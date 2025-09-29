Fragmente de dronă găsite în Tulcea, după incidente semnalate lângă Aeroportul Henri Coandă
Realitatea.md, 29 septembrie 2025 16:50
În Șontea Nouă, localitate din județul Tulcea, România au fost semnalate luni, 29 septembrie curent – prin apel la serviciul de urgență 112 – fragmente de dronă, transmite Ministerul Apărării Naționale (MApN). O echipă mixtă formată din specialiști instituției, Serviciul Român de Informații și Poliția de Frontieră fac cercetări la fața locului, urmând a le ridica […] Articolul Fragmente de dronă găsite în Tulcea, după incidente semnalate lângă Aeroportul Henri Coandă apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 30 minute
16:50
Fragmente de dronă găsite în Tulcea, după incidente semnalate lângă Aeroportul Henri Coandă # Realitatea.md
În Șontea Nouă, localitate din județul Tulcea, România au fost semnalate luni, 29 septembrie curent – prin apel la serviciul de urgență 112 – fragmente de dronă, transmite Ministerul Apărării Naționale (MApN). O echipă mixtă formată din specialiști instituției, Serviciul Român de Informații și Poliția de Frontieră fac cercetări la fața locului, urmând a le ridica […] Articolul Fragmente de dronă găsite în Tulcea, după incidente semnalate lângă Aeroportul Henri Coandă apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
Pelicula „Heidi” de Călin Mitulescu este filmul din seria „CineMADE în România”, difuzat în exclusivitate de RLIVE TV începând cu 22:00. Polițistul Mihai Vișoiu, care este în prag de pensionare, are o misiune importantă. Să găsească două tinere dispărute, care trebuie să depună mărturii importante despre trafic de persoane și crimă organizată. Una dintre ele […] Articolul CineMADE in România: Filmul „Heidi” de Călin Mitulescu, la 22:00, la RLIVE TV apare prima dată în Realitatea.md.
Acum o oră
16:40
Statul adună mai mulți bani din taxe și impozite, dar cheltuiește și mai mult: deficit de 7,48 miliarde lei # Realitatea.md
În perioada ianuarie–august 2025, veniturile bugetului de stat au însumat 50,01 miliarde de lei, în creștere cu 16,2% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor prezentate de Ministerul Finanțelor. Creșterea a fost determinată în special de majorarea încasărilor administrate de Serviciul Fiscal de Stat, care au ajuns la 21,39 miliarde lei (+14,4%), și […] Articolul Statul adună mai mulți bani din taxe și impozite, dar cheltuiește și mai mult: deficit de 7,48 miliarde lei apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
Maia Sandu a ezitat să spună dacă există candidaturi pentru funcțiile de președinte al Parlamentului și premier. Președinta a precizat că urmează întâi mai multe formalități, apoi se vor anunța candidaturile. Conform șefei statului, inițial trebuie validate alegerile. Apoi, noua componență a Legislativului se va reuni pentru discuții, iar abia după asta va informa despre […] Articolul VIDEO Cine vor fi noul speaker și premier? Președinta: Să avem un pic de răbdare apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
VIDEO Șefa statului comentează manifestația BEP de la Parlament: Îmi doresc ca protestele să redevină autentice # Realitatea.md
Parcursul european al Moldovei este în siguranță după alegeri, oferă asigurări Maia Sandu. Șefa statului a menționat în discuții cu presa că își dorește ca protestele să redevină autentice. Astfel președinta a comentat manifestația Blocului Electoral Patriotic (BEP) din fața Legislativului. În opinia sa, dezbinarea a fost infiltrată în rândul cetățenilor de către Kremlin, atât […] Articolul VIDEO Șefa statului comentează manifestația BEP de la Parlament: Îmi doresc ca protestele să redevină autentice apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
16:10
VIDEO Marta Kos și-a imaginat cum Republica Moldova este stat-membru UE: Probabil voi plânge de bucurie # Realitatea.md
Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, a fost provocată să facă un exercițiu de imaginație despre cum ar sărbători momentul în care Republica Moldova devine stat-membru al Uniunii Europene. Potrivit Cancan.md, s-a întâmplat la una dintre edițiile „Mulțumesc pentru întrebare” de pe canalul de YouTube al jurnalistei Nata Albot. Oficiala a spus că s-ar putea […] Articolul VIDEO Marta Kos și-a imaginat cum Republica Moldova este stat-membru UE: Probabil voi plânge de bucurie apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
Începând cu 15 octombrie 2025, transportul internațional de persoane prin servicii ocazionale va fi interzis prin punctele de frontieră letone cu Republica Belarus și Federația Rusă. Anunțul a fost făcut de Agenția Națională Transport Auto (ANTA), care atenționează operatorii moldoveni să-și adapteze rutele la noile reguli impuse de autoritățile din Letonia. Măsura vizează punctele de […] Articolul Letonia interzice cursele ocazionale prin punctele de frontieră cu Belarus și Rusia apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
VIDEO Ce i-ar spune Sandu lui Putin: Integrarea europeană este decizia noastră. Fiecare își vede de treburile sale # Realitatea.md
Integrarea europeană este decizia Moldovei, iar Federația Rusă trebuie să își vadă de treburile sale, afirmă Maia Sandu. Declarațiile au fost făcute după întrebarea jurnaliștilor despre mesajul pe care l-ar avea pentru liderul rus. Sandu a vorbit despre ingerințele Rusiei în chestiunile interne ale Moldovei. În același timp, președinta a punctat că nu are un […] Articolul VIDEO Ce i-ar spune Sandu lui Putin: Integrarea europeană este decizia noastră. Fiecare își vede de treburile sale apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
FOTO O mașină a fost făcută zob după ce a fost implicată într-un accident. Șoferul a ajuns la spital # Realitatea.md
Un tânăr de 19 ani a ajuns la spital după ce mașina în care se afla a fost implicată într-un grav accident rutier. Coliziunea s-a produs în weekend, în jurul orei 01:21, pe strada Muncești din Capitală. Potrivit poliției, o Mazda, condusă de victimă, a pierdut controlul în timpul deplasării, în circumstanțe care urmează a […] Articolul FOTO O mașină a fost făcută zob după ce a fost implicată într-un accident. Șoferul a ajuns la spital apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
VIDEO Moldova va adera la UE cu sau fără Transnistria. Explicațiile președintei Sandu # Realitatea.md
Aderarea la Uniunea Europeană este un proces meritocratic, reiterează președinta Maia Sandu. Întrebată de jurnaliști dacă țara noastră se va decupla de Ucraina în procesul de negocieri și dacă va accede în comunitate cu Transnistria, șefa statului a precizat că atâta țara noastră, cât și cea vecină, au întrunit toate condițiile pentru a trece la […] Articolul VIDEO Moldova va adera la UE cu sau fără Transnistria. Explicațiile președintei Sandu apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
Liderii BEC, pe contrasens: Tarlev așteaptă rezultatele finale ale alegerilor, iar Dodon spune că opoziția a câștigat # Realitatea.md
Liderii Blocului Patriotic nu au un mesaj comun și clar despre rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Pe de o parte, președintele PSRM, Igor Dodon, delcară că opoziția a obținut victoria în țară, ”PAS se agață de putere doar datorită voturilor din diasporă”. ”Noi nu cedăm. Ieri au fost înregistrate sute de încălcări: poduri și drumuri […] Articolul Liderii BEC, pe contrasens: Tarlev așteaptă rezultatele finale ale alegerilor, iar Dodon spune că opoziția a câștigat apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
În municipiul Chișinău a început campania de salubrizare „Curățenia generală de toamnă”, care se va desfășura până la 30 noiembrie. Acțiunea are drept scop igienizarea și înfrumusețarea capitalei, anunță Direcția generală locativ-comunală și amenajare (DGLCA). Pe durata campaniei vor fi curățate parcurile, scuarurile, cimitirele și spațiile verzi. Containerele de gunoi vor fi spălate și suplimentate […] Articolul Chișinăul dă start campaniei „Curățenia generală de toamnă” până la 30 noiembrie apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
102 persoane au avut nevoie de intervenția echipelor de asistență medicală urgentă din cauza urgențelor provocate de agenți fizici, chimici și de mediu, în perioada 22–28 septembrie, informează IMSP CNAMUP. Din total, 404 apeluri s-au dovedit inutile, fără a corespunde criteriilor unei urgențe reale. Cele mai multe intervenții au fost pentru: 3.614 cazuri cardiovasculare (47 cu […] Articolul Zeci de persoane rănite de mușcături, arsuri și intoxicații într-o săptămână apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
15:10
Maia Sandu, mesaj după alegeri și indicații pentru noua guvernare: Există viață și dincolo de politic # Realitatea.md
Maia Sandu a solicitat viitoarei guvernări să aibă grijă ca fiecare cetățean este parte a proiectului de dezvoltare a statului. Președinta a transmis un mesaj, după finalizarea procesului electoral, apreciind faptul că moldovenii nu s-au lăsat „cumpărați, intimidați, speriați”. Șefa statului a vorbit despre ingerințele Kremlinului în procesul electoral din Moldova. În același timp, în […] Articolul Maia Sandu, mesaj după alegeri și indicații pentru noua guvernare: Există viață și dincolo de politic apare prima dată în Realitatea.md.
15:10
De la magistrată la inculpată: O ex-judecătoare, deferită justiției pentru escrocherie și fals în declarații # Realitatea.md
Un fost judecător, vicepreședinte de instanță, a fost deferit justiției pentru escrocherie și fals în declarații. Cauza penală a fost inițiată în luna decembrie 2016 de către Procurorul General, în baza unei plângeri colective. „Potrivit probelor acumulate, în perioada martie 2014 – martie 2016, inculpata, care deținea funcția de judecător și vicepreședinte de instanță, prin […] Articolul De la magistrată la inculpată: O ex-judecătoare, deferită justiției pentru escrocherie și fals în declarații apare prima dată în Realitatea.md.
15:10
Veselie mare la sediul „Democrația Acasă” după afișarea rezultatelor finale. Costiuc: „Băieți, am reușit” # Realitatea.md
Veselie și entuziasm la sediul partidului „Democrația Acasă”, după anunțarea rezultatelor finale ale alegerilor parlamentare. Liderul formațiunii, Vasile Costiuc, alături de echipa sa, au celebrat momentul: „Băieți, am reușit”. „Acum putem să ne felicităm. Forța. Băieți, am reușit. Ei nu mai pot schimba nimic. Felicitări nouă tuturor.”, spune Costiuc. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la […] Articolul Veselie mare la sediul „Democrația Acasă” după afișarea rezultatelor finale. Costiuc: „Băieți, am reușit” apare prima dată în Realitatea.md.
15:00
Moldova exportă grâu și fructe, dar importă cartofi și lapte pentru a-și hrăni populația # Realitatea.md
Republica Moldova continuă să trăiască paradoxul alimentar. Deși produce suficient grâu și fructe pentru a-și hrăni de două ori populația și exportă milioane de tone, țara rămâne dependentă de importuri pentru alimentele de bază – cartofi, lapte, carne și legume, potrivit datelor Biroului Național de Statistică (BNS). În 2024, resursele totale de culturi cerealiere (fără […] Articolul Moldova exportă grâu și fructe, dar importă cartofi și lapte pentru a-și hrăni populația apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
Plahotniuc va fi judecat separat în dosarul „Frauda Bancară”. Reacția avocatului și procurorului # Realitatea.md
Vlad Plahotniuc va fi judecat într-o cauză separată, care va fi disjunsă din dosarul „Frauda Bancară”. O decizie în acest sens a fost emisă astăzi de magistrații de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Avocatul Lucian Rogac a declarat: „Consider decizia o ilegalitate crasă și un abuz admis de către judecători”. Procurorul pe caz Alexandru […] Articolul Plahotniuc va fi judecat separat în dosarul „Frauda Bancară”. Reacția avocatului și procurorului apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
Chișinăul rămâne orașul cu cei mai mulți refugiați ucraineni. Până la 29 septembrie 2025, în capitală sunt înregistrați 48.857 de beneficiari de protecție temporară, ceea ce reprezintă aproape 60% din totalul de 81.452 de persoane aflate în Republica Moldova. Numărul refugiaților din Chișinău a crescut cu 269 de persoane față de săptămâna trecută, întreaga creștere […] Articolul Chișinăul adăpostește 60% dintre refugiații ucraineni din Republica Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
Peste 4.400 de șoferi au comis încălcări în traficul rutier în zilele de weekend, informează Poliția Republicii Moldova. Cele mai frecvente abateri rămân: consumul de alcool la volan, depășirea limitei de viteză și nerespectarea indicatoarelor rutiere. 55 de persoane au fost înlăturate de la volanul autovehicului, fiind depistate în stare de ebrietate, 1975 au depășit limita […] Articolul Weekend cu abateri rutiere: 55 de șoferi băuți sancționați apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
Atunci când ai o gospodărie sau o grădină cu pomi și zone înverzite, inevitabil apar și resturi vegetale care trebuie gestionate corect. Crengile, frunzele și alte deșeuri rezultate din curățarea copacilor sau tăierea arbuștilor pot ocupa mult spațiu și deveni dificil de transportat sau depozitat. În astfel de situații, un tocător de crengi cu motor […] Articolul Tocător de crengi cu motorizare puternică și consum redus apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
Eșecul protestului „patrioților”: Oamenii fugarului Șor au fost zăriți la adunare, în slujba lui Dodon și Tarlev # Realitatea.md
Ilan Șor și-a trimis subordonații la protestul organizat de blocul „patrioților”, condus de Igor Dodon și Vasile Tarlev. Chiar și cu sprijinul logistic și mediatic din partea condamnatului fugar, manifestația din fața Parlamentului s-a transformat într-un eșec lamentabil, scrie Deschide.md. Sursa citată scrie că întrunirea de astăzi, organizată după prezentarea rezultatelor preliminare ale alegerilor din […] Articolul Eșecul protestului „patrioților”: Oamenii fugarului Șor au fost zăriți la adunare, în slujba lui Dodon și Tarlev apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Ucraina a felicitat PAS. Grosu: „Am câștigat inclusiv pentru că ei se apără nu doar pe ei, dar și pe noi” # Realitatea.md
Liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, a declarat după alegerile parlamentare, în urma cărora formațiunea sa a obținut preliminar majoritatea în Legislativ, că Republica Moldova se află „sub un permanent pericol” din partea Federației Ruse. „Acest pericol nu a apărut ieri sau alaltăieri. El este constant de cel puțin 34 de ani. Federația […] Articolul Ucraina a felicitat PAS. Grosu: „Am câștigat inclusiv pentru că ei se apără nu doar pe ei, dar și pe noi” apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
VIDEO Igor Grosu: Procesul spre integrarea europeană va accelera apropierea malurilor Nistrului # Realitatea.md
Liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, este de părere că procesul de integrare europeană va reprezenta un catalizator pentru reintegrarea țării, inclusiv pentru regiunea de pe malul stâng al Nistrului. Potrivit acestuia, cetățenii din întreaga Republică Moldova își doresc pace, stabilitate și respectarea drepturilor fundamentale, valori pe care le garantează apartenența la Uniunea […] Articolul VIDEO Igor Grosu: Procesul spre integrarea europeană va accelera apropierea malurilor Nistrului apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
„Slavă Ucrainei” – momentul în care un provocator la protestul Blocului Patriotic este urcat în dubiță de oamenii legii # Realitatea.md
Mai multe persoane au participat la un protest organizat de Blocul Patriotic în fața clădirii Parlamentului, la a doua zi după alegerile parlamentare. Organizatorii au deschis adunarea cu apeluri repetate la calm și la păstrarea caracterului pașnic al manifestației. Pe parcursul intervențiilor, liderii au subliniat că scopul protestului este să ceară clarificări privind rezultatele scrutinului şi […] Articolul „Slavă Ucrainei” – momentul în care un provocator la protestul Blocului Patriotic este urcat în dubiță de oamenii legii apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
13:00
Alegeri liniștite, dar pline de nereguli: sute de incidente documentate de Promo-LEX # Realitatea.md
Scrutinul parlamentar din 28 septembrie s-a desfășurat, în majoritatea secțiilor de votare, într-o atmosferă liniștită, însă misiunea de observare Promo-LEX a constatat sute de nereguli de procedură și incidente care au afectat buna desfășurare a procesului electoral. Concluziile au fost prezentate luni, în cadrul unei conferințe de presă, de către șeful misiunii, Nicolae Panfil. „Ziua […] Articolul Alegeri liniștite, dar pline de nereguli: sute de incidente documentate de Promo-LEX apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
Moscova ignoră rezultatul alegerilor din Moldova? Peskov: Sute de mii de moldoveni nu au putut participa # Realitatea.md
Zeci de mii de moldoveni din Rusia au fost lipsiți de dreptul de a vota la parlamentare, consideră Kremlinul. Dmitrii Peskov că o notă scrutinului din țara noastră va putea fi dată după ce și la Chișinău se vor evalua alegerile. În același timp, Kremlinul pare să pregătească de câteva săptămâni teren pentru ca partidele […] Articolul Moscova ignoră rezultatul alegerilor din Moldova? Peskov: Sute de mii de moldoveni nu au putut participa apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
VIDEO Mesajul președintelui României după alegerile din Moldova: „Ați scris o pagină de istorie” # Realitatea.md
Președintele României, Nicușor Dan, a felicitat cetățenii Republicii Moldova pentru mobilizare și pentru votul ferm în direcția continuării parcursului european al țării noastre. „Ați scris o pagină de istorie și știm că nu a fost ușor. V-ați făcut vocea auzită și trebuie să fiți mândri de voi. Transmit felicitări și autorităților Republicii Moldova și doamnei […] Articolul VIDEO Mesajul președintelui României după alegerile din Moldova: „Ați scris o pagină de istorie” apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Ursula von der Leyen felicită Republica Moldova după victoria PAS: „Ușa noastră este deschisă” # Realitatea.md
Principalii lideri ai Uniunii Europene au transmis mesaje de felicitare Republicii Moldova, după ce Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a câștigat alegerile parlamentare cu peste 50% din voturi, obținând majoritatea mandatelor în viitorul Legislativ. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că votul exprimat duminică confirmă alegerea clară a cetățenilor pentru parcursul european: […] Articolul Ursula von der Leyen felicită Republica Moldova după victoria PAS: „Ușa noastră este deschisă” apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis un mesaj de felicitare Maiei Sandu pentru victoria obținută în alegerile parlamentare din Republica Moldova. „M-am bucurat să o felicit pe Maia pentru o victorie foarte importantă și să-i urez mult succes. Aceste alegeri au arătat că activitatea destabilizatoare a Rusiei pierde, în timp ce Moldova în Europa câștigă. […] Articolul Apel telefonic de la Kiev. Zelenski: „M-am bucurat să o felicit pe Maia” apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a afișat noile prețuri la carburanți pentru marți, 30 septembrie. Benzina se scumpește cu doi bani, iar motorina cu șase bani. Pentru un litru de benzină, șoferii vor achita 23,26 lei, iar pentru unul de motorină 20,00 lei. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! […] Articolul Vești rele pentru șoferi. Motorina se va scumpi marți cu 6 bani apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Candidatul PAS la parlamentare, Dorin Recean, le-a mulțumit cetățenilor pentru lecția incredibilă de demnitate, curaj și dragoste de neam. Alegerile au arătat că, atunci când statul și cetățenii își apără împreună țara, câștigă atât democrația, cât și oamenii. „Mulțumesc fiecăruia pentru că v-ați apărat țara prin vot. Nu doar PAS a câștigat – a câștigat […] Articolul Dorin Recean: „Mulțumesc fiecăruia pentru că v-ați apărat țara prin vot” apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Tineri recrutați prin Telegram, plătiți pentru a participa la un protest organizat la Chișinău # Realitatea.md
Mai mulți tineri — inclusiv din stânga Nistrului — au fost recrutați prin intermediul rețelei Telegram și sunt convocați astăzi, începând cu ora 12:00, în fața cafenelei „Guguță” din Chișinău, transmite corespondentul IPN din regiunea transnistreană, care citează surse de la Tiraspol. Ei sunt chemați să participe la un marș al „Forțelor patriotice” și la […] Articolul Tineri recrutați prin Telegram, plătiți pentru a participa la un protest organizat la Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
VIDEO Igor Grosu a făcut haz de anunțul Blocului Patriotic despre protest: Următorul – să fie fără bani # Realitatea.md
„Noi nu participăm. Stați că nu i-am întrebat pe colegi. Scuzați că mi-am permis să iau o decizie neconsultată”, a replicat liderul PAS, Igor Grosu, la conferința de presă, cu echipa în spate, despre rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, când a fost întrebat de jurnaliști privind protestul anunțat de Blocul Patriotic […] Articolul VIDEO Igor Grosu a făcut haz de anunțul Blocului Patriotic despre protest: Următorul – să fie fără bani apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Vladimir Voronin, în vârstă de 84 de ani, va fi cel mai în vârstă deputat în noul Parlament al Republicii Moldova. Potrivit legislației, el va prezida prima ședință a Legislativului, în cadrul căreia deputații urmează să depună jurământul, să aleagă președintele Parlamentului și să formeze fracțiunile parlamentare. Voronin este președintele Partidului Comuniștilor și a fost […] Articolul Vladimir Voronin va deschide prima ședință a noului Parlament al Republicii Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
LIVE Ședință de judecată în dosarul ”frauda bancară”: Plahotniuc ar putea fi adus în instanță # Realitatea.md
Azi, 29 septembrie, la Judecătoria Chișinău cu sediul în sectorul Buiucani, va fi reluată ședința de judecată în dosarul denumit generic ”frauda bancară”. Asta după ce ședința din 26 septembrie a fost amânată din cauza unei alerte false cu bombă. La ședința de azi ar putea fi adus și fostul lider PDM, Vlad Plahotniuc, care […] Articolul LIVE Ședință de judecată în dosarul ”frauda bancară”: Plahotniuc ar putea fi adus în instanță apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
VIDEO „Libertatea unui neam e prea mare, ca să încapă într-o sacoșă cu bani”. Primele declarații ale liderului PAS # Realitatea.md
„Libertatea unui neam e prea mare, ca să încapă într-o sacoșă cu bani. Moldova a ținut capul sus și s-a ridicat deasupra săbii”. Liderul PAS, Igor Grosu, a ieșit luni, 29 septembrie curent, a doua zi după alegerile parlamentare și aflarea rezultatelor preliminare, cu o conferință de presă, însoțit de echipa sa și a făcut […] Articolul VIDEO „Libertatea unui neam e prea mare, ca să încapă într-o sacoșă cu bani”. Primele declarații ale liderului PAS apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Bolile cardiovasculare rămân principala cauză de deces în Republica Moldova, fiind responsabile pentru peste 55% din totalul morților cauzate de boli netransmisibile. Situația se menține neschimbată de peste 20 de ani. Pentru a lupta cu această problemă, statul acoperă din fondurile de asigurare medicală o gamă largă de servicii – de la prevenire și diagnostic, […] Articolul Bolile de inimă provoacă cele mai multe decese în Republica Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Glovo sărbătorește 5 ani de activitate în Republica Moldova: investiții, digitalizare pentru afacerile locale și impact economic semnificativ # Realitatea.md
Glovo, una dintre cele mai importante platforme tehnologice care operează în Europa, Asia Centrală și Africa, marchează cinci ani de activitate în Republica Moldova. Lansată în octombrie 2020 în Chișinău, platforma și-a extins operațiunile în municipiul Bălți și a devenit un actor cheie în digitalizarea comerțului local, crearea de locuri de muncă și sprijinirea micilor […] Articolul Glovo sărbătorește 5 ani de activitate în Republica Moldova: investiții, digitalizare pentru afacerile locale și impact economic semnificativ apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
CEC: Toate secțiile de vot au fost închise. Care sunt rezultatele preliminare ale alegerilor # Realitatea.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) a anunțat, în cadrul unui briefing, primele rezultate preliminare ale scrutinului parlamentar care a avut loc duminică, 28 septembrie 2025. Ultimele secții de votare, deschise în SUA (Sacramento, Seattle, Glendale și Las Vegas) și în orașul Vancouver din Canada, s-au închis în această dimineață, la ora 7:00 (ora Moldovei). Potrivit CEC, […] Articolul CEC: Toate secțiile de vot au fost închise. Care sunt rezultatele preliminare ale alegerilor apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Oana Țoiu: Felicitări cetățenilor moldoveni care, după un vot istoric, au ales calea spre un viitor european # Realitatea.md
Ministra de Externe a României, Oana Țoiu, a felicitat cetățenii moldoveni care au ales calea spre un viitor european al Republicii Moldova, în contextul alegerilor parlamentare. „Felicitări tuturor cetățenilor moldoveni care au ales, după un vot istoric, calea clară spre un viitor european al Republicii Moldova! Determinarea și curajul doamnei Președinte Maia Sandu în lupta […] Articolul Oana Țoiu: Felicitări cetățenilor moldoveni care, după un vot istoric, au ales calea spre un viitor european apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Primii fulgi zăpadă din această toamnă au picat la Bâlea Lac. Echipajele de deszăpezire din Brașov vor interveni în cursul zilei de luni pentru a curăța șoselele, transmite protv.ro. Prima zăpadă din această toamnă s-a așternut deja la peste 2.000 de metri altitudine în munții Făgăraș la Bâlea Lac și pe Transfăgărășan. A început să […] Articolul Prima zăpadă din acest sezon a acoperit Transfăgărășanul apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Alegerile din Republica Moldova, prin ochii presei internaționale: „O alegere geopolitică între Europa și Moscova” # Realitatea.md
Scrutinul parlamentar din 28 septembrie din Republica Moldova a intrat în atenția presei internaționale, care a subliniat victoria partidului pro-european PAS și acuzațiile grave de ingerință rusească. BBC titrează: „Partidul pro-european al preşedintei Moldovei, Maia Sandu, se îndreaptă spre victorie şi o nouă majoritate în parlament, în alegerile considerate esenţiale pentru viitorul ţării sale în […] Articolul Alegerile din Republica Moldova, prin ochii presei internaționale: „O alegere geopolitică între Europa și Moscova” apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
11:10
Cresc cazurile de infecții respiratorii acute. Peste 600 de cazuri, înregistrate în Chișinău # Realitatea.md
În perioada 22 – 28 septembrie 2025, în municipiul Chișinău au fost înregistrate 681 de cazuri de infecții respiratorii acute, dintre care 429 la copii și adolescenți cu vârsta de până la 17 ani inclusiv. Potrivit Centrului de Sănătate Publică, în săptămâna 14–21 septembrie 2025 au fost raportate 731 de cazuri de infecții respiratorii acute, […] Articolul Cresc cazurile de infecții respiratorii acute. Peste 600 de cazuri, înregistrate în Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
Etapele post-electorale: Validarea mandatelor de Curtea Constituțională și constituirea noului Parlament # Realitatea.md
După încheierea alegerilor parlamentare, Comisia Electorală Centrală verifică și centralizează rezultatele, apoi transmite documentele către Curtea Constituțională pentru validare. Analistul politic Igor Boțan a explicat, într-un interviu pentru Moldova 1, care sunt etapele următoare până când deputații își ocupă fotoliile în Parlament. „După ce se închid secțiile de votare, CEC are la dispoziție câteva zile […] Articolul Etapele post-electorale: Validarea mandatelor de Curtea Constituțională și constituirea noului Parlament apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
CEC, reacție la acuzațiile lui Igor Dodon: „Abțineți-vă de la declarații privind falsificarea alegerilor” # Realitatea.md
Președintele Comisiei Electorale Centrale (CEC), Angelica Caraman, a răspuns acuzațiilor lansate de Igor Dodon, potrivit cărora alegerile parlamentare din 28 septembrie ar fi fost falsificate. „Comisia Electorală Centrală apelează către toți concurenții electorali și către societate să se abțină de la astfel de declarații”, a declarat Caraman. Șefa CEC a subliniat că instituția a prezentat […] Articolul CEC, reacție la acuzațiile lui Igor Dodon: „Abțineți-vă de la declarații privind falsificarea alegerilor” apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
VIDEO Tragedie la un hotel din Prahova. Două persoane și-au pierdut viața în incendiu # Realitatea.md
Două tinere de 21 și 24 de ani, cetățene nepaleze, au murit carbonizate într-un incendiu izbucnit luni dimineață la un hotel din localitatea Tătărani, județul Prahova. Victimele erau angajate ale unității și au rămas captive la mansardă, în timp ce alte trei persoane au reușit să se salveze. Clădirea fusese închisă de Inspectoratul pentru Situații […] Articolul VIDEO Tragedie la un hotel din Prahova. Două persoane și-au pierdut viața în incendiu apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Blocul Patriotic a dominat votul în Găgăuzia și pe malul stâng al Nistrului la parlamentarele din 28 septembrie 2025 # Realitatea.md
La alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, Blocul Patriotic, condus de Igor Dodon, Vladimir Voronin, Irina Vlah (exclusă înainte de scrutin) și Vasile Tarlev a primit cele mai multe voturi din partea alegătorilor din UTA Găgăuzia și de pe malul stâng al Nistrului. Din 57.147 de voturi în Găgăuzia, 47.061 au fost pentru Blocul Patriotic, […] Articolul Blocul Patriotic a dominat votul în Găgăuzia și pe malul stâng al Nistrului la parlamentarele din 28 septembrie 2025 apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Președintele Comisiei Electorale Centrale, Angela Caraman, a prezentat rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Potrivit informațiilor, scrutinul s-a desfășurat într-un context complex, marcat de dificultăți la adresa statului de drept, însă autoritățile au reacționat prompt pentru a asigura desfășurarea procesului electoral în condiții de legalitate și siguranță. „Prin reacția promptă a autorităților și prin comunicarea […] Articolul CEC: 236 de încălcări de încălcări a înregistrat poliția, în ziua alegerilor apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
O treime din mâncarea produsă ajunge la gunoi. În Moldova, fiecare locuitor aruncă circa 75 kg anual # Realitatea.md
Aproape o treime din alimentele bune pentru consum ajung anual la gunoi, în timp ce sute de milioane de oameni din lume se confruntă cu foamea. Fenomenul risipei de alimente apare la fiecare verigă a lanțului agroalimentar – de la producție și procesare, până la retail și consum casnic – și are consecințe economice, sociale […] Articolul O treime din mâncarea produsă ajunge la gunoi. În Moldova, fiecare locuitor aruncă circa 75 kg anual apare prima dată în Realitatea.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.