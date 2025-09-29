Vladimir Voronin ar putea prezida prima ședință a viitorului Parlament: Lista celor 101 potențiali legislatori
Moldova1, 29 septembrie 2025 13:50
Ședința de constituire a Parlamentului Republicii Moldova de Legislatura a XII-a ar putea fi prezidată de comunistul Vladimir Voronin, fost șef de stat, deputat și ministru, care, potrivit datelor preliminare anunțate de Comisia Electorală Centrală (CEC), ar obține un nou mandat de legislator.
• • •
Alte ştiri de Moldova1
Acum 30 minute
13:50
O nouă ședință în dosarul lui Plahotniuc. Fostul lider democrat nu s-a prezentat în instanță # Moldova1
O nouă ședință de judecată are loc luni, 29 septembrie, în dosarul în care Vladimir Plahotniuc este învinuit de fraudă bancară. Fostul lider democrat nu s-a prezentat nici de această dată în fața magistraților.
13:50
Vladimir Voronin ar putea prezida prima ședință a viitorului Parlament: Lista celor 101 potențiali legislatori # Moldova1
Ședința de constituire a Parlamentului Republicii Moldova de Legislatura a XII-a ar putea fi prezidată de comunistul Vladimir Voronin, fost șef de stat, deputat și ministru, care, potrivit datelor preliminare anunțate de Comisia Electorală Centrală (CEC), ar obține un nou mandat de legislator.
13:40
ALEGERI 2025 | LIVE TEXT: Harta votului la parlamentare: Chișinău și centrul țării – proeuropene, nordul și Găgăuzia – proruse # Moldova1
Cetățenii Republicii Moldova au mers duminică, 28 septembrie, la urne să-și aleagă noul Parlament, legislatura a XII-a. Scrutinul este considerat decisiv pentru direcția țării: continuarea parcursului european sau apropierea de Federația Rusă.
Acum o oră
13:20
Promo-LEX: Alegerile au demonstrat că Republica Moldova continuă să funcționeze ca o democrație # Moldova1
În pofida incidentelor semnalate, ziua alegerilor s-a desfășurat, în majoritatea secțiilor de votare, în mod calm și fără situații deosebite. Pentru majoritatea cetățenilor alegerile au decurs într-o atmosferă calmă și fără excese, potrivit constatărilor preliminare ale Misiunii de observare Promo-LEX. Alegerile au demonstrat că Republica Moldova continuă să funcționeze ca o democrație, chiar dacă mai sunt aspecte care necesită îmbunătățiri, a declarat șeful Misiunii, Nicolae Panfil, la o conferință de presă susținută luni, 29 septembrie.
Acum 2 ore
12:40
PAS câștigă alegerile în capitală și în centrul țării, Blocul Patriotic domină în nord și în Găgăuzia. Harta votului comparativ cu scrutinul din 2021 # Moldova1
Alegerile din 28 septembrie confirmă polaritatea opțiunilor geopolitice din Republica Moldova. Dacă vectorul proeuropean este mai pronunțat în municipiul Chișinău și în centrul țării, la nord și în Găgăuzia votul a susținut partidele proruse.
12:30
PARLAMENTARE 2025 | REZULTATE PRELIMINARE: 99.91% procese-verbale centralizate. PAS ar obține 55 de mandate # Moldova1
Rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, numărătoare în timp real
12:20
Pentru europeni, alegerile din R. Moldova se succed și sunt toate la fel. Fie că este vorba de primari, parlamentari sau președinție, adevărata problemă în joc este întotdeauna geopolitică. De astă dată, însă, miza a fost mult mai mare decât de obicei. Cum o estimează o analiză publicată pe site-ul cotidianului francez «Libération», „importanța acordată alegerilor de către propaganda Kremlinului arată cât de cruciale s-au dovedit acestea.”
Acum 4 ore
12:00
Reacții internaționale după alegerile parlamentare din R. Moldova: „Votul este un „DA” clar pentru viitorul european” # Moldova1
Rezultatele alegerilor parlamentare din R. Moldova vin cu un val de reacții din partea liderilor politici internaționali. În mesajele transmise de aceștia este evidențiat sprijinul ferm pentru continuarea parcursului european și democratic al țării.
11:50
Cetățenii Republicii Moldova au câștigat o bătălie în fața unor dușmani ai țării care păreau imposibil de învins, a declarat președintele Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, comentând rezultatele scrutinului parlamentar din 28 septembrie. La o conferință de presă susținută luni, după alegeri, Grosu a afirmat că „nu doar PAS a câștigat alegerile, au câștigat oamenii”.
11:50
Fotbalistul moldovean Artur Ioniță a marcat primul său gol din acest sezon pentru echipa sa de club, Triestina Calcio # Moldova1
Mijlocașul Artur Ioniță a înscris în partida cu AC Renate din cadrul etapei a 7-a din Serie C, a treia divizie valorică a fotbalului italian. Moldoveanul a fost titular și a marcat în minutul 81 al meciului, astfel dublând avantajul echipei sale. Moldoveanul a reușit un gol excepțional cu un șut la vinclu.
11:30
FCSB, victorie și hora bucuriei: echipa bucureșteană a câștigat în Superliga românescă de fotbal după 8 etape # Moldova1
FCSB a repurtat abia a doua victorie în actuala ediție a Superligii românești de fotbal și prima după 8 etape. Într-un meci din cadrul rundei a 11-a, echipa bucureșteană a învins cu 1:0 pe teren propriu pe Oțelul Galați. Florin Tănase a marcat singurul gol din penalty în minutul 48, după ce portarul Cosmin Dur-Bozoancă l-a faultat în careu pe italianul Juri Cisotti.
11:30
Atacurile rusești împotriva Ucrainei au ucis trei civili și au rănit alți cel puțin 76 în ultimele 24 de ore, au raportat autoritățile regionale pe 29 septembrie, citate de The Kyiv Independent.
11:20
Trump a permis Ucrainei să efectueze atacuri cu rază lungă împotriva Rusiei, afirmă trimisul special Keith Kellogg # Moldova1
Președintele american Donald Trump a permis Ucrainei să lovească ținte aflate în adâncul teritoriului Rusiei. Declarația a fost făcută de trimisul special pentru Ucraina, Keith Kellogg, într-un interviu pentru Fox News. Kellogg a afirmat că decizia este sprijinită și de alți membri ai administrației Trump, scrie Unian și 24tv.ua.
11:10
Desfășurate într-un context marcat de dificultăți și provocări majore la adresa instituțiilor de drept, alegerile parlamentare din Republica Moldova au avut loc în condiții de legalitate și siguranță, a declarat luni, 29 septembrie, președinta Comisiei Electorale Centrale, Angelica Caraman.
11:00
Forbes: Averea familiei Trump a crescut la 7,3 miliarde de dolari după alegerea președintelui # Moldova1
Averea familiei Trump a crescut brusc după alegerea sa, scrie revista Forbes, citată de DW. Astfel, președintele SUA și soția sa, Melania Trump, și-au mărit averea cu 3 miliarde de dolari din noiembrie 2024, ajungând la 7,3 miliarde de dolari. În clasamentul celor mai bogați oameni din lume, Trump a urcat 118 poziții și ocupă acum locul 201.
10:40
Cum se desfășoară tranziția de putere după alegeri – de la confirmarea rezultatelor la formarea Guvernului, explică Igor Boțan # Moldova1
După încheierea alegerilor parlamentare, Comisia Electorală Centrală verifică și centralizează rezultatele, apoi transmite documentele către Curtea Constituțională pentru validare. Analistul politic Igor Boțan a explicat, într-un interviu pentru Moldova 1, care sunt etapele următoare până când deputații își ocupă fotoliile în Parlament.
10:30
Pentru participarea la protestul anunțat pentru luni, 29 septembrie, în capitalǎ, oamenilor li se promit bani, anunță Poliția.
10:20
PARLAMENTARE 2025 | REZULTATE PRELIMINARE // 99.91% procese-verbale centralizate: PAS – 55 de mandate # Moldova1
Rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, numărătoare în timp real
10:20
Documente false și vehicule cu VIN contrafăcut, depistate în cadrul operațiunii „Icar – 2025” # Moldova1
Mai multe documente falsificate și vehicule cu numere de identificare (VIN) contrafăcute au fost descoperite de polițiștii de frontieră în cadrul celei de-a doua etape a operațiunii „Icar – 2025”, desfășurată pe parcursul lunii septembrie.
10:20
Moldova este UE! „Viitorul european nu mai este un vis, ci o realitate pe care o construim împreună” — viziunea femeilor lider din Republica Moldova # Moldova1
Ludmila Andronic, Director Afaceri Corporative la Efes Moldova, Carmina Vicol, CEO Monicol și Prime Capital, și Carolina Bugaian, Președinta Asociației Femeilor Antreprenoare din Republica Moldova, transmit un mesaj comun: integrarea europeană înseamnă oportunități, egalitate și stabilitate.
Acum 6 ore
10:00
ALEGERI 2025 | LIVE TEXT: Președinta Maia Sandu susține o conferință după încheierea alegerilor parlamentare # Moldova1
Cetățenii Republicii Moldova au mers duminică, 28 septembrie, la urne să-și aleagă noul Parlament, legislatura a XII-a. Scrutinul este considerat decisiv pentru direcția țării: continuarea parcursului european sau apropierea de Federația Rusă.
09:50
Armata israeliană a anunțat duminică într-un comunicat că a lovit un depozit de arme al mișcării islamiste Hezbollah în sudul Libanului, transmite Agerpres, cu referire la AFP.
09:40
Tana Foarfă, expertă de la Bruxelles: „Felicit Chișinăul pentru felul în care a gestionat procesul electoral în situații de criză” # Moldova1
Alegerile parlamentare din 28 septembrie, considerate istorice pentru parcursul european al Republicii Moldova, au fost marcate de multiple provocări, precum alerte false la secțiile de votare și încercări de a suspenda procesul electoral. Directoarea Centrului de Expertiză „Europuls”, Tana Foarfă, a salutat de la Bruxelles modul în care autoritățile au gestionat situațiile de criză, demonstrând o capacitate instituțională consolidată. Pentru a întări vectorul european, experta a recomandat accelerarea reformelor structurale.
09:30
Expertă de la Bruxelles: „Felicit Chișinăul pentru felul în care a gestionat procesul electoral în situații de criză” # Moldova1
Alegerile parlamentare din 28 septembrie, considerate istorice pentru parcursul european al Republicii Moldova, au fost marcate de multiple provocări, precum alerte false la secțiile de votare și încercări de a suspenda procesul electoral. Directoarea Centrului de Expertiză „Europuls”, Tana Foarfă, a salutat de la Bruxelles modul în care autoritățile au gestionat situațiile de criză, demonstrând o capacitate instituțională consolidată. Pentru a întări vectorul european, experta a recomandat accelerarea reformelor structurale.
09:30
Europarlamentarul Siegfried Mureșan: Victoria în alegeri va accelera drumul Republicii Moldova către UE # Moldova1
Rezultatul alegerilor parlamentare din Republica Moldova va permite accelerarea procesului de aderare a țării la Uniunea Europeană, a afirmat europarlamentarul român Siegfried Mureșan. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, acesta a subliniat progresele realizate în ultimii patru ani și a reiterat sprijinul UE pentru parcursul european al Republicii Moldova.
09:00
Politologul român Cristian Pîrvulescu, despre scrutinul cu miză geopolitică: „R. Moldova nu a fost niciodată mai importantă decât este astăzi” # Moldova1
Scrutinul din 28 septembrie nu a fost doar un exercițiu democratic, ci și o alegere definitorie pentru viitorul geopolitic al țării. Politologul român Cristian Pîrvulescu avertizează că Rusia, în ofensivă hibridă, mizează pe contestări postelectorale, destabilizări și coaliții fragile pentru a împiedica formarea unei guvernări proeuropene.
08:40
În Cehia există temeri privind o posibilă implicare a Rusiei înaintea alegerilor parlamentare # Moldova1
Sute de conturi anonime pe platforma TikTok distribuie tot mai activ narațiuni proruse și sprijină partide radicale în ajunul alegerilor pentru Camera Deputaților din Cehia, programate pe 3-4 octombrie. Despre aceasta a anunțat grupul de analiști cehi Online Risk Labs, care a identificat 286 de astfel de conturi, transmite DW.
08:20
PARLAMENTARE 2025 | REZULTATE PRELIMINARE: PAS a acumulat peste 50% din voturi. Încă patru concurenți electorali ar putea accede în Parlament # Moldova1
Rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, numărătoare în timp real
Acum 8 ore
08:00
PARLAMENTARE 2025 | REZULTATE PRELIMINARE: PAS acumulează peste 50% din voturi, urmat de Blocul Patriotic și Blocul Alternativa # Moldova1
Rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, numărătoare în timp real
Acum 12 ore
02:20
OPINII // În ciuda presiunilor hibride, cetățenii au ales parcursul european: „Ne-am apărat democrația. Moldovenii vor în UE” # Moldova1
În pofida unei campanii intense de interferență externă, amenințări cibernetice și acuzații nefondate de fraudă, alegerile parlamentare din R. Moldova s-au desfășurat fără încălcări grave, confirmând voința electoratului pentru un parcurs european. Într-o ediție specială la Moldova 1, experții Valeriu Pașa, Nicolae Negru și Nicolae Panfil au atras atenția asupra tentativelor Kremlinului de a submina legitimitatea scrutinului prin manipulare informațională, mobilizări stradale orchestrate și infiltrarea unor rețele de observatori falși, dar au subliniat că „democrația a rezistat acestui test” de reziliență instituțională.
02:20
PARLAMENTARE 2025 | REZULTATE PRELIMINARE: Cinci concurenți electorali păstrează șanse să acceadă în viitorul Parlament # Moldova1
Rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, numărătoare în timp real
02:10
OPINII // În ciuda presiunilor hibride, cetățenii R. Moldova au ales parcursul european: „Moldovenii vor în Uniunea Europeană” # Moldova1
În pofida unei campanii intense de interferență externă, amenințări cibernetice și acuzații nefondate de fraudă, alegerile parlamentare din Republica Moldova s-au desfășurat fără încălcări grave, confirmând voința electoratului pentru un parcurs european. Într-o ediție specială la Moldova 1, experții Valeriu Pașa, Nicolae Negru și Nicolae Panfil au atras atenția asupra tentativelor Kremlinului de a submina legitimitatea scrutinului prin manipulare informațională, mobilizări stradale orchestrate și infiltrarea unor rețele de observatori falși, dar au subliniat că democrația a rezistat acestui test de reziliență instituțională.
01:50
Atac armat într-o biserică din Michigan: un mort și mai mulți răniți. Trump vorbește despre o țintă împotriva creștinilor # Moldova1
Un bărbat a intrat cu mașina prin ușa principală a unei biserici din Michigan și a împușcat cel puțin 10 persoane, ucigând una dintre ele, a anunțat duminică poliția locală - transmit agențiile internaționale de presă AFP, Reuters și EFE, citate de Agerpres.
01:40
PARLAMENTARE 2025 | REZULTATE PRELIMINARE: Peste 90% din voturi numărate. Cinci concurenți electorali păstrează șanse să treacă pragul electoral # Moldova1
Rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, numărătoare în timp real
01:10
PARLAMENTARE 2025 | Peste 276 de mii de cetățeni ai R. Moldova au votat la secțiile electorale deschise în străinătate # Moldova1
Cetățenii R. Moldova aflați peste hotare sunt tot mai interesați de alegerile organizate acasă. În ultimii zece ani, numărul votanților din diasporă a crescut de aproape cinci ori. La alegerile parlamentare din 28 septembrie, conaționalii noștri aflați în străinătate au avut la dispoziție cel mai mare număr de secții electorale pentru a-și exprima opțiunea politică – 301 deschise în 45 de state.
Acum 24 ore
00:20
PARLAMENTARE 2025 | REZULTATE PRELIMINARE: Aproape 77% din voturi numărate. Cinci concurenți electorali păstrează șanse să treacă pragul electoral # Moldova1
Rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, numărătoare în timp real
00:00
ALEGERI 2025 | LIVE TEXT: CEC declară alegerile valabile. Expert: Majoritate proeuropeană și în viitorul parlament # Moldova1
Cetățenii Republicii Moldova au mers duminică, 28 septembrie, la urne să-și aleagă noul Parlament, legislatura a XII-a. Scrutinul este considerat decisiv pentru direcția țării: continuarea parcursului european sau apropierea de Federația Rusă.
28 septembrie 2025
23:50
Președinta CEC, după închiderea secțiilor de votare: „Alegerile sunt valabile, procesul s-a desfășurat corect și transparent” # Moldova1
Președinta Comisiei Electorale Centrale (CEC), Angelica Caraman, a confirmat, duminică-seara, validitatea alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Potrivit datelor centralizate, până la închiderea secțiilor de votare din țară, la urne s-au prezentat 1.596.530 de alegători, ceea ce reprezintă aproximativ 52% din numărul cetățenilor înscriși în listele electorale.
23:50
Laurențiu Pleșca, la Moldova 1: Mobilizarea diasporei și prezența scăzută în zonele proruse indică o majoritate proeuropeană în viitorul Parlament # Moldova1
Dinamica electorală și votul masiv din diasporă confirmă o tendință proeuropeană în viitorul Legislativ, susținută de o prezență-record a diasporei și de o participare scăzută în zonele tradițional proruse. Cu toate acestea, riscurile de destabilizare orchestrate din exterior și tentativele de contestare a legitimității scrutinului necesită o vigilență sporită, a avertizat expertul în științe politice Laurențiu Pleșca în cadrul unei ediții speciale de la Moldova 1.
23:50
Jurnalist de la București: „România are mult de pierdut dacă R. Moldova alege calea Rusiei” # Moldova1
Alegerile parlamentare din Republica Moldova au fost urmărite cu mare interes peste Prut, fiind considerate un moment decisiv nu doar pentru Chișinău, ci și pentru relațiile cu România, a menționat jurnalistul român Ovidiu Nahoi la o ediție specială de la Radio Moldova.
23:40
Laurențiu Pleșca, la Moldova 1: Mobilizarea diasporei și prezența scăzută în zonele proruse indică o majoritate proeuropeană # Moldova1
Dinamica electorală și votul masiv din diasporă confirmă o tendință proeuropeană în viitorul Legislativ, susținută de o prezență-record a diasporei și de o participare scăzută în zonele tradițional proruse. Cu toate acestea, riscurile de destabilizare orchestrate extern și tentativele de contestare a legitimității scrutinului necesită o vigilență sporită, a avertizat expertul în științe politice Laurențiu Pleșca în cadrul unei ediții speciale de la Moldova 1.
21:10
PARLAMENTARE 2025 | Rată de participare la vot de 51.91% la închiderea secțiilor de votare de pe teritoriul R. Moldova # Moldova1
Cetățenii R. Moldova își aleg duminică, 28 septembrie, un nou parlament. Pragul de validare a alegerilor - o treime din alegătorii incluși în listele electorale - a fost atins în jurul orei 14.30. Pe 1 septembrie 2025, în Registrul de Stat al Alegătorilor erau înscriși 3.299.396 de cetățeni cu drept de vot.
20:50
Milsami Orhei a câștigat ultimul meci al etapei a 14-a din cadrul campionatului primei divizii moldovenești de fotbal. Pe teren propriu, discipolii lui Igor Picușciac au dispus de CSF Bălți cu 2:1. După o primă repriză fără goluri, „Vulturii Roșii" au preluat conducerea în minutul 60. Marius Iosipoi a finalizat o combinație începută de Andrei Cobeț și continuată de batavul Hennos Asmelash.
20:40
Mai mulți tineri au mers, duminică, pentru prima dată la vot. Entuziasmați și hotărâți, aceștia spun că își doresc o țară prosperă, cu locuri de muncă bine plătite și un viitor stabil acasă.
20:30
Poliția anticipează posibile destabilizări la protestul anunțat pentru ziua de luni. Trei persoane au fost reținute # Moldova1
Trei persoane, printre care doi frați monitorizați de oamenii legii de aproape două luni, au fost reținuți de ofițerii INI și polițiștii de la „Fulger”. Operațiunea de reținere a fost pregătită în comun cu SIS și Procuratura pentru Cauze Speciale în cadrul unei cauze penale pornită pe faptul pregătirii destabilizărilor și dezordinilor în masă, imediat după încheierea scrutinului electoral și în cadrul protestului de mâine din capitală.
20:20
PARLAMENTARE 2025 | LIVE TEXT: Peste 242 de mii de moldoveni au votat în diasporă până la 19:30. Cei mai mulți - în Italia și Germania # Moldova1
Cetățenii R. Moldova aflați peste hotare sunt tot mai interesați de alegerile organizate acasă. În ultimii zece ani, numărul votanților din diasporă a crescut de aproape cinci ori. La alegerile parlamentare din 28 septembrie, conaționalii noștri aflați în străinătate au la dispoziție cel mai mare număr de secții electorale pentru a-și exprima opțiunea politică – 301 deschise în 45 de state.
20:20
Activistul Marat Ghelman: „R. Moldova este o țară europeană. De fapt, nu există nicio altă alegere” # Moldova1
*„Republica Moldova este o țară europeană”, iar scrutinul de astăzi nu reprezintă „o alegere între Europa și Rusia, ci între trecut și viitor”, susține cunoscutul galerist, jurnalist și activist social Marat Ghelman. Născut și format profesional la Chișinău, el a lucrat ulterior în Rusia, iar după anexarea Crimeei, în 2014, s-a stabilit în Muntenegru.
20:10
CEC: Toate voturile acordate Partidului „Moldova Mare”, declarate nevalabile. Ștampila „Retras” va fi aplicată pe buletine # Moldova1
Comisia Electorală Centrală (CEC) a decis ca toate voturile exprimate pentru Partidul „Moldova Mare” la scrutinul parlamentar din 28 septembrie să fie declarate nevalabile. Totodată, pe buletinele de vot aflate în secții și pe procesele-verbale pretipărite urmează să fie aplicată ștampila „Retras” în dreptul formațiunii. Hotărârea a fost adoptată duminică, 28 septembrie, cu șase voturi „pentru” și trei abțineri, după ce Curtea de Apel Centru a respins astăzi contestația partidului împotriva deciziei CEC din 26 septembrie prin care formațiunea a fost exclusă din cursa electorală.
20:00
ALEGERI 2025 | LIVE TEXT, FOTO, VIDEO: Rata totală de participare la parlamentarele din 2021, depășită la ora 18:55 în 2025 # Moldova1
Cetățenii Republicii Moldova sunt chemați duminică, 28 septembrie, să-și aleagă noul Parlament, legislatura a XII-a. Scrutinul este considerat decisiv pentru direcția țării: continuarea parcursului european sau apropierea de Federația Rusă.
20:00
Sute de alegători din municipiul Soroca au solicitat astăzi urna mobilă pentru a vota de acasă sau din spitale, invocând probleme de sănătate. Echipați cu buletine, ștampile și urna mobilă, echipele electorale s-au deplasat la domiciliile și instituțiile medicale ale solicitanților, astfel ca fiecare vot să fie exprimat.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.