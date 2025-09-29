A înșelat trei persoane cu 2,5 milioane de lei și a fugit din țară. O fostă judecătoare, trimisă pe banca acuzaților pentru escrocherie și fals în declarații

10:20

Poliția a transmis un avertisment public legat de protestul anunțat pentru astăzi în capitală, afirmând că deține informații potrivit cărora unele persoane ar fi încurajate să participe prin promisiuni de recompense financiare. Această practică, atrage atenția instituția, este ilegală și atrage consecințe pentru organizatori. Autoritățile le reamintesc celor care au inițiat manifestația că sunt direct […] Articolul Poliția avertizează: persoane ar fi plătite pentru a participa la protestul de astăzi din capitală. Organizatorii riscă sancțiuni apare prima dată în SafeNews.