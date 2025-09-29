FOTO // Grav accident pe șoseaua Muncești. Un vitezoman de 19 ani a încercat să scape de poliție, dar și-a făcut mașina boț într-un stâlp

19:50

Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că, până la această oră, peste 1.475.000 de alegători, adică mai mult de 48% din totalul celor înscriși în listele electorale, s-au prezentat la vot în cadrul alegerilor parlamentare din 2025. Datele CEC arată că 54% dintre votanți sunt femei, iar cea mai activă categorie de vârstă este cea între […] Articolul Peste 48% din alegători au votat până la această oră. CEC raportează incidente și 1.100 de apeluri privind secțiile de votare, listele și procedura de vot apare prima dată în SafeNews.