Declarație: „Campaniile de dezinformare, promovarea dezbinării și a urii interetnice din partea propagandei Kremlinului nu se vor opri”
Radio Moldova, 29 septembrie 2025 16:50
Poporul R. Moldova a învins Rusia, rezistând celei mai ample operațiuni de amestec extern în alegeri. Imixtiune de așa amploare nu a existat în nicio altă țară în toată istoria democrației, afirmă președintele Comunității WatchDog, Valeriu Pașa.
Acum 5 minute
17:10
R. Moldova a demonstrat un angajament puternic pentru transparență și integritatea procesului electoral, constată observatorii internaționali # Radio Moldova
Alegerile parlamentare din 28 septembrie din Republica Moldova au fost competitive și bine administrate, oferind alegătorilor o opțiune reală și pluralistă. Totuși, procesul electoral a fost marcat de ingerințe externe, tentative de cumpărare a voturilor și campanii de dezinformare. Concluziile preliminare au fost prezentate luni, 29 septembrie, de Misiunea internațională de observare a alegerilor, formată din reprezentanți ai Oficiului OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (ODIHR), Adunării Parlamentare a OSCE (OSCE PA), Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) și Parlamentului European (PE).
17:10
PAS, sprijin masiv din partea diasporei la parlamentare. Blocul „Patriotic”, favorit în Rusia, Belarus și Bulgaria # Radio Moldova
Diaspora moldovenească s-a mobilizat exemplar și la scrutinul parlamentar din 28 septembrie 2025. Peste 277 de mii de cetățeni ai R Moldova au votat peste hotare, adică 17,5% din totalul celor peste 1.6 milioane de alegători prezenți duminică la urne. Rezultatele confirmă un sprijin majoritar al diasporei pentru orientarea proeuropeană a R. Moldova. Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a fost votat masiv în majoritatea țărilor unde au votat moldoveni stabiliți peste hotare.
Acum 15 minute
17:00
Votul acordat PAS nu e „un cec în alb”. Experții comentează rezultatele alegerilor parlamentare # Radio Moldova
Alegerile parlamentare din Republica Moldova au demonstrat că orientarea europeană a țării nu este un accident, este o înțelegere matură și conștientă a cetățenilor. Votul masiv proeuropean arată că statul își urmează cu determinare vectorul confirmat la referendumul de anul trecut și nu mai vrea să rămână în sfera de influență a Federației Ruse. Acestea sunt părerile mai multor comentatori și experți politici, invitați la emisiunea „Zi de Zi” de la Radio Moldova.
Acum 30 minute
16:50
Acum o oră
16:30
Moldovenii, urmași ai lui Ștefan cel Mare, i-au arătat lui Putin „ceva mai puternic decât toate armele: votul”, comentează Traian Băsescu rezultatele alegerilor # Radio Moldova
Votul este cea mai puternică armă inventată de omenire, iar de acest lucru s-ar fi convins liderul rus Vladimir Putin, după alegerile parlamentare din 28 septembrie, desfășurate în R. Moldova, sugerează fostul președinte al României, Traian Băsescu.
16:20
„R. Moldova a făcut o alegere clară pentru libertate, democrație și Europa”: UE felicită Chișinăul pentru rezultatul alegerilor # Radio Moldova
Uniunea Europeană (UE) a salutat rezultatul recentelor alegeri din Republica Moldova, calificându-l drept o „victorie clară” a democrației și a voinței populare, în ciuda eforturilor masive ale Rusiei de a influența procesul electoral.
Acum 2 ore
16:00
Scrutin decisiv pentru parcursul european al R. Moldova: ce au scris publicațiile internaționale despre scrutinul din 28 septembrie # Radio Moldova
Republica Moldova a atras atenția internațională și în ziua de 28 septembrie, când a organizat alegeri parlamentare, scrutin urmărit îndeaproape de marile redacții ale lumii, precum BBC, Al Jazeera, CNN, Le Monde, Reuters sau RBC Ucraina. În presa internațională, alegerile din R. Moldova au fost catalogate „decisive” pentru parcursul european al țării și pentru separarea de influența Moscovei.
15:40
15:30
Tenismena britanică cu origini românești Emma Răducanu a eșuat inexplicabil în partida cu americanca Jessica Pegula din turul 3 al turneului de la Beijing. Ea a cedat cu 6-3, 6-7, 0-6 într-o partidă în care a ratat 3 mingi de meci.
15:20
Zelenski, la Varșovia: „Cer închiderea Mării Baltice pentru Rusia din cauza incursiunilor cu drone” # Radio Moldova
Rusia folosește tancurile sale petroliere pentru a lansa drone în spațiul aerian al NATO și ar trebui să îi fie refuzat accesul la Marea Baltică, a declarat președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, la Forumul de Securitate de la Varșovia din 29 septembrie, notează presa ucraineană. Declarația vine pe fondul tensiunilor în creștere dintre Rusia și NATO, inclusiv a interferenței sporite a Federației Ruse în spațiul aerian al statelor membre ale alianței.
Acum 4 ore
15:10
PARLAMENTARE 2025 | Cinci formațiuni trec pragul electoral: PAS - 50.2%, Blocul „Patriotic” - 24.17%, „Alternativa” - 7.96%, PN - 6.2% și PPDA - 5.62% # Radio Moldova
Rezultatele preliminare finale ale alegerilor parlamentare din 28 septembrie arată că în noul Legislativ vor accede cinci concurenți electorali. Comisia Electorală Centrală a finalizat numărarea și centralizarea proceselor-verbale, iar datele confirmă că unul dintre competitori a depășit pragul de 50% din voturi și va guverna R. Moldova în viitorii patru ani.
15:00
PARLAMENTARE 2025 | Cinci formațiuni trec pragul electoral: PAS - 50.2%, BE Patriotic - 24.1%, Alternativa - 7.9%, Partidul Nostru - 6.2%, PPDA - 5.6% # Radio Moldova
Rezultatele preliminare finale ale alegerilor parlamentare din 28 septembrie arată că în noul legislativ vor accede cinci concurenți electorali. Comisia Electorală Centrală a finalizat numărarea și centralizarea proceselor-verbale, iar datele confirmă că unul dintre competitori a depășit pragul de 50% din voturi, restul situându-se între aproximativ 24% și 5%.
15:00
Maia Sandu: „Moldovenii au decis pentru Moldova, în pofida imixtiunilor și banilor pe care Moscova i-a cheltuit” # Radio Moldova
Rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie „nu e victoria unui partid sau a unor alegători”, ci „*e victoria țării și trebuie să o folosim pentru binele tuturor cetățenilor”, a transmis președinta Maia Sandu luni, 29 septembrie, după anunțarea rezultatelor preliminare finale de la scrutinul de duminică. Șefa statului a mulțumit cetățenilor pentru participarea masivă la scrutin și a subliniat că votul reprezintă un mandat puternic pentru continuarea parcursului european al Republicii Moldova.
14:50
Harta votului la parlamentare: Chișinăul și centrul țării – proeuropene, nordul și Găgăuzia – proruse. Rezultate comparate cu scrutinul din 2021 # Radio Moldova
Alegerile parlamentare din 28 septembrie confirmă polaritatea opțiunilor geopolitice din Republica Moldova. Dacă vectorul proeuropean este mai pronunțat în municipiul Chișinău și în centrul R. Moldova, la nord și în Găgăuzia votul a susținut partidele proruse.
14:40
14:40
Echipa Europei a câștigat pentru a doua oară la rând prestigiosul turneu de golf Ryder Cup. Cu vedete precum nord-irlandezul Rory McIlroy, englezii Justin Rose și Tyrrell Hatton, europenii au învins echipa Statelor Unite ale Americii cu 15-13 în meciul de la Farmingdale, din New York. Hatton a adus punctul decisiv, în partida cu americanul Collin Morikawa.
14:30
Verdict dictat de instanță: Vladimir Plahotniuc va fi judecat separat în dosarul „furtul miliardului” # Radio Moldova
Fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc va fi judecat separat în cauza penală privind frauda bancară din 2014, cunoscută drept „furtul miliardului”. Decizia a fost luată luni, 29 septembrie, de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, după ce procurorii au cerut disjungerea cauzei.
14:20
Blocul „Patriotic”, protest în fața Legislativului: contestații depuse la CEC: „Sute de încălcări și abateri în procesul electoral” # Radio Moldova
Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei, care ar putea deține 26 de mandate de deputat în viitorul Parlament, a depus mai multe contestații la Comisia Electorală Centrală (CEC) referitoare la desfășurarea procesului de vot pe 28 septembrie. Anunțul a fost făcut de unul dintre liderii blocului, Igor Dodon, la protestul organizat luni, 29 septembrie, în fața Parlamentului.
13:50
13:50
Comunistul Voronin, decanul de vârstă al viitorului Parlament: Numele celor 101 potențiali viitori deputați # Radio Moldova
Ședința de constituire a Parlamentului Republicii Moldova de Legislatura a XII-a ar putea fi prezidată de comunistul Vladimir Voronin, fost șef de stat, deputat și ministru, care, potrivit datelor preliminare anunțate de Comisia Electorală Centrală (CEC), ar obține un nou mandat de legislator.
13:40
ALEGERI 2025 | LIVE TEXT: Harta votului la parlamentare: Chișinău și centrul țării – proeuropene, nordul și Găgăuzia – proruse # Radio Moldova
Cetățenii Republicii Moldova au mers duminică, 28 septembrie, la urne să-și aleagă noul Parlament, legislatura a XII-a. Scrutinul este considerat decisiv pentru direcția țării: continuarea parcursului european sau apropierea de Federația Rusă.
13:20
Acum 6 ore
12:40
12:20
Liderul PAS: R. Moldova a câștigat în fața unor dușmani care păreau imposibil de învins # Radio Moldova
Cetățenii Republicii Moldova au câștigat o bătălie în fața unor „dușmani ai țării” care păreau imposibil de învins, a declarat președintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, comentând rezultatele scrutinului parlamentar din 28 septembrie. La o conferință de presă susținută luni, după alegeri, Grosu a afirmat că „nu doar PAS a câștigat alegerile, au câștigat oamenii”.
12:20
12:00
Reacții internaționale după alegerile parlamentare: „Alegerea este clară – Europa, democrație, libertate” # Radio Moldova
Rezultatele alegerilor parlamentare din R. Moldova vin cu un val de reacții din partea liderilor politici internaționali. În mesajele transmise de aceștia este evidențiat sprijinul ferm pentru continuarea parcursului european și democratic al țării.
11:50
11:50
Fotbalistul moldovean Artur Ioniță a marcat primul său gol din acest sezon pentru echipa sa de club, Triestina Calcio # Radio Moldova
Mijlocașul Artur Ioniță a înscris în partida cu AC Renate din cadrul etapei a 7-a din Serie C, a treia divizie valorică a fotbalului italian. Moldoveanul a fost titular și a marcat în minutul 81 al meciului, astfel dublând avantajul echipei sale. Moldoveanul a reușit un gol excepțional cu un șut la vinclu.
11:30
FCSB, victorie și hora bucuriei: echipa bucureșteană a câștigat în Superliga românescă de fotbal după 8 etape # Radio Moldova
FCSB a repurtat abia a doua victorie în actuala ediție a Superligii românești de fotbal și prima după 8 etape. Într-un meci din cadrul rundei a 11-a, echipa bucureșteană a învins cu 1:0 pe teren propriu pe Oțelul Galați. Florin Tănase a marcat singurul gol din penalty în minutul 48, după ce portarul Cosmin Dur-Bozoancă l-a faultat în careu pe italianul Juri Cisotti.
11:30
Atacurile rusești împotriva Ucrainei au ucis trei civili și au rănit alți cel puțin 76 în ultimele 24 de ore, au raportat autoritățile regionale pe 29 septembrie, citate de The Kyiv Independent.
11:20
Președintele american Donald Trump a permis Ucrainei să lovească ținte aflate în adâncul teritoriului Rusiei. Declarația a fost făcută de trimisul special pentru Ucraina, Keith Kellogg, într-un interviu pentru Fox News. Kellogg a afirmat că decizia este sprijinită și de alți membri ai administrației Trump, scrie Unian și 24tv.ua.
Acum 8 ore
11:10
Angelica Caraman: S-a reușit asigurarea unui climat de siguranță pe parcursul întregului proces de votare # Radio Moldova
Desfășurate într-un context marcat de dificultăți și provocări majore la adresa instituțiilor de drept, alegerile parlamentare din Republica Moldova au avut loc în condiții de legalitate și siguranță, a declarat luni, 29 septembrie, președinta Comisiei Electorale Centrale, Angelica Caraman.
11:00
După alegere în funcție, Trump a urcat 118 poziții în topul Forbes al celor mai bogați oameni din lume # Radio Moldova
Averea familiei Trump a crescut brusc după alegerea sa, scrie revista Forbes, citată de DW. Astfel, președintele SUA și soția sa, Melania Trump, și-au mărit averea cu 3 miliarde de dolari din noiembrie 2024, ajungând la 7,3 miliarde de dolari. În clasamentul celor mai bogați oameni din lume, Trump a urcat 118 poziții și ocupă acum locul 201.
10:40
Validarea mandatelor de către Curtea Constituțională și constituirea noului Parlament: ce se întâmplă după alegerile din 28 septembrie # Radio Moldova
După încheierea alegerilor parlamentare, Comisia Electorală Centrală verifică și centralizează rezultatele, apoi transmite documentele către Curtea Constituțională pentru validare. Analistul politic Igor Boțan a explicat, într-un interviu pentru Moldova 1, care sunt etapele următoare până când deputații își ocupă fotoliile în Parlament.
10:30
10:20
Revista presei // PAS obține din nou majoritate parlamentară; Planuri de destabilizări și dezordini post-electorale # Radio Moldova
Presa națională reflectă modul în care a decurs ziua alegerilor parlamentare, observatorii semnalând o serie de abateri, inclusiv nouă alerte false cu bombă. Partidul Acțiune și Solidaritate obține din nou majoritate parlamentară, în timp ce „Democrația Acasă” reprezintă „surpriza” acestor alegeri, observă instituțiile de presă.
10:20
10:00
09:50
Armata israeliană a anunțat duminică într-un comunicat că a lovit un depozit de arme al mișcării islamiste Hezbollah în sudul Libanului, transmite Agerpres, cu referire la AFP.
09:30
„Modul în care autoritățile au comunicat cu cetățenii la secțiile de vot a fost exemplar”, constată directoarea „Europuls” # Radio Moldova
Alegerile parlamentare din 28 septembrie, considerate istorice pentru parcursul european al Republicii Moldova, au fost marcate de multiple provocări, precum alerte false la secțiile de votare și încercări de a suspenda procesul electoral. Directoarea Centrului de Expertiză „Europuls”, Tana Foarfă, a salutat de la Bruxelles modul în care autoritățile au gestionat situațiile de criză, demonstrând o capacitate instituțională consolidată. Pentru a întări vectorul european, experta a recomandat accelerarea reformelor structurale.
09:30
Siegfried Mureșan: Urmează patru ani decisivi pentru apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană # Radio Moldova
Rezultatul alegerilor parlamentare din Republica Moldova va permite accelerarea procesului de aderare a țării la Uniunea Europeană, a afirmat europarlamentarul român Siegfried Mureșan. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, acesta a subliniat progresele realizate în ultimii patru ani și a reiterat sprijinul UE pentru parcursul european al Republicii Moldova.
Acum 12 ore
09:00
Cristian Pîrvulescu, despre alegerile din R. Moldova: Rusia nu și-a spus ultimul cuvânt # Radio Moldova
Scrutinul din 28 septembrie nu a fost doar un exercițiu democratic, ci și o alegere definitorie pentru viitorul geopolitic al țării. Politologul român Cristian Pîrvulescu avertizează că Rusia, în ofensivă hibridă, mizează pe contestări postelectorale, destabilizări și coaliții fragile pentru a împiedica formarea unei guvernări proeuropene.
08:40
Sute de conturi anonime pe platforma TikTok distribuie tot mai activ narațiuni proruse și sprijină partide radicale în ajunul alegerilor pentru Camera Deputaților din Cehia, programate pe 3-4 octombrie. Despre aceasta a anunțat grupul de analiști cehi Online Risk Labs, care a identificat 286 de astfel de conturi, transmite DW.
08:20
PARLAMENTARE 2025 | REZULTATE PRELIMINARE: PAS a acumulat peste 50% din voturi, urmat de blocurile ,,Patriotic" și ,,Alternativa" # Radio Moldova
Rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, numărătoare în timp real
08:00
PARLAMENTARE 2025 | REZULTATE PRELIMINARE: PAS acumulează peste 50% din voturi, urmat de Blocul Patriotic și Blocul Alternativa # Radio Moldova
Rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, numărătoare în timp real
04:30
Experți: „Ne-am apărat democrația în pofida interferenței străine și finanțărilor ilegale. Moldovenii vor în UE” # Radio Moldova
În pofida unei campanii intense de interferență externă, amenințări cibernetice și acuzații nefondate de fraudă, alegerile parlamentare din R. Moldova s-au desfășurat fără încălcări grave, confirmând voința electoratului pentru un parcurs european. Într-o ediție specială la Moldova 1, experții Valeriu Pașa, Nicolae Negru și Nicolae Panfil au atras atenția asupra tentativelor Kremlinului de a submina legitimitatea scrutinului prin manipulare, mobilizări stradale orchestrate și infiltrarea unor rețele de observatori falși, dar au subliniat că „democrația a rezistat acestui test” de reziliență instituțională.
Acum 24 ore
02:20
02:20
PARLAMENTARE 2025 | REZULTATE PRELIMINARE: Trei partide și două blocuri electorale s-ar putea regăsi în viitorul Parlament # Radio Moldova
Rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, numărătoare în timp real
02:10
01:50
Un bărbat a intrat cu mașina prin ușa principală a unei biserici din Michigan și a împușcat cel puțin 10 persoane, ucigând una dintre ele, a anunțat duminică poliția locală - transmit agențiile internaționale de presă AFP, Reuters și EFE, citate de Agerpres.
