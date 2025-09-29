FOTO // Grav accident pe șoseaua Muncești. Un vitezoman de 19 ani a încercat să scape de poliție, dar și-a făcut mașina boț într-un stâlp
SafeNews, 29 septembrie 2025 13:50
Un tânăr a scăpat cu viață, după ce mașina cu care se deplasa s-a izbit violent într-un stâlp. Accidentul a avut loc în noapte de duminică spre sâmbătă, 27 spre 28 septembrie, în jurul orei 01:21, pe strada „Șoseaua Muncești” din sectorul Botanica al capitalei, transmite SafeNews.md cu referire la sursele PulsMedia.MD. Victima s-a dovedit […] Articolul FOTO // Grav accident pe șoseaua Muncești. Un vitezoman de 19 ani a încercat să scape de poliție, dar și-a făcut mașina boț într-un stâlp apare prima dată în SafeNews.
• • •
Alte ştiri de SafeNews
Acum 10 minute
14:00
LIVE // Conferință de presă susținută de Președinta R. Moldova, Maia Sandu, după încheierea alegerilor parlamentare din 28 septembrie # SafeNews
Articolul LIVE // Conferință de presă susținută de Președinta R. Moldova, Maia Sandu, după încheierea alegerilor parlamentare din 28 septembrie apare prima dată în SafeNews.
Acum 30 minute
13:50
FOTO // Grav accident pe șoseaua Muncești. Un vitezoman de 19 ani a încercat să scape de poliție, dar și-a făcut mașina boț într-un stâlp # SafeNews
Un tânăr a scăpat cu viață, după ce mașina cu care se deplasa s-a izbit violent într-un stâlp. Accidentul a avut loc în noapte de duminică spre sâmbătă, 27 spre 28 septembrie, în jurul orei 01:21, pe strada „Șoseaua Muncești” din sectorul Botanica al capitalei, transmite SafeNews.md cu referire la sursele PulsMedia.MD. Victima s-a dovedit […] Articolul FOTO // Grav accident pe șoseaua Muncești. Un vitezoman de 19 ani a încercat să scape de poliție, dar și-a făcut mașina boț într-un stâlp apare prima dată în SafeNews.
13:40
Peskov acuză Chișinăul: „Sute de mii de moldoveni au fost privați de dreptul la vot în Rusia” # SafeNews
Sute de mii de cetățeni moldoveni care locuiesc în Rusia nu au avut posibilitatea să voteze la alegerile parlamentare din Republica Moldova, a acuzat luni, într-o conferință de presă, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agenția de presă rusă TASS. „Din ceea ce vedem și știm, putem confirma că sute de mii […] Articolul Peskov acuză Chișinăul: „Sute de mii de moldoveni au fost privați de dreptul la vot în Rusia” apare prima dată în SafeNews.
Acum o oră
13:30
Promo-LEX: Alegerile parlamentare s-au desfășurat liniștit, însă cu multiple nereguli documentate # SafeNews
Scrutinul parlamentar s-a desfășurat, în majoritatea secțiilor de votare, într-o atmosferă calmă, însă misiunea de observare Promo-LEX a constatat sute de nereguli de procedură și incidente care au afectat buna desfășurare a procesului electoral. Concluziile au fost prezentate de șeful misiunii, Nicolae Panfil, într-o conferință de presă. „Ziua alegerilor s-a desfășurat în majoritatea secțiilor calm […] Articolul Promo-LEX: Alegerile parlamentare s-au desfășurat liniștit, însă cu multiple nereguli documentate apare prima dată în SafeNews.
13:20
PLDM, despre scrutinul parlamentar: „Un măcel orchestrat de putere, prin manipulare, intimidare și control instituțional total” # SafeNews
Partidul Liberal Democrat din Moldova a emis o declarație dură, după scrutin, acuzând Partidul Acțiune și Solidaritate că ar fi obținut o nouă majoritate parlamentară prin „manipulare, intimidare și control instituțional total”. „Această campanie nu a fost o confruntare de idei, ci mai curând un măcel fără milă. Poliția a fost folosită pentru a intimida […] Articolul PLDM, despre scrutinul parlamentar: „Un măcel orchestrat de putere, prin manipulare, intimidare și control instituțional total” apare prima dată în SafeNews.
Acum 2 ore
13:00
Weekend haotic pe șoselele din țară: peste 4.400 de încălcări rutiere și zeci de șoferi prinși băuți la volan # SafeNews
În doar 48 de ore, polițiștii de la Inspectoratul Național de Securitate Publică (INSP) au înregistrat peste 4.400 de abateri de la normele de circulație pe drumurile din țară, în cadrul acțiunilor desfășurate pe parcursul weekendului. Printre cele mai grave nereguli, se numără conducerea în stare de ebrietate, viteză excesivă și nerespectarea semnalelor de circulație. […] Articolul Weekend haotic pe șoselele din țară: peste 4.400 de încălcări rutiere și zeci de șoferi prinși băuți la volan apare prima dată în SafeNews.
12:50
Zelenski o felicită pe Maia Sandu pentru victoria în alegeri: „Ucraina susține alegerea europeană a poporului moldovean” # SafeNews
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis un mesaj de felicitare pentru Maia Sandu, după victoria acesteia în alegerile prezidențiale din Republica Moldova. Într-o postare pe rețelele sociale, liderul ucrainean a subliniat sprijinul Ucrainei pentru parcursul european al Chișinăului și a pledat pentru consolidarea parteneriatului dintre cele două țări. „Felicitări pentru Maia Sandu cu ocazia câștigării […] Articolul Zelenski o felicită pe Maia Sandu pentru victoria în alegeri: „Ucraina susține alegerea europeană a poporului moldovean” apare prima dată în SafeNews.
12:30
Premierul Dorin Recean, mesaj de mulțumire după alegeri: „A câștigat Moldova, un popor neînfricat, deștept și demn” # SafeNews
Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a transmis un mesaj de recunoștință cetățenilor după rezultatele alegerilor, subliniind curajul și demnitatea de care au dat dovadă moldovenii la vot. „Dragi moldoveni, vă mulțumim pentru lecția incredibilă de demnitate, curaj și dragoste de neam”, a scris Recean pe rețelele sociale. Potrivit premierului, scrutinul a demonstrat că atunci când […] Articolul Premierul Dorin Recean, mesaj de mulțumire după alegeri: „A câștigat Moldova, un popor neînfricat, deștept și demn” apare prima dată în SafeNews.
12:20
LIVE // Acțiune de protest organizată de Blocul electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei # SafeNews
Articolul LIVE // Acțiune de protest organizată de Blocul electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei apare prima dată în SafeNews.
12:10
Zelenski acuză Rusia că folosește drone asupra țărilor europene de pe „flota fantomă” de petroliere. Kievul cere sancțiuni # SafeNews
Rusia utilizează petroliere din cadrul aşa-numitei „flote fantomă” pentru „lansarea şi controlul” dronelor ruseşti deasupra oraşelor europene, a declarat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski duminică, citând rapoarte ale serviciilor sale de informaţii, potrivit The Kyiv Independent. Comentariile sale intervin pe fondul tensiunilor crescânde între Rusia şi ţările NATO cu privire la încălcarea spaţiului aerian al blocului […] Articolul Zelenski acuză Rusia că folosește drone asupra țărilor europene de pe „flota fantomă” de petroliere. Kievul cere sancțiuni apare prima dată în SafeNews.
Acum 4 ore
12:00
Ursula von der Leyen: „Moldova a ales democrația și libertatea. Ușa noastră este deschisă” # SafeNews
Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis un mesaj de felicitare pentru rezultatele alegerilor parlamentare din Republica Moldova, care au avut loc ieri, 28 septembrie. Oficialul european a subliniat că „ușa Europei este deschisă” pentru Moldova și a asigurat că Bruxelles-ul va sprijini Chișinăul pe drumul său către aderarea la Uniunea Europeană. „Moldova, […] Articolul Ursula von der Leyen: „Moldova a ales democrația și libertatea. Ușa noastră este deschisă” apare prima dată în SafeNews.
12:00
O femeie şi nepotul său, ucişi într-un incendiu provocat de un atac cu drone în regiunea Moscovei # SafeNews
O femeie în vârstă şi nepotul ei de 6 ani au fost ucişi luni într-un incendiu provocat de un atac cu drone ucrainene în regiunea Moscovei, a declarat guvernatorul regional, Andrei Vorobiev. În timpul nopţii, „patru drone au fost doborâte de sistemele de apărare aeriană în Voskresensk şi Kolomna”, două oraşe din regiunea Moscovei, a […] Articolul O femeie şi nepotul său, ucişi într-un incendiu provocat de un atac cu drone în regiunea Moscovei apare prima dată în SafeNews.
11:50
Igor Grosu, după victoria PAS: „Avem o nouă șansă. Vom guverna pentru toți moldovenii. Știm că mulți nu au votat pentru partid, ci pentru viitorul european” # SafeNews
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut din nou majoritatea parlamentară în urma alegerilor de duminică, 28 septembrie, iar liderul formațiunii, Igor Grosu, a transmis prima reacție oficială într-o conferință de presă luni dimineață. Grosu a mulțumit alegătorilor pentru încrederea acordată, subliniind că această majoritate pro-europeană a fost posibilă datorită susținerii cetățenilor care au votat […] Articolul Igor Grosu, după victoria PAS: „Avem o nouă șansă. Vom guverna pentru toți moldovenii. Știm că mulți nu au votat pentru partid, ci pentru viitorul european” apare prima dată în SafeNews.
11:30
Macron felicită Moldova pentru rezistența în fața influențelor externe și reafirmă sprijinul Franței pentru drumul european al țării noastre # SafeNews
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a transmis un mesaj de susținere pentru Republica Moldova, după victoria Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) în alegerile parlamentare din 28 septembrie. Liderul francez a salutat maturitatea democratică a alegătorilor și capacitatea acestora de a respinge tentativele de influențare externă. Într-o postare publicată pe rețelele sociale, Macron a subliniat că moldovenii […] Articolul Macron felicită Moldova pentru rezistența în fața influențelor externe și reafirmă sprijinul Franței pentru drumul european al țării noastre apare prima dată în SafeNews.
11:30
LIVE // Conferință de presă organizată de Institutul Republican Internațional privind Alegerile Parlamentare din 28 septembrie 2025 din R. Moldova # SafeNews
Articolul LIVE // Conferință de presă organizată de Institutul Republican Internațional privind Alegerile Parlamentare din 28 septembrie 2025 din R. Moldova apare prima dată în SafeNews.
11:20
CEC a prezentat rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025: PAS în frunte cu peste 50% din voturi # SafeNews
Comisia Electorală Centrală (CEC) a prezentat astăzi, în cadrul unui briefing de presă, rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare desfășurate pe 28 septembrie 2025. Procesul de vot s-a încheiat oficial în dimineața acestei zile, la ora 7:00, odată cu închiderea ultimelor secții de votare de peste hotare, din orașele Sacramento, Seattle, Glendale și Las Vegas (SUA), […] Articolul CEC a prezentat rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025: PAS în frunte cu peste 50% din voturi apare prima dată în SafeNews.
11:00
Populația Pământului ar putea depăși 10 miliarde până în 2080, dar creșterea nu va continua. Momentul în care experții cred că va încetini # SafeNews
Populația globală a atins recent 8 miliarde de oameni, ridicând întrebări despre capacitatea Pământului de a susține o populație în creștere. Potrivit publicației Popular Mechanics, această creștere reprezintă o creștere de peste patru ori față de acum un secol, cu efecte vizibile asupra ecosistemelor naturale. Dovezile impactului uman asupra planetei sunt omniprezente. Plasticul produs de […] Articolul Populația Pământului ar putea depăși 10 miliarde până în 2080, dar creșterea nu va continua. Momentul în care experții cred că va încetini apare prima dată în SafeNews.
11:00
LIVE // Conferință de presă susținută de Misiunea Promo-LEX privind prezentarea principalelor constatări și concluzii ale monitorizării scrutinului din 28 septembrie 2025 # SafeNews
Articolul LIVE // Conferință de presă susținută de Misiunea Promo-LEX privind prezentarea principalelor constatări și concluzii ale monitorizării scrutinului din 28 septembrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
11:00
Articolul LIVE // Conferință de presă susținută de Președintele PAS, Igor Grosu apare prima dată în SafeNews.
10:40
Franța redeschide după 16 ani ancheta privind una dintre cele mai grave accidente aviatice din secolul XXI # SafeNews
O curte de apel din Franța va începe luni un nou proces împotriva companiilor Air France și Airbus, la 16 ani după ce un avion de linie s-a prăbușit în Oceanul Atlantic, ucigând toate cele 228 de persoane aflate la bord, transmite agenția Reuters. O instanță franceză inferioară a achitat ambele companii de acuzațiile de omor […] Articolul Franța redeschide după 16 ani ancheta privind una dintre cele mai grave accidente aviatice din secolul XXI apare prima dată în SafeNews.
10:30
LIVE // Prezentarea rezultatelor preliminare oficiale privind desfășurarea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 # SafeNews
Articolul LIVE // Prezentarea rezultatelor preliminare oficiale privind desfășurarea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
10:20
Poliția avertizează: persoane ar fi plătite pentru a participa la protestul de astăzi din capitală. Organizatorii riscă sancțiuni # SafeNews
Poliția a transmis un avertisment public legat de protestul anunțat pentru astăzi în capitală, afirmând că deține informații potrivit cărora unele persoane ar fi încurajate să participe prin promisiuni de recompense financiare. Această practică, atrage atenția instituția, este ilegală și atrage consecințe pentru organizatori. Autoritățile le reamintesc celor care au inițiat manifestația că sunt direct […] Articolul Poliția avertizează: persoane ar fi plătite pentru a participa la protestul de astăzi din capitală. Organizatorii riscă sancțiuni apare prima dată în SafeNews.
10:10
Liderii partidelor aflate la putere în România, mesaje după victoria pro-europeană din Republica Moldova. „O palmă răsunătoare pentru Putin şi prietenii lui” # SafeNews
Lideri PSD, PNL și USR au felicitat cetățenii moldoveni pentru că au ales să mențină țara pe parcursul său european, după ce Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) au obținut peste 50% din voturi la alegerile parlamentare organizate duminică în Republica Moldova. Șeful USR, Dominic Fritz, a precizat într-o postare pe Facebook că prin acest rezultat, […] Articolul Liderii partidelor aflate la putere în România, mesaje după victoria pro-europeană din Republica Moldova. „O palmă răsunătoare pentru Putin şi prietenii lui” apare prima dată în SafeNews.
Acum 6 ore
10:00
Un bărbat se zbate între viață și moarte, după ce a fost atacat cu cuțitul de către o femeie. Cazul a avut loc noaptea trecută, în jurul orei 21:00, într-o locuință din municipiul Strășeni, transmite SafeNews.md cu referire la sursele PulsMedia.MD apropiate anchetei. Victima s-a dovedit a fi un bărbat în vârstă de 61 de […] Articolul Bărbat în stare gravă, după ce a fost atacat cu cuțitul de o femeie, la Strășeni apare prima dată în SafeNews.
09:50
VIDEO // Operațiunea „Icar – 2025” lovește din nou: vehicule trucate și documente false, descoperite la frontieră # SafeNews
Poliția de Frontieră a înregistrat noi succese în lupta împotriva criminalității transfrontaliere, în cadrul fazei a doua a operațiunii „Icar – 2025”, desfășurată pe tot parcursul lunii septembrie. Acțiunea a avut ca obiectiv principal identificarea mijloacelor de transport cu serii de identificare modificate și a documentelor false utilizate pentru activități ilegale. În urma controalelor și […] Articolul VIDEO // Operațiunea „Icar – 2025” lovește din nou: vehicule trucate și documente false, descoperite la frontieră apare prima dată în SafeNews.
09:50
Pentru locuitorii din stânga Nistrului la alegerile parlamentare au fost deschise 12 secții de vot. Comisia Electorală Centrală a numărat toate cele 12.017 voturi exprimate. Cele mai multe au fost acordate Blocului Patriotic, format din partidele conduse de Igor Dodon, Vladimir Voronin și Vasile Tarlev. Blocul Patriotic a obținut 51,02% (6.131 de voturi). Pe locul […] Articolul Cum au votat la parlamentare locuitorii din stânga Nistrului apare prima dată în SafeNews.
09:40
Doi cei mai tineri deputați din noul Parlament sunt Eugeniu Sinchevici și Anastasia Nichita. Ambii s-au născut în 1999 și au în prezent 26 de ani. Atât Eugeniu, cât și Anastasia figurează pe listele electorale ale Partidului Acțiune și Solidaritate. În legislatura precedentă, Sinchevici a fost cel mai tânăr deputat din istoria țării, scrie diez.md. Anterior, […] Articolul Cei mai tineri deputați din noul Parlament vor fi Sinchevici și Nichita apare prima dată în SafeNews.
09:30
Partidul Acțiune și Solidaritate ar urma să vină în Legislativ cu 55 de parlamentari. Lista acestora # SafeNews
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) ar urma să vină în Parlament cu 55 de deputați, conform rezultatelor preliminare ale alegerilor legislative organizate pe 28 septembrie, după ce au fost procesate 99,5 % dintre procesele verbale. Liderul formațiunii PAS, Igor Grosu, este capul listei electorale, urmat de Dorin Recean, Doina Gherman, Nicu Popescu, Marcel Spǎtari și […] Articolul Partidul Acțiune și Solidaritate ar urma să vină în Legislativ cu 55 de parlamentari. Lista acestora apare prima dată în SafeNews.
09:30
Trimisul special al SUA pentru Ucraina: „Nu există refugii”. Kievul poate lansa atacuri cu rază lungă pe teritoriul Rusiei # SafeNews
Washingtonul autorizează cazuri specifice în care Ucraina poate efectua atacuri cu rază lungă de acțiune pe teritoriul Rusiei, a declarat duminică, într-un interviu pentru Fox News, trimisul special al SUA pentru Ucraina, Keith Kellogg. „Răspunsul este da, folosiți capacitatea de a lovi în profunzime, nu există refugii”, a spus Kellogg, întrebat dacă aceasta este poziția […] Articolul Trimisul special al SUA pentru Ucraina: „Nu există refugii”. Kievul poate lansa atacuri cu rază lungă pe teritoriul Rusiei apare prima dată în SafeNews.
09:20
Generalul responsabil pentru drone, înjunghiat într-un restaurant din Praga: „Am parat atacul cu mâna” # SafeNews
Generalul Roman Hyťha, 47 de ani, directorul secției de asigurare informativă a armatei cehe, a fost atacat cu cuțitul și a ajuns la spital, a relatat Aktualne. Incidentul, consemnat pe 26 septembrie, a avut loc într-un restaurant din Praga. Agresorul este un bărbat pe care nu îl cunoștea anterior. Roman Hyťha este unul dintre cei […] Articolul Generalul responsabil pentru drone, înjunghiat într-un restaurant din Praga: „Am parat atacul cu mâna” apare prima dată în SafeNews.
09:10
Guvernul britanic vrea înăsprirea condiţiilor de acordare a permiselor de şedere permanente # SafeNews
Ministrul britanic de Interne, Shabana Mahmood, va propune luni ca obţinerea unui permis de şedere permanent să fie condiţionată de mai multe criterii, printre care un nivel ridicat de cunoaştere a limbii engleze, un loc de muncă şi ore de voluntariat, o nouă măsură de înăsprire pentru a reduce imigraţia, relatează AFP, citat de News.RO. […] Articolul Guvernul britanic vrea înăsprirea condiţiilor de acordare a permiselor de şedere permanente apare prima dată în SafeNews.
09:00
Atac armat într-o biserică mormonă din SUA. Trump denunță „un atac țintit” asupra creștinilor # SafeNews
Un bărbat a intrat cu maşina prin uşa principală a unei biserici din Michigan şi a împuşcat cel puţin 10 persoane, ucigând una dintre ele, a anunţat duminică poliţia locală – transmit agenţiile internaţionale de presă AFP, Reuters şi EFE, citate de Agerpres. Atacul a avut loc în oraşul Grand Blanc, (97 km nord-vest de […] Articolul Atac armat într-o biserică mormonă din SUA. Trump denunță „un atac țintit” asupra creștinilor apare prima dată în SafeNews.
08:50
Siegfried Mureșan: „Întreaga Europă a văzut că democrația a învins în Republica Moldova, iar Rusia a pierdut” # SafeNews
Europarlamentarul Siegfried Mureșan a felicitat luni Partidul Acțiune și Solidaritate și pe președinta Maia Sandu pentru victoria în alegerile parlamentare, subliniind că rezultatul va accelera procesul de aderare al Republicii Moldova la Uniunea Europeană și reprezintă o înfrângere a încercărilor Federației Ruse de a influența scrutinul. Siegfried Mureșan, președintele Delegației Parlamentului European pentru relațiile cu […] Articolul Siegfried Mureșan: „Întreaga Europă a văzut că democrația a învins în Republica Moldova, iar Rusia a pierdut” apare prima dată în SafeNews.
08:40
PAS câștigă alegerile la Chișinău cu peste 52% din voturi, urmat de Blocul Patriotic și BE „Alternativa” # SafeNews
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) obține o victorie clară în municipiul Chișinău, după finalizarea numărării voturilor în toate cele 313 secții de votare. Conform datelor oficiale prezentate de autorități, PAS a acumulat 52,68% din voturile exprimate, echivalentul a 194.999 de voturi. Pe locul doi se află Blocul Patriotic, cu 21,26% (78.712 voturi), urmat de Blocul […] Articolul PAS câștigă alegerile la Chișinău cu peste 52% din voturi, urmat de Blocul Patriotic și BE „Alternativa” apare prima dată în SafeNews.
08:30
Rezultate preliminare: Cinci partide trec pragul electoral, PAS ar urma să obțină majoritatea # SafeNews
Pe măsură ce numărătoarea voturilor se apropie de final, datele preliminare indică o victorie clară pentru Partidul Acțiune și Solidaritate, care ar urma să dețină controlul asupra viitorului legislativ. Cu 99,52% din procesele-verbale deja procesate, cinci formațiuni politice sunt pe cale să intre în noul Parlament. PAS conduce cu un scor de 50,03%, ceea ce […] Articolul Rezultate preliminare: Cinci partide trec pragul electoral, PAS ar urma să obțină majoritatea apare prima dată în SafeNews.
08:20
Liderul formațiunii, Renato Usatîi, deschide lista candidaților care vor ajunge în Parlament. Alături de el, din partea Partidului „Nostru” ar mai accede juriștii Elena Grițco și Alexandr Berlinschii. De asemenea, în legislativ ar urma să ajungă primarele orașelor Drochia și Glodeni – Nina Cereteu și Stela Onțu. Un alt nume de pe listă este fermierul […] Articolul Șase fotolii pentru Partidul „Nostru”: Lista deputaților care intră în Legislativ apare prima dată în SafeNews.
Acum 24 ore
21:10
LIVE // Briefing de presă susținut de liderii Blocului Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei după închiderea secțiilor de votare # SafeNews
Articolul LIVE // Briefing de presă susținut de liderii Blocului Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei după închiderea secțiilor de votare apare prima dată în SafeNews.
21:10
LIVE // Briefing de presă susținut de liderii Blocului ALTERNATIVA după închiderea secțiilor de votare # SafeNews
Articolul LIVE // Briefing de presă susținut de liderii Blocului ALTERNATIVA după închiderea secțiilor de votare apare prima dată în SafeNews.
21:00
La ora 21:00, toate secțiile de votare din Republica Moldova și din diaspora și-au închis oficial ușile, marcând încheierea scrutinului parlamentar din 28 septembrie 2025. Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că procesul de vot s-a desfășurat în general în condiții de ordine, cu excepția unor incidente izolate semnalate pe parcursul zilei de observatorii Promo-LEX și […] Articolul STOP VOT în Republica Moldova: Secțiile de votare s-au închis oficial apare prima dată în SafeNews.
20:50
Alegeri Moldova 2025: Cel puțin 7 persoane decedate, identificate pe listele electorale. Promo-LEX semnalează sute de incidente # SafeNews
Până la ora 18:40, Misiunea de Observare Promo-LEX a raportat 858 de cazuri cu statut de incident, dintre care 314 au fost confirmate și incluse în comunicatul oficial. Printre cele mai grave nereguli se numără apariția cel puțin a șapte persoane decedate pe listele electorale, în mai multe localități din țară și din diaspora. Cazuri […] Articolul Alegeri Moldova 2025: Cel puțin 7 persoane decedate, identificate pe listele electorale. Promo-LEX semnalează sute de incidente apare prima dată în SafeNews.
20:40
Până la ora 20:30, 1.575.906 cetățeni și-au exercitat dreptul de vot la alegerile parlamentare din Republica Moldova, reprezentând 51,52% din totalul alegătorilor înscriși pe liste. Scrutinul a atins astfel pragul de validare, iar secțiile de votare rămân deschise până la ora 21:00. Participare mai mare din partea femeilor Potrivit datelor oficiale, femeile au fost mai […] Articolul Alegeri parlamentare 2025: Stop vot peste 20 minute în Moldova apare prima dată în SafeNews.
20:40
Președintele Republicii Belarus, Alexandr Lukașenko, a comentat dur ideea că avioanele și dronele rusești aflate deasupra teritoriului Alianței Nord‑Atlantice ar putea fi doborâte, afirmând că în astfel de cazuri „răspunsul va veni instantaneu”. Declarațiile au fost făcute într‑un interviu acordat jurnalistului Pavel Zarubin, preluat de rbc.ru. Lukașenko a spus că se pot face multe speculații […] Articolul Lukașenko, despre ideea NATO de a doborî avioane: Răspunsul va veni instantaneu apare prima dată în SafeNews.
20:30
VIDEO // Trei persoane, inclusiv doi frați din structurile de forță din stânga Nistrului, reținute pentru că ar fi pregătit dezordini în masă după alegeri și la protestul de mâine # SafeNews
Trei persoane au fost reținute de oamenii legii, fiind suspectate că pregăteau acțiuni de destabilizare și dezordine în masă imediat după încheierea alegerilor și în cadrul protestului anunțat pentru mâine, în capitală. Printre cei reținuți se numără doi frați, monitorizați de aproape două luni, despre care se presupune că activează în structuri de forță din […] Articolul VIDEO // Trei persoane, inclusiv doi frați din structurile de forță din stânga Nistrului, reținute pentru că ar fi pregătit dezordini în masă după alegeri și la protestul de mâine apare prima dată în SafeNews.
20:30
Elon Musk a distribuit pe platforma X (fostul Twitter) postarea fondatorului Telegram, Pavel Durov, referitoare la alegerile din Republica Moldova, însoțind-o cu un scurt comentariu: „Wow”. Reacția lui Musk vine în contextul unei declarații publice făcute anterior de Durov, în care acesta dezvăluie că serviciile secrete franceze au cerut echipei Telegram să șteargă mai multe […] Articolul Elon Musk reacționează la mesajul lui Pavel Durov despre alegerile din Moldova: „Wow” apare prima dată în SafeNews.
20:20
CEC: Partidul „Moldova Mare” exclus definitiv din alegeri. Voturile pentru formațiune vor fi anulate # SafeNews
Partidul „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, a fost exclus definitiv din cursa electorală, în urma unei decizii irevocabile a Curții Supreme de Justiție. Instanța a respins recursul împotriva hotărârii Curții de Apel Chișinău, care la rândul ei a validat decizia Comisiei Electorale Centrale (CEC) de a elimina formațiunea din competiție. În consecință, toate buletinele […] Articolul CEC: Partidul „Moldova Mare” exclus definitiv din alegeri. Voturile pentru formațiune vor fi anulate apare prima dată în SafeNews.
20:20
Toate secțiile din Zona de securitate s-au redeschis. Poliția: Alertele cu bombă au fost false # SafeNews
După mai multe ori de pauză, toate secțiile de votare din Zona de securitate, care au fost ținta unor alerte cu bombă, și-au reluat activitatea. Anunțul a fost făcut de președintele Comisei Electorale Centrale, Angelica Caraman. Între timp, reprezentanții Inspectoratului General al Poliției au anunțat că alertele cu bombă au fost, de fapt, false. Mai […] Articolul Toate secțiile din Zona de securitate s-au redeschis. Poliția: Alertele cu bombă au fost false apare prima dată în SafeNews.
19:50
Peste 48% din alegători au votat până la această oră. CEC raportează incidente și 1.100 de apeluri privind secțiile de votare, listele și procedura de vot # SafeNews
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că, până la această oră, peste 1.475.000 de alegători, adică mai mult de 48% din totalul celor înscriși în listele electorale, s-au prezentat la vot în cadrul alegerilor parlamentare din 2025. Datele CEC arată că 54% dintre votanți sunt femei, iar cea mai activă categorie de vârstă este cea între […] Articolul Peste 48% din alegători au votat până la această oră. CEC raportează incidente și 1.100 de apeluri privind secțiile de votare, listele și procedura de vot apare prima dată în SafeNews.
19:40
Condamnare la moarte pentru un fost ministru chinez, acuzat că a luat mită de zeci de milioane de euro # SafeNews
Fostul ministru chinez al Agriculturii Tang Renjian a fost condamnat la moarte pentru corupție, cu o suspendare de doi ani a execuției, decizie luată de un tribunal din nord-estul Chinei, informează AFP. Tang a primit șpăgi în bani și bunuri care ajung la mai bine de 268 milioane de yuani (32 de milioane de euro) […] Articolul Condamnare la moarte pentru un fost ministru chinez, acuzat că a luat mită de zeci de milioane de euro apare prima dată în SafeNews.
19:20
Poliția avertizează: Unele grupuri de persoane ar pregăti posibile provocări la protestul de mâine, încă din cursul nopții # SafeNews
Poliția Națională a transmis un avertisment public privind riscul apariției unor acțiuni destabilizatoare în capitală, odată cu protestul programat pentru ziua de mâine. Informațiile obținute de autorități indică faptul că anumite grupuri ar intenționa să provoace tulburări începând din noaptea aceasta. În acest context, forțele de ordine anunță că vor acționa ferm pentru a preveni […] Articolul Poliția avertizează: Unele grupuri de persoane ar pregăti posibile provocări la protestul de mâine, încă din cursul nopții apare prima dată în SafeNews.
19:10
Propagandiștii ruși încearcă să influențeze alegerile din Moldova cu ajutorul unui set fals de joc Lego # SafeNews
Propagandiștii ruși au difuzat imagini cu seturi Lego false care înfățișează armata moldovenească ajutând Ucraina. Acest lucru, potrivit experților, face parte din campania mai amplă de dezinformare a Moscovei înaintea alegerilor parlamentare cruciale din Moldova de astăzi. Deși nu există nicio confirmare oficială că soldații moldoveni luptă în Ucraina, seturile Lego sunt considerate o încercare […] Articolul Propagandiștii ruși încearcă să influențeze alegerile din Moldova cu ajutorul unui set fals de joc Lego apare prima dată în SafeNews.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.