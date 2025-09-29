Donald Tusk, avertisment despre pierderea războiului Rusia-Ucraina: „Consecinţele vor afecta nu numai generaţia noastră”

08:30

Pe măsură ce numărătoarea voturilor se apropie de final, datele preliminare indică o victorie clară pentru Partidul Acțiune și Solidaritate, care ar urma să dețină controlul asupra viitorului legislativ. Cu 99,52% din procesele-verbale deja procesate, cinci formațiuni politice sunt pe cale să intre în noul Parlament. PAS conduce cu un scor de 50,03%, ceea ce […]