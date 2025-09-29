Ultimele secții de vot s-au închis în SUA și Canada. Cum au votat moldovenii de acolo

13:30

„Decizia cetățeanului R. Moldova, exprimată prin vot liber, nesilit, este aceea că noi suntem stăpâni la noi acasă și noi singuri ne decidem soarta. Noi cam din 2019 tot le transmitem mesaje de astea (…), dar deocamdată nu sunt auzite”, este mesajul transmis de Igor Grosu, președintele PAS, către Rusia. Declarația a fost făcută în...