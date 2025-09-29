Fragmente de dronă găsite în Tulcea, după incidente semnalate lângă Aeroportul Henri Coandă

11:00

Două tinere de 21 și 24 de ani, cetățene nepaleze, au murit carbonizate într-un incendiu izbucnit luni dimineața la un hotel din localitatea Tătărani, județul Prahova. Victimele erau angajate ale unității și au rămas captive la mansardă, în timp ce alte trei persoane au reușit să se salveze. Clădirea fusese închisă de Inspectoratul pentru Situații […]