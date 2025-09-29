O nouă ședință în dosarul lui Plahotniuc. Fostul lider democrat nu s-a prezentat în instanță

20:10

Comisia Electorală Centrală (CEC) a decis ca toate voturile exprimate pentru Partidul „Moldova Mare” la scrutinul parlamentar din 28 septembrie să fie declarate nevalabile. Totodată, pe buletinele de vot aflate în secții și pe procesele-verbale pretipărite urmează să fie aplicată ștampila „Retras” în dreptul formațiunii. Hotărârea a fost adoptată duminică, 28 septembrie, cu șase voturi „pentru” și trei abțineri, după ce Curtea de Apel Centru a respins astăzi contestația partidului împotriva deciziei CEC din 26 septembrie prin care formațiunea a fost exclusă din cursa electorală.