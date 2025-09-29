Ion Sturza: Votul util e cel mai prețios și, în același timp, cel mai greu de păstrat. Aceasta a fost ultima dată când Putin ne-a ajutat să câștigăm alegerile
Cotidianul, 29 septembrie 2025 16:50
Partidul de guvernare ar trebuie să realizeze un singur lucru că „votul util e cel mai prețios și, în același timp, cel mai greu de păstrat”. Mai multe concluzii în urma alegerilor parlamentare ce au trecut au fost făcute de fostul prim-ministru Ion Sturza, care subliniază faptul că „relevanța politică se poate evapora rapid dacă …
• • •
Acum 30 minute
16:50
Acum o oră
16:20
În urma scrutinului, extrem de tensionat, cetățenii Republicii Moldova au demonstrat că demnitatea, unitatea și curajul pot învinge dezinformarea și intimidarea. Șefa statului, Maia Sandu, a transmis un mesaj de recunoștință alegătorilor și instituțiilor care au apărat democrația, subliniind că votul exprimat este un mandat clar pentru continuarea parcursului european. „În satele mici, în orașele …
Acum 2 ore
16:00
Blocul electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei au organizat astăzi o acțiune de protest în fața Parlamentului. Manifestația a început cu un caz provocator. Un bărbat a strigat în mijlocul cetățenilor „Slava Ucrainî”, fapt ce a înfuriat mai mulți manifestanți. Protestul a fost supravegheat de oamenii legii, care l-au și escortat pe …
Acum 4 ore
14:20
Kremlinul nu este încă pregătit să recunoască rezultatele alegerilor parlamentare de la Chișinău: „Este prematur” # Cotidianul
Kremlinul nu va face deocamdată nicio evaluare în legătură cu alegerile parlamentare desfășurate în Republica Moldova, considerând acest lucru prematur. Declarația a fost făcută de purtătorul de cuvânt al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov, în cadrul unui briefing, răspunzând la o întrebare adresată de TASS. „Ei bine, mai întâi, probabil, ar trebui ca înșiși moldovenii …
14:00
Mesaje de felicitare continuă să vină din UE. Ursula von der Leyen: Ușa noastră este deschisă # Cotidianul
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis că votul de duminică este o reconfirmare a direcției europene a Republicii Moldova. „Moldova, ați reușit din nou. Nicio încercare de a semăna frică sau diviziune nu v-a putut frânge hotărârea. Ați făcut o alegere clară: Europa. Democrație. Libertate.”, a scris von der Leyen pe platforma …
14:00
Primele declarații ale președintelui României, Nicușor Dan, după alegerile din R. Moldova: Bucureștiul va continua să sprijine parcursul european al Chișinăului # Cotidianul
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj de felicitare cetățenilor Republicii Moldova pentru demnitatea și curajul de care au dat dovadă la alegerile parlamentare. Liderul de la Cotroceni a reiterat sprijinul României pentru parcursul european al țării și angajamentul de a susține proiectele care îmbunătățesc viața. „Respectul nostru pentru votul de ieri al Basarabenilor, …
14:00
Pro-rusul Dodon își atribuie victoria în parlamentare, chiar dacă a luat doar 24%. „Noi nu cedăm” # Cotidianul
Chiar dacă au luat doar puțin peste 24%, partidele pro-ruse din blocul „Patriotic” își atribuie o victorie în alegerile parlamentare de ieri. După logica sa, partidele de opoziție ar fi făcut o majoritate parlamentară, dacă diaspora nu ar fi participat la vot. „Opoziția a obținut victoria în țară la aceste alegeri parlamentare. PAS, însă, din …
13:40
Siegfried Mureșan: Urmează patru ani decisivi pentru apropierea Republicii Moldova de UE # Cotidianul
Rezultatul alegerilor parlamentare din Republica Moldova va permite accelerarea procesului de aderare a țării la Uniunea Europeană. Asigurarea vine din partea europarlamentarul român Siegfried Mureșan. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, acesta a subliniat progresele realizate în ultimii patru ani și a reiterat sprijinul Uniunii Europene pentru parcursul european al Republicii Moldova. „Guvernarea pro-europeană …
Acum 6 ore
12:40
Emmanuel Macron felicită Republica Moldova pentru votul proeuropean: Alegerea poporului s-a afirmat cu forță # Cotidianul
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a salutat victoria categorică a partidului Acțiune și Solidaritate la alegerile parlamentare din Republica Moldova, subliniind că țara sa sprijină parcursul european și suveranitatea țării. ”În ciuda încercărilor de interferență și a presiunilor, alegerea poporului Republicii Moldova s-a afirmat cu forță. Franța este alături de Moldova în proiectul său european și …
11:50
VIDEO | Primele declarații ale președintelui PAS, Igor Grosu, după procesarea a peste 99% din procesele-verbale # Cotidianul
Președintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, a făcut primele declarații după procesarea aproape tuturor proceselor-verbale. Rezultatele preliminare arată că PAS va deține majoritatea în viitorul Parlament. Igor Grosu și-a început discursul printr-un mesaj de mulțumire către cetățenii care au votat PAS pe 28 septembrie și au susținut cursul european al Republicii Moldova. „Moldova, …
Acum 8 ore
10:50
Igor Dodon cheamă la protest în fața Parlamentului. Poliția avertizează asupra plăților ilegale pentru participanți # Cotidianul
Liderul Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, a anunțat pe Facebook organizarea unui protest pașnic mâine, începând cu ora 12:00, în fața Parlamentului, „în apărarea votului poporului”. „Fac apel către toată societatea, către partidele politice, indiferent dacă sunt de stânga sau de dreapta, către lideri de opinie să ne unim eforturile. Vă chem la consolidare în fața …
10:40
Pro-rusa Irina Vlah, foc și pară: Alegerile parlamentare au fost o farsă, un spectacol de prost gust # Cotidianul
Fosta bașcană a Găgăuziei și lidera Partidului Republican „Inima Moldovei”, pro-rusă Irina Vlah, a criticat dur desfășurarea alegerilor parlamentare din 28 septembrie, pe care le-a calificat drept „o farsă” regizată de actuala guvernare. „Alegerile parlamentare din data de 28 septembrie 2025 au fost o farsă, un spectacol de prost gust regizat de PAS cap-coadă, cu …
10:30
Alexandru Tănase: Moldovenii au spus un „NU” clar și hotărât ambițiilor expansioniste ale Kremlinului # Cotidianul
Moldovenii au spus un „NU” clar și hotărât ambițiilor expansioniste ale Kremlinului. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, spune că că alegerile de ieri au fost mai mult decât un simplu vot – au fost un moment de cotitură. „Deși analizele detaliate continuă, unele lucruri sunt deja …
10:20
Premierul României, Ilie Bolojan, mesaj pentru Republica Moldova: „Locul Moldovei este în marea familie europeană” # Cotidianul
Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a transmis un mesaj de felicitare cetățenilor Republicii Moldova după rezultatul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, evidențiind mobilizarea exemplară a alegătorilor și direcția clară spre parcursul european al țării. „Felicit din inimă cetățenii Republicii Moldova pentru mobilizarea exemplară la alegerile parlamentare de ieri și pentru votul în direcția europeană”, a scris …
10:20
Diaspora, vot covârșitor pentru integrarea europeană a Republicii Moldova. Cum s-a votat în afara țării # Cotidianul
Cetățenii Republicii Moldova din afara granițelor au transmis un mesaj clar la alegerile parlamentare din 28 septembrie: parcursul european trebuie continuat. Potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale, după procesarea a 299 din 301 secții de votare din diaspora (99,34%), Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut un rezultat categoric – 78,51% din voturile exprimate peste hotare …
10:10
Ministra de Externe a României, Oana Țoiu, după alegerile din Republica Moldova: „Cetățenii au ales calea europeană” # Cotidianul
Ministra Afacerilor Externe al României, Oana Țoiu, a transmis un mesaj de felicitare cetățenilor Republicii Moldova după rezultatul scrutinului parlamentar din 28 septembrie, pe care l-a descris drept „un vot istoric” pentru viitorul european al țării. „Felicitări tuturor cetățenilor moldoveni care au ales, după un vot istoric, calea clară spre un viitor european al Republicii …
10:10
Trimisul special al SUA pentru Ucraina: „Nu există refugii”. Kievul poate lansa atacuri cu rază lungă pe teritoriul Rusiei # Cotidianul
Washingtonul autorizează cazuri specifice în care Ucraina poate efectua lovituri de lungă rază pe teritoriul Rusiei, a declarat pe 28 septembrie, într-un interviu pentru Fox News, trimisul special al SUA pentru Ucraina, Keith Kellogg, scrie kyivindependent.com. „Răspunsul este da, folosiți capacitatea de a lovi în profunzime, nu există așa ceva ca sanctuare”, a replicat Kellogg, …
09:20
Rezultatele aproape finale ale alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 confirmă o schimbare istorică pentru Republica Moldova. Cu 99,5% dintre secțiile de votare procesate, datele Comisiei Electorale Centrale arată că forțele pro-europene au obținut majoritatea absolută în Parlament. Potrivit datelor preliminare: PAS – 50,03% (786.376 voturi) Blocul „Patriotic” – 24,26% (381.352 voturi) Blocul „Alternativa” – …
Acum 24 ore
01:20
Rezultatele preliminare din Federația Rusă indică influență pro-rusă și tentative de manipulare electorală # Cotidianul
Numărătoarea voturilor în rândul cetățenilor din Federația Rusă care au participat la alegerile parlamentare din 28 septembrie s-a încheiat. Rezultatele arată o susținere covârșitoare pentru Blocul „Patriotic”, care a acumulat 2.771 de voturi, reprezentând 67,44% din total. Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a primit doar 479 de voturi, respectiv 11,66%, „Partidul Nostru” – 351 de …
28 septembrie 2025
23:40
VIDEO Igor Dodon, lider pro‑rus, protestează la CEC: „PAS nu are majoritate parlamentară” # Cotidianul
Președintele Partidului Socialiștilor, Igor Dodon — recunoscut pentru pozițiile sale pro‑ruse — protestează în aceste momente în fața Comisiei Electorale Centrale (CEC). Participanții la acțiune scandează „Rușine! Rușine! Rușine!”. Frustrat de rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare din 28 septembrie, Dodon a declarat în fața mulțimii: „PAS a pierdut aceste alegeri și, până în acest moment, …
23:10
Rezultatele preliminare ale scrutinului parlamentar din 28 septembrie arată o susținere covârșitoare pentru Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) în mai multe țări asiatice. În China, PAS a obținut 31 de voturi din totalul de 42 exprimate. Blocul Patriotic, cu orientare pro-rusă, a acumulat doar 3 voturi, iar câte 2 voturi au revenit Partidului LOC și …
21:50
Comisia Electorală Centrală a prezentat primele date preliminare privind scrutinul parlamentar din 28 septembrie. Blocul „Patriotic” – 39,54% PAS – 32,06% PPDA – 6,68% Blocul „Alternativa” – 6,38% Partidul „Nostru” – 6,02% Rezultatele sunt preliminare și vor fi actualizate pe măsura procesării proceselor-verbale din întreaga țară și diaspora.
21:30
VIDEO Primele declarații ale lui Igor Grosu după închiderea secțiilor de votare: „Alegerile sunt decisive pentru viitorul Republicii Moldova” # Cotidianul
Președintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, s-a adresat cetățenilor din țară și din diaspora duminică, 28 septembrie, imediat după închiderea secțiilor de votare din Republica Moldova, la ora 21:00. Igor Grosu a mulțumit tuturor celor care au fost prezenți la urnele de vot și a declarat că acestea au fost „cele mai decisive …
21:10
Secțiile de votare din țară s-au închis la ora 21:00. La fel, în diasporă, la aceeași oră după fusul orar local în secțiile de votare din diasporă. La alegerile parlamentare din 28 septembrie au participat puțin peste 1,59 de milioane de alegători, potrivit datelor CEC. La alegerile parlamentare din 28 septembrie s-au prezentat la secțiile …
20:30
Din disperare pe ultima sută de metri, socialiștii lui Dodon rulează un deep fake cu vocile președinților Nicușor Dan și Maia Sandu. Subiectul dezinformării: implicarea directă a României și R.Moldova în războiul contra Rusiei, pe frontul din Ucraina # Cotidianul
Din disperare pe ultima sută de metri până la deznodământul alegerilor parlamentare, pro-rușii de la Chișinău, mai precis socialiștii lui Igor Dodon, au lansat o înregistrare de tip deep fake cu o așa-zisă conversație avută de președintele României, Nicușor Dan, cu președinta Maia Sandu despre implicarea directă a celor două state în războiul contra Rusiei, …
20:20
Trei persoane reținute pentru pregătirea destabilizărilor după scrutin și la protestul de mâine din capitală # Cotidianul
Trei persoane au fost reținute pentru pregătirea unor acțiuni de destabilizare și dezordini în masă, imediat după încheierea scrutinului electoral și în cadrul protestului anunțat pentru mâine în capitală. Potrivit Inspectoratului Național de Investigații (INI), polițiștilor din BPDS „Fulger”, în comun cu Serviciul de Informații și Securitate (SIS) și PCCOCS, acțiunile se desfășoară în cadrul …
20:10
Peste 50% dintre alegători și-au exercitat dreptul la vot până la ora 20:00. În diasporă a fost depășit pragul de 250 de mii de alegători # Cotidianul
Peste 50,83% dintre alegătorii înscriși pe liste au votat până la ora 20:00. Mai exact, 1 550 968 de cetățeni și-au exercitat dreptul constituțional până la această oră. Cifra depășește prezența de la parlamentarele precedente. În 2021, până la această oră au votat puțin peste 1,3 de milioane de alegători. În municipiul Chișinău avem o …
20:00
Poliția avertizează: grupuri de persoane ar intenționa să provoace dezordini și destabilizări în capitală începând cu miezul nopții # Cotidianul
Oamenii legii anunță că unele grupuri de persoane ar intenționa, începând cu miezul nopții și pe parcursul zilei de mâine, să organizeze dezordini și acțiuni de destabilizare în capitală, în cadrul protestului programat pentru 29 septembrie. Poliția Națională precizează că nu va admite încălcarea legii, perturbarea ordinii publice, punerea în pericol a cetățenilor și nici …
19:50
Buletine de vot epuizate la Copanca: alegătorii din regiunea transnistreană stau la coadă # Cotidianul
La secția de votare din localitatea Copanca, raionul Ștefan Vodă, unde își exercită dreptul de vot și cetățenii din regiunea transnistreană, buletinele de vot s-au epuizat, însă oamenii continuă să vină și să aștepte pentru a participa la scrutin. Informația a fost transmisă de Zona de Securitate, care monitorizează desfășurarea alegerilor în regiune. Până în …
19:00
Ambasadorul Republicii Moldova la Atena, Andrei Popov, a surprins un tânăr, aflat în preajma biroului electoral de la prima oră și care s-ar fi dat drept observator. În umra conversației dintre cei doi, tânărul a recunoscut că a fost plătit pentru această activitate, însă nu știe de către cine. Într-un filmuleț video, postat pe rețelele …
18:20
Cu doar trei ore înainte de închiderea secțiilor de votare, președintele României, Nicușor Dan, a lansat un nou apel către cetățenii din R. Moldova, îndemnându-i să se mobilizeze în ultimele ore și să iasă la vot activ. Nicușor Dan a reiterat că aceste alegeri sunt decisive pentru viitorul Republicii Moldova în următorii patru ani, iar …
18:10
Maia Sandu: „Voturile cinstite pot salva Moldova. Haideți să demonstrăm că suntem mai puternici decât banii murdari ai rețelei Șor” # Cotidianul
Președinta țării, Maia Sandu, a venit cu un nou apel către cetățeni să iasă la vot pentru a-și exercita dreptul constituțional. Mesajul vine în contextul în care, la mai multe secții de votare din diasporă, au fost semnalate alerte cu bombă, fapt care a tergiversat procesul electoral. „Avem mai multe rapoarte despre transportarea ilegală a …
Ieri
17:10
Ministerul Afacerilor Externe a informat despre un incident produs duminică dimineață la secția de votare 38/237 din Iași, unde o persoană a pulverizat spray lacrimogen în interiorul localului. „O persoană a pătruns și a dispersat spray lacrimogen în secția de votare 38/237, Iași 3. Forțele de ordine au reacționat prompt. Persoana urmează să fie escortată …
17:10
Mireasă, mire și… urna de vot: un cuplu din Fălești și-a început nunta la secția de votare # Cotidianul
Un cuplu din raionul Fălești a decis să îmbine emoțiile unei zile unice cu responsabilitatea civică. Înainte de a merge la petrecerea de nuntă, tinerii căsătoriți au făcut o oprire la secția de votare din Făleștii Noi pentru a-și exprima opțiunea la alegerile parlamentare din 28 septembrie. „Au spus «DA» nu doar unul altuia, ci …
16:50
Partidul Politic „Moldova Mare” nu va putea participa la scrutinul parlamentar din 28 septembrie 2025. Curtea de Apel Chișinău a respins contestația depusă de formațiune împotriva deciziei Comisiei Electorale Centrale (CEC), considerând argumentele aduse drept nefondate. Decizia CEC a avut la bază mai multe sesizări formulate de instituții de stat și alte entități, printre care …
15:40
Chitaristul trupei Bi-2, Maxim Andriușcenko, cetățean al Republicii Moldova din 2024, a votat la o secție din Spania: „Dacă nu votăm, lăsăm o portiță pentru paraziți” # Cotidianul
Chitaristul trupei Bi-2, Maxim Andriușcenko, care a obținut cetățenia Republicii Moldova în 2024, și-a exercitat duminică dreptul de vot la o secție din Spania. Artistul a transmis un mesaj de încurajare către cetățeni, subliniind importanța participării la scrutin. „În pofida comentariilor precum că alegerile nu pot fi cinstite sau că nu poți să-ți faci alegerea, …
15:30
VIDEO Președintele Maia Sandu a adresat un mesaj femeilor din Republica Moldova în ziua alegerilor parlamentare: „Ajutați-ne să apărăm viitorul copiilor” # Cotidianul
Președinta Maia Sandu a venit cu un mesaj emoționant adresat femeilor din Republica Moldova, în contextul scrutinului parlamentar de astăzi. Șefa statului le-a mulțumit pentru sacrificiile făcute de-a lungul generațiilor și le-a îndemnat să voteze pentru viitorul copiilor. „Majoritatea femeilor Moldovei, născute în anii ’40, ’50, ’60, au dus toată viața în spate cea mai …
15:10
Diaspora activă: moldovenii din străinătate stau la cozi pentru a vota. Peste 145 de mii de cetățeni din diaspora au votat # Cotidianul
Peste 145 de mii de cetățeni moldoveni din diaspora au votat, până în prezent, la alegerile parlamentare din 2025. Cele mai active au fost femeile, care reprezintă aproape 53% din totalul voturilor exprimate în secțiile deschise peste hotare. O treime dintre alegători au mers la secțiile de votare din Italia, unde au fost înregistrate 45 …
15:00
Alerte cu bombă în diaspora în ziua alegerilor. Ministerul Afacerilor Externe: Votul continuă în siguranță # Cotidianul
Ministerul Afacerilor Externe anunță că au început alertele cu bombă în diapsoră. Cazurile confirmate sunt la Bruxelles (Belgia), Roma, Genova (Italia), București (România), Ashville (SUA) și Alicante (Spania). La secția 38/115 din Roma, poliția a evacuat toți oamenii din secție și cercetează zona. ”Instituțiile statului s-au pregătit pentru acest scenariu, am stabilit proceduri clare și …
14:40
Alegeri cruciale în Republica Moldova. Oleg Chiseliov: Este un test al direcției geopolitice # Cotidianul
Republica Moldova se află în fața unui moment istoric care va decide direcția sa geopolitică pentru următorii ani. Aproximativ 3,3 milioane de alegători din țară și diaspora sunt așteptați la urne. Totodată, forțele pro-ruse mizează pe o răsturnare de situația la Chișinău, a declarat vicepreședintele Asociației Tinerilor Diplomați din Republica Moldova, Oleg Chiseliov, într-un interviu …
13:50
VIDEO Maia Sandu îndeamnă diaspora să iasă la vot: „Protejați Moldova prin vot cinstit” # Cotidianul
Președinta Maia Sandu a lansat un apel către cetățenii moldoveni din diaspora, în ziua alegerilor parlamentare. Șefa statului a subliniat că moldovenii din străinătate sunt parte integrantă a țării și că dorul de acasă și legătura culturală îi unește pe toți. „Locuiești in afara țării? Ți-ai făcut o viață în Italia, Franța, Spania, Portugalia, Irlanda, …
13:40
Alegeri parlamentare. Peste 800 000 de alegători au votat până la ora 13:00. S-a depășit prezența de la scrutinul din 2021 # Cotidianul
Astăzi, 28 septembrie, cetățenii Republicii Moldova, atât din țară, cât și din diaspora, sunt chemați la urne pentru a-și exercita dreptul de vot în cadrul alegerilor parlamentare. Secțiile de votare sunt deschise între orele 07:00 și 21:00, iar peste 3,2 milioane de alegători sunt așteptați să participe la scrutin. Pentru ca alegerile să fie validate, …
13:30
Nicușor Dan, despre alegerile din Republica Moldova: „De data asta chiar este foarte important” # Cotidianul
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat, duminică, în ziua alegerilor parlamentare din Republica Moldova, că aceasta este „o zi chiar istorică” pentru Republica Moldova și că, de această dată, votul este „foarte, foarte important”. Șeful statului roman a îndemnat basarabenii din România să meargă la vot. „E o chestiune foarte serioasă. Știți că de obicei …
12:50
Unul dintre liderii Blocului Electoral „Patriotic”, Igor Dodon, și-a exercitat astăzi dreptul la vot în cadrul alegerilor parlamentare din Republica Moldova. Liderul socialiștilor a fost însoțit de soție. „Este o zi importantă pentru R. Moldova. Am votat pentru revenirea la normalitate și pentru oprirea fricii. Cetățenii trebuie să fie protejați, iar guvernarea să răspundă în …
12:40
Partidul „Moldova Mare” atârnă de un fir subțire: formațiunea rămâne, deocamdată, în cursa electorală, dar CEC așteaptă decizia instanței după ce a anulat înregistrarea formațiunii pentru fraude financiare și coruperea alegătorilor # Cotidianul
Partidul „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, este, în continuare, înscris în cursa electorală pentru alegerile parlamentare. Despre aceasta a anunțat președinta Comisiei Electorale Centrale, Angelica Caraman, în cadrul unui briefing susținut în această dimineață. Potrivit șefului CEC, organul electoral așteaptă pronunțarea deciziei instanței de judecată pentru a exclude formațiunea din cursă. De menționat că …
12:20
VIDEO Primele cazuri de transportare ilegală a alegătorilor: Poliția investighează o schemă din Rusia spre Belarus # Cotidianul
Poliția Republicii Moldova a fost sesizată cu privire la primele cazuri de transportare organizată a alegătorilor din Federația Rusă către Republica Belarus, acțiune care contravine legislației naționale și este considerată tentativă de influențare ilegală a procesului electoral. Autoritățile reamintesc că transportarea organizată a alegătorilor este strict interzisă prin lege și potențial afectează corectitudinea scrutinului. În …
11:50
Președintele României, Nicușor Dan apel către cetățenii din Republica Moldova: „Este o zi istorică. E foarte important ca oamenii să meargă la vot” # Cotidianul
Președintele Nicușor Dan spune că astăzi este o zi decisivă și istorică pentru Republica Moldova. El a făcut un apel către cetățenii moldoveni din România să meargă la vot, scrie HotNews. „O e chestiune foarte serioasă. Știți că politicienii zic de obicei că sunt importante alegerile, dar de data asta este foarte, foarte important. E …
11:40
VIDEO Dorin Recean și-a exercitat dreptul la vot: „Vot cu vot, protejăm pacea și suveranitatea Moldovei” # Cotidianul
Prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean, și-a exercitat dreptul de vot, prezentându-se la secția de vot împreună cu soția. Recean este numărul doi pe lista de candidați a Partidului Acțiune și Solidaritate. Pe 28 septembrie, Dorin Recean, alături de soție, s-a prezentat la secția de vot pentru a participa la scrutinul parlamentar. După ce a pus …
11:10
Cozi „uriașe” la Moscova, dar cifre modeste: doar 1.500 de moldoveni au votat în cele două secții din Federația Rusă # Cotidianul
De la primele ore ale dimineții, agențiile rusești de presă și rețelele de socializare pro-ruse au prezentat imagini cu „cozi interminabile” la Ambasada Republicii Moldova din Moscova, unde cetățenii și-ar fi exercitat dreptul de vot. În realitate, bilanțul arată mult mai modest: puțin peste 1.500 de alegători și-au exprimat opțiunea la cele două secții de …
11:10
Primele incidente semnalate în ziua alegerilor parlamentare: afișe electorale, persoane neautorizate și încălcarea secretului votului # Cotidianul
Observatorii Promo-LEX au raportat, în dimineața zilei scrutinului parlamentar, mai multe incidente în secțiile de votare din țară și din diaspora. Printre neregulile constatate se numără afișe electorale amplasate în apropierea secțiilor, prezența persoanelor neautorizate în incinta secțiilor, dar și încălcări ale secretului votului. Materiale de publicitate electorală, în apropierea secțiilor În trei cazuri, afișele …
