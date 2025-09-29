Moscova - nemulțumită de rezultatele alegerilor din țara noastră: „Sute de mii de moldoveni au fost lipsiți de dreptul de vot pe teritoriul Rusiei"

ProTV.md, 29 septembrie 2025 13:50

Moscova - nemulțumită de rezultatele alegerilor din țara noastră: „Sute de mii de moldoveni au fost lipsiți de dreptul de vot pe teritoriul Rusiei"

Acum 30 minute
13:50
13:40
LIVE TEXT. Cum a votat diaspora: Rezultatele preliminare după procesarea a 99,67% din procesele verbale ProTV.md
LIVE TEXT. Cum a votat diaspora: Rezultatele preliminare după procesarea a 99,67% din procesele verbale
13:40
13:40
Președintele României, mesaj după alegerile parlamentare: „Ați scris o pagină de istorie și știm că nu a fost ușor” - VIDEO ProTV.md
Președintele României, mesaj după alegerile parlamentare: „Ați scris o pagină de istorie și știm că nu a fost ușor” - VIDEO
Acum o oră
13:10
Momentul în care un bărbat este reținut de carabinieri și urcat într-o dubiță la protestul orgranizat de blocul Patriotic în fața Parlamentului - VIDEO ProTV.md
Momentul în care un bărbat este reținut de carabinieri și urcat într-o dubiță la protestul orgranizat de blocul Patriotic în fața Parlamentului - VIDEO
Acum 2 ore
13:00
Vlad Plahotniuc lipsește și de această dată de la ședința de judecată: Avocatul său a cerut să fie amânată ședința și de această dată ProTV.md
Vlad Plahotniuc lipsește și de această dată de la ședința de judecată: Avocatul său a cerut să fie amânată ședința și de această dată
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 29.09.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 29.09.2025
12:50
Zeci de simpatizanți ai blocului Patriotic au protestat în fața Parlamentului. Manifestația a durat mai puțin de 20 de minute - VIDEO ProTV.md
Zeci de simpatizanți ai blocului Patriotic au protestat în fața Parlamentului. Manifestația a durat mai puțin de 20 de minute - VIDEO
12:50
„Moldova - 3 Putin - 0”. Cei din PAS, reacții după rezultatele preliminare. Ce au postat Recean, Marian, Carp, Popescu - FOTO ProTV.md
„Moldova - 3 Putin - 0”. Cei din PAS, reacții după rezultatele preliminare. Ce au postat Recean, Marian, Carp, Popescu - FOTO
12:50
Carburanții se scumpesc. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO ProTV.md
Carburanții se scumpesc. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
12:50
Alexandru Tănase, optimist după alegeri: „Moldovenii au spus un „NU” clar și hotărât ambițiilor expansioniste ale Kremlinului” ProTV.md
Alexandru Tănase, optimist după alegeri: „Moldovenii au spus un „NU” clar și hotărât ambițiilor expansioniste ale Kremlinului”
12:40
Zeci de simpatizanți ai blocului Patriotic au protestat în fața Legislativului, după afișarea rezultatelor alegerilor parlamentare. Manifestația a durat mai puțin de 20 de minute - VIDEO ProTV.md
Zeci de simpatizanți ai blocului Patriotic au protestat în fața Legislativului, după afișarea rezultatelor alegerilor parlamentare. Manifestația a durat mai puțin de 20 de minute - VIDEO
12:40
Peisaj de iarnă la Bâlea Lac. Prima zăpadă din acest sezon a acoperit Transfăgărășanul - FOTO ProTV.md
Peisaj de iarnă la Bâlea Lac. Prima zăpadă din acest sezon a acoperit Transfăgărășanul - FOTO
12:30
Zeci de simpatizanți ai blocului Patriotic, protestează în fața Legislativului, după afișarea rezultatelor alegerilor parlamentare - VIDEO ProTV.md
Zeci de simpatizanți ai blocului Patriotic, protestează în fața Legislativului, după afișarea rezultatelor alegerilor parlamentare - VIDEO
12:30
Volodimir Zelenski a telefonat-o pe Maia Sandu: „Am avut plăcerea să o felicit pentru o victorie foarte importantă și să-i urez succes" ProTV.md
Volodimir Zelenski a telefonat-o pe Maia Sandu: „Am avut plăcerea să o felicit pentru o victorie foarte importantă și să-i urez succes"
12:30
Cei din PAS, reacții după rezultatele preliminare Ce au postat Recean, Marian, Carp: „V-ați apărat țara prin vot” - FOTO ProTV.md
Cei din PAS, reacții după rezultatele preliminare Ce au postat Recean, Marian, Carp: „V-ați apărat țara prin vot” - FOTO
12:20
18 cazuri de agitație electorală, 16 cazuri de transportare organizată a alegătorilor. Promo-LEX prezintă principalele constatări și concluzii privind scrutin din 28 septembrie 2025 - VIDEO ProTV.md
18 cazuri de agitație electorală, 16 cazuri de transportare organizată a alegătorilor. Promo-LEX prezintă principalele constatări și concluzii privind scrutin din 28 septembrie 2025 - VIDEO
12:20
Cine sunt cei mai tineri deputați din noul Parlament: Au doar 26 de ani ProTV.md
Cine sunt cei mai tineri deputați din noul Parlament: Au doar 26 de ani
12:20
Protestul organizat de blocul Patriotic în fața Parlamentului ProTV.md
Protestul organizat de blocul Patriotic în fața Parlamentului
12:10
Rezultatele alegerilor parlamentare din țara noastră - cap de afiș în presa internațională: „Partidul Maiei Sandu, victorie categorică în alegerile cruciale din Republica Moldova" - FOTO ProTV.md
Rezultatele alegerilor parlamentare din țara noastră - cap de afiș în presa internațională: „Partidul Maiei Sandu, victorie categorică în alegerile cruciale din Republica Moldova" - FOTO
12:10
Conversații scurse dintr-un chat de pe Telegram. Oameni plătiți să protesteze după parlamentare: „50 de euro dacă vii cu un prieten” - FOTO ProTV.md
Conversații scurse dintr-un chat de pe Telegram. Oameni plătiți să protesteze după parlamentare: „50 de euro dacă vii cu un prieten” - FOTO
Acum 4 ore
12:00
Blocul Patriotic a luat cele mai multe voturi în regiunea transnistreană. Pe ce loc se clasează Partidul Acțiune și Solidaritate - FOTO ProTV.md
Blocul Patriotic a luat cele mai multe voturi în regiunea transnistreană. Pe ce loc se clasează Partidul Acțiune și Solidaritate - FOTO
12:00
Curg mesajele de felicitare de la liderii europeni după rezultatele alegerilor: „UE este alături de Moldova. La fiecare pas” ProTV.md
Curg mesajele de felicitare de la liderii europeni după rezultatele alegerilor: „UE este alături de Moldova. La fiecare pas”
11:50
Ce scrie presa rusă despre victoria partidului Maiei Sandu. Agenția TASS a anunțat inițial că opoziția a câștigat alegerile ProTV.md
Ce scrie presa rusă despre victoria partidului Maiei Sandu. Agenția TASS a anunțat inițial că opoziția a câștigat alegerile
11:40
Rezultatele alegerilor parlamentare din țara noastră - cap se afiș în presa internațională: „Partidul Maiei Sandu, victorie categorică în alegerile cruciale din Republica Moldova" - FOTO ProTV.md
Rezultatele alegerilor parlamentare din țara noastră - cap se afiș în presa internațională: „Partidul Maiei Sandu, victorie categorică în alegerile cruciale din Republica Moldova" - FOTO
11:30
LIVE. 18 cazuri de agitație electorală, 16 cazuri de transportare organizată a alegătorilor. Promo-LEX prezintă principalele constatări și concluzii privind scrutin din 28 septembrie 2025 ProTV.md
LIVE. 18 cazuri de agitație electorală, 16 cazuri de transportare organizată a alegătorilor. Promo-LEX prezintă principalele constatări și concluzii privind scrutin din 28 septembrie 2025
11:20
Cristian Pîrvulescu, despre alegerile din Republica Moldova: „Victoria PAS este clară și neașteptată. Moldovenii au votat rațional” - VIDEO ProTV.md
Cristian Pîrvulescu, despre alegerile din Republica Moldova: „Victoria PAS este clară și neașteptată. Moldovenii au votat rațional” - VIDEO
11:20
„Știm că mulți nu au votat pentru un partid, ci pentru viitorul nostru european.” Primele declarații ale președintele PAS, după ce formațiunea a obținut o nouă majoritate în Parlament - VIDEO ProTV.md
„Știm că mulți nu au votat pentru un partid, ci pentru viitorul nostru european.” Primele declarații ale președintele PAS, după ce formațiunea a obținut o nouă majoritate în Parlament - VIDEO
11:20
„Alegerea poporului s-a afirmat cu forță.” Președintele Franței, mesaj după ce PAS a luat o nouă majoritate în Parlament ProTV.md
„Alegerea poporului s-a afirmat cu forță.” Președintele Franței, mesaj după ce PAS a luat o nouă majoritate în Parlament
11:10
LIVE. Primele declarații ale președintele PAS, Igor Grosu, după ce formațiunea a obținut o nouă majoritate în Parlament ProTV.md
LIVE. Primele declarații ale președintele PAS, Igor Grosu, după ce formațiunea a obținut o nouă majoritate în Parlament
11:00
Comisia Electorală Centrală anunță rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare. În ce raion din țară s-a înregistrat cea mai înaltă rată de participare la vot - VIDEO ProTV.md
Comisia Electorală Centrală anunță rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare. În ce raion din țară s-a înregistrat cea mai înaltă rată de participare la vot - VIDEO
11:00
LIVE. Promo-LEX prezintă principalele constatări și concluzii privind scrutin din 28 septembrie 2025 ProTV.md
LIVE. Promo-LEX prezintă principalele constatări și concluzii privind scrutin din 28 septembrie 2025
11:00
Donald Tusk, după rezultatele alagerilor din Moldova: „Ați oprit Rusia în încercările sale de a prelua controlul asupra întregii regiuni” ProTV.md
Donald Tusk, după rezultatele alagerilor din Moldova: „Ați oprit Rusia în încercările sale de a prelua controlul asupra întregii regiuni”
10:50
LIVE. Comisia Electorală Centrală anunță rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare. În ce raion din țară s-a înregistrat cea mai înaltă rată de participare la vot ProTV.md
LIVE. Comisia Electorală Centrală anunță rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare. În ce raion din țară s-a înregistrat cea mai înaltă rată de participare la vot
10:50
Traian Băsescu, despre rezultatele scrutinului parlamentar: „Omenirea a inventat ceva mai puternic decât toate armele - votul” ProTV.md
Traian Băsescu, despre rezultatele scrutinului parlamentar: „Omenirea a inventat ceva mai puternic decât toate armele - votul”
10:50
Primul mesaj al Președinției, după rezultatele alegerilor: „Rusia trebuie să uite de noi – i-am spus clar „la revedere”. ProTV.md
Primul mesaj al Președinției, după rezultatele alegerilor: „Rusia trebuie să uite de noi – i-am spus clar „la revedere”.
10:40
LIVE. CEC, despre alegerile parlamentare: „S-au desfășurat într-un context complex marcat de dificultăți majore la adresa statului de drept" ProTV.md
LIVE. CEC, despre alegerile parlamentare: „S-au desfășurat într-un context complex marcat de dificultăți majore la adresa statului de drept"
10:40
Protest plătit în capitală? Poliția anunță că are informații despre manifestația anunțată pentru luni ProTV.md
Protest plătit în capitală? Poliția anunță că are informații despre manifestația anunțată pentru luni
10:40
Cristian Pîrvulescu, despre alegerile din Republica Moldova: „Victoria PAS este clară și neașteptată. Moldovenii au votat rațional” ProTV.md
Cristian Pîrvulescu, despre alegerile din Republica Moldova: „Victoria PAS este clară și neașteptată. Moldovenii au votat rațional”
10:40
Mai puține femei în Parlament decât în 2021. Ce arată datele Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare ProTV.md
Mai puține femei în Parlament decât în 2021. Ce arată datele Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare
10:30
Protest plătit în capitală? Poliția anunță că are informații potrivit cărora participanților la manifestația anunțată pentru luni li s-ar promite bani, întrucât aceștia refuză să iasă în stradă ProTV.md
Protest plătit în capitală? Poliția anunță că are informații potrivit cărora participanților la manifestația anunțată pentru luni li s-ar promite bani, întrucât aceștia refuză să iasă în stradă
10:30
Premierul României, mesaj de felicitare după rezultatele alegerilor: „Vom fi alături de Republica Moldova pe acest drum” ProTV.md
Premierul României, mesaj de felicitare după rezultatele alegerilor: „Vom fi alături de Republica Moldova pe acest drum”
10:20
LIVE TEXT. Cum a votat diaspora: Rezultatele preliminare după procesarea a 99,91% din procesele verbale ProTV.md
LIVE TEXT. Cum a votat diaspora: Rezultatele preliminare după procesarea a 99,91% din procesele verbale
10:20
Traian Băsescu vrea să reobţină cetățenia moldovenească. I-a fost retrasă de fostul preşedinte Igor Dodon ProTV.md
Traian Băsescu vrea să reobţină cetățenia moldovenească. I-a fost retrasă de fostul preşedinte Igor Dodon
10:10
EDEN - un proiect deosebit pentru viața ProTV.md
EDEN - un proiect deosebit pentru viața
10:10
„O palmă răsunătoare pentru Putin”. Primarul Timișoarei, reacție după rezultatele alegerilor parlamentare ProTV.md
„O palmă răsunătoare pentru Putin”. Primarul Timișoarei, reacție după rezultatele alegerilor parlamentare
10:10
NIXON este un simbol al excelenței în locuire  ProTV.md
NIXON este un simbol al excelenței în locuire 
Acum 6 ore
10:00
Partidul Nostru - cu șase fotolii în Parlament. Cine sunt candidații și ce arată declarațiile lor de avere /DOC ProTV.md
Partidul Nostru - cu șase fotolii în Parlament. Cine sunt candidații și ce arată declarațiile lor de avere /DOC
10:00
Cine sunt cei 55 de deputați cu care ar putea intra PAS în noul Parlament / DOC ProTV.md
Cine sunt cei 55 de deputați cu care ar putea intra PAS în noul Parlament / DOC
10:00
Ion Ceban - mesaj scurt, după rezultatele alegerilor parlamentare prezentate de CEC ProTV.md
Ion Ceban - mesaj scurt, după rezultatele alegerilor parlamentare prezentate de CEC
