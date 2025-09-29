ȘTIRI cu MARIA FILIMON din 29.09.2025, ora 14:00

08:50

Primul cetățean al Republicii Moldova care și-a exercitat dreptul la vot la alegerile parlamentare de duminică, 28 septembrie, a fost Ana Teișanu, studentă la Universitatea din Tsukuba, Japonia. Tânăra a transmis și un mesaj pentru toți cetățenii Republicii Moldova, subliniind că „Moldova de mâine va fi atât de puternică pe cât de mult credem noi […]