: Rusia are probleme mari cu pompele de benzină, din cauza Ucrainei. Exporturile de combustibil, interzise tot anul ProTV.md
CNN: Rusia are probleme mari cu pompele de benzină, din cauza Ucrainei. Exporturile de combustibil, interzise tot anul
13:50
Moscova - nemulțumită de rezultatele alegerilor din țara noastră: „Sute de mii de moldoveni au fost lipsiți de dreptul de vot pe teritoriul Rusiei" ProTV.md
Moscova - nemulțumită de rezultatele alegerilor din țara noastră: „Sute de mii de moldoveni au fost lipsiți de dreptul de vot pe teritoriul Rusiei"
13:40
LIVE TEXT. Cum a votat diaspora: Rezultatele preliminare după procesarea a 99,67% din procesele verbale ProTV.md
LIVE TEXT. Cum a votat diaspora: Rezultatele preliminare după procesarea a 99,67% din procesele verbale
13:40
Moscova - nemulțumită de rezultatele alegerilor din țara noastră: „Sute de mii de moldoveni au fost lipsiți de dreptul de vota pe teritoriul Rusiei" ProTV.md
Moscova - nemulțumită de rezultatele alegerilor din țara noastră: „Sute de mii de moldoveni au fost lipsiți de dreptul de vota pe teritoriul Rusiei"
13:40
Președintele României, mesaj după alegerile parlamentare: „Ați scris o pagină de istorie și știm că nu a fost ușor” - VIDEO ProTV.md
Președintele României, mesaj după alegerile parlamentare: „Ați scris o pagină de istorie și știm că nu a fost ușor” - VIDEO
13:10
Momentul în care un bărbat este reținut de carabinieri și urcat într-o dubiță la protestul orgranizat de blocul Patriotic în fața Parlamentului - VIDEO ProTV.md
Momentul în care un bărbat este reținut de carabinieri și urcat într-o dubiță la protestul orgranizat de blocul Patriotic în fața Parlamentului - VIDEO
13:00
Vlad Plahotniuc lipsește și de această dată de la ședința de judecată: Avocatul său a cerut să fie amânată ședința și de această dată ProTV.md
Vlad Plahotniuc lipsește și de această dată de la ședința de judecată: Avocatul său a cerut să fie amânată ședința și de această dată
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 29.09.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 29.09.2025
12:50
Zeci de simpatizanți ai blocului Patriotic au protestat în fața Parlamentului. Manifestația a durat mai puțin de 20 de minute - VIDEO ProTV.md
Zeci de simpatizanți ai blocului Patriotic au protestat în fața Parlamentului. Manifestația a durat mai puțin de 20 de minute - VIDEO
12:50
„Moldova - 3 Putin - 0”. Cei din PAS, reacții după rezultatele preliminare. Ce au postat Recean, Marian, Carp, Popescu - FOTO ProTV.md
„Moldova - 3 Putin - 0”. Cei din PAS, reacții după rezultatele preliminare. Ce au postat Recean, Marian, Carp, Popescu - FOTO
12:50
Carburanții se scumpesc. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO ProTV.md
Carburanții se scumpesc. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
12:50
Alexandru Tănase, optimist după alegeri: „Moldovenii au spus un „NU” clar și hotărât ambițiilor expansioniste ale Kremlinului” ProTV.md
Alexandru Tănase, optimist după alegeri: „Moldovenii au spus un „NU” clar și hotărât ambițiilor expansioniste ale Kremlinului”
Acum 8 ore
12:40
Zeci de simpatizanți ai blocului Patriotic au protestat în fața Legislativului, după afișarea rezultatelor alegerilor parlamentare. Manifestația a durat mai puțin de 20 de minute - VIDEO ProTV.md
Zeci de simpatizanți ai blocului Patriotic au protestat în fața Legislativului, după afișarea rezultatelor alegerilor parlamentare. Manifestația a durat mai puțin de 20 de minute - VIDEO
12:40
Peisaj de iarnă la Bâlea Lac. Prima zăpadă din acest sezon a acoperit Transfăgărășanul - FOTO ProTV.md
Peisaj de iarnă la Bâlea Lac. Prima zăpadă din acest sezon a acoperit Transfăgărășanul - FOTO
12:30
Zeci de simpatizanți ai blocului Patriotic, protestează în fața Legislativului, după afișarea rezultatelor alegerilor parlamentare - VIDEO ProTV.md
Zeci de simpatizanți ai blocului Patriotic, protestează în fața Legislativului, după afișarea rezultatelor alegerilor parlamentare - VIDEO
12:30
Volodimir Zelenski a telefonat-o pe Maia Sandu: „Am avut plăcerea să o felicit pentru o victorie foarte importantă și să-i urez succes" ProTV.md
Volodimir Zelenski a telefonat-o pe Maia Sandu: „Am avut plăcerea să o felicit pentru o victorie foarte importantă și să-i urez succes"
12:30
Cei din PAS, reacții după rezultatele preliminare Ce au postat Recean, Marian, Carp: „V-ați apărat țara prin vot” - FOTO ProTV.md
Cei din PAS, reacții după rezultatele preliminare Ce au postat Recean, Marian, Carp: „V-ați apărat țara prin vot” - FOTO
12:20
18 cazuri de agitație electorală, 16 cazuri de transportare organizată a alegătorilor. Promo-LEX prezintă principalele constatări și concluzii privind scrutin din 28 septembrie 2025 - VIDEO ProTV.md
18 cazuri de agitație electorală, 16 cazuri de transportare organizată a alegătorilor. Promo-LEX prezintă principalele constatări și concluzii privind scrutin din 28 septembrie 2025 - VIDEO
12:20
Cine sunt cei mai tineri deputați din noul Parlament: Au doar 26 de ani ProTV.md
Cine sunt cei mai tineri deputați din noul Parlament: Au doar 26 de ani
12:20
Protestul organizat de blocul Patriotic în fața Parlamentului ProTV.md
Protestul organizat de blocul Patriotic în fața Parlamentului
12:10
Rezultatele alegerilor parlamentare din țara noastră - cap de afiș în presa internațională: „Partidul Maiei Sandu, victorie categorică în alegerile cruciale din Republica Moldova" - FOTO ProTV.md
Rezultatele alegerilor parlamentare din țara noastră - cap de afiș în presa internațională: „Partidul Maiei Sandu, victorie categorică în alegerile cruciale din Republica Moldova" - FOTO
12:10
Conversații scurse dintr-un chat de pe Telegram. Oameni plătiți să protesteze după parlamentare: „50 de euro dacă vii cu un prieten” - FOTO ProTV.md
Conversații scurse dintr-un chat de pe Telegram. Oameni plătiți să protesteze după parlamentare: „50 de euro dacă vii cu un prieten” - FOTO
12:00
Blocul Patriotic a luat cele mai multe voturi în regiunea transnistreană. Pe ce loc se clasează Partidul Acțiune și Solidaritate - FOTO ProTV.md
Blocul Patriotic a luat cele mai multe voturi în regiunea transnistreană. Pe ce loc se clasează Partidul Acțiune și Solidaritate - FOTO
12:00
Curg mesajele de felicitare de la liderii europeni după rezultatele alegerilor: „UE este alături de Moldova. La fiecare pas” ProTV.md
Curg mesajele de felicitare de la liderii europeni după rezultatele alegerilor: „UE este alături de Moldova. La fiecare pas”
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.