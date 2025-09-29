Opinie: „R. Moldova a învins Rusia”, deși Moscova a cheltuit circa 300 de milioane de euro pentru a deturna votul democratic

12:20

Pentru europeni, alegerile din R. Moldova se succed și sunt toate la fel. Fie că este vorba de primari, parlamentari sau președinție, adevărata problemă în joc este întotdeauna geopolitică. De astă dată, însă, miza a fost mult mai mare decât de obicei. Cum o estimează o analiză publicată pe site-ul cotidianului francez «Libération», „importanța acordată alegerilor de către propaganda Kremlinului arată cât de cruciale s-au dovedit acestea.”