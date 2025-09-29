13:00

Zeci de mii de moldoveni din Rusia au fost lipsiți de dreptul de a vota la parlamentare, consideră Kremlinul. Dmitrii Peskov că o notă scrutinului din țara noastră va putea fi dată după ce și la Chișinău se vor evalua alegerile. În același timp, Kremlinul pare să pregătească de câteva săptămâni teren pentru ca partidele