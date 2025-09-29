ULTIMA ORĂ/ Dosarul de escrocherie și fals în declarații al unei foste vicepreședinte de Judecătorie, trimis în instanță. Magistrata este anunțată în căutare

22:50

Rezultatele preliminare la numărarea voturilor din peste jumătate de secții de votarea arată că Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) se situează pe primul loc, cu 42,4% din voturi, urmat de Blocul Patriotic, votat de 29.8% din alegători. Pe locul al treilea se află Blocul „Alternativa”, cu 7,9% din voturi, urmat de Partidul „Democrația Acasă”, cu...