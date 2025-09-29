În Chișinău începe „curățenia generală” de toamnă, anunță Primăria Capitalei
Ziua, 29 septembrie 2025 16:50
Primăria Chișinău anunță demararea „curățeniei generale de toamnă", care va dura până în 30 noiembrie 2025. Potrivit unui comunicat de presă al Primăriei, în cadrul lucrărilor de salubrizare urmează să fie igienizate și înfrumusețate spațiile publice, curțile blocurilor locative, parcurile și zonele verzi din Chișinău. În campanie vor fi implicate preturile de sector, întreprinderile municipale
• • •
Acum 5 minute
17:10
Provocările Rusiei și atitudinea rezervată a președintelui american Donald Trump obligă UE să se adapteze rapid. În contextul intruziunilor avioanelor rusești în spațiul NATO și al atacurilor cu drone asupra aeroportului din Copenhaga, liderii europeni vor discuta, la primul summit de toamnă al UE, programat pe 1 octombrie în capitala Danemarcei, consolidarea capacităților de apărare,
Acum 30 minute
16:50
Primăria Chișinău anunță demararea „curățeniei generale de toamnă", care va dura până în 30 noiembrie 2025. Potrivit unui comunicat de presă al Primăriei, în cadrul lucrărilor de salubrizare urmează să fie igienizate și înfrumusețate spațiile publice, curțile blocurilor locative, parcurile și zonele verzi din Chișinău. În campanie vor fi implicate preturile de sector, întreprinderile municipale
Acum o oră
16:30
O fostă judecătoare, aflată în căutare internațională, va fi judecată pentru escrocherie și fals în declarații # Ziua
Procuratura Anticorupție a expediat în instanță o cauză penală ce vizează o fostă judecătoare, vicepreședinte de instanță, acuzată de escrocherie și fals în declarații, se spune într-un comunicat publicat pe pagina instituției. Potrivit procurorilor, între lunile martie 2014 și martie 2016, inculpata și-ar fi însușit prin înșelăciune și abuz de încredere suma de aproximativ 2,5
Acum 2 ore
16:10
Purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Dmitri Peskov, a declarat luni că la Kremlin sunt „analizate cu atenție" declarațiile oficialilor americani privind o eventuală livrare de rachete de croazieră Tomahawk către Ucraina. Reacția vine după ce vicepreședintele SUA, J.D. Vance, a confirmat că președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut statelor europene să achiziționeze rachete Tomahawk
15:40
VIDEO | Maia Sandu face apel la împăcare: Este momentul să ne adunăm cu toții și să ne amintim că nu există învingători și învinși # Ziua
Președintele Maia Sandu a ieșit cu un mesaj, în care cheamă societatea la pace și o îndeamnă să se unească în jurul obiectivelor și intereselor comune. Ea a calificat victoria PAS în alegeri ca fiind „un mandat puternic pentru procesul de aderare la UE" și crede că aceasta ar trebui folosită „pentru binele tuturor cetățenilor,
15:30
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) din România a emis o informare de vreme rea valabilă în intervalul 29 septembrie – 2 octombrie, care vizează precipitații, vreme rece și ninsori la altitudini mari. În ultimele ore, fulgii de zăpadă au acoperit stațiunile și drumurile din Harghita, Transalpina, Pasul Prislop din Maramureș și zona Gura Haitii din
Acum 4 ore
15:00
Plahotniuc va fi judecat într-o cauză separată în cadrul dosarului „Frauda bancară”. Avocat: Procurorii vor să transforme procesul într-un show televizat # Ziua
Vlad Plahotniuc va fi judecat într-o cauză separată, care va fi disjunsă din dosarul „Frauda bancară". O decizie în acest sens a fost luată astăzi de magistrații de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la solicitarea procurorilor. În replică, avocatul Lucian Rogac susține că separarea cauzei de învinuire a lui Vlad Plahotniuc de dosarul privind „frauda
14:50
Sfântul Sinod al Patriarhiei Române s-a convocat în ședință. Ierarhii discută despre textele liturgice și icoanele dedicate sfintelor canonizate recent # Ziua
Membrii Sfântului Sinod al Patriarhiei Române se întrunesc, în perioada 29-30 septembrie, la Palatul Patriarhiei din București, într-o ședință de lucru. Sesiunea de deschidere a fost prezidată de Preafericitul Daniel, care a prezentat, într-un cuvânt introductiv, extrase din ordinea de zi, pe care figurează stadiul textelor liturgice și al icoanelor femeilor cu viață sfântă canonizate
14:40
Blocul „Patriotic”, protest de 20 de minute în fața Parlamentului: „Victoria va fi a noastră” # Ziua
Blocul „Patriotic" a organizat luni, 29 septembrie, o acțiune de protest în fața Parlamentului, în cadrul căreia au denunțat încălcări care ar fi avut loc în ziua alegerilor. Aceștia au anunțat că au depus mai multe contestații la Comisia Electorală Centrală. În timpul protestului, care a durat în jur de 20 de minute, protestatarii au
14:10
Al şaptelea copil a murit după ce a fost infectat cu bacteria ucigașă la „Sfânta Maria” din Iași. Managerul spitalului a fost demis # Ziua
Al șaptelea copil infectat cu bacteria periculoasă contractată la Spitalul „Sfânta Maria" din Iaşi a decedat. Este vorba despre un bebeluș care fusese transferat la spitalul Grigore Alexandrescu din București. Oficialii spitalului bucureștean au precizat că era în stare gravă încă de la internare, cu disfuncție multiplă de organe. Alți doi copii sunt în continuare
13:50
Politico: UE încearcă să deblocheze procesul de aderare a Ucrainei și R. Moldova, ocolind opoziția Ungariei # Ziua
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a pregătit un plan prin care încearcă să deblocheze procesul de deschidere a negocierilor de aderare a Ucrainei și Moldovei la Uniunea Europeană, în pofida veto-ului impus de Ungaria. Budapesta continuă să blocheze începerea negocierilor cu Ucraina, deși aceasta a îndeplinit cerințele preliminare, ceea ce a dus și la blocarea
13:40
Regatul Unit urmează să înăsprească condițiile de ședere permanentă. Imigranții vor fi obligați să facă și ore de voluntariat # Ziua
Marea Britanie urmează să modifice regulile pentru acordarea permisului de ședere pe perioadă nedeterminată (Indefinite Leave to Remain – ILR), anunță The Telegraph. Ministrul de Interne, Shabana Mahmood, va propune luni, în cadrul primului său discurs în fața congresului Partidului Laburist, prelungirea perioadei de la 5 la 10 ani pentru cei care doresc să obțină
13:30
Liderii UE au salutat rezultatul alegerilor din R. Moldova: „Viitorul Moldovei este în Europa!” # Ziua
Liderii instituțiilor europene au salutat luni rezultatul alegerilor parlamentare din Republica Moldova. „Viitorul Moldovei este în Europa!", a scris președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, pe platforma X. Ea a subliniat că alegătorii au ales „calea democrației, speranței și oportunităților". Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a afirmat că „mesajul poporului Moldovei este clar și puternic: au
13:20
Vladimir Voronin, decanul de vârstă din noul Parlament. Va prezida prima ședință a legislativului # Ziua
Vladimir Voronin, în vârstă de 84 de ani, este cel mai în vârstă deputat ales în noul Parlament al Republicii Moldova. Potrivit legislației, el va prezida prima ședință a Legislativului, în cadrul căreia deputații urmează să depună jurământul, să aleagă președintele Parlamentului și să formeze fracțiunile parlamentare. Voronin este președintele Partidului Comuniștilor și a fost
Acum 6 ore
13:10
ANALIZĂ | Doru Petruți: Următorul nostru sondaj ar trebui să se cheme „Barometrul fricilor, spaimelor și manipulărilor” # Ziua
Prestația guvernării PAS pe temele interne a generat suficiente semnale că va fi necesară continuarea parcursului european pe baza unei coaliții și marea întrebare era cu cine anume? În condițiile de joc impuse de PAS, celelalte partide pro-europene nu au performat, deși și aici ar fi de menționat unele surprize – Democrația Acasă (estimată totuși
12:50
În România va fi instituită „Luna Diasporei” și „Ziua Românilor de Pretutindeni”. Proiectul de lege, supus consultărilor publice # Ziua
Departamentul pentru Românii de Pretutindeni a lansat în consultare publică un proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, cu termen de dezbatere până la 4 octombrie 2025. Printre propuneri se numără și instituirea „Lunii Diasporei", în luna în august, și organizarea unei sărbători în comun pe 31 august.
12:50
VIDEO | PAS se angajează din nou să guverneze pentru toți, indiferent de opțiuni politice. Igor Grosu: Rugămintea mea este să ne iertăm # Ziua
În prima zi după alegeri, PAS și-a anunțat primele planuri pentru guvernare. Liderul formațiunii, Igor Grosu, a transmis și un mesaj împăciuitor prin care le mulțumește alegătorilor pentru „a doua șansă" și precizează că PAS este conștient că mulți moldoveni „nu au votat pentru un partid", ci pentru „un viitor european". „PAS are majoritate parlamentară,
12:40
VIDEO | Președintele României felicită cetățenii R. Moldova pentru „votul ferm în direcția continuării parcursului european” # Ziua
Președintele României, Nicușor Dan, a salutat rezultatul alegerilor parlamentare din Republica Moldova și a lăudat curajul cetățenilor „în fața unei presiuni fără precedent". „Felicit cetățenii Republicii Moldova pentru mobilizare și pentru votul ferm în direcția parcursului european al țării. Ați scris o pagină de istorie și trebuie să fiți mândri de voi", a declarat Nicușor
12:40
Ion Ceban, mesaj laconic în urma rezultatelor alegerilor: „Mulțumesc tuturor! Respectăm votul cetățenilor!” # Ziua
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a transmis, în această dimineață, un scurt mesaj după numărarea voturilor din aproape toate secțiile de votare. „Mulțumesc tuturor! Respectăm votul cetățenilor!", a fost mesajul transmis de liderul partidului „Alternativa". Blocul din care face parte Ion Ceban a acumulat, potrivit rezultatelor parțiale, 125,660 de mii de voturi sau aproape 8 la sută
12:30
Zelenski acuză Rusia că se folosește de „flota sa fantomă” pentru a lansa drone către orașele europene # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că Rusia utilizează petroliere din așa-numita „flotă fantomă" pentru a lansa drone care încalcă spațiul aerian al țărilor europene. „Informațiile de la serviciile de informații arată că rușii folosesc petroliere pentru lansarea și controlul dronelor. Acesta este un alt motiv pentru care Marea Baltică și alte mări trebuie închise
12:30
Zelenski a vorbit cu Maia Sandu și a felicitat-o pentru victoria pro-europeană: „Noi vom susține întotdeauna Moldova” # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că a discutat cu președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, ocazie cu care a transmis felicitări pentru „o victorie extrem de importantă" și și-a exprimat susținerea pentru succesul acesteia în continuare. „Aceste alegeri au arătat că activitățile destabilizatoare ale Rusiei pierd teren, iar Moldova câștigă în Europa. Operațiunile subversive rusești
12:10
În cel mult două săptămâni, Curtea Constituțională ar putea să se pronunțe asupra rezultatelor alegerilor parlamentare # Ziua
Curtea Constituțională urmează să se expună asupra rezultatelor finale ale scrutinului parlamentar din 28 septembrie în cel mult două săptămâni, după care vor fi validate mandatele noilor deputați în Parlament. CEC anunță că până marți seara, 30 septembrie, adică în termen de 48 de ore de la închiderea secțiilor de votare, urmează să recepționeze, în
11:50
Premierul României, Ilie Bolojan, a transmis luni felicitări cetățenilor Republicii Moldova pentru „mobilizarea exemplară la alegerile parlamentare de ieri și pentru votul în direcția europeană". „Vreau să felicit în mod deosebit și autoritățile Republicii Moldova pentru modul exemplar în care au organizat scrutinul și pentru felul în care au făcut față unui complex de presiuni
11:30
Cine sunt deputații care ne vor reprezenta în viitorul Parlament. Lista completă după distribuirea mandatelor # Ziua
Rezultatele preliminare ale alegerilor de duminică arată fără echivoc faptul că în viitorul Parlament vor accede cinci formațiuni politice – două blocuri electorale și trei partide, iar Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) va putea forma majoritatea. Potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale, după numărarea a 99,91 la sută din voturile exprimate, PAS a obținut 50,16% din voturi,
11:20
Europarlamentarul român Victor Negrescu: Victoria pro-europenilor din R. Moldova este un semnal pentru începerea negocierilor de aderare la UE # Ziua
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, consideră că rezultatul alegerilor din Republica Moldova, unde forțele pro-europene au ieșit câștigătoare, reprezintă un moment-cheie pentru parcursul european al țării vecine. „Cetățenii moldoveni au transmis un mesaj clar: își doresc un viitor european. Rezultatele arată că, în pofida provocărilor și a campaniilor de manipulare, forțele pro-europene au ieșit învingătoare",
Acum 8 ore
10:50
În R. Moldova, o treime din mâncare ajunge la gunoi. Fiecare locuitor risipește circa 75 kg de produse alimentare # Ziua
Fiecare cetățean al R. Moldova aruncă anual la gunoi până ka 75 de kilograme de produse alimentare bune de consumat. În total, ar fi vorba de aproximativ 180.000 de tone, echivalentul a 3.000 de vagoane marfare. Această realitate contrastează cu rata sărăciei absolute din țară, care este de 33,6%. Banca de Alimente din Moldova îndeamnă
10:30
IGP, mesaj de atenționare în contextul protestului anunțat de Dodon: „Oamenilor li se promit bani pentru participarea la miting” # Ziua
Poliția susține că deține informații despre faptul că participanților la la protestul anunțat astăzi în Chișinău de către liderul Socialiștilor, Igor Dodon, oamenilor li s-ar promite bani, „în contextul în care persoanele se abțin în a ieși în stradă". „Amintim repetat organizatorilor cǎ poartă răspundere absolută pentru aceste acțiuni și cǎ legea pedepsește astfel de
10:10
Finlanda nu va ordona doborârea imediată a dronelor rusești la frontieră: „Nu suntem în război cu Rusia” # Ziua
Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a declarat că nu va emite un ordin imediat de doborâre a dronelor rusești în cazul în care acestea ar încălca spațiul aerian al țării, subliniind importanța păstrării calmului și a evitării escaladării. Într-un interviu acordat CNN, liderul finlandez a fost întrebat cum ar reacționa la o astfel de situație și […] Articolul Finlanda nu va ordona doborârea imediată a dronelor rusești la frontieră: „Nu suntem în război cu Rusia” apare prima dată în ZIUA.md.
09:50
VIDEO | Trump discută astăzi, la Washington, cu Netanyahu planul de pace pentru Gaza, în timp ce Israelul își continuă bombardamentele # Ziua
Armata israeliană și-a intensificat ofensiva pentru capturarea orașului Gaza, bombardând spitale și turnuri rezidențiale, în timp ce bilanțul total al victimelor de la izbucnirea războiului, în octombrie 2023, a depășit 66.000 de morți. Potrivit medicilor de la Spitalul al-Shifa, cel mai mare complex medical din Gaza, pacienții și personalul trăiesc „scene îngrozitoare”, fiind forțați să […] Articolul VIDEO | Trump discută astăzi, la Washington, cu Netanyahu planul de pace pentru Gaza, în timp ce Israelul își continuă bombardamentele apare prima dată în ZIUA.md.
09:30
Forțele favorite în regiuni. PAS, cu majorități în Capitală și în 9 raioane, iar Blocul Patriotic a câștigat detașat în Găgăuzia și Taraclia # Ziua
Ca la nivel național, și în orașele și raioanele din R. Moldova, PAS și Blocul Patriotic s-au clasat pe primele două locuri. Actualul partid de la guvernare a obținut majoritatea, adică peste 50%, în Capitală și în nouă raioane, în special din centrul R. Moldova. Blocul Patriotic a câștigat detașat în Găgăuzia și Taraclia și […] Articolul Forțele favorite în regiuni. PAS, cu majorități în Capitală și în 9 raioane, iar Blocul Patriotic a câștigat detașat în Găgăuzia și Taraclia apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 12 ore
09:00
VIDEO | Atac armat și incendiu la o biserică mormonă din Michigan, SUA. Cel puțin patru persoane au fost ucise # Ziua
Cel puțin patru persoane au fost ucise și alte opt au fost rănite duminică, 28 septembrie, într-un atac armat urmat de incendiu la Biserica lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă din Grand Blanc Township, statul american Michigan, au anunțat autoritățile locale. Potrivit poliției, atacatorul, identificat drept Thomas Jacob Sanford, un bărbat de […] Articolul VIDEO | Atac armat și incendiu la o biserică mormonă din Michigan, SUA. Cel puțin patru persoane au fost ucise apare prima dată în ZIUA.md.
08:20
SUA a autorizat atacuri în adâncimea teritoriului rus și analizează transferul de rachete Tomahawk către Ucraina # Ziua
Președintele american Donald Trump ar fi autorizat oficial Ucraina să folosească arme cu rază lungă pentru a lovi ținte strategice pe teritoriul Rusiei, a declarat duminică Keith Kellogg, trimisul special al SUA pentru Ucraina, într-un interviu acordat Fox News. Potrivit lui Kellogg, poziția Casei Albe este clară și sprijinită de alți oficiali de rang înalt […] Articolul SUA a autorizat atacuri în adâncimea teritoriului rus și analizează transferul de rachete Tomahawk către Ucraina apare prima dată în ZIUA.md.
08:10
Noul parlament va fi reprezentat de cinci forțe politice. Datele preliminare după numărarea a peste 99,5 la sută din voturi arată că PAS a trecut de 50% și obține o nouă majoritate în viitorul legislativ, însă cu mai puțini deputați. Pe locul al doilea, cu 24,2%, s-a clasat Blocul Patriotic. La o distanță mai mare […] Articolul Cinci forțe politice au intrat în viitorul Parlament. PAS a obținut o nouă majoritate apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 24 ore
23:40
BREAKING NEWS | PAS, aproape de o majoritate la limită. După procesarea a 80% din voturi, înregistrează un scor de aproximativ 45% # Ziua
PAS este aproape de a lua suficiente mandate, încât să poată forma o majoritate parlamentară, ce-i drept una extrem de fragilă. După procesarea a 80% din voturile exprimate, formațiunea de guvernământ are un scor de 45%, ceea ce înseamnă 49 de mandate de deputat. Deocamdată, nu sunt numărate multe voturi din străinătate, unde secțiile de […] Articolul BREAKING NEWS | PAS, aproape de o majoritate la limită. După procesarea a 80% din voturi, înregistrează un scor de aproximativ 45% apare prima dată în ZIUA.md.
22:30
BREAKING NEWS | Trei blocuri și două partide intră în Parlament, conform rezultatelor preliminare, după numărarea a 25% din voturi # Ziua
PAS, Blocul „Patriotic”, Blocul „Alternativa”, Partidul „Democrația Acasă” și Partidul Nostru sunt formațiunile care intră în Parlament, conform rezultatelor preliminare prezentate de CEC, după numărarea a 25 la sută dintre procesele verbale. Pe primul loc se află PAS, care înregistrează un scor de peste 39%, care însă, în aceste condiții, nu-i permite să obțină o […] Articolul BREAKING NEWS | Trei blocuri și două partide intră în Parlament, conform rezultatelor preliminare, după numărarea a 25% din voturi apare prima dată în ZIUA.md.
21:40
Unul dintre liderii Blocului Patriotic, Igor Dodon, susține că rezultatele de la alegerile parlamentare vor fi o mare dezamăgire pentru guvernarea PAS, care, potrivit politicianului, este deja în panică, în special din cauza prezenței reduse din diasporă. Fostul șef de stat cheamă oamenii și la un protest pașnic în fața Parlamentului. În cadrul unui briefing, […] Articolul Igor Dodon, prima declarație după încheierea votului: Guvernarea PAS este în panică! apare prima dată în ZIUA.md.
21:40
VIDEO | Ion Ceban: Primele persoane în stat au continuat acest discurs de ură. Moldova are nevoie de liniște și pace # Ziua
Și primarul Capitalei, Ion Ceban, alături de ceilalți lideri ai Blocului „Alternativa”, le-a mulțumit moldovenilor care au participat la alegeri. Acesta s-a arătat „optimist” față de rezultatul obținut și, în același timp, a acuzat guvernarea PAS că a cultivat discursul de ură până și în ziua alegerilor. „Pe parcursul zilei de astăzi am monitorizat împreună […] Articolul VIDEO | Ion Ceban: Primele persoane în stat au continuat acest discurs de ură. Moldova are nevoie de liniște și pace apare prima dată în ZIUA.md.
21:30
VIDEO | Igor Grosu, după închiderea secțiilor de votare: Am văzut tentative de interferență în procesul electoral din partea grupărilor criminale # Ziua
Liderul PAS, Igor Grosu, a ieșit cu o reacție, imediat după închiderea secțiilor de votare. Acesta le-a mulțumit moldovenilor care au participat la alegeri și, în același timp a invocat faptul că ar fi existat interferențe în acest proces din partea „grupărilor criminale, susținute de Federația Rusă. „Vreau să încep prin a le mulțumi […] Articolul VIDEO | Igor Grosu, după închiderea secțiilor de votare: Am văzut tentative de interferență în procesul electoral din partea grupărilor criminale apare prima dată în ZIUA.md.
21:10
Stop vot! Secțiile de votare de pe teritoriul Republicii Moldova s-au închis. Prezența a ajuns la 52% # Ziua
Toate secțiile de votare din R. Moldova s-au închis la această oră. Datele de la 21.00 arată că prezența la vot a fost de 51,9%, la urne fiind înregistrați un milion 591 de mii de alegători. Rata de participare este cu două puncte procentuale mai mică decât la prezidențialele din noiembrie 2024 și aproape similară […] Articolul Stop vot! Secțiile de votare de pe teritoriul Republicii Moldova s-au închis. Prezența a ajuns la 52% apare prima dată în ZIUA.md.
20:20
Voturile acordate Partidului „Moldova Mare” al Victoriei Furtună vor fi anulate. CSJ a menținut excluderea din cursa electorală # Ziua
Cetățenii care au pus ștampila în dreptul Partidului „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, își vor pierde votul. Toate buletinele cu această opțiune vor fi anulate, după ce, în seara acestei zile, cu doar două ore înainte de închiderea secțiilor de votare, Curtea Supremă de Justiție a lăsat în vigoare decizia CEC de a exclude […] Articolul Voturile acordate Partidului „Moldova Mare” al Victoriei Furtună vor fi anulate. CSJ a menținut excluderea din cursa electorală apare prima dată în ZIUA.md.
20:10
Mai mult de jumătate din alegătorii moldoveni au votat. Rata de participare a ajuns la 50,8 la sută. La urne s-au prezentat, până la ora 20.00, un milion 548 de mii de alegători. În secțiile de votare din străinătate, prezența a fost de 250 de mii de votanți, cu 50 de mii mai puțini decât […] Articolul La ora 20.00, prezența la urne a fost de 50,8%. Cei mai activi votanți sunt în Chișinău apare prima dată în ZIUA.md.
20:00
Orașul rus Belgorod, situat la circa 40 km nord de granița cu Ucraina, a rămas în beznă în urma unui atac asupra centralei termice locale. Potrivit presei ruse, transportul public funcționează cu întreruperi, unele străzi sunt complet întunecate, iar semafoarele nu mai funcționează. Locuitorii raportează că pe lângă curent și apă, orașul a rămas și […] Articolul VIDEO | Orașul rus Belgorod a rămas în beznă, după un atac al forțelor ucrainene apare prima dată în ZIUA.md.
19:50
Accident teribil în raionul Căușeni. Un tânăr a murit, iar alți patru au ajuns la spital după au intrat cu mașina într-un copac # Ziua
Un grav accident rutier, soldat cu moartea unui tânăr și rănirea altor patru, s-a produs noaptea trecută, în localitatea Gîsca, din raionul Căușeni, informează PulsMedia, cu referire la surse. Tragedia a avut loc în jurul orei 3:00 noaptea, după ce mașina în care se aflau victimele a derapat de pe carosabil și s-a izbit violent […] Articolul Accident teribil în raionul Căușeni. Un tânăr a murit, iar alți patru au ajuns la spital după au intrat cu mașina într-un copac apare prima dată în ZIUA.md.
19:30
Toate secțiile din Zona de securitate s-au redeschis. Alertele cu bombă au fost false, spune poliția # Ziua
După mai multe ori de pauză, toate secțiile de votare din Zona de securitate, care au fost ținta unor alerte cu bombă, și-au reluat activitatea. Anunțul a fost făcut de președintele Comisei Electorale Centrale, Angelica Caraman. Între timp, reprezentanții Inspectoratului General al Poliției au anunțat că alertele cu bombă au fost, de fapt, false. Mai […] Articolul Toate secțiile din Zona de securitate s-au redeschis. Alertele cu bombă au fost false, spune poliția apare prima dată în ZIUA.md.
19:20
Moldovenii din diasporă continuă să înregistreze o rată de participare mai scăzută decât la cel de-al doilea tur de scrutin al prezidențialelor din noiembrie 2024. Până la ora 19.00, la secțiile de votare din străinătate au venit 233 de mii de alegători, cu peste 40 de mii mai puțini decât la precedentul scrutin. La aceste […] Articolul Mobilizarea în diasporă, mai redusă decât la prezidențialele din noiembrie 2024 apare prima dată în ZIUA.md.
19:10
Poliția anunță că „grupuri de persoane” pregătesc pentru ziua de luni proteste cu „destabilizări” # Ziua
Inspectoratul General al Poliției anunță cǎ grupuri de persoane ar intenționa, începând cu miezul nopții și pe parcursul zilei de mâine, organizarea de dezordini și destabilizări în Chișinău, în cadrul unui protest anunțat pentru luni, 29 septembrie. „Precizăm cǎ forțele de ordine nu vor admite încălcări ale legii, perturbarea ordinii publice, punerea în pericol a […] Articolul Poliția anunță că „grupuri de persoane” pregătesc pentru ziua de luni proteste cu „destabilizări” apare prima dată în ZIUA.md.
19:10
Mai sunt două ore până la închiderea secțiilor de votare. Prezența la urne este de aproximativ 48,5% # Ziua
La ora 19.00, prezența la vot încă se menține sub pragul de 50 la sută. Rata de participare, cu două ore înainte de închiderea birourilor, este de 48,5%. Numărul alegătorilor veniți la urne, până la ora 19.00, a fost de un milion 468 de mii. În continuare prezența este cu 4 puncte procentuale mai mică […] Articolul Mai sunt două ore până la închiderea secțiilor de votare. Prezența la urne este de aproximativ 48,5% apare prima dată în ZIUA.md.
18:10
La ora 18.00, prezența la vot încă nu a depășit pragul de 50 la sută. Rata de participare, cu trei ore înainte de închiderea birourilor, este de 45,7%. Numărul alegătorilor veniți la urne, până la ora 18.00, a fost de un milion 375 de mii. În continuare prezența este cu 4 puncte procentuale mai mică […] Articolul Până la ora 18.00, prezența la urne a fost de aproximativ 46% apare prima dată în ZIUA.md.
17:50
VIDEO | Tragedie în India. Cel puțin 40 de persoane, inclusiv nouă copii, au murit într-o busculadă la un miting electoral # Ziua
Bilanțul tragediei de la un miting politic din sudul Indiei a urcat la 40 de morți, a anunțat duminică ministrul sănătății din statul Tamil Nadu, Ma Subramanian. Cel puțin 124 de persoane rănite primesc îngrijiri medicale, majoritatea fiind în stare stabilă. Potrivit autorităților, 36 de victime erau deja decedate la sosirea la spital sâmbătă seara, […] Articolul VIDEO | Tragedie în India. Cel puțin 40 de persoane, inclusiv nouă copii, au murit într-o busculadă la un miting electoral apare prima dată în ZIUA.md.
17:30
Mai multe alerte cu bombe în Zona de Securitate. O secție din Rezina, destinată alegătorilor din stânga Nistrului, a fost închisă # Ziua
Mai multe incidente sunt înregistrate în această după-amiază în Zona de Securitate. O secție din orașul Rezina, deschisă pentru alegătorii din stânga Nistrului în sediul Liceului „Alexandru cel Bun”, și-a suspendat activitatea în urma unei alerte cu bombă. Tot membrii secției și alegătorii care se aflau în incintă au fost evacuați pentru verificări, transmite portalul […] Articolul Mai multe alerte cu bombe în Zona de Securitate. O secție din Rezina, destinată alegătorilor din stânga Nistrului, a fost închisă apare prima dată în ZIUA.md.
