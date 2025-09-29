Slusari după victoria PAS-lui în alegeri – Ar fi bine ca următorul guvern să fie mai tehnocrat, să se axeze pe dezvoltarea economică, crearea locurilor de muncă, sprijinul producătorilor și reforma descentralizării reale
29 septembrie 2025 16:50
Fostul vicepreședinte al Parlamentului, Alexandr Slusari le sugerează celor de la PAS să-și schime abordarea în modul de a guverna țara, inclusiv de a discuta o formulă de guvernare cu mai multe forțe politice parlamentare și extraparlamentare proeropene plus societate civilă. Slusari mai spune că ar fi mult mai bine dacă următorul cabinet de miniștrii
16:50
16:50
Oligarhul Vladimir Plahotniuc, extrădat recent în Moldova va fi judecăt într-un caz separat din dosarul „Frauda Bancară”. Fostul lider PD nu s-a prezentat la ședința pe furtul miliardului. Procurorul pe caz crede drept „o reușită” decizia instanței de disjungere a cauzei în care este vizat Vladimir Plahotniuc. „A fost separat dosarul de învinuire a lui ... Plahotniuc judecat separat în cauza penală privind „Frauda Bancară” – Decizia luată de magistrați – Avocatul: Se vrea un show televizat The post Plahotniuc judecat separat în cauza penală privind „Frauda Bancară” – Decizia luată de magistrați – Avocatul: Se vrea un show televizat appeared first on Politik.
16:50
Curtea Constituțională a Republicii Moldova urmează să se expună asupra rezultatelor finale ale scrutinului parlamentar din 28 septembrie și să valideze mandatele noilor deputați în cel mult două săptămâni. Potrivit Comisiei Electorale Centrale (CEC), până marți seara, 30 septembrie, instituția va recepționa în original procesele-verbale de la toate birourile electorale, la 48 de ore de ... Curtea Constituțională ar putea valida rezultatele alegerilor parlamentare în două săptămâni The post Curtea Constituțională ar putea valida rezultatele alegerilor parlamentare în două săptămâni appeared first on Politik.
16:50
Partidul „Democrația Acasă”, condus de Vasile Costiuc, a venit cu o primă reacție după ce a reușit să acceadă în Parlament în urma alegerilor din 28 septembrie. Formațiunea le-a mulțumit alegătorilor pentru votul de încredere acordat. „Putem să ne felicităm. (…) Am reușit, băieți! (…) Felicitări nouă, tuturor, pentru toți băieții care ne-au fost alături”, ... Vasile Costiuc, prima reacție după ce a acces în Parlament: „Băieți, am reușit” – Felicitări pentru toți care ne-au fost alături” The post Vasile Costiuc, prima reacție după ce a acces în Parlament: „Băieți, am reușit” – Felicitări pentru toți care ne-au fost alături” appeared first on Politik.
13:20
Liderii blocului „Patriotic”, format din partidele PSRM, PCRM, Inima și Viitorul Moldovei, au protestat, alături de mai mulți susținători, în fața Parlamentului. Aceștia susțin că rezultatul alegerilor de duminică a fost fraudat și afirmă că au depus deja o contestație la Comisia Electorală Centrală în acest sens. ”Toate partidele de opoziție au învins în aceste ... Liderii blocului „Patriotic” au protestat în fața Parlamentului – Aceștia acuză guvernarea de fraudarea alegerilor The post Liderii blocului „Patriotic” au protestat în fața Parlamentului – Aceștia acuză guvernarea de fraudarea alegerilor appeared first on Politik.
13:20
Traian Băsescu vrea să recapete cetățenia moldovenească pe care i-a ridicat-o fostul președinte Igor Dodon. Fostul șef al statului român a adăugat că nu a vrut să depună acum actele pentru cetățenie, pentru ca gestul său să nu fie interpretat ca „un act electoral”. „Puteam să o fac înainte de alegeri, am primit toate formularele, ... Fostul președinte al României, Traian Băsescu, vrea să recapete cetățenia Republicii Moldova The post Fostul președinte al României, Traian Băsescu, vrea să recapete cetățenia Republicii Moldova appeared first on Politik.
13:10
Blocul „Alternativa” ar urma să vină în Legislativ cu opt parlamentari, conform rezultatelor preliminare ale alegerilor legislative organizate pe 28 septembrie, după ce au fost procesate 99,5 % dintre procesele verbale. Primii pe listǎ se regǎsesc Ion Ceban, Ion Chicu, Marc Tkaciuk, dar și Alexandr Stoisnoglo. Potrivit rezultatelor de la aceastǎ orǎ, ar putea accede ... Blocul „Alternativa” va avea în Legislativ opt parlamentari – Cine sunt aceștia The post Blocul „Alternativa” va avea în Legislativ opt parlamentari – Cine sunt aceștia appeared first on Politik.
13:00
Președintele Franței, Emmanuel Macron, și-a reafirmat sprijinul pentru Republica Moldova, apreciind alegerea cetățenilor la alegerile parlamentare drept „decisivă”. Mesajul a fost publicat luni, 29 septembrie, pe rețeaua de socializare X. Macron a subliniat că Franța va continua să susțină parcursul european al Chișinăului: „În ciuda încercărilor de interferență și a presiunilor, alegerea poporului Republicii Moldova ... Marile cancelarii europene salută votul moldovenilor – Mesajele lui Macron, von der Leyen și Metsola: „Ați făcut o alegere clară: Europa, democrație, libertate” The post Marile cancelarii europene salută votul moldovenilor – Mesajele lui Macron, von der Leyen și Metsola: „Ați făcut o alegere clară: Europa, democrație, libertate” appeared first on Politik.
13:00
Președintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS),Igor Grosu, a transmis luni, 29 septembrie, un mesaj după prezentarea datelor în urma scrutinului parlamentar. Liderul formațiunii a reiterat că PAS va deține din nou majoritatea în Parlament și a mulțumit alegătorilor pentru sprijinul acordat. „Moldova, mă-nchin în fața ta! Ai câștigat bătălie după bătălie în fața unor dușmani ... Mesajul liderului PAS după victoria în alegeri: „A fost o luptă extraordinar de grea – Vouă, oameni dragi, vă mulțumim!” The post Mesajul liderului PAS după victoria în alegeri: „A fost o luptă extraordinar de grea – Vouă, oameni dragi, vă mulțumim!” appeared first on Politik.
13:00
Partidul „Democrația Acasă” ar urma să vină în Legislativ cu şase deputați, conform rezultatelor preliminare ale alegerilor legislative organizate pe 28 septembrie, după ce au fost procesate 99,5 % dintre procesele verbale. Liderul formațiunii „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, este capul listei electorale. Potrivit rezultatelor de la aceastǎ orǎ, ar putea accede managerul Sergiu Stefanco, specialista ... Cine sunt cei 6 deputați din partea partidului „Democrația Acasă”, condus de Vasile Costiuc The post Cine sunt cei 6 deputați din partea partidului „Democrația Acasă”, condus de Vasile Costiuc appeared first on Politik.
13:00
Blocul „Patriotic” ar urma să vină în Legislativ cu 26 de deputați, conform rezultatelor preliminare ale alegerilor legislative organizate pe 28 septembrie, după ce au fost procesate 99,5 % dintre procesele verbale. Primele cinci persoane din lista electorală a Blocului „Patriotic” sunt Igor Dodon, Diana Caraman, Vasile Tarlev, Zinaida Greceanîi și Vlad Batrîncea. Potrivit rezultatelor ... Deputați din partea Blocului „Patriotic” în viitorul Parlament – Dodon, Voronin, Tarlev și Greceanîi se regǎsesc pe listǎ The post Deputați din partea Blocului „Patriotic” în viitorul Parlament – Dodon, Voronin, Tarlev și Greceanîi se regǎsesc pe listǎ appeared first on Politik.
09:20
Alternanța la guvernare în Republica Moldova nu s-a produs. Partidul Acțiune și Solidaritate(PAS) este marile câștigător în alegerile parlamentare din 28 septembrie. Actualul partid de guvernământ acumulează o majoritate confortabilă în jur de 55 de mandate, suficient pentru a guverna RM de unul singuri pentru a-și continua politicile promovate. Imediat după ce Curtea Constituțională va ... Alternanța la guvernare nu s-a produs -PAS învinge în alegerile parlamentare și acumulează o majoritate confortabilă în Parlament – Va guverna de unul singur, încă 4 ani The post Alternanța la guvernare nu s-a produs -PAS învinge în alegerile parlamentare și acumulează o majoritate confortabilă în Parlament – Va guverna de unul singur, încă 4 ani appeared first on Politik.
09:20
Partidul „Nostru” ar urma să vină în Legislativ cu șase parlamentari, conform rezultatelor preliminare ale alegerilor legislative organizate pe 28 septembrie, după ce au fost procesate 99,5 % dintre procesele verbale. Liderul formațiunii PN, Renato Usatîi, este capul listei electorale. Dupǎ el, ar mai putea accede juriștii Elena Grițco și Alexandr Berlinschii, primara orașului Drochia, ... Cine sunt viitorii deputați din partea Partidului „Nostru” care vor ocupa funcția de legislator The post Cine sunt viitorii deputați din partea Partidului „Nostru” care vor ocupa funcția de legislator appeared first on Politik.
00:10
The post LIVE: Briefing de presă susținut de președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, după anunțarea rezultatelor preliminare – Formațiunea a depus contestații privind voturile din diasporă appeared first on Politik.
21:30
La ora 21:00 au votat în total aproximativ 1 milion 600 de mii de alegători, ceea ce constituie dintre care peste 12 mii de cetățeni din localitățile din stânga Nistrului și peste 267 de mii la secțiile de votare în străinătate. Potrivit unor estimări dispora ar putea furniza peste 15 mandate în viitorul Parlament The post Stop vot pe teritoriul Republicii Moldova – Aproape 52% din alegători au votat până la închiderea secțiilor de votare – În diaspora votul mai continuă – Peste 266.000 de moldoveni au venit la vot appeared first on Politik.
21:20
The post LIVE: Renato Usatîi și echipa Partidului Nostru susțin declarații de presă la sediul formațiunii politice appeared first on Politik.
20:10
Curtea Supremă de Justiție a declarat inadmisibil recursul Partidului „Moldova Mare” împotriva deciziei CAC prin care a fost menținută hotărârea CEC privind excluderea formațiunii din cursa electorală. Astfel CEC a decis că, la etapa dată, pentru a nu periclita procesul de vot pe buletinele de vot aflate acum în secții nu va fi aplicat ștampila ... „Moldova Mare” exclusă definitiv din cursa electorală – iar toate voturile acumulate de acest partid vor fi declarate nevalabile – Formațiunea va rămâne pe buletinul de vot The post „Moldova Mare” exclusă definitiv din cursa electorală – iar toate voturile acumulate de acest partid vor fi declarate nevalabile – Formațiunea va rămâne pe buletinul de vot appeared first on Politik.
18:10
Peste 212.000 de cetățeni ai Republicii Moldova din întreaga lume și-au exercitat până la această oră dreptul de vot la alegerile parlamentare din 2025, potrivit datelor CEC. Astfel a fost depășit recordul din 2021 de la parlamenatre când au participat 212 mii de votanți în diaspora. Totodată, se atestă, conform datelor CEC, o prezență ridicată ... ULTIMA ORĂ: A fost depășită prezența la vot din diasporă față de parlamentarele din 2021 – Peste 212 de mii de moldoveni au votat deja – Rată mare de participare în Chișinău The post ULTIMA ORĂ: A fost depășită prezența la vot din diasporă față de parlamentarele din 2021 – Peste 212 de mii de moldoveni au votat deja – Rată mare de participare în Chișinău appeared first on Politik.
16:40
Partidul ”Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună rămâne în afara cursei electorale, dar prezent în buletinul de vot. Curtea de Apel Chișinău a menținut decizia Comisiei Electorale Centrale, însă decizia nu este irevocabilă, ci poate fi contestată la Curte Supremă de Justiție. Avocatul partidului „Moldova Mare”, Igor Hlopețchi, a declarat, pentru TVR Moldova cǎ: „Așteptăm ... Paradox juridic – Partidul ”Moldova Mare”, rămâne în afara cursei electorale, dar prezent în buletinul de vot – Se așteaptă o hotărâre a CSJ The post Paradox juridic – Partidul ”Moldova Mare”, rămâne în afara cursei electorale, dar prezent în buletinul de vot – Se așteaptă o hotărâre a CSJ appeared first on Politik.
14:40
Maria Băsescu, soția fostului președinte Traian Băsescu, a votat, duminică, la Ambasada Republicii Moldova de la București, la alegerile parlamentare din țara vecină, potrivit Digi24. Aceasta a mers singură la urne pentru a vota, după ce fostul șef al statului român a rămas fără cetățenie moldovenească în 2018. La Ambasada Republicii Moldova de la București ... Maria Băsescu soţia fostului preşedinte român Trăian Băsescu, a votat la parlamentarele din Republica Moldova – A mers singură la vot The post Maria Băsescu soţia fostului preşedinte român Trăian Băsescu, a votat la parlamentarele din Republica Moldova – A mers singură la vot appeared first on Politik.
14:40
Renato Usatîi, Partidul Nostru îndeamnă cetățenii la vot. Politicianul spune că alegătorii pot fi indiferenți față de toate partidele politice, dar nu fiți indiferenți față de Republica Moldova! „Astăzi este important votul fiecărui cetățean!” – Adresare către alegătorii indeciși din partea președintelui Partidului Nostru, Renato Usatîi: Ieșiți cu toții la vot! Puteți fi indiferenți față ... Renato Usatîi, Partidul Nostru – Ieșiți la vot! Puteți fi indiferenți față de toate partidele politice, dar nu și față de Republica Moldova! The post Renato Usatîi, Partidul Nostru – Ieșiți la vot! Puteți fi indiferenți față de toate partidele politice, dar nu și față de Republica Moldova! appeared first on Politik.
13:30
Până la ora 13:00, peste 97 de mii de cetățeni din diasporă și-au exercitat dreptul de vot la alegerile parlamentare, anunță CEC. Procesul de votare a început la orele locale 07:00 fără probleme raportate, iar secțiile din străinătate vor rămâne deschise până la ora 21:00 (ora locală a fiecărui stat). Cei mai mulți votanți se ... Alegeri parlamentare – Cifra votanților din diaspora se apropie de 100.000 – În ce state moldovenii sunt mai activi The post Alegeri parlamentare – Cifra votanților din diaspora se apropie de 100.000 – În ce state moldovenii sunt mai activi appeared first on Politik.
13:00
Șeful Guvernului, Dorin Recean spune că ieri și astăzi, infrastructura aferentă procesului electoral, inclusiv pagina cec.md și mai multe secții de vot din afara țării, a fost ținta unor tentative repetate de atac: „Toate atacurile au fost detectate și neutralizate în timp real, fără afectarea procesului electoral”. Potrivit autorităților, atacurile au fost orchestrate simultan cu ... Premierul Recean – 4.000 de site-uri din Moldova nu sunt funcționale – Platforma host.md a fost blocată de STISC în urma unui atac cibernetic de amploare The post Premierul Recean – 4.000 de site-uri din Moldova nu sunt funcționale – Platforma host.md a fost blocată de STISC în urma unui atac cibernetic de amploare appeared first on Politik.
12:40
Peste 650 mii de alegători și-au exercitat dreptul la vot către ora 12:00. Procesul electoral decurge în regim normal, fără incidente majore. Până la această oră și-au exercitat dreptul la vot peste 589 de mii de alegători. În țară, cea mai activă circumscripție este Rezina, unde au votat peste 22% de alegători. De cealaltă parte ... LIVE TEXT: CEC – Peste 650 mii de alegători și-au exercitat dreptul la vot – Prezența în Chișinău este mică – Aglomerații la unele secții de votare din străinătate The post LIVE TEXT: CEC – Peste 650 mii de alegători și-au exercitat dreptul la vot – Prezența în Chișinău este mică – Aglomerații la unele secții de votare din străinătate appeared first on Politik.
12:40
În noaptea de 28 septembrie, Rusia a lansat un atac combinat asupra teritoriului ucrainean folosind aproape 600 de drone de atac și zeci de rachete aeriene și maritime. Potrivit Forțelor Aeriene , inamicul a lansat un total de 643 de atacuri aeriene împotriva Ucrainei. În special, Ucraina a fost atacată de 593 de drone de ... Atac de amploare al Rusiei asupra mai multor regiuni din Ucraina -Peste 640 de rachete și drone lansate de ruși The post Atac de amploare al Rusiei asupra mai multor regiuni din Ucraina -Peste 640 de rachete și drone lansate de ruși appeared first on Politik.
12:10
Cetățenii Republicii Moldova sunt chemați duminică, 28 septembrie, să-și aleagă noul Parlament, legislatura a XII-a. Scrutinul este considerat decisiv pentru modul cum va fi guvernată țara în următorii 4 ani. CEC anunță că cifra votanților a depășit 500.000 de persoane. Misiunea de Observare a alegerilor Promo-LEX a anunțat că, în orele dimineții echipa centrală a ... Promo-LEX raportează incidente de la deschiderea secțiilor de vot – CEC – au votat primii 500.000 de alegători, peste 20% din votanți The post Promo-LEX raportează incidente de la deschiderea secțiilor de vot – CEC – au votat primii 500.000 de alegători, peste 20% din votanți appeared first on Politik.
12:10
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, și-a exercitat astăzi, 28 septembrie 2025, dreptul la vot la. În mesajul său, liderul formațiunii a subliniat că a votat pentru o Moldova stabilă, unită și prosperă. Acesta a făcut semnul crucii pe buletinul de vot înainte de a-l introduce în urnă. „Alături de echipă am votat pentru o Moldova ... Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi: „Am votat ca fiecare cetățean din Republica Moldova să fie îngrijit și auzit” The post Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi: „Am votat ca fiecare cetățean din Republica Moldova să fie îngrijit și auzit” appeared first on Politik.
10:30
The post LIVE: Alegeri Parlamentare 2025 -Exercitarea votului de către președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi appeared first on Politik.
09:20
Biroul politici de reintegrare anunță că, în ziua scrutinului parlamentar, situația în Zona de Securitate rămâne calmă și stabilă, fără modificări esențiale. CEC a deschis 12 secții de voatare pentru locuitorii din stânga Nistrului, Potrivit instituției, „fluxul de persoane și de mijloace de transport prin posturile vamale interne se desfășoară în mod constant, iar situația ... Biroul politici de reintegrare: „Situația în Zona de Securitate este calmă și fără schimbări esențiale” The post Biroul politici de reintegrare: „Situația în Zona de Securitate este calmă și fără schimbări esențiale” appeared first on Politik.
09:20
Partidul ”Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, participă în calitate de candidat la alegerile parlamentare de azi, 28 septembrie. Despre aceasta a anunțat președintele Comisie Electorale Centrale (CEC), Angelica Caraman, în conferință de presă. Caraman a precizat că la scrutinul de azi participă 23 de candidați, până la o decizie finală a instanței de judecată. ... CEC – Partidul „Moldova Mare” participă la alegeri până la decizia instanței – Comisia Electorală Centrală a modificat lista Blocului Patriotic, numărul candidaților a fost redus la 80 The post CEC – Partidul „Moldova Mare” participă la alegeri până la decizia instanței – Comisia Electorală Centrală a modificat lista Blocului Patriotic, numărul candidaților a fost redus la 80 appeared first on Politik.
08:40
La 28 septembrie 2025, în Republica Moldova se desfășoară alegerile parlamentare ordinare, în urma cărora urmează să fie aleși 101 deputați în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XII-a, unicul organ legislativ și reprezentativ suprem al poporului. Scrutinul va fi declarat valabil dacă la urne se vor prezenta cel puțin o treime dintre alegătorii înscriși ... LIVE: Alegeri parlamentare în Republica Moldova – Prezența la vot The post LIVE: Alegeri parlamentare în Republica Moldova – Prezența la vot appeared first on Politik.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:50
Astăzi, 27 septembrie 2025, creştinii ortodocşi sǎrbǎtoresc înălţarea Sfintei Cruci sau Ziua Crucii. Conform tradiţiei populare, această zi marchează începutul toamnei. În bisericile din ţară sunt oficiate liturghii, iar credincioşii ţin post negru. Înălțarea Sfintei Cruci nu este numai o sărbătoare bisericească, ci și o lecție de credință și demnitate spirituală. Prin postul aspru din ... Creştinii ortodocşi sǎrbǎtoresc înălţarea Sfintei Cruci sau Ziua Crucii The post Creştinii ortodocşi sǎrbǎtoresc înălţarea Sfintei Cruci sau Ziua Crucii appeared first on Politik.
16:50
Comisia Electorală Centrală a decis ca în 30 de secții de votare din Republica Moldova și din străinătate să fie utilizate, în paralel, liste electorale pe hârtie și liste electorale electronice. Măsura a fost luată pentru eficientizarea procesului de votare la scrutinul parlamentar din 28 septembrie. Evidența electronică se va face prin intermediul tabletelor digitale. ... Liste electorale electronice la vot în 30 de secții din țară și străinătate – Decizia CEC The post Liste electorale electronice la vot în 30 de secții din țară și străinătate – Decizia CEC appeared first on Politik.
16:50
De două zile, în orașul Bǎlți nu este apă. Primarul Alexandr Petcov a anunțat că în următoarele ore, alimentarea cu apă va fi restabilită. El califică situația drept o diversiune a conducerii Apă-Canal Bălți, pe care o acuză de incompetență. Petcov s-a arătat revoltat de situația în care s-au pomenit locuitorii celui mai mare cartier ... Bălțiul de două zile fără apă – Primarul Petcov: Nu este o avarie, ci o diversiune împotriva oamenilor The post Bălțiul de două zile fără apă – Primarul Petcov: Nu este o avarie, ci o diversiune împotriva oamenilor appeared first on Politik.
23:00
Volodimir Zelenski a cerut Statelor Unite rachete Tomahawk capabile să lovească ținte din Moscova, în timpul unei întâlniri cu ușile închise cu președintele american Donald Trump, în marja sesiunii Adunării Generale a ONU de la New York. Președintele ucrainean i-a spus omologului său american că armele de înaltă tehnologie l-ar determina pe Vladimir Putin să ... Zelenski vrea arme cu care să potolească Rusia – I-a cerut lui Trump rachete Tomahawk care pot lovi Moscova The post Zelenski vrea arme cu care să potolească Rusia – I-a cerut lui Trump rachete Tomahawk care pot lovi Moscova appeared first on Politik.
23:00
Preşedintele american Donald Trump a semnat joi un ordin executiv prin care aprobă propunerea care permite TikTok să continue să funcţioneze în Statele Unite, într-o tranzacţie pe care vicepreşedintele JD Vance a evaluat-o la 14 miliarde de dolari, transmite CNBC, conform News.ro. Acordul îndeplineşte cerinţele legii de securitate naţională care obligă ByteDance, compania-mamă din China, ... Trump a aprobat prin ordin executiv acordul pentru ca TikTok să fie operată în totalitate de americani The post Trump a aprobat prin ordin executiv acordul pentru ca TikTok să fie operată în totalitate de americani appeared first on Politik.
22:10
Partidul Acțiune și Solidaritate va trece în opoziție dacă nu va reuși să formeze o majoritate parlamentară pro-europeană după scrutinul din 28 septembrie. Declarația a fost făcută de liderul formațiunii, Igor Grosu, în cadrul emisiunii „1 la 1” de la ONE TV. Grosu a subliniat că PAS nu ia în calcul scenarii de compromis. Igor ... PAS ia în calcul trecerea în opoziție dacă nu formează majoritate parlamentară – Ce spune Igor Grosu The post PAS ia în calcul trecerea în opoziție dacă nu formează majoritate parlamentară – Ce spune Igor Grosu appeared first on Politik.
21:20
Partidul „Moldova Mare” și condus de Victoria Furtună și lista de candidați a fost exclus din cursa electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Decizia a fost luată de Comisia Electorală Centrală, la sesizarea SIS, CNA și IGP. Vicepreședintele CEC, Pavel Postică, a solicitat excluderea Partidului „Moldova Mare” din cursa electorală. Potrivit lui Postică, formațiunea ... ULTIMA ORĂ: Partidul Moldova Mare exclus din cursa electorală – Decizia a fost luată de CEC la sesizarea SIS, CNA și IGP The post ULTIMA ORĂ: Partidul Moldova Mare exclus din cursa electorală – Decizia a fost luată de CEC la sesizarea SIS, CNA și IGP appeared first on Politik.
18:30
Serviciul de Informații și Securitate a interzis accesul pe teritoriul Republicii Moldova a 21 de cetățeni străini. Surse au declarat pentru IPN că ofițerii moldoveni și-au exprimat rezervele pentru persoanele respective care au solicitat acreditarea în calitate de observatori internaționali din partea OSCE/BIDDOO în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, notează IPN Dintre cele 21 ... SIS interzice intrarea în Moldova a 21 de persoane străine care solicitau acreditare ca observatori la alegeri The post SIS interzice intrarea în Moldova a 21 de persoane străine care solicitau acreditare ca observatori la alegeri appeared first on Politik.
18:30
Primarul suspendat, Ion Ceban a anunțat că podul Mihai Viteazul este deschis integral, circulația fiind posibilă pe toate cele șase benzi, inclusiv pe trotuarele pietonale, cu iluminat și infrastructură completă. ”Acest proiect a fost mult discutat, dezbătut, scris, cu foarte multe interpretări, dar iată că este deschis integral și este funcțional pe toate benzile, pe ... Circulația pe podul Mihai Viteazu deschisă integral – Anunțul lui Ion Ceban The post Circulația pe podul Mihai Viteazu deschisă integral – Anunțul lui Ion Ceban appeared first on Politik.
18:30
Producătorii de materii prime și concentrat de mere din Republica Moldova au redus, până la sfârșitul acestei săptămâni, prețurile de achiziție pentru merele industriale cu 8–13 %. Dacă la începutul sezonului de recoltare procesatorii plăteau 3,6–3,8 lei/kg, acum unii au coborât nivelul „prețului de lucru” până la 3,3 lei/kg, transport inclus din livadă. Managerii fabricilor ... Dificutăți pentru producătorii de mere – Procesatorii au redus prețurile de achiziție cu 13% The post Dificutăți pentru producătorii de mere – Procesatorii au redus prețurile de achiziție cu 13% appeared first on Politik.
18:30
Campania electorală pentru alegerile parlamentare de duminică a fost marcată de o serie de încălcări din partea concurenților electorali. Potrivit celui mai recent raport al Asociației Promo-LEX, printre acestea se numără discursurile de ură, finanțarea netransparentă, implicarea cultelor religioase, dar și folosirea abuzivă a resurselor administrative. Potrivit Promo-LEX, în perioada 5–18 septembrie, au fost documentate ... Promo-LEX – Campanie electorală plină ură, bani netransparenți, culte implicate și abuzuri la utilizarea resurselor administartive The post Promo-LEX – Campanie electorală plină ură, bani netransparenți, culte implicate și abuzuri la utilizarea resurselor administartive appeared first on Politik.
18:30
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj către cetățeni, cu două zile înainte de alegerile parlamentare. Șefa statului a declarat că vorbește „nu în calitate de președinte, ci de cetățean” și i-a îndemnat pe oameni să meargă la vot pentru a apăra viitorul țării. Maia Sandu a spus că procesul de schimbare din ... Maia Sandu, apel către cetățeni înainte de alegeri – I-a îndemnat pe oameni să meargă la vot pentru a apăra viitorul țării The post Maia Sandu, apel către cetățeni înainte de alegeri – I-a îndemnat pe oameni să meargă la vot pentru a apăra viitorul țării appeared first on Politik.
18:30
Blocul electoral Patriotic (BEP) a calificat decizia Comisiei Electorale Centrale (CEC) de a exclude Partidul Republican „Inima Moldovei” (PRIM),membru al BEP din cursa electorală, drept „o lovitură fără precedent adusă democrației și dreptului cetățenilor la un vot liber”. Potrivit BEP, decizia CEC, luată în ultima zi a campaniei electorale, privează deliberat sute de mii de ... Reacţia Blocului Patriotic la excluderea partidului „Inima Moldovei” din lista electorală – „O lovitură fără precedent adusă democrației” The post Reacţia Blocului Patriotic la excluderea partidului „Inima Moldovei” din lista electorală – „O lovitură fără precedent adusă democrației” appeared first on Politik.
14:00
După ce activitatea Partidului „Inima Moldovei” a fost limitată prin decizia Curții de Apel Centru, la cererea ministerului Justiției, CEC a exclus Partidul „Inima Moldovei” din lista Blocului Patriotic la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Hotărârea CEC a fost votată cu puțin timp în urmă cu votul a 6 membri, iar 3 membri au votat ... ULTIMA ORĂ: CEC a exclus Partidul „Inima Moldovei” din lista Blocului Patriotic la alegerile parlamentare din 28 septembrie The post ULTIMA ORĂ: CEC a exclus Partidul „Inima Moldovei” din lista Blocului Patriotic la alegerile parlamentare din 28 septembrie appeared first on Politik.
14:00
CEC retipărește buletinele pentru o secție din Ottawa, Canada. Angajații poștei sunt în grevă, iar din această cauză există riscul ca lotul deja tipărit să nu mai ajungă. Sesizarea în acest sens a venit din partea Ministerului Afacerilor Externe. Astfel, urmează a fi retipărire o mie de buletine de vot noi. 700 dintre acestea vor ... CEC retipărește buletinele de vot pentru o secție din Canada din cauza riscului de întârziere provocat de greva Poștei The post CEC retipărește buletinele de vot pentru o secție din Canada din cauza riscului de întârziere provocat de greva Poștei appeared first on Politik.
12:30
Partidul „Democrația Acasă”, condus de Vasile Costiuc, rămâne în cursa pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, după ce Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat modificarea listei formațiunii. Decizia a fost luată vineri, 26 septembrie, în cadrul unei ședințe a CEC, cu 8 voturi „pro” și o abținere, notează newtv.md Vasile Costiuc a declarat că partidul ... Partidul „Democrația Acasă” rămâne în cursa pentru parlamentare după modificarea listei de candidați The post Partidul „Democrația Acasă” rămâne în cursa pentru parlamentare după modificarea listei de candidați appeared first on Politik.
12:30
Pe măsură ce se apropie alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, mobilizarea cetățenilor moldoveni din diaspora devine tot mai vizibilă. În Italia, mai multe comunități de moldoveni și-au exprimat susținerea pentru Partidul Nostru, în frunte cu Renato Usatîi, trimițând un mesaj clar: „E timpul să fim împreună!” Potrivit relatărilor din Italia, moldovenii stabiliți în orașe ... Susținere masivă pentru Partidul Nostru și Renato Usatîi în diaspora: „E timpul să fim împreună!” The post Susținere masivă pentru Partidul Nostru și Renato Usatîi în diaspora: „E timpul să fim împreună!” appeared first on Politik.
12:30
Extrădarea fugarului Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova este cel mai important test al justiției în fața cetățenilor. Declarația a fost făcută de președinta Maia Sandu, în cadrul unui interviu. ”După ce a plecat Plahotniuc au fost șase ani, timp berechet și pentru procurori, și pentru Procuratura Anticorupție, și pentru PCCOCS, și pentru instanțele de judecată ... Președintele Sandu: Extrădarea lui Plahotniuc, ”cel mai important test al justiției în fața cetățenilor” The post Președintele Sandu: Extrădarea lui Plahotniuc, ”cel mai important test al justiției în fața cetățenilor” appeared first on Politik.
12:30
Liderul formațiunii „Partidul Nostru”, Renato Usatîi, a adus acuzații dure la adresa actualului deputat PAS, Boris Marcoci, despre care spune că ar fi implicat în scheme ilegale. Mai mult, Usatîi spune că oamenii legii ar avea probe în acest sens, însă nu au urmat acțiuni în raport cu parlamentarul, scrie ziua.md „De ce nu ați ... Usatîi cu acuzații la adresa PAS: „Am peste 40 de înregistrări cu deputatul Marcoci în scheme ilegale” The post Usatîi cu acuzații la adresa PAS: „Am peste 40 de înregistrări cu deputatul Marcoci în scheme ilegale” appeared first on Politik.