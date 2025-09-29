O nouă ședință de judecată fără Vladimir Plahotniuc
Radio Moldova, 29 septembrie 2025 13:50
O nouă ședință de judecată are loc luni, 29 septembrie, în dosarul în care Vladimir Plahotniuc este învinuit de fraudă bancară. Fostul lider democrat nu s-a prezentat nici de această dată în fața magistraților.
• • •
Acum 30 minute
13:50
Comunistul Voronin, decanul de vârstă al viitorului Parlament: Numele celor 101 potențiali viitori deputați # Radio Moldova
Ședința de constituire a Parlamentului Republicii Moldova de Legislatura a XII-a ar putea fi prezidată de comunistul Vladimir Voronin, fost șef de stat, deputat și ministru, care, potrivit datelor preliminare anunțate de Comisia Electorală Centrală (CEC), ar obține un nou mandat de legislator.
13:40
ALEGERI 2025 | LIVE TEXT: Harta votului la parlamentare: Chișinău și centrul țării – proeuropene, nordul și Găgăuzia – proruse # Radio Moldova
Cetățenii Republicii Moldova au mers duminică, 28 septembrie, la urne să-și aleagă noul Parlament, legislatura a XII-a. Scrutinul este considerat decisiv pentru direcția țării: continuarea parcursului european sau apropierea de Federația Rusă.
Acum o oră
13:20
În pofida incidentelor semnalate, ziua alegerilor s-a desfășurat, în majoritatea secțiilor de votare, în mod calm și fără situații deosebite. Pentru majoritatea cetățenilor alegerile au decurs într-o atmosferă calmă și fără excese, potrivit constatărilor preliminare ale Misiunii de observare Promo-LEX. Alegerile au demonstrat că Republica Moldova continuă să funcționeze ca o democrație, chiar dacă mai sunt aspecte care necesită îmbunătățiri, a declarat șeful Misiunii, Nicolae Panfil, la o conferință de presă susținută luni, 29 septembrie.
Acum 2 ore
12:40
Harta votului la parlamentare: Chișinău și centrul țării – proeuropene, nordul și Găgăuzia – proruse. Rezultate comparate cu scrutinul din 2021 # Radio Moldova
Alegerile din 28 septembrie confirmă polaritatea opțiunilor geopolitice din Republica Moldova. Dacă vectorul proeuropean este mai pronunțat în municipiul Chișinău și în centrul țării, la nord și în Găgăuzia votul a susținut partidele proruse.
12:20
Liderul PAS: R. Moldova a câștigat în fața unor dușmani care păreau imposibil de învins # Radio Moldova
Cetățenii Republicii Moldova au câștigat o bătălie în fața unor „dușmani ai țării” care păreau imposibil de învins, a declarat președintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, comentând rezultatele scrutinului parlamentar din 28 septembrie. La o conferință de presă susținută luni, după alegeri, Grosu a afirmat că „nu doar PAS a câștigat alegerile, au câștigat oamenii”.
12:20
Pentru europeni, alegerile din R. Moldova se succed și sunt toate la fel. Fie că este vorba de primari, parlamentari sau președinție, adevărata problemă în joc este întotdeauna geopolitică. De astă dată, însă, miza a fost mult mai mare decât de obicei. Cum o estimează o analiză publicată pe site-ul cotidianului francez «Libération», „importanța acordată alegerilor de către propaganda Kremlinului arată cât de cruciale s-au dovedit acestea.”
Acum 4 ore
12:00
Reacții internaționale după alegerile parlamentare: „Alegerea este clară – Europa, democrație, libertate” # Radio Moldova
Rezultatele alegerilor parlamentare din R. Moldova vin cu un val de reacții din partea liderilor politici internaționali. În mesajele transmise de aceștia este evidențiat sprijinul ferm pentru continuarea parcursului european și democratic al țării.
11:50
11:50
11:30
11:30
11:20
11:10
Angelica Caraman: S-a reușit asigurarea unui climat de siguranță pe parcursul întregului proces de votare # Radio Moldova
Desfășurate într-un context marcat de dificultăți și provocări majore la adresa instituțiilor de drept, alegerile parlamentare din Republica Moldova au avut loc în condiții de legalitate și siguranță, a declarat luni, 29 septembrie, președinta Comisiei Electorale Centrale, Angelica Caraman.
11:00
Averea familiei Trump a crescut brusc după alegerea sa, scrie revista Forbes, citată de DW. Astfel, președintele SUA și soția sa, Melania Trump, și-au mărit averea cu 3 miliarde de dolari din noiembrie 2024, ajungând la 7,3 miliarde de dolari. În clasamentul celor mai bogați oameni din lume, Trump a urcat 118 poziții și ocupă acum locul 201.
10:40
Validarea mandatelor de către Curtea Constituțională și constituirea noului Parlament: ce se întâmplă după alegerile din 28 septembrie # Radio Moldova
După încheierea alegerilor parlamentare, Comisia Electorală Centrală verifică și centralizează rezultatele, apoi transmite documentele către Curtea Constituțională pentru validare. Analistul politic Igor Boțan a explicat, într-un interviu pentru Moldova 1, care sunt etapele următoare până când deputații își ocupă fotoliile în Parlament.
10:30
Pentru participarea la protestul anunțat pentru luni, 29 septembrie, în capitalǎ, oamenilor li se promit bani, anunță Poliția.
10:20
Revista presei // PAS obține din nou majoritate parlamentară; Planuri de destabilizări și dezordini post-electorale # Radio Moldova
Presa națională reflectă modul în care a decurs ziua alegerilor parlamentare, observatorii semnalând o serie de abateri, inclusiv nouă alerte false cu bombă. Partidul Acțiune și Solidaritate obține din nou majoritate parlamentară, în timp ce „Democrația Acasă” reprezintă „surpriza” acestor alegeri, observă instituțiile de presă.
10:20
Mai multe documente falsificate și vehicule cu numere de identificare (VIN) contrafăcute au fost descoperite de polițiștii de frontieră în cadrul celei de-a doua etape a operațiunii „Icar – 2025”, desfășurată pe parcursul lunii septembrie.
Acum 6 ore
10:00
ALEGERI 2025 | LIVE TEXT: Președinta Maia Sandu anunță o conferință după încheierea alegerilor parlamentare # Radio Moldova
Cetățenii Republicii Moldova au mers duminică, 28 septembrie, la urne să-și aleagă noul Parlament, legislatura a XII-a. Scrutinul este considerat decisiv pentru direcția țării: continuarea parcursului european sau apropierea de Federația Rusă.
09:50
09:30
„Modul în care autoritățile au comunicat cu cetățenii la secțiile de vot a fost exemplar”, constată directoarea „Europuls” # Radio Moldova
Alegerile parlamentare din 28 septembrie, considerate istorice pentru parcursul european al Republicii Moldova, au fost marcate de multiple provocări, precum alerte false la secțiile de votare și încercări de a suspenda procesul electoral. Directoarea Centrului de Expertiză „Europuls”, Tana Foarfă, a salutat de la Bruxelles modul în care autoritățile au gestionat situațiile de criză, demonstrând o capacitate instituțională consolidată. Pentru a întări vectorul european, experta a recomandat accelerarea reformelor structurale.
09:30
Siegfried Mureșan: Urmează patru ani decisivi pentru apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană # Radio Moldova
Rezultatul alegerilor parlamentare din Republica Moldova va permite accelerarea procesului de aderare a țării la Uniunea Europeană, a afirmat europarlamentarul român Siegfried Mureșan. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, acesta a subliniat progresele realizate în ultimii patru ani și a reiterat sprijinul UE pentru parcursul european al Republicii Moldova.
09:00
Cristian Pîrvulescu, despre alegerile din R. Moldova: Rusia nu și-a spus ultimul cuvânt # Radio Moldova
Scrutinul din 28 septembrie nu a fost doar un exercițiu democratic, ci și o alegere definitorie pentru viitorul geopolitic al țării. Politologul român Cristian Pîrvulescu avertizează că Rusia, în ofensivă hibridă, mizează pe contestări postelectorale, destabilizări și coaliții fragile pentru a împiedica formarea unei guvernări proeuropene.
08:40
08:20
PARLAMENTARE 2025 | REZULTATE PRELIMINARE: PAS a acumulat peste 50% din voturi, urmat de blocurile ,,Patriotic" și ,,Alternativa" # Radio Moldova
Rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, numărătoare în timp real
Acum 8 ore
08:00
PARLAMENTARE 2025 | REZULTATE PRELIMINARE: PAS acumulează peste 50% din voturi, urmat de Blocul Patriotic și Blocul Alternativa # Radio Moldova
Rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, numărătoare în timp real
Acum 12 ore
04:30
Experți: „Ne-am apărat democrația în pofida interferenței străine și finanțărilor ilegale. Moldovenii vor în UE” # Radio Moldova
În pofida unei campanii intense de interferență externă, amenințări cibernetice și acuzații nefondate de fraudă, alegerile parlamentare din R. Moldova s-au desfășurat fără încălcări grave, confirmând voința electoratului pentru un parcurs european. Într-o ediție specială la Moldova 1, experții Valeriu Pașa, Nicolae Negru și Nicolae Panfil au atras atenția asupra tentativelor Kremlinului de a submina legitimitatea scrutinului prin manipulare, mobilizări stradale orchestrate și infiltrarea unor rețele de observatori falși, dar au subliniat că „democrația a rezistat acestui test” de reziliență instituțională.
02:20
02:20
PARLAMENTARE 2025 | REZULTATE PRELIMINARE: Trei partide și două blocuri electorale s-ar putea regăsi în viitorul Parlament # Radio Moldova
Rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, numărătoare în timp real
02:10
01:50
01:40
PARLAMENTARE 2025 | REZULTATE PRELIMINARE: Peste 90% din voturi numărate. Cinci concurenți electorali păstrează șanse să treacă pragul electoral # Radio Moldova
Rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, numărătoare în timp real
01:10
PARLAMENTARE 2025 | Peste 276 de mii de cetățeni ai R. Moldova au votat la secțiile electorale deschise în străinătate # Radio Moldova
Cetățenii R. Moldova aflați peste hotare sunt tot mai interesați de alegerile organizate acasă. În ultimii zece ani, numărul votanților din diasporă a crescut de aproape cinci ori. La alegerile parlamentare din 28 septembrie, conaționalii noștri aflați în străinătate au avut la dispoziție cel mai mare număr de secții electorale pentru a-și exprima opțiunea politică – 301 deschise în 45 de state.
Acum 24 ore
00:20
PARLAMENTARE 2025 | REZULTATE PRELIMINARE: Aproape 77% din voturi numărate. Cinci concurenți electorali păstrează șanse să treacă pragul electoral # Radio Moldova
Rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, numărătoare în timp real
00:00
ALEGERI 2025 | LIVE TEXT: CEC declară alegerile valabile. Expert: Majoritate proeuropeană și în viitorul parlament # Radio Moldova
Cetățenii Republicii Moldova au mers duminică, 28 septembrie, la urne să-și aleagă noul Parlament, legislatura a XII-a. Scrutinul este considerat decisiv pentru direcția țării: continuarea parcursului european sau apropierea de Federația Rusă.
28 septembrie 2025
23:50
Jurnalist de la București: „România are mult de pierdut dacă R. Moldova alege calea Rusiei” # Radio Moldova
Alegerile parlamentare din Republica Moldova au fost urmărite cu mare interes peste Prut, fiind considerate un moment decisiv nu doar pentru Chișinău, ci și pentru relațiile cu România, a menționat jurnalistul român Ovidiu Nahoi la o ediție specială de la Radio Moldova.
23:40
Politolog, despre mobilizarea diasporei: „Un element decisiv pentru componența Parlamentului” # Radio Moldova
Dinamica electorală și votul masiv din diasporă confirmă o tendință proeuropeană în viitorul Legislativ, susținută de o prezență-record a diasporei și de o participare scăzută în zonele tradițional proruse. Cu toate acestea, riscurile de destabilizare orchestrate extern și tentativele de contestare a legitimității scrutinului necesită o vigilență sporită, a avertizat expertul în științe politice Laurențiu Pleșca în cadrul unei ediții speciale de la Moldova 1.
23:30
PARLAMENTARE 2025 | REZULTATE PRELIMINARE: Mai mult de jumătate din voturi au fost numărate: PAS - peste 44%, Blocul Patriotic - peste 27% # Radio Moldova
Rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, numărătoare în timp real
23:30
PARLAMENTARE 2025 | LIVE TEXT: Peste 275 de mii de cetățeni ai R. Moldova au votat la secțiile electorale deschise în străinătate # Radio Moldova
Cetățenii R. Moldova aflați peste hotare sunt tot mai interesați de alegerile organizate acasă. În ultimii zece ani, numărul votanților din diasporă a crescut de aproape cinci ori. La alegerile parlamentare din 28 septembrie, conaționalii noștri aflați în străinătate au avut la dispoziție cel mai mare număr de secții electorale pentru a-și exprima opțiunea politică – 301 deschise în 45 de state.
23:20
PAS, lider absolut după numărarea voturilor din Japonia, China, India și Emiratele Arabe Unite # Radio Moldova
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) conduce detașat în toate secțiile de votare deschise în Asia și Orientul Mijlociu, unde cetățenii Republicii Moldova au participat la scrutinul parlamentar din 28 septembrie, conform datelor preliminare prezentate de Comisia Electorală Centrală (CEC).
23:10
ALEGERI 2025 | LIVE TEXT: Secțiile de votare de pe teritoriul R. Moldova s-au închis. CEC declară alegerile valabile; proteste în fața CEC și MAE # Radio Moldova
Cetățenii Republicii Moldova au mers duminică, 28 septembrie, la urne să-și aleagă noul Parlament, legislatura a XII-a. Scrutinul este considerat decisiv pentru direcția țării: continuarea parcursului european sau apropierea de Federația Rusă.
23:00
ALEGERI 2025 | LIVE TEXT: Secțiile de votare de pe teritoriul R. Moldova s-au închis. CEC declară alegerile valabile; primele declarații ale politicienilor # Radio Moldova
Cetățenii Republicii Moldova au mers duminică, 28 septembrie, la urne să-și aleagă noul Parlament, legislatura a XII-a. Scrutinul este considerat decisiv pentru direcția țării: continuarea parcursului european sau apropierea de Federația Rusă.
23:00
Angelica Caraman, la închiderea secțiilor de votare: „CEC confirmă validitatea scrutinului” # Radio Moldova
Președinta Comisiei Electorale Centrale (CEC), Angelica Caraman, a confirmat, duminică-seara, validitatea alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Potrivit datelor centralizate, până la închiderea secțiilor de votare din țară, la urne s-au prezentat 1.596.530 de alegători, ceea ce reprezintă aproximativ 52% din numărul cetățenilor înscriși în listele electorale.
22:50
PARLAMENTARE 2025 | REZULTATE PRELIMINARE: O treime din secțiile electorale, cu voturile numărate # Radio Moldova
Rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, numărătoare în timp real
22:40
PARLAMENTARE 2025 | REZUTATE PRELIMINARE: O treime din secțiile electorale, cu voturile numărate # Radio Moldova
Rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, numărătoare în timp real
22:30
Experți, la Moldova 1: „Alegerile, cruciale pentru R. Moldova, care nu s-a aflat niciodată mai aproape de aderarea la UE” # Radio Moldova
Alegerile parlamentare sunt o miză extrem de importantă prin prisma faptului că ne aflăm într-o situație dificilă, cu un război care se află la hotarele noastre. Mai mult de atât, R. Moldova nu s-a aflat niciodată mai aproape de aderarea la Uniunea Europeană (UE), susțin experții.
22:20
PARLAMENTARE 2025 | Rată de participare la vot de peste 52%: Peste 1.6 milioane de alegători s-au prezentat la urne # Radio Moldova
Cetățenii R. Moldova își aleg duminică, 28 septembrie, un nou parlament. Pragul de validare a alegerilor - o treime din alegătorii incluși în listele electorale - a fost atins în jurul orei 14.30. Pe 1 septembrie 2025, în Registrul de Stat al Alegătorilor erau înscriși 3.299.396 de cetățeni cu drept de vot.
22:10
PARLAMENTARE 2025 | REZUTATE PRELIMINARE: PAS și BEP, aproape la egalitate, după numărarea primelor 100 de mii de voturi # Radio Moldova
Rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025
22:00
Rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025
